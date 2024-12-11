14 советов по Path of Exile 2 для новичков хардкорной «Диабло»

Path of Exile 2 разрывает чарты: на пике в неё зашли 578 тысяч человек, а отзывы «очень положительные». Перед нами самый комплексный и местами запредельно сложный диаблоид, который местами напоминает Dark Souls. В любом случае придётся часами разбираться в механиках, но наш гайд немного облегчит жизнь.

Path of Exile 2: информация об игре

Название:

Платформы: ПК, Xbox Series, PS5.

Разработчик: Grinding Gear Games.

Издатель: Grinding Gear Games.

Дата выхода: 6 декабря (ранний доступ)

Жанр: экшен-RPG.

Перевод: русские субтитры. Path of Exile 2.: ПК, Xbox Series, PS5.Grinding Gear Games.Grinding Gear Games.6 декабря (ранний доступ)экшен-RPG.русские субтитры.

Path of Exile 2: как поиграть?

В 2025-м Path of Exile 2 станет бесплатной, но во время раннего доступа в игру пускали в обмем на микротранзакцию. Минимальный платёж — 1398 рублей. Купить доступ можно с российской карты на сайте разработчиков.

Видео размещено на YouTube-канале Path of Exile. Права на видео принадлежат Grinding Gear Games.

Выбирайте простой класс

Пока в игре шесть классов, другие появятся на релизе. Текущего разнообразия уже достаточно, чтобы угодить кому угодно. Нюанс в том, что некоторые классы требуют особого мастерства.

Взять монаха: это боец ближнего боя, но со скромным запасом HP и ставкой на ловкость. Чтобы успешно играть за такого героя, нужно выбирать подходящий момент для удара и добивать мобов особым приёмом — за это дадут баффы.

В то же время ведьма призывает скелетов, зомби и автоматонов. В итоге может стоять в отдалении и наносить целям уязвимости, пока миньоны делают основную работу. Прохождение за ведьму не станет лёгкой прогулкой, но потребует меньше скилла. Если хотите упростить себе жизнь, выберите ведьму, чародейку или воина.

Герои стартуют с петлёй на шее Фото: Grinding Gear Games

В кооперативе классы должны сочетаться

Разработчики рассчитывают, что некоторые вылазки вы совершите в кооперативе. Чтобы они прошли удачно, классы должны сочетаться. К примеру, воин крепок и наносит много урона единичным целям. Однако в бою с толпой он временами теряется. С этим поможет чародейка с её атаками по области. Сойдёт и ведьма, которая ослабляет врагов и подчёркивает достоинства воина.

Ведьма хороша в поддержке Фото: Grinding Gear Games

Не торопитесь со сферами

За прокачку частично отвечают сферы. Они открывают новые заклинания, усиливают старые, добавляют эффекты к экипировке или повышают её редкость. Вот только торопиться со сферами не стоит.

Бывает, что все полезные способности уже изучены, а для новых нужно прокачать условный интеллект. В этом случае отложите сферу и с новым уровнем откройте в древе пассивных навыков ячейку с баффом к характеристикам. Тогда-то и придёт время для сферы.

Заклинания детально настраиваются Фото: Grinding Gear Games

Вдумчиво качайте заклинания

Сферы кардинально меняют заклинания. К примеру, ведьма призывает скелетов-воинов. С помощью особой сферы вы можете увеличить их урон и понизить здоровье или же, наоборот, повысить выживаемость в ущерб силе.

Чтобы сделать правильный выбор, изучите своего героя. Если он наносит много урона, важнее превратить скелетов в танки. Но если вы создали персонажа поддержки, без миньонов-дамагеров не выживете.

Усиливаем скелетов Фото: Grinding Gear Games

Билд всегда можно пересобрать

Во время сюжетного задания в начале игры вы встретите Уну. Девушка хочет оживить таинственного покойника и выдаёт квест. Выполните его, и в стартовом хабе появится Скрытный. Этот персонаж за адекватную сумму сбросит прокачку в пассивном древе.

У сброса адекватная стоимость Фото: Grinding Gear Games

Скрытный опознаёт предметы

Всегда опознавайте предметы перед продажей, это заметно повысит их стоимость. Чтобы не тратиться на свитки мудрости, идите к Скрытному. Его услуги по опознанию бесплатны.

Скрытный крайне полезен Фото: Grinding Gear Games

Распыляйте лут

Иногда сферы важнее лута. Чтобы получить их, распылите экипировку у Уны. За 20 волшебных предметов или 10 редких она даст сферу для прокачки экипировки.

Из осколков складываются сферы Фото: Grinding Gear Games

Не бросайте лут

Как видите, лут обменивается как на деньги, так и на сферы. Поэтому бросать его на локациях бессмысленно. Лучше открыть бесплатный портал, быстро переместиться в хаб и выгрузить добро в магазине.

Портал вызывается одной кнопкой Фото: Grinding Gear Games

Готовьтесь страдать на боссах

Боссы из Path of Exile 2 ничем не уступают боссам из Dark Souls. Они меняют фазы, сильно бьют и заставляют заучивать движения. Уже в финале первого акта вы встретите графа Жеонора. Неважно, насколько крутой у вас билд — всё равно будете умирать, пока не запомните паттерны его поведения.

Этот босс очень силён Фото: Grinding Gear Games

Учитывайте уязвимости врагов

Сражения как с мобами, так и с боссами упрощаются, если подметите их уязвимости. Тот же граф Жеонор в основном атакует морозом, а боится, естественно, пламени. Используйте огненную стихию – и сэкономите много нервов.

Жжём морозных духов Фото: Grinding Gear Games

Без побочных заданий не выжить

В Path of Exile 2 задания только называются побочными, на деле выполнять их необходимо для выживания. К примеру, за один визит в деревню Фрейторн реально повысить несколько уровней и получить легендарный лут. А за квест с поиском лютни для Уны дают книгу, открывающую два очка прокачки.

Побочные квесты зачастую проходят в отдельных локациях Фото: Grinding Gear Games

Энергетический щит критически важен

Сначала враги пробивают энергетический щит и только затем добираются до HP. Рекомендуем потратить очки прокачки, чтобы укрепить щит и ускорить его перезарядку. Всё же хилки ограничены, а энергетическая броня доступна всегда.

Следите за защитой Фото: Grinding Gear Games

Не забывайте менять фляги

Качество лечения зависит от размера фляги. Новые выпадают почти на каждой локации: они вмещают больше эссенции и зачастую имеют эффекты вроде повышения урона. Не забывайте просматривать и экипировать новые фляги, а также наполнять их у колодца в хабе.

Фляги не менее важны, чем остальная экипировка Фото: Grinding Gear Games

Спустите монеты на секции сундука

Вместе с доступом в игру разработчики выдают как минимум 300 донатных монет. Лучше всего потратить их на секции сундука, так вы повысите его вместимость и откроете доступ к публичному рынку. Впрочем, спешить с покупкой не стоит, скоро наверняка будут акции.

В первой части акции проходят почти каждый месяц Фото: Grinding Gear Games

Системные требования Path of Exile 2

Минимальные системные требования

Процессор: четырёхъядерный на частоте 2,8 ГГц

Видеокарта: GeForce GTX 960 или Radeon RX 470, не меньше 3 ГБ памяти

Оперативная память: 8 ГБ

Требуется подключение к интернету

Место на диске: 100 ГБ

DirectX: версия 12

Рекомендованные системные требования

Процессор: Intel Core i5-10500 или AMD Ryzen 5 3700X

Видеокарта: GeForce RTX 2060, Intel® Arc A770 или Radeon RX 5600XT

Оперативная память: 16 ГБ

Место на диске: 100 ГБ

Требуется подключение к интернету

DirectX: версия 12

Рекомендуется использование SSD