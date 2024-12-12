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Новогодняя раздача игр Epic Games 2024: бесплатная раздача, список игр

16 бесплатных игр Epic Games Store: магазин каждый день дарит подарки перед Новым годом
Михаил Шевкун
16 бесплатных игр Epic Games Store
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Раздача продлится до 9 января.

Epic Games уже который год в новогодние праздники раздаёт огромное число бесплатных игр, причём нередко там бывали крупные подарки — GTA 5, Batman: Arkham Trilogy, A Plague Tale: Innocence, Control, трилогия Tomb Raider, Death Stranding и другие.

В этом году в рамках акции игроки смогут забрать 16 бесплатных игр: первую будут раздавать целую неделю, а затем 14 игр — ежедневно, тогда как финальную — вновь целую неделю.

ДатаИграСтатус
12-19 декабряThe Lords of the Rings: Return to MoriaРаздача началась
19-20 декабряНеизвестноРаздача ожидается
20-21 декабряНеизвестноРаздача ожидается
21-22 декабряНеизвестноРаздача ожидается
22-23 декабряНеизвестноРаздача ожидается
23-24 декабряНеизвестноРаздача ожидается
24-25 декабряНеизвестноРаздача ожидается
25-26 декабряНеизвестноРаздача ожидается
26-27 декабряНеизвестноРаздача ожидается
27-28 декабряНеизвестноРаздача ожидается
28-29 декабряНеизвестноРаздача ожидается
29-30 декабряНеизвестноРаздача ожидается
30-31 декабряНеизвестноРаздача ожидается
31 декабря – 1 январяНеизвестноРаздача ожидается
1-2 январяНеизвестноРаздача ожидается
2-9 январяНеизвестноРаздача ожидается

Многие игры, если они официально не вышли в России, нельзя забрать на аккаунт российского региона: в этом случае нужно поменять регион учётной записи.

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