16 бесплатных игр Epic Games Store: магазин каждый день дарит подарки перед Новым годом

Epic Games уже который год в новогодние праздники раздаёт огромное число бесплатных игр, причём нередко там бывали крупные подарки — GTA 5, Batman: Arkham Trilogy, A Plague Tale: Innocence, Control, трилогия Tomb Raider, Death Stranding и другие.

В этом году в рамках акции игроки смогут забрать 16 бесплатных игр: первую будут раздавать целую неделю, а затем 14 игр — ежедневно, тогда как финальную — вновь целую неделю.

Дата Игра Статус 12-19 декабря The Lords of the Rings: Return to Moria Раздача началась 19-20 декабря Неизвестно Раздача ожидается 20-21 декабря Неизвестно Раздача ожидается 21-22 декабря Неизвестно Раздача ожидается 22-23 декабря Неизвестно Раздача ожидается 23-24 декабря Неизвестно Раздача ожидается 24-25 декабря Неизвестно Раздача ожидается 25-26 декабря Неизвестно Раздача ожидается 26-27 декабря Неизвестно Раздача ожидается 27-28 декабря Неизвестно Раздача ожидается 28-29 декабря Неизвестно Раздача ожидается 29-30 декабря Неизвестно Раздача ожидается 30-31 декабря Неизвестно Раздача ожидается 31 декабря – 1 января Неизвестно Раздача ожидается 1-2 января Неизвестно Раздача ожидается 2-9 января Неизвестно Раздача ожидается

Многие игры, если они официально не вышли в России, нельзя забрать на аккаунт российского региона: в этом случае нужно поменять регион учётной записи.