16 бесплатных игр Epic Games Store: магазин каждый день дарит подарки перед Новым годом
Раздача продлится до 9 января.
Epic Games уже который год в новогодние праздники раздаёт огромное число бесплатных игр, причём нередко там бывали крупные подарки — GTA 5, Batman: Arkham Trilogy, A Plague Tale: Innocence, Control, трилогия Tomb Raider, Death Stranding и другие.
В этом году в рамках акции игроки смогут забрать 16 бесплатных игр: первую будут раздавать целую неделю, а затем 14 игр — ежедневно, тогда как финальную — вновь целую неделю.
|Дата
|Игра
|Статус
|12-19 декабря
|The Lords of the Rings: Return to Moria
|Раздача началась
|19-20 декабря
|Неизвестно
|Раздача ожидается
|20-21 декабря
|Неизвестно
|Раздача ожидается
|21-22 декабря
|Неизвестно
|Раздача ожидается
|22-23 декабря
|Неизвестно
|Раздача ожидается
|23-24 декабря
|Неизвестно
|Раздача ожидается
|24-25 декабря
|Неизвестно
|Раздача ожидается
|25-26 декабря
|Неизвестно
|Раздача ожидается
|26-27 декабря
|Неизвестно
|Раздача ожидается
|27-28 декабря
|Неизвестно
|Раздача ожидается
|28-29 декабря
|Неизвестно
|Раздача ожидается
|29-30 декабря
|Неизвестно
|Раздача ожидается
|30-31 декабря
|Неизвестно
|Раздача ожидается
|31 декабря – 1 января
|Неизвестно
|Раздача ожидается
|1-2 января
|Неизвестно
|Раздача ожидается
|2-9 января
|Неизвестно
|Раздача ожидается
Многие игры, если они официально не вышли в России, нельзя забрать на аккаунт российского региона: в этом случае нужно поменять регион учётной записи.
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