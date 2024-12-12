Все новости с The Game Awards 2024 — LIVE

Уже сегодня пройдёт The Game Awards 2024 — главное событие в игровой индустрии. По традиции мы будем писать обо всех анонсах тут, в нашей прямой текстовой трансляции.

Где смотреть The Game Awards? Сначала старые Только важные Live Михаил Шевкун Где смотреть The Game Awards? Прешоу начнётся в 03:30 мск, а мероприятие можно смотреть на YouTube или Twitch.

На протяжении трёх часов ведущий Джефф Кили будет награждать главные проекты уходящего года, а также демонстрировать будущее гейминга на ближайшие годы.

Ожидается, что именно на TGA 2024 покажут трейлер новой «Мафии» и новой игры от создателя It Takes Two Юсефа Фареса, представят Borderlands 4 и многие другие проекты. Инсайдеры обещают как минимум два невероятных анонса — их мы ждём с большим нетерпением.

Обязательно присоединяйтесь, чтобы не пропустить один из главных игровых ивентов 2024 года! Шоу стартует уже в 4:00 мск — трансляцию можно будет посмотреть на YouTube и Twitch.