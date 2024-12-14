Как играть в Path of Exile 2 в кооперативе

Path of Exile 2 — игра Grinding Gear Games, в котором разработчики предусмотрели возможность совместной игры нескольких геймеров.

Кооперативная игра откроет совершенно новые ощущения и позволит нескольким пользователям одновременно пережить приключения. Сегодня мы расскажем все нюансы многопользовательского режима и подскажем, как пригласить друзей в свою команду.

Как работает кооператив в Path of Exile 2

В PoE 2 игроки могут создать отряд на шестерых игроков, а при наличии двух контроллеров запустить локальную совместную игру на одном устройстве. В этих режимах сражаться с врагами намного веселее и увлекательнее, однако существует несколько важных особенностей этого процесса:

1. Все противники будут намного мощнее — они получат повышенный запас здоровья, а иногда будут появляться особые элитные враги.

2. Учитывается текущее прохождение каждого игрока — если один игрок ушёл дальше, то перед присоединением к нему предстоит самостоятельно добраться до этого места. Игра не позволит выполнить сюжетные задания выше рангом, однако она не ограничена в совместном прохождении, поэтому пользователи могут изучать локации вместе с самого начала.

Path of Exile 2 Фото: Grinding Gear Games

3. Предметы могут распределяться — после выпадения артефактов на небольшой промежуток времени запускается режим самостоятельного распределения ресурсов. Все игроки могут обсудить важность найденной вещи для определённого героя и решить, кому достанется находка. В коллективном режиме выпадают более редкие предметы, поэтому для поиска полезных артефактов он подходит намного лучше.

4. После получения предметов игроки могут обмениваться ими. Для этого достаточно щёлкнуть на иконку союзника и нажать кнопку «Обмен». После подтверждения действия со стороны второго геймера откроется окно обмена, где можно передать найденные предметы с помощью кнопки «Подтвердить».

5. Не забывайте о воскрешении — в кооперативе старайтесь всегда воскрешать погибших союзников. Для этого достаточно подойти к золотистой зоне около критически раненного союзника и удерживать кнопку после появления надписи «Возродить». Нельзя сбрасывать процесс возрождения, так как в этом случае придётся запустить воскрешение заново. Будьте осторожны и по возможности делайте это вне боя, так как враги способны прервать это действие.

Path of Exile 2 Фото: GGG

Также стоит учитывать и некоторые нюансы кооперативной игры. Вот они:

1. При подборе и подключении игроков учитывается текущий сервер. В одной команде могут быть игроки только из одной «локации», однако при необходимости можно переключиться на другую в меню выбора героя.

2. Если кто-то из членов команды выходит из битвы или теряет соединение с сервером, то предметы перестают выпадать до его возвращения.

3. Созданные ранее порталы теряют актуальность для покинувшего сессию игрока, поэтому после возвращения нужно создать для него новый.

Как пригласить друзей

Для включения кооператива нужно выполнить несколько простых действий:

1. Активируйте соответствующее меню кнопкой «J» или перейдите в это окно через обычное меню. Нажмите кнопку «Пригласить друга» и введите его имя.

Path of Exile 2 Фото: GGG

2. После появления друга в Сети в этом же окне щёлкните на него правой кнопкой мыши и используйте кнопку «Пригласить в отряд».

Path of Exile 2 Фото: GGG

3. После подтверждения приглашения вторым геймером слева появится аватар союзника. Если активировать кнопку под ним, то игрок сможет моментально переместиться к другу.

С этого момента и начинается совместное путешествие.

Как играть с неизвестными игроками

При желании каждый пользователь может пригласить другого игрока из Сети. Для этого необходимо:

1. Откройте меню кнопкой «J» или перейдите к социальным функциям через меню.

Path of Exile 2 Фото: GGG

2. Перейдите во вкладку «Лобби».

3. Используйте опцию «Создать лобби», впишите название комнаты и примените настройки или активируйте кнопку «Присоединиться к лобби» и подключитесь к готовой сессии.

Path of Exile 2 Фото: GGG

Как включить локальный кооператив

В локальном кооперативе общий принцип почти не меняется, однако существует несколько важных нюансов. Для активации режима сделайте следующее:

1. Перейдите к меню выбора персонажа.

2. Щёлкните на значок настроек игры в левом верхнем углу экрана.

3. Подключите контроллеры.

4. Во вкладке «Управление» переключитесь на режим контроллера.

5. Выберите соответствующие устройства в пунктах «Контроллер №1» и «Контроллер №2».

6. Сохраните все изменения.

Path of Exile 2 Фото: GGG

Если всё сделано верно, то на экране появятся два героя рядом. Ниже мы расскажем обо всех нюансах локального геймплея:

1. Игроки используют один экран.

2. Некоторые механики могут быть отключены.

3. Все собранные деньги распределяются пополам.

4. Оба игрока могут подействовать друг на друга.

5. Необходимо перемещаться по локациям вместе.

6. Каждый игрок получает личный инвентарь и собственную прокачку.