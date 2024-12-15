«Крейвен-охотник» — не спасают даже клюква и русские актёры, это опять провал

В 1999 году, когда в супергероику особо не верили и Кевин Файги ещё не запустил киновселенную Marvel, Sony за смешные $ 7 млн купила права на Человека-паука и горстку связанных с ним персонажей. Когда десятилетия спустя компания задумала построить вокруг полученных на сдачу героев киновселенную, всем было интересно. Веном, Морбиус, Мадам Паутина — фанаты знают и любят этих ребят.

Все мы знаем, чем закончилась история. Sony выпускала один фильм хуже другого — и Крейвен забил в крышку гроба последний гвоздь. Это такой же бестолковый фильм, как и остальные.

«Крейвен-охотник»: главное о фильме

Название: «Крейвен-охотник» (Kraven the Hunter)

Режиссёр: Джей Си Чендор

Актёры: Аарон Тейлор-Джонсон, Рассел Кроу, Юрий Колокольников и другие

Дата выхода: 13 декабря 2024 года

Жанр: боевик, триллер

Страна: США.

«Крейвен-охотник»: где смотреть?

13 декабря фильм вышел в мировой прокат. В России неофициальные показы начнутся 21 декабря. Цифровой релиз стоит ждать в январе.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат компании Sony.

Охотник за плохой графикой

Крейвен — один из самых невероятных врагов Паука. Прирождённый охотник, который пусть и обладал сверхъестественными силой и скоростью, но проблемы чаще доставлял за счёт тактического гения и железной воли. Он одолел Паркера и сам натянул паучий костюм в «Последней охоте Крейвена», почти сломил героев в Spider-Man 2.

Трейлеры фильма про Крейвена обнадёживали. Там были взрослый рейтинг, много крови и насилия, отборный русский мат и отличный каст с Тейлор-Джонсоном и Расселом Кроу. Несмотря на низкое качество остальных фильмов Sony, «Крейвен-охотник» казался шансом переломить ситуацию. Шансом, естественно, никто не воспользовался.

Крейвен в исполнении Тейлор-Джонсона Фото: Sony

С фильмом всё становится ясно уже в начале, где Крейвен попадает в русскую тюрьму, посылает зеков неказистой бранью и общается с персонажем Юрия Колокольникова. Клюква забавная, но всё остальное переполнено ленью.

Взять схватки, где герой лупит заключённых: его кулаки пролетают так далеко от голов, что становится смешно. Неадекватность сражений и отсутствие импакта бросается в глаза, и вся команда наверняка это видела. Вот только переснимать экшен никто не стал. «И так сойдёт!»

Всё остальное — на том же уровне: прыгает и карабкается Крейвен до ужаса нереалистично, а графика пришла будто из начала нулевых. Стоит в кадре появиться животному или врагу трансформироваться в монстра, как блокбастер Sony скатывается в цирк. Причём видно, что спецы по CGI умеют работать — к примеру, важный сюжетный лев вышел неплохо. Но в остальных случаях команда либо ужасно спешила, либо трудилась на отвали.

Несмотря на рейтинг R, насилия в фильме не так уж и много Фото: Sony

Проблемы с экшеном критические, ведь больше фильм ничего не предлагает. Сюжет вписывается в банальную фабулу «Крейвен избегает тирана-отца, охотится на подонков и заботится о брате». Главный злодей много кривляется и редко делает что-то интересное, неожиданные повороты предсказуемы, драмы толком нет. Для нашего зрителя фильм могла бы спасти забавная клюква, но даже она заканчивается в завязке. В общем, это шаблонная история на уровне «Морбиуса».

К слову, Тейлор-Джонсон играет нормально, пусть и мало походит на Крейвена, которого мы знаем из комиксов. Местный антигерой неловко шутит, бьётся за справедливость и вечно стоит в позах, которые подчёркивают его феноменальное телосложение. В персонаже хотелось бы видеть больше злости и звериной дикости, но он здесь в начале пути. Впрочем, за счёт харизмы актёра даже такой Крейвен вызывает интерес.

Также похвалить стоит Рассела Кроу, который играет отца семейства. Вот это настоящий Крейвен: безжалостный и хладнокровный, способный сломить одним лишь взглядом. Жаль, что экранного времени у Кроу мало. Увы, остальные актёры просто присутствуют в кадре и особо не запоминаются, несмотря на любопытные способности.

Рассел Кроу играет полного мерзавца Фото: Sony

Главная проблема «Крейвена» такая же, как и в остальных фильмах из вселенной Паука. У «Венома», «Морбиуса», «Мадам Паутины» попросту не было человека, который горел бы идеей и привносил бы творческую энергию. Эти фильмы сняли не люди, а бездушные корпорации.

В итоге в сюжетных поворотах, схватках и диалогах из «Крейвена» нет эмоции. Это очевидная жвачка, которая тратит ваше время и ничего не даёт взамен. Как только выйдете из кинотеатра, сразу забудете, что вообще происходило.

«Крейвен-охотник»: стоит ли смотреть?

Фильмы вроде «Крейвена» называют нейросетевыми. Уверен, машина с лёгкостью снимет такой же прямолинейный и корявый боевик. Вот только хорошее кино от плохого отличают творческая энергия, свежая идея, настойчивое желание удивить зрителя. Всего этого в «Крейвене» нет, поэтому и смотреть его не стоит.

Оценка «Крейвена-охотника» — 4 из 10

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Клюква во вступлении

Кроу и Тейлор-Джонсон хороши.

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