Наша Team Spirit вновь лучшая в мире! Теперь — на мэйджоре по Counter-Strike 2

Российская команда Team Spirit сегодня преподнесла своим фанатам мощный новогодний подарок: «драконы» вновь стали чемпионами мира. К двух титулам на The International клуб прибавил трофей в другой популярной игре — командной «стрелялке» Counter-Strike 2.

Главные детали о триумфе Team Spirit на мэйджоре в Китае, о героях дня в мире киберспорта и о важности этой победы — в нашем материале по итогам Perfect World Shanghai Major 2024 по CS 2.

Как рождался чемпионский состав

Team Spirit впервые собрала команду по «Контре» в 2015 году, но долгое время находилась в тени. Всё изменилось прошлым летом — после серии неудач «драконы» расстались с тремя опытными игроками и сделали ставку на молодых талантов: 16-летнего Данила donk Крышковца и 18-летнего Мирослава zont1x Плахотю.

В декабре состав по CS2 дополнили мощным усилением — одним из лучших снайперов мира Дмитрием sh1ro Соколовым. И результат не заставил себя ждать: в феврале молодая команда неожиданно для многих взяла кубок на IEM Katowice. Это один из самых престижных турниров по «Контре».

После этого «драконов» окончательно занесли в список фаворитов на любом турнире. Пусть команде не всегда хватало стабильности, но на мэйджоре в Шанхае Team Spirit была одним (пусть и не главным) претендентом на победу — и сполна оправдала надежды фанатов.

Состав Team Spirit по Counter-Strike 2:

Борис magixx Воробьёв (Россия);

Мирослав zont1x Плахотя (Украина);

Данил donk Крышковец (Россия);

Дмитрий shiro Соколов (Россия);

Леонид chopper Вишняков, капитан (Россия);

Сергей hally Шаваев, главный тренер (Россия).

Team Spirit — вторая команда из России, выигравшая главный турнир по Counter-Strike. Первой стала Virtus.pro в ноябре 2022 года Фото: HLTV

Путь Team Spirit к титулу

До старта шанхайского мэйджора «драконы» входили в число фаворитов, но основные ставки эксперты делали на других — на действующих чемпионов мира Natus Vincere, мощную Team Vitality с Зайву или G2, за которую играет российский снайпер Илья m0NESY Осипов.

Турнир сложился так, что Team Spirit встретилась только с последними: та серия с G2 стала одной из ярчайших на всём турнире, но завершилась победой европейцев. По ходу мэйджора «спириты» проиграли ещё два матча в групповой стадии — но в остальных 10 выглядели очень уверенно.

Сетка плей-офф сложилась для российской команды удачно: FaZe неожиданно выбила и Vitality, и G2, а NAVI провалила этап «легенд» и вовсе осталась за бортом топ-8. Однако говорить, что Spirit «просто повезло», точно не стоит — наш коллектив выиграл турнир вполне заслуженно.

За всь турнир Team Spirit так и не дала повода сомневаться в себе: на каждом этапе «драконы» своей игрой показывали, что готовы побеждать и идти дальше, до самого конца. В результате получилось — теперь это лучшая команда мира!

27-летний капитан Леонид chopper Вишняков прошёл с Team Spirit долгий путь — уже почти пять лет, от онлайн-турниров до главного титула в мире CS Фото: HLTV

Главная звезда команды — donk

Награду лучшему игроку получил молодой талант Данил donk Крышковец. Пару лет назад о нём почти никто не знал, а он в свои 15 делал первые шаги на про-сцене, выступая за академию Team Spirit.

Сейчас Донку 17 лет, а он уже чемпион мира и, возможно, лучший игрок в Counter-Strike на этой планете. Данил сполна оправдал надежды менеджмента и очень быстро вырос из юного таланта в настоящую звезду — запредельная статистика уровня Симпла на его пике, нестандартное мышление и топовые хайлайты (только в финале он успел сделать эйс, в соло убив всю вражескую команду) прилагаются.

«Законтрить Донка» — пожалуй, самый простой путь к победе над Team Spirit. Но остановить Данила за весь турнир так никто и не смог, а в трудные моменты приходила на поддержку команда — опытный капитан chopper, другой молодой талант zont1x, прекрасный снайпер sh1ro и незаметный, но необычайно полезный magixx.

За свою недолгую карьеру Донк получил уже шесть наград MVP на топ-турнирах Фото: HLTV

Сколько заработала Team Spirit

За победу на мэйджоре российский коллектив получит $ 500 000. После налогов и отчислений клубу у каждого игрока останется от $ 60 тыс. до $ 80 тыс. — или 6-8 млн рублей.

В действительности парни получат ещё больше за счёт продажи стикеров — внутриигровых предметов с автографами игроков, которые точно вырастут в цене после этой победы. Плюс к этому — бонусы от клуба, рекламные контракты и так далее.

После этого турнира Широ преодолел отметку в $ 1 млн призовых за карьеру и вышел на 12-е место среди всех игроков в истории российского киберспорта. Капитан Чоппер приблизился к отметке в $ 700 тыс. Остальные ниже — но у молодых парней ещё всё впереди.

Например, после этой победы Team Spirit взлетит в рейтинге и будет получать приглашения на все турниры, какие захочет посетить. Сейчас игроки отправятся на новогодний перерыв, а уже в январе могут сыграть на новом турнире от BLAST.

А в феврале — престижный IEM Katowice в Польше, который год назад стал первым большим шагом «спиритов» на пути к мэйджору.