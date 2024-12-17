Истинный убийца Diablo. Обзор Path of Exile 2

Эпоха, когда Diablo считалась королём жанра, который она сама и породила, позади. Diablo 4 хоть и чрезвычайно успешна, но уже по первым часам после старта раннего доступа Path of Exile 2 стало понятно, что новинка легко превзойдёт своего прародителя.

Рейтинги ожидания были зашкаливающими. Первую часть до сих пор обожают, однако ей уже 11 лет. Все хотели того же самого, но с графикой лучше и боями динамичнее. Короткие отзывы и масштабные обзоры экспертов только подогревали интерес. Там говорилось о мрачной атмосфере в духе Diablo 2, бесконечных билдах и трёх актах, растянувшихся на 40 захватывающих часов.

Высокие ожидания сделали релиз Path of Exile 2 безумно успешным — и абсолютно заслуженно. Кто-то похвалит древо прокачки, от которого голова идёт кругом. Кто-то вспомнит боссов — сложных и многогранных, как в Elden Ring. Ну а другие впечатлятся разнообразием локаций и механик. В общем, причин поиграть хватает.

Path of Exile 2: информация об игре

Название:

Платформы: ПК, Xbox Series, PS5.

Разработчик: Grinding Gear Games.

Издатель: Grinding Gear Games.

Дата выхода: 6 декабря 2024 года (ранний доступ).

Жанр: экшен-RPG.

Движок: GGG Engine.

Перевод: русские субтитры. Path of Exile 2.ПК, Xbox Series, PS5.Grinding Gear Games.Grinding Gear Games.6 декабря 2024 года (ранний доступ).экшен-RPG.: GGG Engine.русские субтитры.

Path of Exile 2: где купить и как поиграть?

К концу 2025 года Path of Exile 2 станет бесплатной, но во время раннего доступа в игру пускают только фанатов оригинала или за покупку специального набора. Минимальный платёж — 1398 рублей. Купить доступ можно с российской карты на сайте разработчиков.

Трейлер размещён на YouTube-канале Path of Exile. Права на трейлер принадлежат Grinding Gear Games.

Path of Exile 2: системные требования

Минимальные системные требования: 8 Гб оперативной памяти, четырёхъядерный 2,8 ГГц процессор, видеокарта GTX 960 или RX 470.

Рекомендуемые системные требования: 16 Гб оперативной памяти, процессор Intel Core i5-10500 или Ryzen 5 3700X, видеокарта RTX 2060 или RX 5600XT.

Path of Exile 2: предыстория и сюжет

В Path of Exile не такой богатый и захватывающий лор, как в Diablo. Там только отношения демонессы Лилит и ангела Инария можно обсуждать часами. Конечно, разработчики PoE прописали предысторию со своими империями, богами и великим злом, но копаться в ней не так уж интересно.

Взгляните на сюжет первой части. Там герой-изгнанник попадал в проклятые земли, именуемые Рэкласт, и выяснял: некто пытается вернуть Зверя. Это могущественное существо, которое в прошлом кошмарило богов и оставляло за собой миллионы трупов. Сотни лет назад Зверь уже опустошил Рэкласт.

Естественно, Изгнанник разносит заговорщиков и самого Зверя. Затем выясняет, что смертоносное существо сдерживало древних богов, которые вырвались на свободу и теперь тоже сеют смерть. Изгнанник убивает их, при этом ради победы в финальном бою впитывает сущность Зверя.

Тёмная сила свела этого лорда с ума Фото: GGG

Такой сюжет мог бы стать нормальным, если бы его хорошо написали. Увы, сценаристы попросту не находили слов, чтобы заинтересовать событиями прошлого и похождениями героев. В итоге среди армии фанатов найдётся лишь парочка, которая внятно расскажет о Восстании Очищения, предыстории Невинности и добродетелях Греха.

В Path of Exile 2 подход не изменился. Сюжет есть, лор регулярно обсуждают — увы, вникать во всё это не хочется. Зверь снова вырвался на свободу и набирает силу, мир окутала скверна, а местные правители сошли с ума.

Вашего героя они оправляют на виселицу и не казнят лишь по стечению обстоятельств. В отместку авантюрист хватает оружие и гоняется за Зверем — по лесам, пустыням, крепостям и даже движущимся дредноутам.

Структура сценария напоминает Diablo 2, где мы преследовали древнего демона, вечно опаздывали и видели лишь разрушительные последствия. Вот только в игре Blizzard были удивительные синематики, которые делали погоню интригующей. В Path of Exile 2 такого нет, только строки не особо увлекательного текста.

Самый таинственный персонаж Фото: GGG

Ключевые персонажи и аватар игрока тоже не вызывают интереса. Герой здесь — очередной бродяга, чудом не оказавшийся в петле. На пути он встречает таких же пустышек. Вот кузнец Ренли, который коротко поведает о злодействах местного лорда и выдаст побочный квест. Вот магесса Уна, что раскроет предысторию мира, попросит отыскать лютню и отблагодарит двумя очками навыков. Персонажи — всего лишь функции и никаких эмоций не вызывают.

Хотелось бы верить, что однажды разработчики научатся вовлекать в свой мир. Пока же хорошо у них выходит только геймплей. К счастью, этого достаточно, чтобы привести в восторг.

Ведьма подойдёт для новичков Фото: GGG

Path of Exile 2: что нового в игре?

Path of Exile 2 — всё ещё диаблоид, где мы бегаем по локациям и магией, стрелами, мечом выкашиваем сотни тварей. Заодно собираем лут с разными редкостью и свойствами. Вот редкая броня, которая защищает от мороза, восстанавливает HP и повышает интеллект. А вот уникальный жезл, что откроет новое заклинание и повысит скорость атак. Если играли в любую Diablo, знаете этот геймплей.

Локальный геноцид устраиваем за один из шести классов. Есть стандартный воин, что хорошо держит удар и мощно бьёт. Есть необычный монах: он тоже дерётся в ближнем бою, но ставит на ловкость и ритмичность атак. Врагов он должен колотить в конкретный момент, тогда получит баффы.

В такие бури лучше не заходить Фото: GGG

У каждого героя свой уникальный геймплей. К примеру, наёмник ощущается персонажем Alien Shooter, который поливает нежить снарядами. За ведьму всю работу делают зомби и скелеты, сама она может стоять вдали и накладывать уязвимости. У классов свои достоинства и недостатки, но лютой имбы или откровенного лузера нет.

Победу от поражения отделяют не выбор героя, а билд, который вы соберёте. Количество этих билдов стремится к бесконечности. В древе прокачки собраны 1,5 тысячи баффов и усилений — и это только пассивки. Ещё есть сотни активных способностей со своими прокачкой и модификациями. Когда впервые видишь такой размах, легко растеряться и уже не прийти в себя.

Этот дредноут постоянно в движении Фото: GGG

Отличие Path of Exile 2 вот в чём. В первой части игроки открывали гайды и прокачивались строго по нему. Стоило пару раз ошибиться, как билд переставал работать, а главный босс акта бессовестно вас унижал. Зато сиквел позволяет экспериментировать и вызов бросает не только билду, но и навыкам.

Дело в том, что в продолжении появились увороты, а главные враги стали походить на боссов Elden Ring. Они меняют по четыре фазы за битву, удивляют вычурными комбинациями, бьют с хитрой задержкой. Даже если придёте с ультимативным билдом, всё равно умрёте. Потому что главная задача — выучить паттерн их поведения и грамотно двигаться. Тогда всё сложится, пусть и с 10-й попытки.

В игре есть и гигантские боссы, и вполне обычные Фото: GGG

Уклонения и боссы, как у Миядзаки, — главное изменение, оно сильно меняет геймплей. Но есть и множество других. Появился новый ресурс «дух», который отвечает за пассивные заклинания вроде количества призываемых скелетов. Число фляг сократилось до двух (здоровье и мана), они восстанавливаются за убитых монстров.

Появились новые способности, восхождения и ветки прокачки. Этого достаточно, чтобы фанаты оригинала всё ещё чувствовали себя как дома, но при этом познали некую новизну.

Path of Exile 2: графика и управление

Благодаря дизайну Path of Exile 2 выглядит хорошо. Герой исследует разнообразные локации вроде пустынь, лесов и за́мков, а на фоне вечно виднеется что-то необычное — например, колоссальный титан, в глотку которого запихнули клинок. Или же буря, что понесётся прямо к герою. Или вы вообще запрыгнете на дредноут, который тащат гигантские звери.

К качеству текстур, теней и освещению вопросов нет, но лоска Diablo 4 не хватает. У Blizzard снег реалистично проминался под ногами, каждый листик шелестел на ветру, враги разлетались с необъяснимой эффектностью. У Grinding Gear Games для такого попросту не хватало штата и бюджета. Впрочем, разнообразие локаций и, опять же, дизайн всё окупают.

В игре даже пустыни симпатичные Фото: GGG

С управлением всё нормально. На ПК можете перемещать героя как левой кнопкой мыши, так и клавишами WASD. На геймпаде всё идеально управляется стиками, а кнопок хватает на любые заклинания. Единственный минус — если начали играть на контроллере, быстро переключиться на клавиатуру нельзя. При смене герой вылетит с сервера и будет перезаходить заново.

Path of Exile 2: стоит ли играть?

Несмотря на хардкор, Path of Exile 2 — лучший диаблоид прямо сейчас. Герои уникальны, обилие билдов шокирует, разносить врагов дико интересно. Если любите жанр, обязательно зацените игру.

Оценка Path of Exile 2 — 9 из 10

Понравилось

Великолепные боссы

Обилие билдов

Уникальные классы

Приятный дизайн

Не понравилось