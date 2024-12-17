«Ставил на G2 и Spirit в финале»: Дмитрий cracken — о победе Донка, m0NESY и CS2

Яркий финал шанхайского мэйджора по Counter-Strike 2 между Team Spirit и FaZe Clan мы досматривали вместе с Дмитрием cracken Князькиным, который прилетел в Москву на Открытые киберспортивные игры.

Сразу после матча киберспортивный комментатор поделился с «Чемпионатом» своими эмоциями о победе Team Spirit, а также порассуждал о будущем Ильи m0NESY Осипова, состава Virtus.pro и всей Counter-Strike 2.

— Ну что, только что победой Team Spirit завершился мэйджор в Шанхае. Какие впечатления?

— Эмоции невероятные! К сожалению, пока летел сюда, на ОКИ в Москву, я пропустил весь гранд-финал. Но как только самолёт сел, я сразу посмотрел, какие карты, что происходит — и вот мы с тобой только что досмотрели…

И когда был счёт 12:11, я сказал: «Давайте, пацаны, вот этот последний, 13-й — и 13:11, чтобы обиднее было». Так и получилось! Очень-очень классные эмоции, я безумно рад, что Team Spirit победила.

В своём прогнозе Pick’Em я ставил G2 и Spirit в гранд-финале — у G2 немножко не получилось, обидно за Илюху m0NESY. Но зато получилось у Донка и компании! За Даньку, да в целом за Team Spirit я очень-очень рад. Ребята теперь не только победители «Инта» по Dota 2, причём двукратные, но ещё и мажор по Counter-Strike забрали.

— Вообще, можно было бы ждать такого год-полтора года назад, когда Donk и zont1x только перешли в основной состав?

— Слушай, я верил, верил прям с самого начала. Думаю, что я точно не единственный, кому Донк запал в сердечко: у него огромная аудитория, которая его очень любит. Касательно Зонтикса ходили определённые слухи, но, опять-таки, это по большей степени дело рук самого сообщества. Где-то он проведёт не самую лучшую игру, не самую лучшую карту, и полетели эти комментарии: «да надо менять», «пора кикать» и прочее.

Такая же история была с Борей magixx, потому что где-то паренёк действительно выпадал. Но самое главное в такой ситуации — это как раз не делать замены, а в моменте просто взять паузу, выдохнуть, обсудить с психологом, с тренером, с менеджером и переварить всё это. Потому что этот костяк, который вы сформировали — ну, у него цель взять мэйджор, не меньше. И вот когда вы забираете его, тогда получаете ответ, что всё было не напрасно.

Team Spirit стала лучшей командой мира, выиграв первый и последний топ-турниры в 2024 году Фото: HLTV

— Часто слышал фразу, в том числе от игроков, что победить Team Spirit можно — главное «закрыть» Донка. Оказалось, что это слишком сложно, или дело не только в этом?

— Данька молодец. Он сделал несколько эйсов на этом мэйджоре, да и в целом, на протяжении всей своей карьеры — это стабильно классный, жёсткий стрелок, это тир-1 игрок, который дополнит абсолютно любую команду. Но в этом плане я искренне верю, что, опять-таки, никаких замен не будет и Team Spirit сохранит свой ростер.

«Закрыть» Донка, конечно, тяжело — он молодой, плюс реакция, плюс все вот эти стрейфы и прочее. Его мувмент на YouTube уже кто только не разбирал: как он двигается, как он пикает и выходит из угла.

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— Обратная ситуация — Karrigan, который старше Донка в два раза. Ему 34 года, и он всё ещё играет, всё ещё доходит до финалов мэйджора. Несколько лет назад говорили, что «25 лет — это всё, конец карьеры», потом «27 лет — это всё», «30 — ну это уже точно всё». Есть ли вообще какая-то верхняя планка возраста в CS?

— Очень классно, что именно Karrigan даёт негласный ответ на этот вопрос — да, а где же этот потолок по итогу? Да, он уже не так молод, как 10 лет назад. Понятное дело, что Финн Андерсен не в своей пиковой форме. Но в любом случае, пока есть подобные игроки на сцене, я думаю, что какой-то лимит вообще отсутствует.

Вполне себе закономерная история, что Кэрриган будет только растягивать этот лимит. Не знаю, будет ли это через год, через два, но я думаю, что он ещё и проявит себя на позиции тренера, как это сделали TaZ, NEO и многие другие.

— По поводу Ильи m0NESY, который вылетел в полуфинале — есть опасения, что это поражение может сильно выбить его. Он взял вину на себя, а сейчас ещё и непонятно, что будет дальше с командой…

— Я думаю, что ему нужно обязательно пережить этот момент, нужно прям выдохнуть до Нового года, до церемонии награждения HLTV Awards. Постараться, наверное, об этом не думать — хотя в любом случае в подобной ситуации ты будешь сидеть, будешь рефлексировать по этому поводу.

Конечно, хотелось бы, чтобы G2 по итогу сохранили состав. Мне команда импонирует — не только из-за m0NESY, хотя Илюха, естественно, звезда. Да, уже давно ходят слухи, что кто-то уйдёт, что заберут NiKo и команда распадётся. Мне бы лично этого не хотелось.

G2 с Монеси проиграла FaZe в полуфинале и заняла 3–4-е место — ходят слухи, что это был последний турнир для команды в этом составе Фото: HLTV

— Что можно сказать о других результатах на мэйджоре? Может, что-то о The MongolZ?

— Очень многие мои коллеги мои по киберспортивному цеху, комментаторы, друзья ставили на победу MongolZ на мэйджоре — что они прям пройдут вообще железобетонно. Это действительно был бы фурор, это было бы что-то с чем-то. Монголы мне безумно нравятся как команда, это прекрасные ребята, это шикарный стак, про который тоже можно сказать, что его не надо никоим образом менять.

Но для себя я в Pick’Em их не ставил. Я всё-таки думал, что да, окей, они дошли до плей-офф, молодцы, но там уже всё-таки споткнутся о фаворитов. По сути, так и произошло. Касательно других итогов — я считал, что Vitality пройдут дальше, но с FaZe Clan немножко не получилось.

— Что делать Virtus.pro после неудачи на Perfect World Shanghai Major 2024?

— Вообще, я большой фанат VP — у меня много командного мерча, и, если мы комментируем какой-то матч, есть их олдовая кепочка 2018 года со старым лого. Классные ребята, тут вообще вопросов нет, с некоторыми игроками я знаком лично. Крутой был переход Электроника летом…

Но при всей моей любви к «медведям» VP нужны изменения, без них не обойтись. И, скорее всего, это наверняка будут кардинальные изменения, начиная даже с капитана.

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— Не могу не спросить — кто твой топ-1 игрок по итогам 2024 года?

— Донк. Илюха m0NESY, прости, была бы возможность поставить в топ-1 двух парней, я бы это сделал. В целом, как только Vitality проиграла эту гонку — как бы даже ZyWoo, получается, проиграл гонку за топ-1, когда они отлетели в плей-офф — по факту остались два фаворита, это Донк и Монеси. Я думаю, что Данил будет топ-1, а Илья — топ-2, но для меня это прям золото двум ребятам сразу.

17-летний Данил donk Крышковец — самый молодой победитель мэйджора и лучший по статистике на топ-турнирах в 2024 году Фото: HLTV

— Немного об игре. С релиза Counter-Strike 2 прошло чуть больше года, и разговоры о проблемах шутера с тех пор немного утихли. Это игра изменилась или просто все привыкли?

— Скорее всего, просто привыкли, потому что игра, как по мне, сильно не изменилась. Понятно, что улучшения есть. Но также и понятно, что в сообществе недовольны — и непонятно, когда в комьюнити будут наконец-таки довольны. Все до сих пор вспоминают CS:GO, и я думаю, что лет через 10 всё равно найдутся какие-то олды, которые будут припоминать, каким прекрасным был Global Offensive — как сейчас с CS 1.6.

Такое ощущение, что сейчас CS2 многие воспринимают так же, как Source после его выхода в 2004 году. Тогда он ну совсем не зашёл про-сцене и в комьюнити особо тоже как-то не котировался — хотя я в CS Source играл достаточно много, ещё в ту эпоху, когда по факту там не было ни Steam, ни полноценного нормального интернета и всё такое.

Самое главное, что игра развивается — хотя есть определённые моменты, к которым хотелось бы, чтобы Valve прислушивалась.

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— Например? Каких изменений хочется видеть в «Контре» в 2025 году?

— Изменение экономики — 100%. Это давно назревает, буквально с релиза, и я думаю, что мы рано или поздно придём к этому. Возможно, я бы предложил убрать одну ступень луз-бонуса. Ну, то есть сразу перескочить к следующей — мне кажется, это будет вполне себе логично, хотя это нужно тестить, смотреть и так далее.

И нужно что-то сделать с мап-пулом, ввести какую-то сезонность карт, взаимозаменяемость. Давайте уберём, например, Mirage, добавим тот же самый Train — зря, что ли, его делали как-никак? Давайте сделаем что-нибудь с Cache, который вроде как готов. И так далее.

Потому что это ситуация win-win — и для зрителя, потому что всегда будет ротация карт, и для игроков, от тир-1 сцены до любительских турниров, потому что для них это будет хорошая возможность подготовиться к новой карте и сделать её визитной карточкой.

Ну и поддержка, развитие. Хочется, чтобы разработчики больше прислушивались к комьюнити. Хотя бы к профессиональным игрокам, к тому, что они пишут в социальных сетях. Но игру ждёт, конечно, большое будущее. Counter-Strike — это легенда. Counter-Strike — это тег, который уже давно стал легендой, и ничего ты с этим не сделаешь.