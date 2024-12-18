Вокруг «Ведьмака 4» уже большой скандал: почему игроки недовольны продолжением?

Одним из главных анонсов церемонии The Game Awards 2024 стал «Ведьмак 4» — продолжение трилогии от польской студии CD Projekt RED. Полноценный анонс новой игры в культовой серии сопроводили эпичным трейлером, записанным на движке Unreal Engine 5.

Многие игроки оказались недовольны анонсом — трейлер собрал уже 3,7 млн просмотров в YouTube, получив больше 25 тысяч дизлайков под роликом. Давайте разбираться, какие вопросы появились у геймеров к разработчикам.

«Ведьмак 4»: информация об игре

Название: «Ведьмак 4» (The Witcher 4).

Платформы: ПК, Xbox Series, PS5.

Разработчик: CD Projekt RED.

Издатель: CD Projekt RED.

Дата выхода: не раньше 2026 года

Жанр: экшен-RPG.

Движок: Unreal Engine 5.

«Ведьмак 4»: дебютный трейлер

Трейлер размещён на YouTube-канале The Witcher. Права на трейлер принадлежат CD Projekt RED.

Цири — главная героиня «Ведьмака 4»

Главной причиной недовольств стала главная героиня — Цири. Некоторые фанаты «Дикой Охоты» считают, что девушка плохо подходит на роль ведущего персонажа, с которым игроки проведут сотни часов и будут себя ассоциировать.

В третьем «Ведьмаке» уже были полноценные сегменты за приёмную дочь Геральта — и они не пришлись по душе упомянутым игрокам. Геймеры считают, что она недостаточно мудра для путешествий по суровому Неверленду, а решения принимает импульсивно — не раздумывая о последствиях.

Кроме того, игроки хотели бы видеть в главной роли другого ведьмака. Если не Геральта, то, возможно, Ламберта или представителя другой ведьмачьей школы.

«Я бы предпочёл играть за Геральта или за Ламберта. Мне ещё в третьей части не нравились моменты игры за Цири» — популярный комментарий под трейлером.

«Ведьмак 4» Фото: CD Projekt RED

«Цири не может быть ведьмачкой»

Ещё одним спорным моментом из трейлера стал приём кошачьего эликсира — Цири применила его, чтобы избавиться от страха и хорошо видеть в условиях кромешной темноты. Подобное снадобье применяют ведьмаки, прошедшие Испытание травами много лет назад.

Что интересно, девушка его не проходила ни в книгах Анджея Сапковского, ни в предыдущих играх CD Projekt RED. Испытание травами — очень опасный процесс, который изменяет метаболизм, а также серьёзно влияет на нервную систему. По лору серии его переживает лишь каждый третий человек, остальные попросту не выдерживают интоксикации.

Игроки считают, что, даже если это как-то объяснят в «Ведьмаке 4», событие всё равно будет противоречить лору вселенной. Геральт, Трисс и Йеннифер попросту не дали бы Цири пройти Испытание травами, особенно когда знания о процедуре были утеряны вместе со смертью Весемира. Тем более что Цири — дитя Старшей крови, и слишком многое может пойти не так во время процедуры.

«Надеюсь, разработчики объяснят, почему она прошла через ведьмачьи мутации. Это противоречит всему, чего хотели для неё Трисс, Йеннифер и Геральт».

Впрочем, CD Projekt уже заявила, что объяснение есть, но для этого придётся дождаться выхода игры.

Цири только что приняла эликсир «Кошку» Фото: CD Projekt RED

Цири слишком сильная, играть за неё будет неинтересно

Ещё одна претензия к Цири — она попросту слишком сильная. В «Дикой Охоте» девушка уничтожала противников целыми группами благодаря умениям Старшей крови. Например, она умеет быстро перемещаться в пространстве и во времени, владеет телекинезом и телепатией, а также сверхчеловеческим восприятием окружающего мира.

В теории это означает, что Цирилла будет гораздо сильнее самых могущественных монстров вселенной Анджея Сапковского. Отчасти это можно увидеть в дебютном трейлере, где девушка используют магию воды и огненную цепь, отправляя чудовище в нокаут. В этом плане она куда сильнее того же Геральта, который и так превосходил большинство своих противников.

Цири изгоняет Дикую охоту с поля боя криком отчаянья в «Ведьмаке 3» Фото: CD Projekt RED

У разработчиков из CD Projekt наверняка уже есть идеи, как ослабить героиню. Возможно, свою роль в этом сыграли эльф Аваллакх и Белый хлад, которые могли повлиять на способности Цири в конце «Ведьмака 3».

Цири изменилась: она стала старше, суровее и потеряла в красоте

Критике также подверглась внешность главной героини. После событий «Дикой Охоты» прошло много лет, и за это время Цири серьёзно повзрослела. Больше всего изменений пришлось на нижнюю часть лица — скулы и подбородок.

Если раньше девушка выглядела очень женственно, то во вступительном трейлере она кажется гораздо старше, как будто со времён «Дикой Охоты» прошло больше 10 лет. Интернет уже заполонили скриншоты, где новую Цири сравнивают с юной версией в негативном ключе.

«Ведьмак 3» «Ведьмак 4»

Сейчас «Ведьмак 4» находится на стадии разработки, поэтому внешность главной героини ещё наверняка может измениться. Подобное уже происходило в том числе с Геральтом, модельку которого меняли не только между играми серии, но и уже после публичных показов.

С чем столкнётся Цири в «Ведьмаке 4»?

Наконец, некоторые игроки задаются справедливым вопросом: каким будет главный конфликт в новом «Ведьмаке»? В первой части им стало восстановление памяти Геральта, во второй — политические интриги и смерть короля, в третьей — большая война между Нильфгаардом и Реданией, а также поиски самой Цири.

После финала «Дикой охоты» и дополнения «Кровь и вино» кажется, что история игровой вселенной как будто бы подошла к концу. Белый хлад остановлен, конфликт Радовида и Эмгыра улажен, а Геральт мирно отдыхает на своей вилле в Туссенте.

Ответ на этот вопрос уже есть у CD Projekt RED, однако узнаем мы его не раньше следующего года, когда разработчики раскроют детали проекта. Сейчас же точно известно, что Цири продолжит дело своего приёмного отца и будет помогать самым разным людям с избавлением от монстров.