Что такое дух в Path of Exile 2 и как его повысить

В Path of Exile 2 у каждого персонажа, помимо шкалы здоровья и маны, есть дух — особый ресурс для способностей. Он требуется для ограниченного использования навыков, чтобы игроки не могли использовать все имеющиеся умения одновременно. В этом гайде мы расскажем о духе и поможем его повысить.

Что такое дух в Path of Exile 2

Дух в Path of Exile 2 требуется для активации различных постоянных бонусов. Это позволит усилить героя, например, повысить его урон, защиту и призываемых существ. С помощью этого ресурса можно значительно усовершенствовать текущую сборку и улучшить боевые возможности персонажа.

В отличие от здоровья и маны, дух не тратится, а «резервирует» некоторое количество очков при использовании навыков. Например, дух способен открыть уникальные навыки у воина, улучшить армию скелетов у ведьмы или взорвать врагов у наёмника.

Path of Exile 2 Фото: Born 2 Game

После использования способности у героя снижается определённый запас духа. Его невозможно восполнить различными зельями — восстановить запас удастся только при отключении выбранного ранее навыка. После его деактивации шкала духа будет восполнена на такое же количество ресурса.

Увеличение духа: как повысить запас ресурса

Игроки должны учитывать дух у любого класса героев. В PoE 2 существует несколько способов повысить этот важный ресурс. Вот они:

1. Пассивные навыки — на древе способностей присутствуют особые умения, которые способны увеличить или понизить запас духа. Перед открытием той или иной способности обязательно внимательно изучите последствия, которые могут положительно или негативно сказаться на персонаже. Например, ведьме обязательно стоит присмотреться к Восхождению Инферналист с навыком «Воля Бейдата» (предоставляет 1 единицу духа за 25 очков максимального здоровья).

Path of Exile 2 Фото: Born 2 Game

2. Уничтожение боссов — после победы над некоторыми боссами (по одному на акт) появляется особый расходный материал, повышающий шкалу духа на 30 единиц. Здесь стоит обратить внимание на Хозяина в Туманах и Болотную ведьму Игнакдук.

3. Снаряжение — экипировка тоже способна увеличить дух. Предметы предоставляют бонус или добавляют множитель-модификатор. Лучшим вариантом в этом случае окажутся скипетры, которые увеличивают герою запас шкалы на 100 единиц духа. Эти опции обязательны для магических классов, особенно на ранней стадии игры.