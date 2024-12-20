Чудеса от Донка, титулы Малрина и мощь Satanic: прорывы 2024 года в российском киберспорте

Кто стал звездой мирового уровня за один сезон — решать вам!

До Нового года осталось совсем немного, и «Чемпионат» продолжает подводить итоги спортивного сезона. По каждому виду спорта выходят рейтинги, в которых мы отобрали яркие прорывы этого года — а выбирать главный предстоит вам, нашим читателям. Затем мы опубликуем общий рейтинг «Прорыв в российском спорте 2024 года».

Для отечественного киберспорта 2024 год был очень успешным — победы на мэйджоре по Counter-Strike 2 и топ-турнирах по «Доте», первые титулы и достижения начинающих игроков. Мы отобрали 12 молодых спортсменов из пяти популярных дисциплин, которые в этом году вывели свою карьеру на совершенно новый уровень. Кто из них совершил по-настоящему яркий прорыв — решать только вам!

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Спортсмены распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

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Рейтинг: прорывы 2024 года в киберспорте Фото: HLTV 1 место Данил donk Крышковец (CS2) Этот год 17-летний талант из Томска уже начинал в ранге перспективного игрока в Counter-Strike с титулами и индивидуальными наградами. Но никто не ждал, что успех придёт к молодому рифлеру так быстро — в феврале его Team Spirit выиграла престижный IEM Katowice, а сам Данил получил награду MVP. По ходу сезона «драконы» вместе с Донком завоевали ещё пару трофеев, а закончили 2024 год эффектной победой на мэйджоре в Китае — на главном турнире планеты по Counter-Strike. Сам Крышковец стал самым молодым чемпионом в истории и с рекордной статистикой был признан лучшим игроком Shanghai Major 2024. Фото: Valve / Flickr 2 место Станислав Malr1ne Поторак (Dota 2) Собранный в конце прошлого года ростер Team Falcons с перспективным российским мидером сразу смотрелся мощно. Но вряд ли кто-то ожидал, что «орлы» заберут почти все топ-турниры по Dota 2 за сезон! Ещё до лета Малрин и партнёры выиграли четыре ивента, лишь однажды уступив в финале. Осенью к внушительному списку титулов добавились ещё два — и пусть на The International «фалконы» остались лишь четвёртыми, они провели невероятный сезон. И 20-летний Поторак внёс в это огромный вклад, нестандартно и продуктивно действуя как на центральной линии, так и в поздней стадии игры. Фото: Team Spirit 3 место Алан Satanic Галлямов (Dota 2) Юного лидера рейтинга MMR скауты заприметили чуть больше года назад. Быстрее всех действовал штаб Team Spirit — с игроком подписали контракт и собрали под него ростер Yellow Submarine с другими молодыми талантами. За полгода Алан и команда получили огромный опыт игры в «Доту» против самых разных соперников. Всё это помогло, когда керри «спиритов» Яторо взял паузу в карьере. С октября за основную Team Spirit выступает Satanic — и в свои 17 он уже здорово держится в матчах с лучшими командами мира. «Драконы» трижды с начала сезона попадали в топ-4 на крупных турнирах, и эксперты уверены, что это только начало. Особенно для Сатаника. Фото: HLTV 4 место Тимур FL4MUS Марьев (CS2) Свою карьеру российский рифлер начал ещё три года назад, но по-настоящему смог раскрыться только сейчас — когда рискнул и решил попробовать себя в европейской GamerLegion. Как оказалось, трудности адаптации того стоят: за несколько месяцев Фламус добился больше, чем за всю остальную жизнь в Counter-Strike. 20-летний игрок стал настоящим сердцем GamerLegion, поднимая мораль своими искренними эмоциями и разучивая с тиммейтами русский мат. Но, что важнее, Тимур с высокой статистикой тащит в игре — и вот уже ростер без звёзд добирается до основной стадии мэйджора в Шанхае. Фото: HLTV 5 место Кирилл Magnojez Роднов (CS2) В марте этого года перспективный рифлер из молодёжки Team Spirit перешёл в свою первую серьёзную команду — новый состав BetBoom Team. И пусть для клуба с его амбициями сезон трудно назвать удачным, для 20-летнего Кирилла старт про-карьеры точно стоит занести в актив. Вместе с командой Magnojez выиграл несколько онлайн-турниров и неплохо показал себя на больших ивентах. Достойным итогом мог стать выход на мэйджор в Шанхай, но BB Team не хватило совсем чуть-чуть — исполнению мечты помешало поражение от набравшей ход GamerLegion с Фламусом. Фото: EWC 6 место Юлия Syncro Мальцева (MLBB) Российские девушки в этом году отлично выступали на турнирах по CS2 и Valorant, но, если говорить о прорыве года — это женский состав Victory Song Gamers по мобильной MLBB, который добрался до топ-3 Кубка мира в Эр-Рияде. Одним из главных аспектов победы стал мид-лейн, на котором выступала 20-летняя Юлия Мальцева. После турнира состав распался, но Синкро собрала новый ростер и выиграла главный российский турнир — соревнования от ФКС в Москве. Сейчас девушка пробует разные команды на онлайн-ивентах, однако нет сомнений, что в новом сезоне её коллектив способен оказаться в топе. Фото: ESL 7 место Эдгар 9Class Налтакян (Dota 2) В конце прошлого года молодой саппорт взлетел в топ европейского рейтинга и получил приглашение в одну из лучших команд Европы — Tundra Esports. Эдгар необычайно быстро освоился на про-сцене, хотя в прошлом имел исключительно опыт онлайн-ивентов и внутренних российских турниров. Бронза ESL One Birmingham, топ-4 Riyadh Masters 2024 и выход на первый «Инт» — пусть даже 9Class так и не попал на главный турнир по «Доте» из-за проблем с визой, первый сезон на топ-уровне уже можно было занести в актив. А осенью Эдгар присоединился к PARIVISION, с которой взлетел в ранг лучших команд мира и уже выиграл первый большой титул на ESL в Бангкоке. Фото: EWC 8 место Андрей Dukalis Куропаткин (Dota 2) Российский саппорт по Dota 2 начал карьеру ещё давно, но по-настоящему вышел на топовый уровень только в этом году. Вместе с ростером «ПСЖ» Дукалис добрался до топ-6 супертурнира Riyadh Masters 2024 и показал себя одним из самых перспективных игроков региона. В октябре, на старте нового сезона Андрей перешёл в PARIVISION и на всех четырёх турнирах добирался до топ-4. А новогодним подарком ему и фанатам стал первый серьёзный титул — российская команда победила на ESL One Bangkok с призовым $ 1 млн. Фото: Team Spirit 9 место Антон Hiko Пак (MLBB) В начале года Team Spirit открыла состав по Mobile Legends — набирающей популярность мобильной вариации «Доты» или LoL. Помимо признанных лидеров региона, в ростер вошёл 15-летний Антон Hiko Пак, играющий на линии золота. Первый полноценный сезон на топ-уровне вышел отличным. Хико и его команда сохранили уверенное лидерство в СНГ-регионе, выиграв три турнира, а также заняли четвёртое место — в топ-8 Team Spirit оказалась единственной командой не из Азии, что является невероятным достижением в MLBB. 10 место Никита Munkushi~ Чепурных (Dota 2) Ростер 1win стал одним из главным открытий 2024 года в Dota 2. Молодые игроки почти без опыта на топ-сцене меньше чем за год прошли путь от ноунеймов до главного турнира — The International, и 21-летний керри со своим ярким и уникальным стилем внёс в эту историю немалый вклад. Чепурных со своей командой в жарком финале Elite League уступил грозной Team Liquid (будущим чемпионам мира), а затем достойно выступил на дебютном «Инте» — хотя год назад боролся за выживание в первом дивизионе региональной лиги. В новом сезоне уже есть небольшая победа — первое место на онлайн-турнире CCT. Фото: Liquipedia 11 место Руслан FR1Z3R Гасанов (PUBG Mobile) В мире королевских битв главное открытие нашего региона — игрок команды Brute Force. Руслан начал выступать на профессиональных турнирах только в январе, с тех пор заработав более 4,5 млн рублей призовых. BF с Гасановым за сезон выиграл два региональных турнира и вошёл в топ-20 мира на World Cup 2024 в Эр-Рияде. Кроме того, коллектив претендовал на высокие места на чемпионате мира в Лондоне — но главным соперником оказался визовый центр. Остаётся верить в то, что у Фризера и его тиммейтов остался запал на новый сезон. Фото: Riot Games 12 место Артур Rarga Чурюмов (Valorant) Несмотря на санкции, в Valorant остаётся большое количество российских игроков, востребованных в зарубежных командах. Большинство выступают на про-уровне давно — а из относительных новичков стоит выделить Rarga, который провёл этот год в Китае. Об Артуре совсем мало информации в Сети, но это не мешает ему становиться одним из самых перспективных игроков в новом регионе. В 2024 году он вместе со своей командой XLG Esports выиграл турнир продвижения и с января будет участвовать в главной китайской лиге — всего на таком уровне сезон по всему миру начнут 13 игроков из России.

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