Классы в Path of Exile 2 — кого выбрать новичкам

За кого лучше играть.

В Path of Exile 2 каждый класс получил уникальные особенности, которые значительно меняют геймплей и получаемый игровой опыт. Сегодня мы расскажем обо всех доступных классах в игре, их чертах и фишках и поможем определиться с наиболее подходящим при создании героя.

Какие классы есть в Path of Exile 2

На текущий момент в игре представлено шесть персонажей:

1. Наёмник.

2. Ведьма.

3. Чародейка.

4. Воин.

5. Охотница.

6. Монах.

Выбрать одного из них можно в самом начале игры после первичной загрузки. Указанный персонаж сбежит из владений графа, а все остальные погибнут. Каждый из представленных героев получил уникальный стартовый набор предметов и умений. Несмотря на глобальные различия между ними, игроки получат общее древо прокачки и смогут самостоятельно выбрать дальнейший путь развития своего героя.

Со временем откроется отдельная ветвь способностей, присущих выбранному классу, через функцию Восхождения. Также стоит обратить внимание на наличие особых специализаций у каждого класса — на текущий момент доступно две опции, однако к релизу появится ещё по одной к каждому персонажу. В деталях рассмотрим особенности героев.

Рейтинг персонажей: кого выбрать?

Рейтинг героев очень сильно зависит от текущей сборки, однако можно выделить некоторые закономерности в персонажах и распределить их по удобству управления и лёгкости уничтожения врагов от лучших к худшим.

1. Наёмник — очень удобен в управлении, находится на безопасной дистанции и наносит высокий урон.

2. Чародейка, воин, ведьма — просты в понимании, обладают высокой живучестью и уроном.

3. Монах — высокий урон, но очень сложный для освоения новичками.

4. Охотница — очень высокая скорость перемещения и уничтожения врагов, но сложна из-за необходимости прицеливания.

Наёмник

Наёмник Фото: GGG

Наёмник в PoE 2 использует силу и ловкость в качестве основных атрибутов. Основное оружие — арбалет с разнообразными снарядами, в том числе стихийными, которые легко можно поменять прямо в пылу битвы. Герой получил множество полезных умений, легко сочетающихся между собой. Он всегда старается держаться на расстоянии и быстро уничтожать врагов. Наёмник неплохо контролирует ситуацию на поле боя и адаптируется в любой битве под противника.

Доступные специализации

1. Охотник на ведьм — высокий урон с мощными перманентными атаками, моментально уничтожающими врагов. Такой герой может активировать элементальный щит от вражеских атак и взрывать оппонентов.

2. Легионер каменитов — опирается на камни умений, через которые получаются различные усиления. Прост в обращении.

Позитивные черты

1. Быстрый и динамичный геймплей.

2. Высокие показатели здоровья.

3. Очень легко уничтожает толпы врагов и боссов.

Негативные черты

1. Очень слаб на короткой дистанции.

2. Быстро тратит ману при использовании особых снарядов.

3. Уязвим во время перезарядки арбалета.

Ведьма

Ведьмак Фото: GGG

Ведьма — мощный магический класс, который получил вариативные навыки. Героиня способна активировать магические заклятия, призывать помощников и создавать барьеры. Она умело управляет армией нежити и тратит на это очки духа, а не ману.

Доступные специализации

1. Маг Крови — тратит личную жизненную силу для активации заклинаний и исцеления. Имеет очень высокий показатель критического урона.

2. Инферналист — опирается на магию огня и поджигает себя для увеличения урона. Способна превращаться в демона, что позволяет ей наносить очень высокий урон и быстро передвигаться. В этом облике теряет здоровье. Умеет призывать Адскую Гончую.

Позитивные черты

1. Призывает помощников.

2. Легко расправляется с толпами врагов.

3. Обладает обилием разнообразных умений.

Негативные черты

1. Тяжело управлять героем в эндшпиле.

2. Нужно следить за духом.

Чародейка

Чародейка Фото: GGG

Чародейка — магический персонаж, использующий в преимуществе интеллект. Она фокусируется на различных заклинаниях со стихийным уроном, может применять щиты и быстро активировать различную магию.

Доступные специализации

1. Ткач бурь — создаёт стихийные бури огня, льда и электричества. Легко уничтожает группы врагов. Большинство умений направлено на усиление такого магического урона. Умеет повергать врагов в состояние шока.

2. Хрономант — взаимодействует со временем через магию. Снижает перезарядку навыков, замедляет и останавливает оппонентов и поворачивает время вспять.

Позитивные черты

1. Огромное количество заклинаний под любой тип урона.

2. Хорошо контролирует группы врагов.

3. Удобный герой поддержки.

Негативные черты

1. Низкая живучесть.

2. Очень сильно необходима мана.

Воин

Воин Фото: GGG

Воин в PoE 2 — типичный боец из любой известной игры, обладающий высокой живучестью и уроном в ближнем бою. Он получил не очень высокую атаку, однако его способности легко уничтожают врагов. Воин умеет орудовать тяжёлым дробящим оружием, легко раскидывать цели перед собой и наносит мощный урон по области.

Доступные специализации

1. Титан — наносит большой урон по области и оглушает противников. Получил высокий урон с уклоном на такие атаки и большой запас жизненных сил.

2. Вестник войны — применяет томемы и кличи для призыва духов (они защищают от некоторого количества урона). Способен усиливать умения, взрывать оппонентов и пробивать их защиту.

Позитивные черты

1. Высокий урон и живучесть.

2. Очень прост в освоении.

Негативные черты

1. Всегда сражается на ближней дистанции.

2. Не может быстро поменять расположение в битве.

3. Чаще всего оглушает врагов, а не убивает их молниеносно.

Охотница

Охотница Фото: GGG

Охотница в Path of Exile 2 — мастер дальнего боя и обладатель высокоточного лука. Героиня расширяет свои возможности через ловкость, поэтому быстро перемещается по локациям, наносит высокий урон с безопасной дистанции и в ближнем столкновении. Она умеет уклоняться от ударов противников, но получила не очень высокий запас жизненных сил.

Доступные специализации

1. Снайпер — повышает урон и точность стрельбы из лука. Способна быстро передвигаться в битве.

2. Следопыт — геймплей опирается на использование метательных флаконов для нанесения физического и стихийного урона. Героиня умеет активировать отрицательные эффекты кровотечения и яда. Быстро передвигается.

Позитивные черты

1. Чаще всего находится на безопасной дистанции.

2. Быстро перемещается по полю боя.

3. Использует несколько видов урона и применяет отрицательные эффекты.

Негативные черты

1. Низкие показатели здоровья.

2. Требует длительного изучения умений, так как должна постоянно передвигаться по локации и стараться избегать любого урона.

Монах

Монах Фото: GGG

Монах в Path of Exile 2 — это универсальный персонаж, сочетающий ловкость и интеллект. Он мастерски владеет боевым посохом и способен наносить быстрые удары, которые можно дополнить мощными стихийными атаками по области.

Этот герой очень мобилен, его навыки позволяют достигать высокой скорости и молниеносно пролетать через толпы враждебных целей. Он способен использовать заклинания стихий, которые и позволяют ему при необходимости держаться на расстоянии. Монах владеет тремя школами боевых искусств — «Молния», «Лёд», «Ветер». Каждую из них можно активировать отдельно или комбинировать приёмы разных направлений.

Доступные специализации

1. Заклинатель стихий — может быть полезным героем поддержки с защитными заклинаниями или мощным бойцом с высоким элементальным и физическим уроном. Такой монах легко усиливает свои атаки и пробирается через любые трудности независимо от количества врагов.

2. Служитель Чаюлы — в битвах преимущественно использует Хаос и обладает высокой устойчивостью к нему. Способен усиливать свои атаки, мгновенно красть ману и энергетический щит у врагов.

Позитивные черты

1. Наносит высокий урон противнику через физические и стихийные удары.

2. Быстро перемещается по локации и меняет положение в пространстве.

3. Способен легко разобраться с толпами врагов и одиночными боссами.

Негативные черты

1. Не очень высокий урон некоторых умений, не позволяющих единовременно убить цель без дополнительной атаки.

2. Требует игрового опыта, подготовки и некоторого времени для обучения.