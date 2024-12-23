Лучшая игра 2024 года

2024-й не смог похвастаться хитами уровня Baldur's Gate 3 или The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, которые прогремели годом ранее, однако потрясающих видеоигр всё равно хватало. До самого конца года новые хиты и блокбастеры не утихали, а от их прохождения было практически не оторваться.
По традиции мы подводим итоги года редакторским топом 10 лучших игр уходящего года, причём наш победитель наверняка удивит многих!
10-е место — Elden Ring: Shadow of the Erdtree
Дата выхода: 20 июня 2024 года
Разработчик: FromSoftware
Издатель: Bandai Namco
Elden Ring: Shadow of the Erdtree
Фото: FromSoftware
Автор: Иван Мику
Дополнение к Elden Ring в этом году попало во многие топы лучших игр вопреки спорам — в том числе и в наш. Всё же, с учётом масштабов наполнения и его проработки в сочетании c признанным стилем FromSoftware, Shadow of the Erdtree можно засчитать как отдельную видеоигру.
В том, что новинка стала одним из главных релизов 2024 года, нет никаких сомнений. Жанр жив, огромный интерес геймеров к нему сохраняется — и кому, как не лидерам мира «соулсов», показывать его развитие? Авторы собрали в DLC свои лучшие наработки и по праву заслужили признание от игроков и экспертов.
9-е место — Deadlock
Дата выхода: 23 августа (бета)
Разработчик: Valve
Издатель: Valve
Deadlock
Фото: Valve
Автор: Алексей Котов
В сообществе Dota 2 давно ходили слухи о том, что легендарный разработчик MOBA Icefrog оставил игру ради чего-то нового. И вот наконец Valve представила Deadlock. Несмотря на то что геройский шутер не выходил из статуса закрытой беты, «Дедлок» легко привлёк внимание геймеров благодаря уникальной смеси жанров, стильному дизайну и разнообразию механик.
Однако за быстрым ростом популярности наступил резкий спад. Чересчур комплексный геймплей, сложность игры для просмотра и отсутствие полноценного релиза не позволили Deadlock удержать любопытную аудиторию. От достигнутых на волне хайпа пиковых показателей онлайна не осталось и следа.
Но разработчики не сдаются и продолжают регулярно выпускать большие патчи для игры. Какое бы будущее ни ждало Deadlock, в 2024 году он точно стал свежим дыханием для любителей многопользовательских соревновательных шутеров.
8-е место — Hellblade 2
Дата выхода: 21 мая 2024 года
Разработчик: Ninja Theory
Издатель: Xbox Game Studios
Hellblade 2
Фото: Xbox Game Studios
Автор: Кирилл Примаков
Senua’s Saga: Hellblade 2 ушла от тематики любви и мести оригинала и открыла совершенно новые грани души главной героини Сенуа. Эта история о принятии себя и своих недостатков, о сложности бытия и вечной несправедливости. Внутренние голоса никуда не делись и всюду мешают и помогают — девушке тяжело принимать важные решения и следовать за своим «я».
Путешествие заставляет жадно погружаться в происходящее, от которого невозможно оторваться. Несмотря на то что проект по большей части представлен в качестве высокобюджетного «симулятора ходьбы», каждый его аспект отточен. Увлекательные немногочисленные бои, красивое и детализированное окружение и умопомрачительная работа со звуком.
Игре, возможно, недостаёт активного геймплея, но реализация концепта с таким уровнем проработки и невероятной атмосферой возносит проект в десятку лучших за 2024 год. А чего только стоит сцена в пещере Иллтауги — до сих пор в дрожь бросает. Настоящее искусство!
7-е место — Astro Bot
Дата выхода: 6 сентября 2024 года
Разработчик: Team Asobi
Издатель: PlayStation
Astro Bot
Фото: PlayStation
Автор: Манин Степан
Игроки получили настоящий праздник ностальгии и фан-сервиса в честь 30-летия PlayStation (или это просто очень удачно совпало!). Благодарность разработчиков тем, кто проживал с Sony путь от первой до пятой консоли. Но почему она влюбила в себя игроков?
Магия игры кроется в деталях: пасхалки и маскоты других игр вплетены в мир с умом и заботой, каждая локация будто шепчет: «Ты это помнишь? Давай переживём это вновь!». Игра поощряет любопытство, возвращая к истокам старых добрых аркад, а её аудиодизайн оживляет каждое действие, наполняя мир звуками, которые радуют душу.
Astro Bot — это видеоигра, которая не хочет быть чем-то высокопарным, она просто хочет радовать вас. Простая, милая и искренняя игра для всех возрастов, она становится глотком свежего воздуха и искренним напоминанием, что игры могут быть просто весёлыми.
6-е место — Warhammer 40,000: Space Marine 2
Дата выхода: 9 сентября 2024 года
Разработчик: Saber Interactive
Издатель: Focus Entertainment
Warhammer 40,000: Space Marine 2
Фото: Focus Entertainment
Автор: Слава Петров
Чтобы уловить суть Space Marine 2, достаточно пройти вступление. Герой высаживается на охваченной войной планете и практически в одиночку сдерживает бесчисленный рой. Он без продыху стреляет, рубит клинком, выполняет жестокие добивания и внутри себя понимает: врагов слишком много, всех не перебить. Однако руки Тит не опустит и драться будет до последней капли крови.
Совсем страшно становится, когда из-за горизонта несётся нескончаемая волна тиранидов. Поначалу кажется, что это просто фон, но нет — скоро толпа обратит на вас внимание, и придётся сражаться до последнего. Подобный драйв происходит в каждом задании, а игрока вообще не отвлекают на гринд и исследование полуоткрытых миров. Именно поэтому Space Marine 2 заслужила место в топе лучших игр года!
5-е место — Prince of Persia: The Lost Crown
Дата выхода: 18 января 2024 года
Разработчик: Ubisoft Montpellier
Издатель: Ubisoft
Prince of Persia: The Lost Crown
Фото: Ubisoft
Автор: Никита Прокофьев
Анонс Prince of Persia: The Lost Crown вызвал у игроков сугубо негативную реакцию: экшен ругали за смену жанра, мультяшный визуальный стиль и выбор персонажа на роль главного героя, который даже не Принц. Казалось, что новинка станет очередным провалом Ubisoft, однако рядовые геймеры давно так не ошибались.
Сам я садился за прохождение Prince of Persia: The Lost Crown с невероятной предвзятостью, поэтому игра удивила меня ещё сильнее. Оказалось, что передо мной эталонный представитель жанра метроидваний с интригующим сюжетом, потрясающим визуалом, глубоким геймплеем, увлекательными испытаниями, а также стильной боёвкой и паркуром.
Отдельным пунктом вынесу, что художники и аниматоры Ubisoft Montpellier (Rayman Legends, From Dust, Valiant Hearts: The Great War) показали невероятный уровень. Причём игра оставит положительные впечатления как у фанатов, так и у новичков серии. Prince of Persia: The Lost Crown — почётное возвращение «Принца Персии» и одна из лучших игр 2024 года!
4-е место — Helldivers 2
Дата выхода: 8 февраля 2024 года
Разработчик: Arrowhead
Издатель: PlayStation
Helldivers 2
Фото: PlayStation
Автор: Михаил Шевкун
Helldivers 2 обрадовала тем, насколько она отличается от всего, что сейчас популярно в индустрии. В первую очередь перед нами оказалась весёлая кооперативная игра, которая требует сосредоточенности, но любая ошибка не бесит, а скорее только развлекает: ещё никогда убийство напарников не было таким весёлым (разве что в прошлых играх Arrowhead — Magicka и первой Helldivers).
Сиквел «Адских десантников» легко назвать видеоигровой версией какой-нибудь настолки, где любая сцена щелчком пальца превращается в эпический военный фильм. У экшена много достоинств, но самое важное, что он дарит настоящие искренние эмоции — в этом плане она удивительным образом напоминает Astro Bot и игры Nintendo.
Helldivers 2 также доказывает, что в индустрии ещё так много места для чрезвычайно успешных экспериментов, а следовать тенденциям рынка куда опаснее, чем пытаться креативить.
3-е место — Black Myth: Wukong
Дата выхода: 20 августа 2024 года
Разработчик: Game Science
Издатель: Game Science
Black Myth: Wukong
Фото: Game Science
Автор: Анатолий Лукманов
Китайцы в этом году знатно хайпанули. Меня Black Myth: Wukong заинтриговала с анонса: в ней было что-то уникальное — с поражающей графикой и очень любопытной мифологией. Я не большой знаток китайской культуры, но полюбил её в том числя благодаря хиту Game Science. Пожалуй, местный культурный колорит, включая архитектуру зданий, антураж и даже дизайн врагов – одна из сильнейших сторон блокбастера.
По какой-то неведомой причине многие относят Wukong к соулслайкам, хотя Black Myth скорее классический экшен. Игра проходится в разы проще всех творений FromSoftware и им подобных.
Самое главное: после того как я заходил в Black Myth: Wukong, мне вообще не хотелось из неё выходить. Сама по себе игра получилась большой, но время за ней пролетело незаметно. Когда заканчивалась одна сюжетная глава, сразу же хотелось перейти к следующей, чтобы оценить новых боссов и полюбоваться свежими локациями. У разработчиков и впрямь получилась одна из самых красивых и затягивающих игр года. Мой им поклон!
2-е место — Silent Hill 2
Дата выхода: 8 октября 2024 года
Разработчик: Bloober Team
Издатель: Konami
Silent Hill 2
Фото: Konami
Автор: Слава Петров
Ремейк Silent Hill 2 неидеален: оптимизация временами хромает, забеги от Пирамидоголового архаичны, эпизод с кубом и крутящимся домом довольно душный. Вот только на минусы закрываешь глаза, ведь игра выполняет главную задачу хоррора — блистательно щекочет нервы.
Вокруг вечный туман, что скрывает не только секреты проклятого города, но и врагов (хотя на деле они не такие уж и опасные). Помещения тёмные и изобилуют манекенами, которые замирают и неожиданно набрасываются, заставляя сердце каждый раз ёкнуть. Работа со звуком без преувеличения гениальна: двери скрипят, монстры всхлипывают, внезапные шёпоты пугают сильнее любого скримера.
В итоге Silent Hill 2 до жути некомфортно играть — а на прохождение уйдёт не меньше часов 12. Не хочется идти в больницу с её дёргаными медсёстрами, зачищать тюрьму и спускаться в бездну по бесконечной лестнице. Потому что везде будут ужасы, которые ты никогда не забудешь. Для хоррора это высшая похвала!
1-е место — «Индиана Джонс и великий круг»
Дата выхода: 9 декабря 2024 года
Разработчик: MachineGames
Издатель: Bethesda
«Индиана Джонс и великий круг»
Фото: Bethesda
Автор: Игорь Любавин
Indiana Jones and the Great Circle стала главным сюрпризом 2024 года. Большая видеоигра в непонятном жанре по еле живой франшизе LucasFilm от создателей брутальной дилогии Wolfenstein? Всё это звучало вместе с ужасной рекламной кампанией, мягко говоря, необнадёживающе.
И как же здорово было получить не просто хорошую игру, а достойную культовой трилогии Стивена Спилберга историю. Новый «Индиана Джонс» — это настоящее приключение, где исследованию, головоломкам и историческому антуражу уделяется гораздо больше внимания, чем стрельбе и сражениям.
«Индиана Джонс и великий круг» есть за что ругать: от примитивного стелса и не самой удобной боевой системы до неприятных скачков визуала в разных локациях. Однако новый «Инди» дарит неподдельные эмоции первооткрывателя: исследовать гробницы, решать загадки и находить секреты в виртуальном 1937 году невероятно интересно.
«Индиана Джонс и великий круг»
Фото: Bethesda
В нашем рейтинге мы упомянули только 10 игр, однако 2024-й запомнился не только ими — своего упоминания достойны хотя бы Neva, Metaphor: ReFantazio, Shadow Generations, Indika, Tekken 8, Outlast Trials, Enshrouded, Animal Well и другие, кому не хватило баллов в нашем редакционном голосовании.
Расскажите в комментариях, какие игры вы считаете лучшими в этом году!