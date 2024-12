Лучшая игра 2024 года

2024-й не смог похвастаться хитами уровня Baldur's Gate 3 или The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, которые прогремели годом ранее, однако потрясающих видеоигр всё равно хватало. До самого конца года новые хиты и блокбастеры не утихали, а от их прохождения было практически не оторваться.

По традиции мы подводим итоги года редакторским топом 10 лучших игр уходящего года, причём наш победитель наверняка удивит многих!

Любой проект из нашей десятки легко ответит на легендарную фразу «The game is fun. If it's not fun, why bother?» («Игры — это весело. Если это не весело, зачем вообще играть?») бывшего руководителя американской Nintendo Реджи Фис-Эме.

10-е место — Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One

Дата выхода: 20 июня 2024 года

Разработчик: FromSoftware

Издатель: Bandai Namco

Автор: Иван Мику

Дополнение к Elden Ring в этом году попало во многие топы лучших игр вопреки спорам — в том числе и в наш. Всё же, с учётом масштабов наполнения и его проработки в сочетании c признанным стилем FromSoftware, Shadow of the Erdtree можно засчитать как отдельную видеоигру.

В том, что новинка стала одним из главных релизов 2024 года, нет никаких сомнений. Жанр жив, огромный интерес геймеров к нему сохраняется — и кому, как не лидерам мира «соулсов», показывать его развитие? Авторы собрали в DLC свои лучшие наработки и по праву заслужили признание от игроков и экспертов.

9-е место — Deadlock

Платформы: ПК (ранний доступ)

Дата выхода: 23 августа (бета)

Разработчик: Valve

Издатель: Valve

Deadlock Фото: Valve

Автор: Алексей Котов

В сообществе Dota 2 давно ходили слухи о том, что легендарный разработчик MOBA Icefrog оставил игру ради чего-то нового. И вот наконец Valve представила Deadlock. Несмотря на то что геройский шутер не выходил из статуса закрытой беты, «Дедлок» легко привлёк внимание геймеров благодаря уникальной смеси жанров, стильному дизайну и разнообразию механик.

Однако за быстрым ростом популярности наступил резкий спад. Чересчур комплексный геймплей, сложность игры для просмотра и отсутствие полноценного релиза не позволили Deadlock удержать любопытную аудиторию. От достигнутых на волне хайпа пиковых показателей онлайна не осталось и следа.

Но разработчики не сдаются и продолжают регулярно выпускать большие патчи для игры. Какое бы будущее ни ждало Deadlock, в 2024 году он точно стал свежим дыханием для любителей многопользовательских соревновательных шутеров.

8-е место — Hellblade 2

Платформы: ПК, Xbox Series

Дата выхода: 21 мая 2024 года

Разработчик: Ninja Theory

Издатель: Xbox Game Studios

Hellblade 2 Фото: Xbox Game Studios

Автор: Кирилл Примаков

Senua’s Saga: Hellblade 2 ушла от тематики любви и мести оригинала и открыла совершенно новые грани души главной героини Сенуа. Эта история о принятии себя и своих недостатков, о сложности бытия и вечной несправедливости. Внутренние голоса никуда не делись и всюду мешают и помогают — девушке тяжело принимать важные решения и следовать за своим «я».

Путешествие заставляет жадно погружаться в происходящее, от которого невозможно оторваться. Несмотря на то что проект по большей части представлен в качестве высокобюджетного «симулятора ходьбы», каждый его аспект отточен. Увлекательные немногочисленные бои, красивое и детализированное окружение и умопомрачительная работа со звуком.

Игре, возможно, недостаёт активного геймплея, но реализация концепта с таким уровнем проработки и невероятной атмосферой возносит проект в десятку лучших за 2024 год. А чего только стоит сцена в пещере Иллтауги — до сих пор в дрожь бросает. Настоящее искусство!

7-е место — Astro Bot

Платформы: PS5

Дата выхода: 6 сентября 2024 года

Разработчик: Team Asobi

Издатель: PlayStation

Astro Bot Фото: PlayStation

Автор: Манин Степан

Игроки получили настоящий праздник ностальгии и фан-сервиса в честь 30-летия PlayStation (или это просто очень удачно совпало!). Благодарность разработчиков тем, кто проживал с Sony путь от первой до пятой консоли. Но почему она влюбила в себя игроков?

Магия игры кроется в деталях: пасхалки и маскоты других игр вплетены в мир с умом и заботой, каждая локация будто шепчет: «Ты это помнишь? Давай переживём это вновь!». Игра поощряет любопытство, возвращая к истокам старых добрых аркад, а её аудиодизайн оживляет каждое действие, наполняя мир звуками, которые радуют душу.

Astro Bot — это видеоигра, которая не хочет быть чем-то высокопарным, она просто хочет радовать вас. Простая, милая и искренняя игра для всех возрастов, она становится глотком свежего воздуха и искренним напоминанием, что игры могут быть просто весёлыми.

6-е место — Warhammer 40,000: Space Marine 2

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

Дата выхода: 9 сентября 2024 года

Разработчик: Saber Interactive

Издатель: Focus Entertainment

Warhammer 40,000: Space Marine 2 Фото: Focus Entertainment

Автор: Слава Петров

Чтобы уловить суть Space Marine 2, достаточно пройти вступление. Герой высаживается на охваченной войной планете и практически в одиночку сдерживает бесчисленный рой. Он без продыху стреляет, рубит клинком, выполняет жестокие добивания и внутри себя понимает: врагов слишком много, всех не перебить. Однако руки Тит не опустит и драться будет до последней капли крови.

Совсем страшно становится, когда из-за горизонта несётся нескончаемая волна тиранидов. Поначалу кажется, что это просто фон, но нет — скоро толпа обратит на вас внимание, и придётся сражаться до последнего. Подобный драйв происходит в каждом задании, а игрока вообще не отвлекают на гринд и исследование полуоткрытых миров. Именно поэтому Space Marine 2 заслужила место в топе лучших игр года!

5-е место — Prince of Persia: The Lost Crown

Платформы: ПК, PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series, Xbox One

Дата выхода: 18 января 2024 года

Разработчик: Ubisoft Montpellier

Издатель: Ubisoft

Prince of Persia: The Lost Crown Фото: Ubisoft

Автор: Никита Прокофьев

Анонс Prince of Persia: The Lost Crown вызвал у игроков сугубо негативную реакцию: экшен ругали за смену жанра, мультяшный визуальный стиль и выбор персонажа на роль главного героя, который даже не Принц. Казалось, что новинка станет очередным провалом Ubisoft, однако рядовые геймеры давно так не ошибались.

Сам я садился за прохождение Prince of Persia: The Lost Crown с невероятной предвзятостью, поэтому игра удивила меня ещё сильнее. Оказалось, что передо мной эталонный представитель жанра метроидваний с интригующим сюжетом, потрясающим визуалом, глубоким геймплеем, увлекательными испытаниями, а также стильной боёвкой и паркуром.

Отдельным пунктом вынесу, что художники и аниматоры Ubisoft Montpellier (Rayman Legends, From Dust, Valiant Hearts: The Great War) показали невероятный уровень. Причём игра оставит положительные впечатления как у фанатов, так и у новичков серии. Prince of Persia: The Lost Crown — почётное возвращение «Принца Персии» и одна из лучших игр 2024 года!

4-е место — Helldivers 2

Платформы: ПК, PS5

Дата выхода: 8 февраля 2024 года

Разработчик: Arrowhead

Издатель: PlayStation

Helldivers 2 Фото: PlayStation

Автор: Михаил Шевкун

Helldivers 2 обрадовала тем, насколько она отличается от всего, что сейчас популярно в индустрии. В первую очередь перед нами оказалась весёлая кооперативная игра, которая требует сосредоточенности, но любая ошибка не бесит, а скорее только развлекает: ещё никогда убийство напарников не было таким весёлым (разве что в прошлых играх Arrowhead — Magicka и первой Helldivers).

Сиквел «Адских десантников» легко назвать видеоигровой версией какой-нибудь настолки, где любая сцена щелчком пальца превращается в эпический военный фильм. У экшена много достоинств, но самое важное, что он дарит настоящие искренние эмоции — в этом плане она удивительным образом напоминает Astro Bot и игры Nintendo.

Helldivers 2 также доказывает, что в индустрии ещё так много места для чрезвычайно успешных экспериментов, а следовать тенденциям рынка куда опаснее, чем пытаться креативить.

3-е место — Black Myth: Wukong

Платформы: ПК, PS5

Дата выхода: 20 августа 2024 года

Разработчик: Game Science

Издатель: Game Science

Black Myth: Wukong Фото: Game Science

Автор: Анатолий Лукманов

Китайцы в этом году знатно хайпанули. Меня Black Myth: Wukong заинтриговала с анонса: в ней было что-то уникальное — с поражающей графикой и очень любопытной мифологией. Я не большой знаток китайской культуры, но полюбил её в том числя благодаря хиту Game Science. Пожалуй, местный культурный колорит, включая архитектуру зданий, антураж и даже дизайн врагов – одна из сильнейших сторон блокбастера.

По какой-то неведомой причине многие относят Wukong к соулслайкам, хотя Black Myth скорее классический экшен. Игра проходится в разы проще всех творений FromSoftware и им подобных.

Почему проще? Большую роль в «Вуконге» играют способности главного героя, которые дают значительное преимущество в боях. C помощью них можно замедлять время, буквально превращаться в других существ (даже в боссов!) и сделать десятки собственных клонов.

Самое главное: после того как я заходил в Black Myth: Wukong, мне вообще не хотелось из неё выходить. Сама по себе игра получилась большой, но время за ней пролетело незаметно. Когда заканчивалась одна сюжетная глава, сразу же хотелось перейти к следующей, чтобы оценить новых боссов и полюбоваться свежими локациями. У разработчиков и впрямь получилась одна из самых красивых и затягивающих игр года. Мой им поклон!

2-е место — Silent Hill 2

Платформы: ПК, PS5

Дата выхода: 8 октября 2024 года

Разработчик: Bloober Team

Издатель: Konami

Silent Hill 2 Фото: Konami

Автор: Слава Петров

Ремейк Silent Hill 2 неидеален: оптимизация временами хромает, забеги от Пирамидоголового архаичны, эпизод с кубом и крутящимся домом довольно душный. Вот только на минусы закрываешь глаза, ведь игра выполняет главную задачу хоррора — блистательно щекочет нервы.

Вокруг вечный туман, что скрывает не только секреты проклятого города, но и врагов (хотя на деле они не такие уж и опасные). Помещения тёмные и изобилуют манекенами, которые замирают и неожиданно набрасываются, заставляя сердце каждый раз ёкнуть. Работа со звуком без преувеличения гениальна: двери скрипят, монстры всхлипывают, внезапные шёпоты пугают сильнее любого скримера.

В итоге Silent Hill 2 до жути некомфортно играть — а на прохождение уйдёт не меньше часов 12. Не хочется идти в больницу с её дёргаными медсёстрами, зачищать тюрьму и спускаться в бездну по бесконечной лестнице. Потому что везде будут ужасы, которые ты никогда не забудешь. Для хоррора это высшая похвала!

1-е место — «Индиана Джонс и великий круг»

Платформы: ПК, Xbox Series

Дата выхода: 9 декабря 2024 года

Разработчик: MachineGames

Издатель: Bethesda

«Индиана Джонс и великий круг» Фото: Bethesda

Автор: Игорь Любавин

Indiana Jones and the Great Circle стала главным сюрпризом 2024 года. Большая видеоигра в непонятном жанре по еле живой франшизе LucasFilm от создателей брутальной дилогии Wolfenstein? Всё это звучало вместе с ужасной рекламной кампанией, мягко говоря, необнадёживающе.

И как же здорово было получить не просто хорошую игру, а достойную культовой трилогии Стивена Спилберга историю. Новый «Индиана Джонс» — это настоящее приключение, где исследованию, головоломкам и историческому антуражу уделяется гораздо больше внимания, чем стрельбе и сражениям.

«Индиана Джонс и великий круг» есть за что ругать: от примитивного стелса и не самой удобной боевой системы до неприятных скачков визуала в разных локациях. Однако новый «Инди» дарит неподдельные эмоции первооткрывателя: исследовать гробницы, решать загадки и находить секреты в виртуальном 1937 году невероятно интересно.

Новинка MachineGames не попала на премии The Game Awards 2024, поскольку вышла слишком поздно, однако мы в «Чемпионате» хотим исправить эту оплошность: «Индиана Джонс и великий круг» — лучшая игра 2024 года.

В нашем рейтинге мы упомянули только 10 игр, однако 2024-й запомнился не только ими — своего упоминания достойны хотя бы Neva, Metaphor: ReFantazio, Shadow Generations, Indika, Tekken 8, Outlast Trials, Enshrouded, Animal Well и другие, кому не хватило баллов в нашем редакционном голосовании.

Расскажите в комментариях, какие игры вы считаете лучшими в этом году!