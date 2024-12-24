Поразительное аниме с кровищей и киберпанк-Русью: первые впечатления от «Киберслава»

«Киберслав» — удивительный проект. Он ворвался в инфополе шесть лет назад и пообещал удивительный сеттинг: Древняя Русь, богатыри, импланты, монстры, роботы. Неудивительно, что мгновенно сформировавшаяся армия фанатов ждала премьеру, которая всё откладывалась и откладывалась.

22 декабря на фестивале «Хомякон» наконец показали первую серию. Она дала понять: томительное ожидание того стоило.

«Киберслав»: главное об аниме

Название: «Киберслав»

Режиссёры: Стас Дмитриев, Дмитрий Яковенко, Александра Кречман.

Актёры озвучки: Иван Жарков, Валентина Ляпина, Пётр Гланц и другие.

Дата выхода: 31 декабря 2024 года.

Жанр: аниме, боевик, фэнтези

Страна: Россия.

«Киберслав»: где смотреть?

31 декабря на «Кинопоиске» выйдет первый эпизод. Дата выхода следующих пока неизвестна.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат компании «Кинопоиск».

Богатыри-киборги против нечисти

События «Киберслава» разворачиваются в Древней Руси, на которую наслоился Найт-Сити. Народ живёт в классических славянских городах, но улицы увешаны неоновыми вывесками. Богатыри носят здоровенные мечи и бьются со злом, но у каждого есть что-то продвинутое: руки-богомолы, техноарбалеты, шлемы с визорами. От врагов защищает обычная каменная стена, но у ворот стоят огнестрельные турели. Ещё есть монстры, духи, жрецы, ведьмаки и много чего ещё.

На бумаге сеттинг кажется нелепым, однако на деле сочетание несочетаемого делает его самобытным. Фильмы, аниме и игры, где древность комбинировали с продвинутыми технологиями, уже выходили. Вспоминаются и Elex, и «Викинги против пришельцев». Вот только родная Русь всё меняет и делает «Киберслава» чем-то особенным.

Киберслава озвучивает Иван Жарков, голос Тора Фото: «Кинопоиск»

В центре сюжета тот самый Киберслав. Это наполовину человек, наполовину демон, который в детстве спасает князя и становится его подручным. Воителя даже карлики-калеки считают мерзостью, да и сам он того же мнения. Но когда приходит беда, именно Киберслав оказывается силой, способной всех спасти.

После первого эпизода продолжительностью в 23 минуты судить о сюжете трудно. Мифологию подают в коротких монологах, а с героями еле успеваешь познакомиться. Впрочем, сценаристы умещают в скромном хронометраже пару солидных крючков и к финалу здорово накаляют страсти. В итоге жаждешь продолжения, желательно прямо сейчас. Надеюсь, там история лихо закрутится и не раз удивит — потенциал определённо есть!

Важно, что «Киберслав» из каждой секунды выжимает максимум. Удачные шутки, безумные ситуации, красивые кадры, вычурные технологии — поэтому следить за миром интересно.

Монстр из вступления Фото: «Кинопоиск»

Такая кровища удивит любого

Бо́льшую часть эпизода отвели на экшен. Решение удачное, ведь бои в аниме потрясные и на удивление кровопролитные. Уже во вступлении монстры отрывают головы и ломают руки, всё взрывается, деревья валятся, герои крутят пируэты.

Действу, безусловно, не хватает плавности «Голубоглазого самурая», но команда окупает всё шок-эффектом. Только представьте, в «Киберславе» есть момент, где голая безголовая женщина крутится в духе Обскуры из The Evil Within 2, бегает по улицам и вообще атакует богатыря своими кишками. Завораживающий ужас!

Авторы аниме оправдывают рейтинг 18+ и вынуждают гадать: «А как вообще «Кинопоиск» на такое решился?» Это не просто смело, это непостижимый подвиг. Настолько безбашенный экшен заслуживает похвалы.

С экшеном всё отлично Фото: «Кинопоиск»

«Киберслав»: стоит ли смотреть?

Если вас не мутит при виде кровищи, голых женщин и ультранасилия, пропускать «Киберслава» не стоит. Это замечательное аниме, которое не затерялось бы даже на международном рынке.

Оценка первого эпизода: 8,5 из 10

Понравилось

Выдающийся экшен

Талантливо обставленная жестокость

Притягательный сеттинг.

Не понравилось