Уже без восторга: впечатления от второго сезона «Игры в кальмара»

Не будем в очередной раз вспоминать, как «Игра в кальмаре» разорвала мир, сделала актёров суперзвёздами и заставила детей в провинциальных городах повторять корейские соревнования. С тех времён прошло три года, и всё это время мы строили теории, гадали о следующем шаге Сон Ки Хуна и предвкушали душераздирающую феерию.

Но каким на деле вышел второй сезон? Я посмотрел четыре эпизода и аккуратно подмечаю: интересным, но былой феерии лучше не ждать.

«Игра в кальмара»: главное о сериале

Название: «Игра в кальмара» (Squid Game).

Режиссёры: Хван Дон-хёк.

Актёры: Ли Джон-джэ, Пак Хэ-су, О Ён-су и другие.

Дата выхода: 26 декабря 2024 года.

Сколько серий: семь эпизодов.

Жанр: триллер, драма.

Страна: Южная Корея.

Второй сезон «Игры в кальмара»: где смотреть?

Весь сезон уже вышел на Netflix. Есть русские озвучка и субтитры.

Видео размещено на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сон Ки Хун снова в игре

С финала прошлой игры минуло несколько лет. Всё это время Ки Хун, победитель прошлой игры, не находил себе места, тратил деньги на поиск организаторов и не общался с семьёй. Его единственная цель — покончить с безжалостным турниром.

К слову, полицейский Хван Чжун Хо после ранения и падения со скалы тоже выжил. Коллеги не поверили его рассказам, что привело к понижению в должности и жажде отыскать брата-ведущего, совершившего злополучный выстрел. Во втором эпизоде герои объединяют силы и составляют план по поимке негодяев. Увы, операция срывается, и Ки Хун снова оказывается на игре.

Ки Хун снова рискует жизнью Фото: Netflix

Режиссёр Хван Дон-хёк вроде бы адекватно продолжил историю, но после четырёх эпизодов не покидает ощущение некоей вымученности. Как будто историю стоило завершить на первом сезоне, а за продолжение взялись исключительно на волне популярности. Ну не может столь успешный проект взять и закончиться!

Зрителя снова отправляют на остров, где поселили 456 бедолаг, приставили к ним охрану в тех самых костюмах и прицепили к потолку копилку, куда после трагедий падают деньги. Даже первым соревнованием остаётся «Тише едешь — дальше будешь». Второй квест, конечно, поменяли, но и это не плюс: вырезание зонтиков тревожило сильнее.

Получается, формула «Игры в кальмара» осталась прежней, только переменные изменились. Новая подсадная утка в толпе, новые охранники со своими проблемами, новые участники, которых за четыре эпизода толком не раскрыли. Запоминаются два-три персонажа, и ни один не дотягивает по харизме до прошлых любимцев. Цепляет разве что новая охранница: она хладнокровна и явно что-то замышляет.

Участники снова готовы умереть за деньги Фото: Netflix

В этом главная проблема второго сезона. Ощущение таинственности испарилось, первые смерти уже не шокируют, а удивить зрителя чем-то ещё не выходит. В итоге режиссёр полагается не на сценарий, а на актёров, которые своим мастерством должны довести до экстаза.

К счастью, актёрская феерия случается часто. Первый же эпизод заканчивается невероятной дуэлью Ки Хона и одного старого знакомого. Там нерв натянут до предела, а персонажи выдают пронзительные монологи. Эту сцену смотришь заворожённо, а после её завершения пытаешься прийти в себя.

Подобное можно сказать про перформанс главного актёра во время «Тише едешь — дальше будешь», экшен-сцену с ведущим и пару других моментов. Они, безусловно, прекрасны, но достаточно ли этого, чтобы дотянуться до первого сезона? Сомневаюсь.

С этим подонком связаны лучшие сцены Фото: Netflix

К динамике тоже есть вопросы. В прошлый раз за четыре эпизода участники прошли пару испытаний, разъехались по домам и снова вернулись на турнир. Теперь за аналогичный хронометраж они даже вторую игру не прошли. Плюс не отпускает ощущение, что сезон завершится на полуслове. Вряд ли действо так разгонится, чтобы герои добрались до финала и решили все конфликты.

В итоге половина сезона оставляет смешанные ощущения. Это всё ещё интересный, но сильно уступающий прошлой истории сериал. Тогда мы видели драматичную и обескураживающую историю, которую режиссёр вынашивал годами и вкладывал в неё всего себя. В то же время продолжение ощущается чисто коммерческим шагом.

Ведущий раскрывается с новой стороны Фото: Netflix

Второй сезон «Игры в кальмара»: стоит ли смотреть?

Если вам понравился первый сезон, продолжение, безусловно, стоит смотреть. Только готовьтесь, что шоу сбавило обороты, растеряло таинственность и находится в некоем поиске идентичности. Увы, за четыре эпизода собственное лицо продолжение не отыскало.

Оценка половины второго сезона «Игры в кальмара» — 6,5 из 10

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Актёрская игра главных звёзд

Испытания всё ещё напряжённые.

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