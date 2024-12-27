Премьера будет намного раньше, чем вы ожидаете.

Что известно о третьем сезоне «Игры в кальмара»: о чём будет и когда выйдет

Мы ждали второй сезон «Игры в кальмара» три года, но он пролетел как мгновение и оборвался на полуслове. В голове остаётся один вопрос: когда история продолжится? Примерные сроки уже известны.

«Игра в кальмара»: главное о сериале

Название: «Игра в кальмара» (Squid Game).

Режиссёры: Хван Дон-хёк.

Актёры: Ли Джон-джэ, Пак Хэ-су, О Ён-су и другие.

Дата выхода: 26 декабря 2024 года.

Сколько серий: семь эпизодов.

Жанр: триллер, драма.

Страна: Южная Корея.

Второй сезон «Игры в кальмара»: где смотреть?

Весь сезон уже вышел на Netflix. Есть русские озвучка и субтитры.

Видео размещено на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Чем закончился второй сезон?

Победитель прошлой игры Сон Ки Хун и чудом выживший полицейский Хван Чжун Хо объединили силы и начали поиск организаторов. Их план срывается, и главный герой снова попадает на турнир. В его зуб встроили датчик, по которому Чжун Хо должен был вычислить местонахождение и устроить налёт, но злодеи его вырвали и подбросили случайному рыбаку.

Ки Хун всем рассказывает, что уже побеждал на турнире, и даёт советы. Увы, его не всегда слушают, так что в первой игре «Тише едешь — дальше будешь» многие погибают. После каждой игры проводится голосование: если участники решат ехать домой, поделят деньги между собой. Вот только бо́льшая часть бедолаг так отчаялась, что жаждет продолжения.

Среди участников затесался ведущий игры Хван Ин Хо, который обычно ходит в чёрных костюме и маске. Он притворяется своим и держится близ Ки Хуна. Ночью после 3-го тура участники, готовые играть дальше, нападают на тех, кто хочет домой. Ки Хун и Ин Хо прячутся, а когда охрана растаскивает участников, внезапно нападают и отбирают оружие.

Потрясающий эпизод Фото: Netflix

Среди участников происходит бунт, который выливается в перестрелку. Главный герой стремится в помещение организаторов, а Ин Хо уходит, пообещав зайти врагам в тыл. На деле он убивает друзей Ки Хуна, вновь облачается в чёрный костюм и останавливает мятеж. В конце он говорит, что во всех жертвах виновен герой и оставляет его сходить с ума от вины.

Всё это время Хван Ин Хо искал остров, где проводятся игры, но к цели не приблизился. В финале выяснилось, что причина в капитане судна. Когда-то он спас полицейского и притворялся другом, однако на деле всё это время работал на организаторов и заметал следы.

Ки Хун безуспешно пытается всех спасти Фото: Netflix

Когда выйдет третий сезон?

Как видите, второй сезон закончился на самом интересном месте и, по сути, стал подготовкой к развязке. Выйдет она уже в 2025-м — точных сроков пока нет, но, вероятно, это случится во второй половине года.

Скорость обусловлена тем, что второй и третий сезоны снимали одновременно. По словам режиссёра Хван Дон-хёка это потребовало много усилий и полностью его вымотало. Зато фанаты будут не так страдать, учитывая обрывистость концовки.

Эта девушка наверняка сильно повлияет на сюжет Фото: Netflix

Что будет в третьем сезоне?

Бо́льшая часть мятежников, что желали закончить игру, погибли. Получается, соревнование продолжится, и Ки Хун снова будет выживать. Всё же надежда на силовое решение исчезла.

Надеждой на спасение, вероятно, станет полицейский Хван Чжун Хо. Он разоблачит капитана корабля, найдёт место проведения соревнований и устроит вооружённый налёт. Апофеозом третьего сезона должна стать его встреча с братом, который исполняет обязанности ведущего. Вряд ли злодей её переживёт.

Зрители уже её ненавидят Фото: Netflix

Полицейскому наверняка поможет охранница под №11. Она недовольна правилами, терпит притеснения коллег и в нужный момент сделает сильный ход.