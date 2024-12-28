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Игра в кальмара, второй сезон 2024: дата выхода, сюжет, отзыв, обзор, впечатления, пересказ, где смотреть

Пока разочарование: обзор всего второго сезона «Игры в кальмара»
Слава Петров
«Игра в кальмара», второй сезон 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии
Смотреть не стоит.

Ннедавно я уже делился первыми впечатлениями от продолжения «Игры в кальмара». Несмотря на пару потрясающих сцен, второй сезон показался вымученным и поразительно вторичным.

Тогда я лелеял надежду, что в завершающих эпизодах всё поменяется и режиссёр Хван Дон-хёк доведёт-таки до экстаза. Увы, после полного просмотра мнение осталось прежним: историю стоило завершить на первом сезоне. Потому что второй — не ужасный, но всё же коммерческий продукт, в котором толком нет ни пронзительности, ни социального высказывания.

«Игра в кальмара»: главное о сериале

Название: «Игра в кальмара» (Squid Game).
Режиссёры: Хван Дон-хёк.
Актёры: Ли Джон-джэ, Пак Хэ-су, О Ён-су и другие.
Дата выхода: 26 декабря 2024 года.
Сколько серий: семь эпизодов.
Жанр: триллер, драма.
Страна: Южная Корея.

Второй сезон «Игры в кальмара»: где смотреть?

Весь сезон уже вышел на Netflix. Есть русские озвучка и субтитры.

Видео размещено на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

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Уже без восторга: впечатления от второго сезона «Игры в кальмара»

Когда сказать нечего, но миллионы сами себя не заработают

Режиссёр Хван Дон-хёк придумал «Игры в кальмара» ещё в 2008-м. Тогда он был настолько беден и погряз в таких долгах, что продал ноутбук, на котором писал первую версию сценария. В следующие годы Дон-хёк выпустил относительно успешные фильмы вроде «Сурового испытания», но богатства они не принесли. Как не принёс его и первый сезон «Игры в кальмара». Netflix за главный хит 2021-го заплатил скромно.

Netflix не платит мне никаких бонусов от прибыли. Они заплатили согласно нашему оригинальному контракту. Несмотря на то что первый сезон имел такой успех, я заработал не так уж много. Работа над вторым сезоном позволит это компенсировать.

За режиссёра стоит порадоваться, он заслужил финансовое благополучие. Однако для зрителя есть плохие новости: продолжение лишено искры. Дон-хёк не вынашивал его годами, не пытался выразить себя и пожурить социальное неравенство. В этот раз он просто работал по выгодному договору.

Теперь участники голосуют после каждой игры

Теперь участники голосуют после каждой игры

Фото: Netflix

Сюжет второго сезона слишком настойчиво повторяет первый. Сон Ки Хун снова попадает на турнир, отчаянно пытается выжить и уговаривает других участников вернуться домой. В это время чудом выживший полицейский Хван Чжун Хо безуспешно ищет место проведения соревнований.

Во втором сезоне всего две новые игры, и по накалу страстей, драматизму, градусу безумия они слабее старых. Помните, с каким напряжением герой вырезал злополучный зонтик? А как мы тревожились, когда команды перетягивали канаты? Чего уж говорить о прыжках по стёклам, когда ногти сгрызались до основания.

Тем временем новые испытания можно в лучшем случае назвать занятными. Есть интересные моменты, но былой пронзительности не хватает. Потому что ни одна коммерческая задумка не сравнится с той, в которую человек вложил внутреннюю боль.

После победы Ки Хун так и не обрёл покой

После победы Ки Хун так и не обрёл покой

Фото: Netflix

С персонажами – похожая история. В играх участвуют 456 человек, и некоторые имеют яркую черту, сильный характер, трагичное прошлое. Вот только в память они не западают. Почему? Потому что режиссёр убрал акцент со множества историй и сфокусировался на одной. Не считайте персонажей, ведь важен всего один — Сон Ки Хун, прошлый триумфатор. Именно вокруг него всё крутится, именно ему посвящены игры.

Задумка интересная и могла бы сработать, если бы не два нюанса: сюжет обрывается на полуслове и полон сомнительных решений. Вопросы вызывает весь финал. Неужели организаторы не могли провернуть свою многоходовочку менее радикально для себя? Что, если бы их подсадная утка погибла в играх или поймала шальную пулю? Это лишь толика критически важных странностей. Подобные шероховатости не позволяют второму сезону дотянуться до былого величия.

Первую игру вы уже видели

Первую игру вы уже видели

Фото: Netflix

Только не думайте, что второй сезон — сплошная катастрофа. Всё же Хван Дон-хёк — умелый режиссёр, а в касте полно отличных актёров. Именно поэтому в лучшие моменты «Игра в кальмара», как и прежде, завораживает. Взять безумную дуэль в конце первого эпизода: она полна напряжения и цепляет отличными диалогами. После такого зрелища сериал хочется хвалить.

Проблема в том, что подобного мало. Перформанс Ки Хуна в «Тише едешь — дальше будешь», непростая вторая игра, пара очаровательных посиделок в перерывах. Но достаточно ли этого, чтобы приблизиться к уровню первого сезона? Нет, ведь всё остальное чересчур вторично.

Лучшая сцена сезона

Лучшая сцена сезона

Фото: Netflix

Оценки у продолжения смешанные. Однако надежда есть: режиссёр обещает, что завершающий сезон взорвёт нам мозг. Будем верить, что так и случится. Пока же новая «Игра в кальмара» заслуживает оценки «проходняк».

Второй сезон «Игры в кальмара»: стоит ли смотреть?

Новый сезон вторичен и растерял харизму, но временами впечатляет восхитительными сценами. Ради них продолжение можно посмотреть — правда, сначала стоит поумерить ожидания и быть готовым, что всё лучшее осталось в 2021 году.

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Оценка второго сезона «Игры в кальмара» — 6,5 из 10

Понравилось

  • Актёры очень стараются
  • Есть пара шикарных сцен.

Не понравилось

  • Новые игры хуже старых
  • История крайне вторична
  • Участники почти не запоминаются.
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