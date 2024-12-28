Пока разочарование: обзор всего второго сезона «Игры в кальмара»

Ннедавно я уже делился первыми впечатлениями от продолжения «Игры в кальмара». Несмотря на пару потрясающих сцен, второй сезон показался вымученным и поразительно вторичным.

Тогда я лелеял надежду, что в завершающих эпизодах всё поменяется и режиссёр Хван Дон-хёк доведёт-таки до экстаза. Увы, после полного просмотра мнение осталось прежним: историю стоило завершить на первом сезоне. Потому что второй — не ужасный, но всё же коммерческий продукт, в котором толком нет ни пронзительности, ни социального высказывания.

«Игра в кальмара»: главное о сериале

Название: «Игра в кальмара» (Squid Game).

Режиссёры: Хван Дон-хёк.

Актёры: Ли Джон-джэ, Пак Хэ-су, О Ён-су и другие.

Дата выхода: 26 декабря 2024 года.

Сколько серий: семь эпизодов.

Жанр: триллер, драма.

Страна: Южная Корея.

Второй сезон «Игры в кальмара»: где смотреть?

Весь сезон уже вышел на Netflix. Есть русские озвучка и субтитры.

Видео размещено на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Когда сказать нечего, но миллионы сами себя не заработают

Режиссёр Хван Дон-хёк придумал «Игры в кальмара» ещё в 2008-м. Тогда он был настолько беден и погряз в таких долгах, что продал ноутбук, на котором писал первую версию сценария. В следующие годы Дон-хёк выпустил относительно успешные фильмы вроде «Сурового испытания», но богатства они не принесли. Как не принёс его и первый сезон «Игры в кальмара». Netflix за главный хит 2021-го заплатил скромно.

Netflix не платит мне никаких бонусов от прибыли. Они заплатили согласно нашему оригинальному контракту. Несмотря на то что первый сезон имел такой успех, я заработал не так уж много. Работа над вторым сезоном позволит это компенсировать.

За режиссёра стоит порадоваться, он заслужил финансовое благополучие. Однако для зрителя есть плохие новости: продолжение лишено искры. Дон-хёк не вынашивал его годами, не пытался выразить себя и пожурить социальное неравенство. В этот раз он просто работал по выгодному договору.

Теперь участники голосуют после каждой игры Фото: Netflix

Сюжет второго сезона слишком настойчиво повторяет первый. Сон Ки Хун снова попадает на турнир, отчаянно пытается выжить и уговаривает других участников вернуться домой. В это время чудом выживший полицейский Хван Чжун Хо безуспешно ищет место проведения соревнований.

Во втором сезоне всего две новые игры, и по накалу страстей, драматизму, градусу безумия они слабее старых. Помните, с каким напряжением герой вырезал злополучный зонтик? А как мы тревожились, когда команды перетягивали канаты? Чего уж говорить о прыжках по стёклам, когда ногти сгрызались до основания.

Тем временем новые испытания можно в лучшем случае назвать занятными. Есть интересные моменты, но былой пронзительности не хватает. Потому что ни одна коммерческая задумка не сравнится с той, в которую человек вложил внутреннюю боль.

После победы Ки Хун так и не обрёл покой Фото: Netflix

С персонажами – похожая история. В играх участвуют 456 человек, и некоторые имеют яркую черту, сильный характер, трагичное прошлое. Вот только в память они не западают. Почему? Потому что режиссёр убрал акцент со множества историй и сфокусировался на одной. Не считайте персонажей, ведь важен всего один — Сон Ки Хун, прошлый триумфатор. Именно вокруг него всё крутится, именно ему посвящены игры.

Задумка интересная и могла бы сработать, если бы не два нюанса: сюжет обрывается на полуслове и полон сомнительных решений. Вопросы вызывает весь финал. Неужели организаторы не могли провернуть свою многоходовочку менее радикально для себя? Что, если бы их подсадная утка погибла в играх или поймала шальную пулю? Это лишь толика критически важных странностей. Подобные шероховатости не позволяют второму сезону дотянуться до былого величия.

Первую игру вы уже видели Фото: Netflix

Только не думайте, что второй сезон — сплошная катастрофа. Всё же Хван Дон-хёк — умелый режиссёр, а в касте полно отличных актёров. Именно поэтому в лучшие моменты «Игра в кальмара», как и прежде, завораживает. Взять безумную дуэль в конце первого эпизода: она полна напряжения и цепляет отличными диалогами. После такого зрелища сериал хочется хвалить.

Проблема в том, что подобного мало. Перформанс Ки Хуна в «Тише едешь — дальше будешь», непростая вторая игра, пара очаровательных посиделок в перерывах. Но достаточно ли этого, чтобы приблизиться к уровню первого сезона? Нет, ведь всё остальное чересчур вторично.

Лучшая сцена сезона Фото: Netflix

Оценки у продолжения смешанные. Однако надежда есть: режиссёр обещает, что завершающий сезон взорвёт нам мозг. Будем верить, что так и случится. Пока же новая «Игра в кальмара» заслуживает оценки «проходняк».

Второй сезон «Игры в кальмара»: стоит ли смотреть?

Новый сезон вторичен и растерял харизму, но временами впечатляет восхитительными сценами. Ради них продолжение можно посмотреть — правда, сначала стоит поумерить ожидания и быть готовым, что всё лучшее осталось в 2021 году.

Оценка второго сезона «Игры в кальмара» — 6,5 из 10

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Актёры очень стараются

Есть пара шикарных сцен.

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