«Окончательно мышку я на гвоздь не повесил»: RodjER рассказал о карьере, BB Team и Dota 2

В рамках прошедшего недавно финала Открытых киберспортивных игр редакции «Чемпионата» удалось пообщаться с одним из самых успешных российских игроков в Dota 2 — Владимиром RodjER Никогосяном.

Известный киберспортсмен и стример поделился с нами мыслями о текущем состоянии игры, форме топовых команд и поразмышлял о своих шансах вернуться на профессиональную сцену.

— Добрый день, рад увидеть вас здесь. Расскажите, как вы оказались на этом турнире?

— Мне предложил «Сбер» приехать на Открытые киберспортивные игры в качестве гостя. Я вручал награду лучшему игроку после турнира по Dota 2 и поработал в студии аналитики — анализировал финал.

— У «Сбера» на этом турнире выступала собственная команда ChristoFire: был организован полноценный буткемп, другие активности, пригласили Егора JotM Суркова на роль тренера. Насколько такой опыт может помочь игрокам в дальнейшей карьере?

— Вообще, это идеальные условия для геймеров. Всё, что нужно — чтобы им выделили буткемп, где они могут тренироваться, чтобы там была еда, хороший интернет, компьютер и так далее. Все условия, чтобы они могли ни о чём больше не думать и сосредоточиться на игре. Так что да, такие проекты однозначно помогают.

— Иногда молодые игроки недооценивают такой опыт, предпочитая строить карьеру в онлайне.

— Ездить на буткемпы — это очень важно, на буткемпах люди знакомятся вживую, сплачиваются. Было много случаев, когда у игроков не было возможности, спонсоров — они вынуждены были играть друг с другом из дома и пытаться проходить на турниры, просто потому что не было выбора. Если сейчас такой выбор есть, то поехать на буткемп точно стоит.

Роджер вместе с известным тренером Егором JoTM Сурковым также провели автограф-сессию для зрителей ОКИ Фото: ФКС России

— В каком состоянии сейчас ваша личная карьера, какие планы? Ходит много слухов о возвращении на про-сцену…

— Пока планов нет, я больше занимаюсь стримами. Но окончательно я мышку на гвоздь не повесил, пока просто такую паузу взял. Я по-прежнему люблю игру, и если какие-то новые патчи интересные будут и систему рейтинга изменят, — чтобы не было абузеров, переливеров и так далее — то я, может, и подумаю о возвращении. А пока не хочется время тратить на это.

— То есть дело в состоянии игры, а не в том, что нет вариантов в командах?

— Даже не игры, а скорее комьюнити, системы тренировок, рейтинга, публичных игр. Невозможно просто нормально сесть и поиграть в «Доту», потому что сейчас в матчмейкинге творится непонятно что.

— Как вообще можете оценить для себя уходящий год? Насколько я помню, в январе ещё были квалификации за L1ga, теперь основной деятельностью стал стриминг.

— На самом деле, я уже с начала года начал как стример по большей части и параллельно играл на рейтинг. Сначала совмещал, сейчас решил сосредоточиться на трансляциях и не гнаться за тем, чтобы искать какую-то новую команду. Старался более развивать себя медийно, вести стримы.

— Насколько про-игроку вообще сложно перейти в медиа, встроиться в студийный эфир или начинать стримы? Знаю, что некоторые боятся, вдруг что-то не получится.

— Это от человека сильно зависит. Если это какой-то зажатый человек, очень молодой, то может испугаться камер или чего-то ещё. Есть такой момент, что в официальных студиях всё-таки нужно подбирать слова, выразительно говорить. Но лично для меня не было никаких проблем — у меня очень много знакомых в студиях, с которыми проще. Иногда это даже в кайф.

На последнем The International 2024 Владимир участвовал уже в качестве аналитика Фото: ФКС России

— Немного о про-сцене. Этот год на крутой ноте заканчивают две команды из нашего региона, BB Team и PARIVISION. За счёт чего им удалось ворваться в топ в новом сезоне?

— У них сильные игроки — сильнейшие на своих позициях в целом. Да и в целом, как показывают последние турниры, СНГ-дота очень сильна по сравнению с остальными регионами. Поэтому если игроки сильные, остаётся только набираться опыта как коллектив и развивать свою командную игру.

— BetBoom Team выиграла турнир с заменой в виде gpk, а с основным мидером осталась без титулов — и идёт много разговоров о необходимости замены kiyotaka. Что делать команде в такой ситуации?

— Я думаю, если они изначально договорились играть с Глебом kiyotaka…. На самом деле, не могу сказать — это их внутренняя кухня, всё зависит от того, что они сами думают. По одному турниру тоже не стоит судить: на BLAST не было нижней сетки, после группы они сыграли только один матч и прошли в финал. Думаю, команде ещё нужно какое-то время.

— Просто на команду сейчас оказывается давление от болельщиков...

— В этом плане давление имеется, да, потому что тот турнир выиграли. Но и сейчас нельзя сказать, что результат плохой: топ-3 на ESL — это в целом хорошо. Турниров много, поэтому нужно смотреть на длинной дистанции, не стоит судить по нескольким ивентам.

— Чего, на ваш взгляд, не хватает Team Spirit? Стоит ли ждать возвращения Коллапса?

— Я думаю, любой человек скажет, что Коллапсу в целом нет достойной замены. Очевидно, что он усилит состав. Но я не считаю, что Team Spirit — плохой ростер: там молодые игроки на «четвёрке» и керри, им нужно время, чтобы раскрыться. Условно, если посмотреть, как они играют сейчас и что будет через полгода — я уверен, там будет прогресс. Знаю, что в Team Spirit работают лютые трудоголики, такие как менеджер Дима Корбен и аналитик Сикл, они настроены именно на развитие молодых игроков. Потенциал большой.

— Этот сезон начался без ряда звёзд, прежде всего нашего региона. Возвращения какого игрока вы ждёте больше всего, если говорить о перспективных результатах?

— Прям особенно никого не жду, но из очевидного — Коллапс и Яторо.

— RAMZES666?

— Ну, Рамзес пока тоже начал стримить. Но он говорил мне, что, если что, если соскучимся по про-доте, можем даже стак вместе собрать. Не исключаю такое.

Рамзес и Роджер вместе выиграли четыре мэйджор-чемпионата по Dota 2 Фото: Valve

— Про календарь. С января 2025 года турниры будут почти каждую неделю, и у вас несколько лет был такой сезон в Virtus.pro с 11 мэйджорами. Насколько тяжело справляться с подобным?

— Знаешь, раньше ещё была такая система, при которой мы как тир-1 команда получали прямые приглашения на турниры. Да, был период, когда я не был дома 3,5 месяца, ездил с турнира на турнир, но потом становится чуть-чуть полегче — возвращаешься домой на две-три недели и какие-то матчи играешь из дома, нормально.

Сейчас только четыре команды получают инвайты на турниры ESL по очкам, а остальным нужно собираться на буткемпе и играть квалификации. Если побеждаешь, то оттуда едешь на турнир, и так постоянно. Играть эти отборочные очень утомляет. Если ты играешь в тир-1 команде и тебя приглашают на турниры напрямую, это в целом попроще.

— Как вам текущая мета Dota 2? Есть ли какие-то конкретные пожелания по улучшению, чего не хватает?

— По балансу героев мета в целом хорошая. Если о макро — хотелось бы изменения карты, этого давно не было. Это добавило бы какой-то свежести игре.

— Может, не хватает каких-то любимых героев на «четвёрку»?

— Ну, да. «Подубивают» Earth Spirit, сейчас герой стал больше мидовым. Тини-саппорта тоже подзабыли. Но я думаю, когда выйдет новый патч, про них вспомнят, обычно так происходит.

— В этом году вышли два новых персонажа, Ringmaster и Kez. Какие впечатления они оставили?

— Я не играю ни на одном из них, но в целом — суперимбовые герои. Немного по концепции мне не нравится, что Valve добавляют слишком много способностей. У Рингмастера какие-то три спелла дополнительных, у Кеза — вообще целых восемь. Слегка странная механика. Игрок заходит, смотрит — два новых героя, и они так сильно отличаются от всех остальных! Тебя убивают, а ты даже не понимаешь, от чего ты умер.

— Фраза «Дота умирает» уже стала мемом, но тем не менее — согласны ли вы с этим сейчас, перед началом 2025 года?

— Профессиональная «Дота» точно не умирает — куча турниров, всем интересно смотреть, есть The International и Riyadh Masters. Понятно, что «Инт» уже не будет прежним, но тем не менее — много тир-1 чемпионатов, все заинтересованы, все смотрят.

А по поводу пабликов и того, что там происходит — да, в этом плане всё печально. Разработчики подзабили на игру, очень много читеров и «переливеров», дабл-ставки в рейтинге. Все горят, все жалуются, но никто ничего не предпринимает. Из-за этого любовь к игре пропадает.

— Есть ли надежда, что Valve удастся всё-таки исправить это?

— Думаю, да, скоро они обратят на это внимание — или уже обратили. Потому что все об этом говорят, абсолютно все.