Нас обманули: стоит ли смотреть сериал «Дюна: Пророчество»

В онлайн-кинотеатре Max завершился первый сезон сериала-приквела «Дюна» с подзаголовком «Пророчество», который рассказывает про орден Бене Гессерит за 10 тысяч лет до фильмов Дени Вильнёва.

Авторы шоу будто бы пытались создать локальный аналог «Игры престолов» или «Дома дракона», но результат получился не особо масштабным и несколько странным — хотя без плюсов тоже не обошлось.

В тексте присутствуют спойлеры.

«Дюна: Пророчество»: информация о сериале

Название: «Дюна: Пророчество»

Шоураннер: Элисон Шапкер

Актёры: Эмили Уотсон, Оливия Уильямс, Джоди Мэй, Трэвис Фиммел, Марк Стронг и другие

Дата премьеры: 17 ноября 2024 года

Жанр: драма, фантастика

Сколько серий: шесть серий в сезоне

Страна: США

«Дюна: Пророчество»: где смотреть?

Сериал показывают в онлайн-кинотеатре Max, на данный момент доступны все эпизоды.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

Имперские разборки

«Сны — это послания из глубин», говорится в «Дюне». Авторы сериала-приквела «Дюна: Пророчество» решили серьёзно отнестись к данной мысли, попытавшись раскрыть те самые глубины местной вселенной. Но в процессе сценаристы и сами заплутали в далёких пустынных снах.

Концепция сериала-приквела «Дюны» выглядела сомнительно ещё до релиза, ведь в процессе производства шоу потеряло главный элемент успеха последних фильмов — постановщика Дени Вильнёва. Изначально он должен был выступить в роли режиссёра дебютной серии, но в итоге ограничился ролью продюсера. И на фоне его отсутствия смысл существования «Пророчества» продолжает вызывать вопросы даже после релиза всех шести серий.

Изначально авторы обещали, что местный сюжет поведает историю создания женского ордена Бене Гессерит, чьи генетические манипуляции привели к рождению «мессии» Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе). Но эта тема резво отходит на задний план, уступая место политическим играм Империи и прошлому Ордена.

«Дюна: Пророчество» Фото: HBO

А местные интриги во дворце повелителя человечества Джавикко Коррино (Марк Стронг) недотягивают до уровня других хитов HBO вроде той же «Игры престолов» или её приквела — «Дома дракона». Именно с последним «Пророчество» и вызывало сильные ассоциации ещё с дебютного эпизода.

Основанная на романе Брайана Герберта «Орден сестёр Дюны» история пытается соответствовать своим «предкам» в лице фильмов и самого сюжета Фрэнка Герберта. Но добраться до этих стандартов ей мешают простая структура и не слишком выразительные персонажи.

Основная ветка «Пророчества» рассказывает о борьбе за власть между главой ордена сестёр Вали Харконнен (Джессика Барден/Эмили Уотсон) и солдатом Десмондом Хартом (Трэвис Фиммел), который после своего судьбоносного визита на планету Арракис получил непонятные убийственные способности. Десмонд попадает в милость императора и постепенно начинает перетягивать его внимание от сестёр, которые уже проникли в каждый крупный дом вселенной в качестве «советчиков».

«Дюна: Пророчество» Фото: HBO

Параллельно зрителю рассказывают о странных событиях в стенах самого ордена, где одна из послушниц после опасной процедуры буквально возвращается из мёртвых. А ещё молодым сёстрам снятся кошмары о песчаном черве и каком-то наблюдателе с синими глазами. Решить все эти проблемы пытается сестра Вали, Тула (Эмма Каннинг/Оливия Уильямс), которая в прошлом со своей родственницей обманом перехватила управление орденом.

Сюжет всех шести эпизодов шоу постоянно скачет «туда-сюда» между прошлым и настоящим, стараясь продемонстрировать судьбоносные нити трагедий, которые привели персонажей к текущему положению вещей. Общий смысл центральных событий к финалу уловить можно, но эту историю про наследие и власть часто подводит исполнение.

«Дюна: Пророчество» Фото: HBO

О чём мечтают думающие машины

Самой увлекательной веткой «Пророчества» неожиданно оказалась история, которую меньше всего раскрывали в картинах — Думающие Машины. Война с ними ещё до начала сериала стала причиной запрета подобных технологий во вселенной, а многие люди до сих пор помнят страх перед опасными возможностями ИИ.

С флешбэков этой войны стартует весь сериал, чем поначалу слегка дезориентируют зрителей. Ведь кажется, что история должна повествовать совсем о другой теме. Но нужно отдать должное авторам — этот пролог был включён не просто так. Идея наследия тех самых Машин красной нитью проходит практически через все ветки. Именно за счёт умений ИИ сёстры продолжают отслеживать линии развития человечества, а простая «умная игрушка» на свадьбе принцессы Инес (Сара-Софи Бусснина) становится причиной эмоциональных разбирательств.

Связана ветка машин и с линией самого яркого персонажа истории (придуманного специально для неё) — Десмонда, чьи необычные способности тоже объясняют с «научной», а не «религиозной» точки зрения. Подобное сочетание концепций техники и религии было в «Дюне» изначально, и в этом сериале обсуждение таких идей смотрится весьма уместно.

«Дюна: Пророчество» Фото: HBO

К тому же Десмонд оказывается самым энергичным героем среди всего остального «императорского болота» — подобный эффект достигается не только за счёт его решительных действий против сестёр, но и благодаря работе самого Фиммела в образе. Манерой поведения герой артиста иногда слишком уж напоминает Рагнара из «Викингов» и Маркуса из «Воспитанных волками», но харизму всё же «не пропьёшь». В особенности параллели сильны со вторым героем, ведь в «Волках» тоже активно обсуждали темы религии и технологий.

В «Дюне» Десмонд активно выступает против Вали, которую подают в роли холодного и расчётливого лидера. Но из-за обаятельного образа Фимелла ты сразу выбираешь его сторону, пусть сам сериал явно придерживается другого фаворита (и держит в руке сомнительный козырь в стиле бразильских сериалов). На самом деле можно сказать, что интереснее той же Вали получились многие персонажи, включая даже её сестру Тулу и императрицу Наталью (Джоди Мэй).

Трагедия старшей сестры Харконнен сильно завязана на её прошлом, которое нельзя назвать особо оригинальным или неожиданным. Это же касается и её интриг против Императора — героиню пытаются показать расчётливой и хитроумной, но часто это достигается в ущерб другим персонажам. В особенности это касается самого Джавикко, который после встречи с бывшей возлюбленной будто разом теряет 100 пунктов интеллекта.

Причём идеи авторов понятны (император теряет голову на фоне старых чувств), но исполнение выглядит слишком уж грубо — сомнительно, что правитель этого жестокого мира будет действовать настолько непродуманно. Пика эта проблема достигает в финале его линии, когда герой попросту «опускает руки», хотя в теории он мог найти различные пути выхода из своего положения.

«Дюна: Пророчество» Фото: HBO

Проклятье приквелов

Ещё одна ветка истории в сериале рассказывает о вражде между домами Атрейдес и Харконнен. За первых тут в основном отдувается Кейран (Крис Мейсон), который «под прикрытием» работает на императора в роли мечника, но на самом деле готовит собственное восстание против правителя.

Казалось бы, что эта линия должна стать ключевой для всей истории, но эмоционального эффекта она не достигает — пусть авторы и правда демонстрируют корни вражды двух домой и их взаимную ненависть. Сильно переживать за судьбу Кейрана и других героев тут мешает сама природа приквела. Зритель уже знает, что род Атрейдесов доживёт до событий «Дюны», а Пол станет мессией. Здесь не помогает и временной разрыв в 10 тысяч лет, так как результат всё равно останется таким же.

Линии пытаются придать интриги финальным «поворотом», который приводит героя на Арракис — но всё равно очевидно, что Кейран пока не сможет изменить положение вещей в галактике. Кстати, в сериале так до самого финала и осталась проблема с тем, что технологии выглядят слишком похожими на «Дюну» — хотя между этими историями формально проходит огромный временной разрыв.

«Дюна: Пророчество» Фото: HBO

Заключительный эпизод сезона вышел достаточно «смазанным», хотя его хронометраж и превысил продолжительность всех остальных серий. В нём вроде и происходит основное столкновение между сёстрами и Десмондом, но этот конфликт остаётся нерешённым, переехав на второй сезон. Солидная часть финала ещё посвящена смене власти в ордене Вали, но эта линия постоянно развивается на периферии основного сюжета, тем самым вызывая наименьший интерес. Это будто своеобразный спин-офф приквела — ситуации не помогает и то, что главные сёстры не так уж сильно беспокоятся за судьбу своей организации, в основном переживая за политические вопросы.

«Дюна: Пророчество»: стоит смотреть?

Незадолго до окончания сезона стало известно о продлении сериала, которое значительно удивило многих зрителей — ожидалось, что это будет законченная история. Однако финал открыто намекает на то, что создатели не были готовы завершать свой сюжет на шестом эпизоде, поэтому он и смотрится несколько обрывочно.

Останется ли интерес зрителей к «Пророчеству» цел ко времени второго сезона или нет — вопрос открытый. Возможно, что авторам поможет релиз третьего фильма Дени Вильнёва, который наверняка снова поднимет спрос на вселенную. Но это произойдёт только в 2026 году, а сейчас сериал наверняка быстро исчезнет из памяти зрителей, скрываясь в тенях в стиле самих Бене Гессерит.

Оценка «Дюна: Пророчество» — 6 из 10

Понравилось

Занятные идеи в сюжете

Неплохая актёрская игра главных героев

Визуально сохранён стиль фильмов

Тема опасности ИИ

Не понравилось