Гарантированный кассовый хит: обзор «Финиста: Первый богатырь»

Во вселенной «Последнего богатыря» уже три фильма, и каждый числится в списке главных кассовых хитов России. Первая часть заработала 1,6 млрд рублей, третья — 2,2 млрд. И не забудьте о сериале с подзаголовком «Наследие», который в этом году разрывал чарты и получил на «Кинопоиске» впечатляющие 8,5 балла.

Естественно, кинокомпания Yellow, Black and White намерена развивать франшизу. Уже 1 января в прокат выйдет приквел «Финист: Первый богатырь». Мы посетили премьеру, где собрались звёзды вроде Юлии Пересильд и Кирилла Зайцева, и заверяем: новинка точно станет очередным кассовым успехом. Однако к качеству фильма есть вопросы.

«Финист. Первый богатырь»: главное о фильме

Название: «Финист: Первый богатырь»

Режиссёр: Дмитрий Дьяченко.

Актёры: Кирилл Зайцев, Юлия Пересильд, Фёдор Добронравов и другие.

Дата выхода: 1 января 2025 года.

Жанр: фэнтези, приключение.

Страна: Россия.

«Финист: Первый богатырь»: где смотреть?

1 января фильм выйдет в кинотеатрах. Через пару месяцев «Финист» появится в онлайн-кинотеатре Start.

Видео доступно на YouTube-канале Start. Права на видео принадлежат компании Yellow, Black and White.

Богатырь отправляется на Восток

«Финист. Первый богатырь» — приквел. В фильме нет ни добродушного Ивана Муромца, ни дерзкого Колобка, ни Водяного. Зато на месте Финист, который много о себе думает и не берётся за обычные добрые дела. Бабе-яге надо перетащить валун, застрявший в реке? Финист и пальцем не пошевелит, ему интересны только великие подвиги. И совершать их нужно исключительно в одиночку.

Из-за раздутого самомнения богатырь сначала теряет в бою зрение, потом вообще попадает в плен и оказывается в далёкой восточной стране, где бродят верблюды, а на деревьях растут финики. Там тоже полно злодеев, но, чтобы одолеть их и вернуться домой, Финисту придётся расти над собой.

Легендарный Финист Фото: Yellow, Black and White

Сама идея сбежать из Белогорья и поместить богатыря с Бабой-ягой в далёкие края — интересная. Герои с разинутыми ртами смотрят по сторонам, считают лаваш салфеткой, называют верблюда горбатым конём и встречают джиннов. А ещё тут есть механические черепахи и прочие диковинки.

Увы, полностью реализовать потенциал не вышло. Взять застолье, где Бабе-яге, которая следит за фигурой, предлагают инжир. «Спасибо, я жир не ем» — отвечает она. Эта шутка идеально описывает работу с сеттингом. От такого можно улыбнуться, но точно не рассмеяться в голос.

Герои бродят по пустыням, летают на вычурных девайсах, пару раз встречают местное мифическое существо — и на этом всё. Кажется, вся история могла бы развернуться в Белогорье, и суть не изменилась бы.

У Яги и верблюда особые отношения Фото: Yellow, Black and White

Сценаристы не дожимают и в других моментах. Финист вроде влюбляется, но подают арку скомканно, а многоточие ставят на удивление неловко. Злодей должен бы ошарашивать мощью, но относишься к нему максимум снисходительно. Всё же самый зловещий поступок негодяя — обидеть котёнка. Основный посыл фильма «Один в поле не воин» полон мудрости, однако развивают его исключительно в финальных экшен-сценах.

К самим сражениям тоже есть вопросы. В фильме есть и смертоносные монстры, и гигантские механизмы, что крушат горы. Был бы сплошной восторг, не окажись постановка ленивой. Стычки построены на монтажных склейках, как будто Кирилл Зайцев не может сразу нанести пару-тройку ударов, и на сомнительной компьютерной графике. В спокойных сценах CGI добротный, но в первой же экшен-сцене сильно бросается в глаза.

Впереди битва с огромным летающим кабаном Фото: Yellow, Black and White

Зато к актёрам не придраться. Зайцев и Пересильд стараются, убедительно отыгрывают депрессию и восторг, произносят приятные речи. Они явно получают от ролей удовольствие, и напарники не отстают. Добронравов в качестве гениального изобретателя, Гамалея как местный Алладин, озвучивший верблюда Прилучный — в образах есть пробоины, но сами исполнители хороши.

«Финист: Последний богатырь»: стоит ли смотреть?

Фильм ощущается классическим ровным блокбастером: лёгким, симпатичным и не лишённым проблем. Главная проблема в том, что «Финист» не вызывает вау-эффекта. Поэтому фанаты кинематографа рискуют остаться равнодушными. Зато массовый зритель наверняка получит удовольствие и сделает кассу.

Оценка «Финиста» — 6,5 из 10

Понравилось

Смена сеттинга пошла на пользу

За актёрами приятно следить

В статике графика хорошая.

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