Завораживающий хоррор и современная классика: обзор фильма «Носферату»

Для Роберта Эггерса «Носферату» был проектом мечты. Осуществить её с ходу невозможно: сначала нужно набить руку и показать себя миру. А там уже найдётся корпорация, которая поверит в ремейк классического хоррора 1922 года.

Звёзды сложились, но что в итоге получилось у Эггерса? Пожалуй, лучший хоррор в минувшем году.

«Носферату»: главное о фильме

Название: «Носферату» (Nosferatu)

Режиссёр: Роберт Эггерс.

Актёры: Лили-Роуз Депп, Николас Холт, Билл Скарсгард и другие.

Дата выхода: 25 декабря 2024 года.

Жанр: ужасы.

Страна: США.

«Носферату»: где смотреть?

25 декабря фильм вышел в мировых кинотеатрах. У нас неофициальные показы стартуют 16 января. Цифровую версию выпустят ориентировочно в феврале-марте.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат компании Universal.

Абсолютный ужас и грандиозная актёрская игра

Говорить о сюжете, наверное, не имеет смысла. Всё же фильм основан на классическом хорроре, который, в свою очередь, вдохновлён «Дракулой» Брэма Стокера.

Милая Эллен страдает от пророческих кошмаров и твёрдо знает: скоро случится нечто ужасное. Её супруг Томас ради продвижения по службе отправляется в далёкую восточную страну, чтобы заключить договор с эксцентричным аристократом. Дело изначально дурно пахнет, но на месте становится ясно: клиент — не человек, а средоточие зла.

В «Носферату» важна не фабула, а то, как её преподносят. Эггерс придал классике настолько изысканную и завораживающую форму, что все два часа еле дышишь. Буквально каждый момент становится произведением искусства. Монологи несчастной Эллен о своих страданиях, беседа Томаса с неприятным начальником, ошарашенные глаза при виде экипажа, ведущего в злополучный замок, первая встреча с жестоким графом — эти сцены стоит показывать кинематографистам на обучении.

Лили-Роуз Депп невероятна Фото: Universal

Секрет в том, что в каждом кадре чувствуется влияние Эггерса, его фирменный стиль. В эпоху обезличенных корпоративных блокбастеров зрителю как раз не хватает человечности. У режиссёра камера всегда стоит как-то причудливо-притягательно, на фоне звучит тревожная музыка, повсюду расставлены неслучайные детали, освещение необъяснимо гнетущее.

Из актёров вообще выжали максимум. Каст, конечно, грандиозный, но так круто звёзды ещё не играли. Вы бы видели нарастающий ужас на лице Николаса Холта, который наконец понимает, во что ввязался. Его руки трясутся, глаза округляются, мышцы дёргаются — и его душа будто спускается в преисподнюю. Сыграть встречу с чистым злом лучше было нереально.

Лили-Роуз Депп поначалу исключительно грустит, но со временем так круто раскрывается, что её впору номинировать на «Оскар». Как же неестественно изгибается её тело во время припадков, как одержимость меняет лицо и манеру речи. Чистый восторг!

И не забудьте, что вампира в «Носферату» играет Билл Скарсгард, он же Пеннивайз из «Оно». Актёр подпортил репутацию «Вороном», но у Эггерса снова проявил талант. Его персонаж — воплощение тьмы, сущий кошмар, неизбежная погибель. От каждой его фразы, движения, взгляда хочется вжаться в кресло.

Выглядит фильм роскошно Фото: Universal

Визуальное пиршество и актёрская игра превращают «Носферату» в великий хоррор. В нём нет скримеров и минимум жестокости. Фильм ставит на атмосферу всеобъемлющего ужаса, которая повисает в воздухе с первых кадров. Зритель просто чувствует, что герои в ловушке и выхода нет. Причём смерть не кажется худшей развязкой, есть вещи гораздо страшнее.

Эггерс идеально нагнетает и в нужный час показывает: мы не зря беспокоились. Когда сны сбываются и кошмар вырывается на улицы, от страха не зажмуриваешься. Скорее, наоборот, заворожённо смотришь — словно в бездну. Такой невероятный эффект делает «Носферату» классикой — пусть фильм и вышел неделю назад.

Такого Холта вы ещё не видели Фото: Universal

«Носферату»: стоит ли смотреть?

Если любите хорроры, не смейте пропускать «Носферату». Но даже если обычно пропускаете такое, дайте Роберту Эггерсу шанс. Он снял не просто ужастик, а настоящую классику!

Оценка «Носферату» — 9 из 10

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