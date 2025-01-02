Стоит или нет смотреть фильм «Волшебник Изумрудного города»: он уже в кинотеатрах

«Волшебник Изумрудного города» стал кассовым феноменом ещё до премьеры. Только на предпродаже билетов фильм заработал 316 млн рублей и обогнал по этому показателю последних «Мстителей».

Успех можно объяснить звёздным актёрским составом, любовью к сказкам Волкова и Баума, а также трейлером с его завораживающими красотами. Но каким получился сам фильм? Вполне хорошим, но отнюдь не гениальным.

«Волшебник Изумрудного города»: главное о фильме

Название: «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича»

Режиссёр: Игорь Волошин.

Актёры: Екатерина Червова, Юрий Колокольников, Евгений Чумак и другие.

Дата выхода: 1 января 2025 года.

Жанр: фэнтези, приключение.

Страна: Россия.

«Волшебник Изумрудного города»: где смотреть?

1 января фильм вышел в кинотеатрах. Через пару месяцев «Волшебник» появится в онлайн-кинотеатрах.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат компании «Централ Партнершип».

Элли и Тотошка ищут мозги

Пока создатели «Чебурашки», «Бременских музыкантов» и «Домовёнка Кузи» занимаются переосмыслениями, режиссёр Игорь Волошин выбрал путь дословного пересказа. Ураган подхватывает фургон Элли и Тотошки и уносит в волшебный мир. Способ вернуться домой всего один — исполнить мечты трёх существ. Поэтому Элли тут же собирает команду бедолаг и ищет мозги для Страшилы, сердце — для Железного дровосека, храбрость — для Льва.

По пути герои столкнутся со всеми книжными испытаниями: прогонят Людоеда, наваляют Саблезубым тиграм и уснут на Маковом поле. Разве что стычки с обезьянами не будет, потому что обрывается история ещё до встречи с Гудвином. Сценаристы предусмотрительно разбили сказку на несколько частей, вторая выйдет в 2026-м.

Элли в сказочном мире Фото: «Централ Партнершип»

Баум и Волков писали сказку для детей, поэтому история вышла простой. Злодеи трясутся от тьмы в своём сердце, коварные интриги мгновенно разгадываются, мораль подаётся прямо в лоб, а герои превозмогают себя в самый очевидный момент. Плохо ли это? В целом — нет. Взрослые после весёлых праздников смогут не напрягаться, а детям многослойность особо не нужна.

Впрочем, закалённая аудитория наверняка выделит простоту как некритический, но всё же недостаток. Потому что в «Волшебнике» нет очарования «Паддингтона», пронзительности «Дикого робота» и мудрости «Головоломки». Наша сказка даже не пытается тянуться к величию и всё время остаётся ровной.

В «Волшебнике» в достатке шуток, экшена и практически супергеройского пафоса — и при этом ничего убойного. Уровня достаточно, чтобы вы ощутили теплоту на сердце, мило улыбнулись и не без интереса посмотрели на Дровосека, что уверенно размахивает топором. Однако вряд ли кто-нибудь пустит слезу, рассмеётся в голос или воскликнет: «Ух, вот это была драка!»

Дровосеку не нужно сердце, чтобы творить добро Фото: «Централ Партнершип»

Единственное, что в «Волшебнике» выполнено на запредельном уровне — визуал. Фильм выглядит безумно дорого и завораживает каждой сценой. Прекрасное и слегка жуткое маковое поле, залитые солнцем луга, красочные города, мрачные злодейские замки — всё это хочется рассмотреть в мельчайших подробностях.

Графика и костюмы не отстают. Наряды всевозможных волшебниц полны деталей, а к компьютерному льву не придерёшься. Команда определённо не жалела сил и денег, чтобы создать визуальное пиршество.

В фильме полно завораживающих локаций Фото: «Централ Партнершип»

А вот к актёрской игре нужно привыкать. Когда во вступлении к Элли прилетает добрая чародейка в исполнении Александры Богдановой, театральность начинает зашкаливать. Она кривляется, выкручивает эмоциональность на максимум и будто участвует в капустнике. В свою очередь, юная Екатерина Червова, наоборот, не дожимает эмоции, а Юрия Колокольникова, чьим голосом говорит Дровосек, можно поменять на менее популярного артиста, и ничего не изменится.

Дети вряд ли обратят на эти нюансы внимание, а взрослые со временем привыкнут к специфике, однако актёрские работы могли быть лучше. Однозначно хорош разве что Артур Ваха, озвучивающий Льва.

Эмоциональность выкручена на максимум Фото: «Централ Партнершип»

«Волшебник Изумрудного города»: стоит ли смотреть?

Из «Волшебника» вышла приятная, но не выдающаяся сказка. Визуал потрясающий, зато к остальному есть лёгкие вопросы. Впрочем, недочёты не мешают получать от просмотра удовольствие, так что о визите в кинотеатр вы вряд ли пожалеете.

Оценка «Волшебника Изумрудного города» — 7 из 10

Понравилось

Великолепный визуал

История не проседает

В любимую сказку детства приятно вернуться.

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