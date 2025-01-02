Бесплатные коды для игры «Мир танков» в январе 2025 года

Пришли долгожданные январские праздники, поэтому каждый игрок уже сейчас может окунуться в танковые баталии «Мира танков» и насладиться динамичными битвами в онлайне. В качестве бонуса разработчики приготовили промокоды, которые позволят добыть различные предметы совершенно бесплатно. Сегодня мы расскажем обо всех действующих бонус-кодах в «Мире танков».

Все рабочие бонус-коды «Мира танков» (в январе 2025 года)

MT2024TDAY — 3 дня танкового премиум-аккаунта, 2D-стиль «В погонах с красным кантом», 6 надписей «С днём танкиста!» и 2 личных резерва +100% к боевому опыту на 1 час;

BOOSTERCREWEXP — +50% к боевому опыту на 1 ч, +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 ч;

CREWFIREFIGHTING — 5 предбоевых инструкций экипажа «Искусство сбивать пламя».

Для пользователей, которые не посещали «Мир танков» более 100 дней, предусмотрена эксклюзивная возможность получить уникальные награды. Эта привилегия предоставляется один раз за весь период существования аккаунта. Для активации следуйте инструкции: введите указанный ниже код, войдите в бой, и по его завершении на вашем аккаунте появится премиум-танк 8-го уровня с дополнительными заданиями:

MAFIA — 250 золота, 150 000 серебра, 8 дней танкового премиум-аккаунта, 3 премиум-танка в аренду, премиум-танк 8-го уровня Т-54 первый образец навсегда (при наличии в ангаре предоставляется компенсация в 11 000 золота, а для получения необходимо сыграть 1 матч на технике 4-го уровня и выше);

JOVEMT23 — танк Kanonenjagdpanzer 105;

KAMAZMT23 — танк Kanonenjagdpanzer 105;

GRANNYMT23 — танк «T77»;

LEBWAMT23 — танк «T77»;

YUSHAMT23 — танк «T77».

«Мир танков» Фото: Lesta Games

Новые игроки тоже могут сразу же получить полезные предметы при регистрации аккаунта. Сейчас доступно:

TANKOLET — 1000 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк AM 39 Gendron-Somua с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

IGRAIVMIRTANKOV — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, аренда на 7 дней танков «Объект 274а», «КВ-122» и «СУ-100Y», боевая задача «Быстрый старт» и купон со скидкой на 15% в Премиум-магазине;

LESTAMIRTAHKOV — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк T2 Light Tank с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

TANKBATTLES — 750 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк M22 Locust с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Ram II на 10 битв;

MTLESTA — 500 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк Matilda LVT с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Sherman VC Firefly на 10 битв;

RUTANKS — 500 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 с Л-11» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв;

TANKITOP1RU — 250 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «KB-1 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Объект 244» на 10 битв;

TAHKI — 250 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв.

Как получить другие бесплатные награды в «Мире танков»

Каждый игрок может ежедневно получать бесплатные предметы. Для этого необходимо посещать табель-календарь и забирать награды:

1. Откройте табель-календарь.

2. Щёлкните на доступную дату и заберите предмет.

3. Запустите игру для сохранения наград на аккаунте.

Важная деталь: в течение суток можно выбрать только один предмет. Обновление табель-календаря происходит в 3:00 мск. Если игрок пропустит награду, то не сможет перейти к следующему предмету без активации предыдущего.

Табель на месяц Фото: Lesta Games

За январь можно получить:

100 золота;

100 бонов;

20 000 кредитов;

1 день Танкового премиум-аккаунта;

2 бонуса на +50% к опыту за бой на 1 час;

1 бонус на +200% к свободному опыту и опыту экипажа за бой на 1 час;

6 предбоевых инструкций («Укрытие на местности», «Без резких движений», «Искусство сбивать пламя», «Рациональная боеукладка», «Долг превыше всего», «Продувка воздуховодов»);

2 малых ремкомплекта;

2 малых огнетушителя;

2 малые аптечки;

2 демонтажных набора;

3 декали «Искры из триплексов»;

2D Стиль «Красная шуба»;

2D Стиль «Лунный тигр»;

1 случайное игровое имущество;

1 контейнер «Путь воина».

«Мир танков» Фото: Lesta Games

«Призовая коробка» — ещё один подарок для каждого игрока! Чтобы её получить, перейдите по ссылке, пройдите авторизацию и нажмите кнопку «Получить». После этого войдите в игру, чтобы сохранить награду на аккаунте.

Если пользователь долго не играл, то его ждёт приятный сюрприз: недельный премиум-доступ и три боевые задачи. А другие игроки смогут получить бесплатный купон на скидку и предбоевые инструкции. За каждую выполненную миссию на ваш аккаунт будут начисляться серебро, опыт и личные резервы.