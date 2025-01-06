Лучшие сериалы 2024 года

В 2024 году вышло много отличных сериалов. Мы наслаждались чёрным юмором и карикатурами «Фоллаута», восхищались восхитительным перевоплощением Колина Фаррелла в «Пингвине» и нервничали из-за за происходящего на Олимпиаде в «Играх». Но какой сериал был лучшим? Это решать вам!
Список сериалов формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
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«Трасса»
«Трасса»
Фото: Okko
Режиссёр: Душан Глигоров
Актёры: Карина Разумовская, Александр Ильин-мл., Анна Михалкова и другие
Дата выхода: 5 сентября 2024 года
Рейтинг: 8 из 10
Детективный триллер, где судья Светлана отправляется на поиски приёмной дочери, пропавшей при попытке найти своих биологических родителей. В это же время следователь Эльвира расследует дело 13-летней девочки, убившей своих родителей, и обнаруживает связь с сетью похищений подростков.
Видео доступно на YouTube-канале Okko. Права на видео принадлежат Okko.
«Лихие»
«Лихие»
Фото: Start
Режиссёр: Юрий Быков
Актёры: Артём Быстров, Егор Кенжаметов, Савелий Кудряшов и другие
Дата выхода: 24 октября 2024 года
Рейтинг: 7,3 из 10
Криминальная драма Юрия Быкова о деревенском егере Павле Лиховцеве, который оказывается втянутым в разборки местных криминальных группировок. Это история о борьбе за справедливость, выживании и сложных моральных выборах на фоне суровой российской глубинки.
Видео доступно на YouTube-канале Start. Права на видео принадлежат Start.
«Фоллаут»
«Фоллаут»
Фото: Amazon
Режиссёры: Джонатан Нолан, Клер Килнер, Фред Туа
Актёры: Элла Пернелл, Аарон Мотен, Уолтон Гоггинс и другие
Дата выхода: 10 апреля 2024 года
Рейтинг: 8,0 из 10
«Фоллаут» мгновенно заслужил фанатскую любовь и звание одной из лучших экранизаций. Всё абсолютно заслуженно, ведь в сериале море отсылок, фирменный дух Fallout и безумный сценарий, где смешаны юмор и жестокость. Ещё сильнее впечатляют персонажи. Стоит раз взглянуть на героиню Эллы Пернелл с её наивностью и очаровательным «Оки-доки» и взгляд уже не отведёте.
Видео размещено на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат HBO.
«Пингвин»
«Пингвин»
Фото: HBO
Режиссёры: Крэйг Зобел, Кевин Брэй, Хелен Шейвер
Актёры: Колин Фаррелл, Кристин Милиоти, Рензи Фелиз и другие
Дата выхода: 19 сентября 2024 года
Рейтинг: 8,2 из 10
Приземлённая криминальная драма во вселенной «Бэтмена» Мэтта Ривза. Загадочник уже затопил Готэм, бывший авторитет погиб. Этот хаос порождает борьбу за власть, в которую ввязываются в том числе Пингвин и дочь Фальконе. Их противостояние феноменально: жизни постоянно висят на волоске, драматизм зашкаливает, диалоги хочется переслушивать. Фаррелл и Милиоти за такие роли определённо заслужили «Эмми».
Видео размещено на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат HBO.
«Сёгун»
«Сёгун»
Фото: FX
Режиссёры: Фред Туа, Джонатан ван Тюллекен, Шарлотта Брандстром
Актёры: Космо Джарвис, Анна Саваи, Таданобу Асано и другие
Дата выхода: 27 февраля 2024 года
Рейтинг: 8,0 из 10
Прибыв в Японию, англичанин попадает в мир с новой культурой и отчаянной борьбой за власть. Иноземец знает вражеские секреты и разбирается в оружии, что делает его центром противостояния. В «Сёгуне» интригуют не только конфликты, но и различия между западным и восточным взглядом на мир. Чего стоит шокирующий эпизод с фазаном, где обыденное решение европейца приводит к трагедии.
Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат FX.
«Пацаны» (четвёртый сезон)
«Пацаны» (четвёртый сезон)
Фото: Amazon
Режиссёры: Филип Сгриккиа, Фред Туа, Сара Бойд
Актёры: Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр и другие
Дата выхода: 13 июня 2024 года
Рейтинг: 8,3 из 10
У четвёртого сезона «Пацанов» скомканное начало, но затем сериал раскачался и снова сорвал овации. Были бескомпромиссные драки, безумные моменты и неожиданные повороты. Главной звездой остался Хоумлендер в исполнении Энтони Старра. В эпизоде с лабораторией он показал феноменальную игру.
Видео размещено на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Amazon.
«Задача трёх тел»
«Задача трёх тел»
Фото: Netflix
Режиссёры: Дерек Цан, Минки Спиро, Джереми Подесва
Актёры: Джесс Хун, Бенедикт Вонг, Эйса Гонсалес и другие
Дата выхода: 8 марта 2024 года
Рейтинг: 7,0 из 10
«Задача трёх лет» — культовый роман китайского писателя Лю Цысиня, который уже получал экранизации. С оригиналом Netflix обошлась вольно, увеличив количество героев и изменив многие арки. Впрочем, сама история о неведомой силе, что тормозит научный прогресс и убивает одарённых физиков, всё равно вышла завораживающей. Сама тайна настолько интересная, что от шоу не оторваться.
Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Netflix.
«Настоящий детектив: Страна ночи»
«Настоящий детектив»
Фото: HBO
Режиссёр: Исса Лопес
Актёры: Джоди Фостер, Кали Рейс, Фиона Шоу и другие
Дата выхода: 14 января 2024 года
Рейтинг: 8,5 из 10
Четвёртый сезон «Настоящего детектива» отправил зрителя на Аляску, познакомил с отцом Раста Коула и заставил ломать голову над, пожалуй, самой таинственной серией убийств. К сериалу много вопросов, но он остался таким же мрачным и атмосферным. Фанатам тру-краймов стоит смотреть.
Видео размещено на YouTube-канале Amediateka. Права на видео принадлежат HBO.
«Презумпция невиновности»
«Презумпция невиновности»
Фото: Apple
Режиссёры: Грег Яйтанс, Анне Севитски
Актёры: Джейк Джилленхол, Рут Негга, Билл Кэмп и другие
Дата выхода: 14 июня 2024 года
Рейтинг: 7,5 из 10
Приятный триллер, где героя Джейка Джилленхола обвиняют в ужасном убийстве. Виновен он или нет? Эту головоломку нам и придётся разгадать. Процесс будет захватывающим, ведь каждая серия заканчивается мощным клиффхэнгером и заставляет смотреть один эпизод за другим.
Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат HBO.
«Комбинация»
«Комбинация»
Фото: Wink
Режиссёр: Никита Власов
Актёры: Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова и другие
Дата выхода: 6 сентября 2024 года
Рейтинг: 7,6 из 10
Это музыкальная драма, основанная на истории популярной женской поп-группы. Сюжет раскрывает внутреннюю жизнь участников коллектива, их стремление к успеху, сложности музыкальной индустрии и личные драмы на фоне бурных 80-х и 90-х годов.
Видео доступно на YouTube-канале Wink. Права на видео принадлежат Wink.
«Укрытие»
«Укрытие»
Фото: Apple
Режиссёры: Берт, Адам Бернштейн, Мортен Тильдум
Актёры: Ребекка Фергюсон, Коммон, Тим Роббинс и другие
Дата выхода: 15 ноября 2024 года
Рейтинг: 7,8 из 10
Первый сезон «Укрытия» оказался потрясающей научной фантастикой и подарком для фанатов загадок. Секрет в умелой режиссуре, изумительной игре Ребекки Фергюсон и крепком сценарии. Второй эпизод сохранил все достоинства: он так же хорошо снят и поставлен, а от героини не отвести взгляд. Неудивительно, что «Укрытие» уже продлили на третий и четвёртый сезон, которые завершат историю.
Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Apple TV+.
«Аркейн»
«Аркейн»
Фото: Riot Games
Режиссёры: Паскаль Шаррю, Арно Делорд
Актёры: Элла Пернелл, Кевин Алехандро, Джейсон Спайсэк и другие
Дата выхода: 9 ноября 2024 года
Рейтинг: 8,8 из 10
На втором сезоне «Аркейн» закончился и закрепился в звании чуть ли не лучшего мультсериала в истории. Экшен всегда великолепен, сюжет то и дело разбивает сердце, каждый герой очаровывает, а визуал — совершенство. Вот почему посмотреть «Аркейн» и не испытать восторг невозможно.
Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Netflix.
«Дом дракона» (второй сезон)
«Дом дракона»
Фото: HBO
Режиссёры: Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник
Актёры: Мэтт Смит, Эмма Д’Арси, Оливия Кук и другие
Дата выхода: 16 июня 2024 года
Рейтинг: 8,1 из 10
Второй сезон «Дома дракона» вышел неоднозначным. Временами показывали шокирующие убийства и роскошные битвы на драконах, но чаще тянули резину. Однако сериал так и остался красивой и эпической сагой, у которой нет конкурентов. Надеемся, подготовка к войне наконец завершилась и в третьем сезоне начнётся мясо.
Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат HBO.
«Последний богатырь: Наследие»
«Последний богатырь. Наследие»
Фото: Start
Режиссёр: Антон Маслов
Актёры: Виктор Хориняк, Арина Рожкова, Эвелина Мазурина и другие
Дата выхода: 27 сентября 2024 года
Рейтинг: 8,5 из 10
Эпическое фэнтези продолжает историю «Последнего богатыря». В фильмах герои одолели всех злодеев Белогорья и вернули мирную жизнь. Вот только в первом же эпизоде важные богатыри исчезают, а коварный волшебник готовится к новой атаке. Противостоять ему по силам только Финисту и дочерям славного Ивана. Они поучаствуют в эффектных баталиях, снятых одним кадром, посетят нашу реальность и прогуляются по живописным местам.
Видео размещено на YouTube-канале Start. Права на видео принадлежат Start.
«Джентльмены»
«Джентельмены»
Фото: Netflix
Режиссёр: Гай Ричи
Актёры: Тео Джеймс, Кая Скоделарио, Дэниэл Ингс и другие
Дата выхода: 7 марта 2024 года
Рейтинг: 7,8 из 10
Спин-офф тех самых «Джентльменов» с Макконахи. Сценарий развивает историю аристократов, которым нечем платить за содержание поместий. В итоге они размещают на своей территории производство марихуаны. Герой-аристократ хочет выйти из опасного бизнеса, но этот путь полон опасностей. За сценарий и режиссуру первых эпизодов отвечал Гай Ричи, поэтому юмор, шутки о цыганах и безумные ситуации на месте.
Видео размещено на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Netflix.
«Оленёнок»
«Оленёнок»
Фото: Netflix
Режиссёр: Вероника Тофильская
Актёры: Ричард Гэдд, Джессика Ганнинг, Нава Мау
Дата выхода: 11 апреля 2024 года
Рейтинг: 7,3 из 10
Один из самых неожиданных хитов года. Сюжет основан на реальной истории комика Ричарда Гэдда, которого долгое время преследовала психопатка. Этот бедолага сам написал сценарий, исполнил главную роль и с удивительной бескомпромиссностью выплеснул боль. В итоге сериал вышел пронзительным и заслужил зрительские симпатии.
Видео размещено на YouTube-канале LandFM. Права на видео принадлежат Netflix.
«Игры»
«Игры»
Фото: «Кинопоиск»
Режиссёр: Евгений Стычкин
Актёры: Григорий Верник, Мария Карпова, Игорь Костолевский и другие
Дата выхода: 3 августа 2024 года
Рейтинг: 7,9 из 10
«Игры» совершают невозможное и возводят драму вокруг самого факта проведения Олимпиады в 1988 году. Мы знаем, что олимпийский мишка взмыл в небо, но сериал всё равно заставляет нервничать. Больно много проблем встречают герои, и некоторые кажутся непреодолимыми. За это благодарим Евгения Стычкина, он уже не первый раз показал себя отличным режиссёром.
Видео размещено на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».
«Тёмная материя»
«Тёмная материя»
Фото: Apple
Режиссёры: Якоб Вербрюгген, Роксанн Доусон, Логан Джордж
Актёры: Джоэл Эдгертон, Дженнифер Коннелли, Алиси Брага и другие
Дата выхода: 8 мая 2024 года
Рейтинг: 7,7 из 10
Сериал-головоломка, где герой попадает в альтернативную реальность, встречает разные версии себя и решает вселенские дилеммы. Сценарий постоянно подкидывает новые тайны, порождает фантастические теории и позволяет актёрам блистать. Чего стоит Джоэл Эдгертон, который отыгрывает множество персонажей и выдаёт впечатляющую драму.
Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Apple.
«Властелин Колец: Кольца власти» (второй сезон)
«Властелин Колец: Кольца власти»
Фото: Amazon
Режиссёры: Шарлотта Брандстром, Уэйн Йип, Луиз Хупер
Актёры: Морвет Кларк, Чарльз Эдвардс, Исмаэль Крус Кордова и другие
Дата выхода: 29 августа 2024 года
Рейтинг: 6,3 из 10
«Кольца власти» — всё ещё неровный сериал со множеством лишних арок. Это подтверждает Исильдур: за весь сезон он так и не сделал ничего интересного. Зато история гномов вышла приятной и круто завершилась, а битва за Эрегион удивила эпиком. Ради таких моментов сериал стоит смотреть.
Видео размещено на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Amazon.
«Дюна: Пророчество»
«Дюна: Пророчество»
Фото: HBO
Режиссёры: Анна Ферстер, Ричард Дж. Льюис, Джон Камерон
Актёры: Эмили Уотсон, Оливия Уильямс, Трэвис Фиммел и другие
Дата выхода: 14 ноября 2024 года
Рейтинг: 7,2 из 10
Сериал посвящён ордену Бене Гессерит, который задолго до рождения Пола Атрейдеса плетёт интриги и манипулирует великими Домами. На пути сестёр полно испытаний: повстанцы, фанатики с удивительной силой и император, который ради личных интересов отталкивает орден. История достойно снята и в целом оправдывает титул «новой Игры Престолов». Отдельно стоит похвалить Трэвиса Фиммела, который похищает каждый кадр.
Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат HBO.
«Дорогуша»
«Дорогуша»
Фото: Starz
Режиссёр: Элла Джонс
Актёры: Дональд Гловер, Майя Эрскин, Пол Дано и другие
Дата выхода: 10 октября 2024 года
Рейтинг: 6,8 из 10
Элла Пернелл — пожалуй, главная звезда 2024 года. Она озвучила Джинкс, зажгла в «Фоллауте» и почти единолично сделала «Дорогушу» сериалом-открытием. В этот раз актриса сыграла тихоню, которую никто не замечает. Но однажды, когда жизнь становится совсем уж невыносимой, она совершает убийство и внезапно чувствует себя лучше. Следить за трансформацией невинной девицы в маньяка оказалось интересно.
Видео размещено на YouTube-канале Sky TV. Права на видео принадлежат Starz.
«Мистер и миссис Смит»
«Мистер и миссис Смит»
Фото: Amazon
Режиссёры: Карина Эванс, Хиро Мурай, Эми Саймец
Актёры: Дональд Гловер, Майя Эрскин, Пол Дано и другие
Дата выхода: 2 февраля 2024 года
Рейтинг: 6,7 из 10
Сериал «Мистер и миссис Смит» часто сравнивают с оригиналом, где снимались Питт и Джоли, и при этом критикуют. Дело в том, что это не комедийный боевик, а семейная драма. Герои в ней проходят длинный путь от безразличия до любви и отчаянного желания поубивать друг друга. Этот путь увлёк зрителя и заслужил продление на второй сезон. Любопытно, что главную роль в нём исполнит российский актёр Марк Эйдельштейн.
Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Amazon.
«Бриджертоны» (третий сезон)
«Бриджертоны»
Фото: Netflix
Режиссёры: Том Верика, Триша Брок, Шери Фоксон
Актёры: Джонатан Бейли, Никола Кохлан, Клаудия Джесси и другие
Дата выхода: 16 мая 2024 года
Рейтинг: 7,7 из 10
«Бриджертоны» остаются главной мыльной оперой на современном телевидении. Герои по-прежнему влюбляются и ссорятся, заводят друзей и губят жизни сплетнями, танцуют на балах под треки Gayle и ищут путь. Смотреть за этим немного стыдно, но бросить залитую солнцем Британию не выходит.
Видео размещено на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Netflix.
«Юг»
«Юг»
Фото: Okko
Режиссёр: Иван Соснин
Актёры: Ярослав Могильников, Надежда Маркина, Тимофей Трибунцев и другие
Дата выхода: 22 августа 2024 года
Рейтинг: 7,9 из 10
История 14-летнего подростка Юга Кипеня, который решает отправиться в необычное путешествие через всю Россию. Он начинает свой путь от Тихого океана и движется к Балтийскому морю, попадая в захватывающие приключения, где встречает интересных людей и открывает себя заново.
Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko.