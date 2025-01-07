Лучшие фильмы 2024 года

В этом году всегда было что смотреть. Хорроров, экшенов и драм — в том числе российских — вышло столько, что закрывать бэклог придётся долго. Но какой фильм был лучшим? Это решать вам. Просто голосуйте за своих фаворитов, чтобы они смогли оказаться на самых верхних строчках.
Список фильмов формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
- Если хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
«Дюна 2»
«Дюна 2»
Фото: WB
Актёры: Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон
Дата выхода: 6 февраля 2024 года
Рейтинг: 8,2 из 10
Вторая «Дюна» — восхитительна. Её можно любить за невероятную сцену с Шаи-Хулудом, напряжённую финальную дуэль, блистательную речь Пола перед фрименами, завораживающий визуал — и это лишь начало списка. Такие шедевры выходят редко, и каждый нужно ценить!
Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Warner Bros.
«Головоломка 2»
«Головоломка 2»
Фото: Disney
Актёры: Эми Полер, Майя Хоук, Кенсингтон Таллман
Дата выхода: 12 июня 2024 года
Рейтинг: 7,8 из 10
Важный и безмерно талантливый мультфильм, который нужно смотреть и взрослым, и детям. Зрители постарше проникнутся драматичным сюжетом и лучше поймут своё чадо, а юнцы разберутся в чувствах. Реализовано всё так классно, что «Головоломка 2» стала самым кассовым мультфильмом в истории.
Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Pixar.
«Еретик»
«Еретик»
Фото: А24
Актёры: Хью Грант, Софи Тэтчер, Хлоя Ист
Дата выхода: 13 декабря 2024 года
Рейтинг: 6,7 из 10
Триллер о мормонках, которые заходят проповедовать не в тот дом. Впереди их ждут философские монологи о религии, страшные испытания и кривляющийся безумец. Фильм отлично держит в напряжении — во многом благодаря Хью Гранту, который выдал одну из лучших ролей в карьере.
Видео размещено на YouTube-канале «Вольга». Права на видео принадлежат А24.
«Чужой: Ромул»
«Чужой: Ромул»
Фото: Fox
Актёры: Кейли Спейни, Дэвид Джонссон, Арчи Рено
Дата выхода: 12 августа 2024 года
Рейтинг: 7,0 из 10
После «Прометея» и «Завета» многие похоронили франшизу «Чужих». К счастью, Феде Альваресу удалось вернуть её к истокам. «Ромул» — классические «Чужие»: жуткие, мрачные и давящие на психику. За это фильм и полюбили!
Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат 20th Century Studios.
«Дикий робот»
«Дикий робот»
Фото: DreamWorks
Актёры: Лупита Нионго, Педро Паскаль, Кит Коннор
Дата выхода: 8 сентября 2024 года
Рейтинг: 8,4 из 10
«Дикий робот» вышел и сразу влетел в топ лучших мультфильмов в истории. Он попросту лишён недостатков: визуал, сюжет, персонажи, посыл — всё идеально. Если не видели, как потерянный робот нянчится с утёнком, немедленно исправляйте промах.
Видео размещено на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат DreamWorks Animation.
«Каскадёры»
«Каскадёры»
Фото: Universal
Актёры: Райан Гослинг, Эмили Блант, Аарон Тейлор-Джонсон
Дата выхода: 25 апреля 2024 года
Рейтинг: 6,4 из 10
Лёгкий комедийный блокбастер, прославляющий работу каскадёра. Пока костюмеры и музыканты получают «Оскары», каскадёры остаются в тени — и фильм с Райаном Гослингом умело ругает эту несправедливость. Здесь весёлые экшен и юмор, много отсылок и камео, классный актёрский состав и навороченные съёмки. У Дэвида Литча всё определённо получилось.
Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Universal Pictures.
«Фуриоса»
«Фуриоса»
Фото: WB
Актёры: Аня Тейлор-Джой, Крис Хемсворт, Элайла Браун
Дата выхода: 15 мая 2024 года
Рейтинг: 7,2 из 10
«Фуриоса» оказалась коммерческим провалом. Это несправедливо, ведь фильм отличный. Тейлор-Джой и Хемсворт блистают, с экшеном всё хорошо, ту самую сцену погони хочется раз за разом пересматривать. Разве что графика местами слабая, но всё остальное заслуживает аплодисментов.
Видео размещено на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Warner Bros.
«Дэдпул и Росомаха»
«Дэдпул и Росомаха»
Фото: Disney
Актёры: Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Эмма Коррин
Дата выхода: 22 июля 2024 года
Рейтинг: 7,4 из 10
Идеальное кино для фанатов Marvel — с креативным экшеном, тоннами удачных шуток и, главное, лучшим фансервисом в истории. Команда удачно вписала в сюжет актуальных и давно забытых героев, обыграла слухи, высмеяла последние неудачи компании. Ничего лучше для гиков давно не снимали.
Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Marvel.
«Мастер и Маргарита»
«Мастер и Маргарита»
Фото: Mars Media
Актёры: Аугуст Диль, Юлия Снигирь, Евгений Цыганов
Дата выхода: 25 января 2024 года
Рейтинг: 7,7 из 10
Не ждите от «Мастера и Маргариты» дотошной экранизации. Это вольное переосмысление, где появились новые сюжетные арки, а похождения Воланда вообще оказались под вопросом. Впрочем, главные сцены вроде бала не забыты, выглядит всё круто, а актёры вроде Аугуста Диля зажигают. Этого достаточно, чтобы добавить фильм в список главных хитов.
Видео размещено на YouTube-канале Mars Media. Права на видео принадлежат Mars Media.
«Планета обезьян: Новое царство»
«Планета обезьян: Новое царство»
Фото: Fox
Актёры: Оуэн Тиг, Питер Макон, Фрейя Аллан
Дата выхода: 8 мая 2024 года
Рейтинг: 6,7 из 10
Новую «Планету обезьян» не назвать шедевром, но развлекательную функцию она выполняет отлично. Обезьяны регулярно дерутся, героиня Фрейи Аллан вынашивает интригующие тайны, фанатики коверкают наставления своих кумиров. Главное, что выглядит «Новое царство» феноменально. Каждый цент огромного бюджета точно пошёл на дело.
Видео размещено на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат 20th Century Fox.
«Падение империи»
«Падение империи»
Фото: A24
Актёры: Кирстен Данст, Вагнер Моура, Кейли Спейни
Дата выхода: 11 апреля 2024 года
Рейтинг: 6,3 из 10
Роад-муви о журналистах, странствующих по охваченной гражданской войной Америке. На пути они многое переживут: перестрелки, встречи с солдатами-психопатами, столкновения армий. Каждое событие отложится в психике героев и расшатает внутренний мир зрителя. Спокойно смотреть на ужасы, которые с невероятным мастерством показывает Гарленд, невозможно.
Видео размещено на YouTube-канале «Атмосфера кино». Права на видео принадлежат А24.
«Субстанция»
«Субстанция»
Фото: Working Title Films
Актёры: Деми Мур, Маргарет Куолли, Деннис Куэйд
Дата выхода: 19 сентября 2024 года
Рейтинг: 6,4 из 10
Шокирующий фильм о женщине, лучшие годы которой позади. Личностный кризис она решает радикально — порождает лучшую версию себя. Всё жутко начинается и со временем вообще перетекает в кромешный мрак с боди-хоррором и психологическим насилием. Такой жести вы точно не видели, а ещё ведь и мудрый посыл есть: молодость неизбежно уйдёт, и возвращать её разными модификациями не стоит.
Видео размещено на YouTube-канале «Вольга». Права на видео принадлежат A Good Story.
«Претенденты»
«Претенденты»
Фото: MGM
Актёры: Майк Фейст, Джош О’Коннор, Зендея
Дата выхода: 18 апреля 2024 года
Рейтинг: 7,0 из 10
В «Претендентах» почти всё доведено до идеала: и теннисные матчи захватывающие, и история полна драмы, креатива, запоминающихся моментов. Если посмотрите фильм, ни за что не забудете жесты во время подачи и бешеный финал. А ещё здесь очень красивая и властная Зендея!
Видео размещено на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат MGM.
«Анора»
«Анора»
Фото: Cre Film
Актёры: Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов
Дата выхода: 17 октября 2024 года
Рейтинг: 7,3 из 10
«Анору» снял американец, но фильм оказался, пожалуй, самым русским за весь год. Секрет в удивительной и при этом реалистичной истории, а также в наших актёрах, которые сразу стали мировыми звёздами. Про Юру Борисова и Марка Эйдельштейна отныне знают все. Успех абсолютно заслуженный: при просмотре вы и посмеётесь, и поплачете.
Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Cre Film.
«Сто лет тому вперёд»
«Сто лет тому вперёд»
Фото: Central Partnership
Актёры: Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Юра Борисов
Дата выхода: 18 апреля 2024 года
Рейтинг: 7,3 из 10
Среди героев числятся Алиса, Весельчак У и прочие персонажи «Гостьи из будущего», но на деле это самостоятельное произведение, где даже жанр изменился. «Сто лет тому вперёд» — полноценная супергероика с экшеном, дорогим визуалом и отсылками на Таноса с Тором. Смотреть такое в разы интереснее, чем последние фильмы Marvel.
Видео размещено на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.
«Гладиатор 2»
«Гладиатор 2»
Фото: Paramount
Актёры: Пол Мескал, Дензел Вашингтон, Педро Паскаль
Дата выхода: 5 ноября 2024 года
Рейтинг: 6,4 из 10
«Гладиатор» вернулся не так эпично, как многие надеялись, зато удивил необычными сценами. Воины дерутся с монстрами-обезьянами, Колизей заливают водой, по аренам бегают носороги. Благодаря такому экшену фильм нашёл своих фанатов.
Видео размещено на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Paramount Pictures.
«Холоп 2»
«Холоп 2»
Фото: Central Partnership
Актёры: Аглая Тарасова, Милош Бикович, Иван Охлобыстин
Дата выхода: 1 января 2024 года
Рейтинг: 7,1 из 10
Лёгкая комедия, где наглую мажорку отправляют в 1812 год. Теперь ей нужно познать страдания, остановить Наполеона и вырасти над собой. Снято всё красиво, хороших шуток много — неудивительно, что «Холоп 2» сорвал кассу и породил турецкие, французские и прочие ремейки.
Видео размещено на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.
«Майор Гром: Игра»
«Майор Гром: Игра»
Фото: «Кинопоиск»
Актёры: Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Любовь Аксёнова
Дата выхода: 23 мая 2024 года
Рейтинг: 7,5 из 10
Фанаты уверяют, что «Игре» не хватает шарма первого «Майора Грома», да и оригинальный комикс был жёстче и интереснее. Однако назвать продолжение плохим язык не поворачивается. В нём отличный каст, много запоминающихся моментов и довольно креативный финал. Хорошо, что «Кинопоиск» закрыл глаза на слабые сборы и взялся развивать вселенную.
Видео размещено на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».
«Байкеры»
«Байкеры»
Фото: Fox
Актёры: Остин Батлер, Джоди Комер, Том Харди
Дата выхода: 20 июня 2024 года
Рейтинг: 6,4 из 10
Фильм рассказывает о мотоциклистах, которые сбиваются в банду и колесят по миру. Вот только клуб растёт, берётся за криминал и постепенно превращается из семьи в сборище незнакомцев. Чем дольше идёт фильм, тем мрачнее становится. Финал вообще приводит в шок!
Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат 20th Century Studios.
«Максин ХХХ»
«Максин ХХХ»
Фото: А24
Актёры: Миа Гот, Элизабет Дебики, Мозес Самни
Дата выхода: 11 июля 2024 года
Рейтинг: 6,0 из 10
В списке самых брутальных и даже мерзких фильмов года «Максин ХХХ» занимает высокое место. Героиня здесь творит непотребства, головы разлетаются на куски, а простые вещи вроде создания слепка головы вызывают лютый дискомфорт. В общем, отличное кино для зрителей, которые хотят пощекотать себе нервы.
Видео размещено на YouTube-канале «Вольга». Права на видео принадлежат А24.