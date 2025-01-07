Лучшие фильмы 2024 года

В этом году всегда было что смотреть. Хорроров, экшенов и драм — в том числе российских — вышло столько, что закрывать бэклог придётся долго. Но какой фильм был лучшим? Это решать вам. Просто голосуйте за своих фаворитов, чтобы они смогли оказаться на самых верхних строчках.

Список фильмов формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

Если хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.