Всё, что известно о четвёртом сезоне новых «Папиных дочек»: Даша вернулась?

За новогодние каникулы Start и СТС успели выпустить весь третий сезон «Папиных дочек»: за 20 серий случилось немало событий, однако глобальный сюжет как будто бы замер на месте. Впрочем, если судить по известной информации о следующих эпизодах, это наконец-то изменится.

Будет ли четвёртый сезон «Папиных дочек: Новые»?

Да, новые эпизоды начали снимать ещё в ноябре 2024 года — за пару месяцев до выхода третьего сезона в январе 2025 года.

Папины дочки на старте съёмок четвёртого сезона Фото: Start/СТС

О чём будет четвёртый сезон «Папиных дочек: Новые»?

Третий сезон вновь закончился на полуслове: Веник планировал не продолжать отношения с Татьяной, но во время прощания они поцеловались, и это увидели абсолютно все. Это произошло сразу после свадьбы Галины Сергеевны и Бори, на которую не попала Даша, однако она записала сестре видео, где пообещала «скоро увидеться». Это уже второе появление мамы новых папиных дочек на экране.

Даша в финале третьего сезона Фото: Start/СТС

Если судить по фотографии со съёмок сериала, Даша может оказаться постоянным персонажем в грядущем сезоне — имя актрисы Анастасии Сиваевой указано на тарелке со съёмок, хотя в прошлых сезонах этого не было.

Имя Анастасии Сиваевой указано на тарелке Фото: Start/СТС

Другая сюжетная линия с любовным квадратом (Соня, Саша, Игорь, Рома) также осталась в подвешенном состоянии: Соня несколько раз добивалась возможности встречаться с Игорем, которого она любит, но постоянно сразу обижалась на него и сводила весь прогресс в отношениях на ноль. В итоге в конце сезона Игорь решает уехать, поскольку не может находиться рядом с Соней, а героиня расстроена таким стечением обстоятельств.

Когда выйдет четвёртый сезон «Папиных дочек: Новые»?

Ожидать премьеры новых эпизодов точно стоит не раньше мая, но куда вероятнее, что премьеру запланируют на август-сентябрь 2025 года.