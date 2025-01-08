Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Статьи

Папины дочки: Новые 2025: четвёртый сезон, дата выхода, съёмки, подробности, возвращение Даши

Всё, что известно о четвёртом сезоне новых «Папиных дочек»: Даша вернулась?
Михаил Шевкун
Сериал «Папины дочки: Новые» 2025: четвёртый сезон
Аудио-версия:
Комментарии
Ждём премьеру в 2025 году.

За новогодние каникулы Start и СТС успели выпустить весь третий сезон «Папиных дочек»: за 20 серий случилось немало событий, однако глобальный сюжет как будто бы замер на месте. Впрочем, если судить по известной информации о следующих эпизодах, это наконец-то изменится.

Материалы по теме
Лучшие фильмы 2024 года
Лучшие фильмы 2024 года

Будет ли четвёртый сезон «Папиных дочек: Новые»?

Да, новые эпизоды начали снимать ещё в ноябре 2024 года — за пару месяцев до выхода третьего сезона в январе 2025 года.

Папины дочки на старте съёмок четвёртого сезона

Папины дочки на старте съёмок четвёртого сезона

Фото: Start/СТС

О чём будет четвёртый сезон «Папиных дочек: Новые»?

Третий сезон вновь закончился на полуслове: Веник планировал не продолжать отношения с Татьяной, но во время прощания они поцеловались, и это увидели абсолютно все. Это произошло сразу после свадьбы Галины Сергеевны и Бори, на которую не попала Даша, однако она записала сестре видео, где пообещала «скоро увидеться». Это уже второе появление мамы новых папиных дочек на экране.

Даша в финале третьего сезона

Даша в финале третьего сезона

Фото: Start/СТС

Если судить по фотографии со съёмок сериала, Даша может оказаться постоянным персонажем в грядущем сезоне — имя актрисы Анастасии Сиваевой указано на тарелке со съёмок, хотя в прошлых сезонах этого не было.
Имя Анастасии Сиваевой указано на тарелке

Имя Анастасии Сиваевой указано на тарелке

Фото: Start/СТС

Другая сюжетная линия с любовным квадратом (Соня, Саша, Игорь, Рома) также осталась в подвешенном состоянии: Соня несколько раз добивалась возможности встречаться с Игорем, которого она любит, но постоянно сразу обижалась на него и сводила весь прогресс в отношениях на ноль. В итоге в конце сезона Игорь решает уехать, поскольку не может находиться рядом с Соней, а героиня расстроена таким стечением обстоятельств.

Когда выйдет четвёртый сезон «Папиных дочек: Новые»?

Ожидать премьеры новых эпизодов точно стоит не раньше мая, но куда вероятнее, что премьеру запланируют на август-сентябрь 2025 года.

Материалы по теме
Лучшие сериалы 2024 года
Лучшие сериалы 2024 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android