Второй сезон «Поднятия уровня в одиночку» стартовал феерически: обзор продолжения

«Поднятие уровня в одиночку» стало сенсацией ещё в формате веб-романа. Будучи манхвой, корейским комиксом для удобного чтения с телефона, вообще разорвало мир. Секрет в невероятном художественном стиле, за который отвечал уже почивший художник Чан Сон-Рака. Каждая страница была сочной, детализированной, переполненной завораживающими эффектами. Стоит ли удивляться, что экранизация тоже стала большим хитом?

В начале января стартовал второй сезон. Но каким он получился?

«Поднятие уровня в одиночку»: главное об аниме

Название: «Поднятие уровня в одиночку» (Solo Leveling).

Режиссёры: Сюнсукэ Накасигэ.

Актёры: Таито Бан, Рина Хонидзуми, Гэнта Накамура и другие.

Дата выхода: 4 января 2025 года.

Сколько серий: 13 эпизодов.

Жанр: аниме, боевик, фэнтези.

Страна: Япония.

Второй сезон «Поднятия уровня в одиночку»: где смотреть?

4 января на Crunchyroll вышла первая серия. Финал сезона намечен на 29 марта. Официального перевода на русский нет.

Видео размещено на YouTube-канале Crunchyroll. Права на видео принадлежат A-1 Pictures.

О чём вообще аниме?

Мир аниме походил на наш, но однажды в нём открылись порталы с монстрами. Если не зайти в него и не победить босса, твари выпрыгнут и устроят бойню. К счастью, вместе с порталами некоторые люди получили магическую силу. Нюанс в том, что эта сила перманентна. Пробудились силачом? Останетесь таким до конца. Оказались слабаком? С этой бедой ничего не поделать.

Главный герой Сон Джин-Ву — слабейший охотник из всех и в бою уступает даже хилому гоблину. В рейды его берут только из жалости или чтобы укомплектовать группу. Вот только в начале сезона он забредает в странное подземелье и будто попадает в игру. Система выдаёт задания, а Сон Джин-Ву выполняет их и внезапно начинает прокачиваться.

Эта статуя одновременно покарала и возвысила героя Фото: A-1 Pictures

В чём специфика подземелья, которое даровало герою силу? Что за Система ему помогает? Почему вообще открылись порталы? Это лишь толика интригующих вопросов. В аниме хватает и других сюжетных особенностей. Охотники разбиваются по группировкам и предают друг друга. Корпорации зависят от порталов, так как добывают из них бесценные материалы. Периодически монстры захватывают большие территории, и некоторые фракции желают их отбить.

У Сон Джин-Ву и свои задачи есть. Его сестре нужна забота, а впавшая в кому мама лежит в больнице. С помощью прокачки герой наконец нормально зарабатывает на жизнь и начинает собирать лекарство.

Когда-то Джин-Ву был таким сопляком Фото: A-1 Pictures

Экшен в новом сезоне — просто космический

Если резюмировать начало второго сезона, то оно безоговорочно крутое. 4 января вышел первый эпизод, но он оказался настолько драйвовым и интригующим, что вынудил поступиться принципами и посмотреть слитый второй. Потому что оторваться от «Поднятия уровня в одиночку» стало ещё труднее.

Дело в концовке прошлой арки, где герой стал некромантом. Теперь он умеет призывать армию солдат и пару элитных бойцов, которые порой превосходят самого Джин-Ву. Естественно, персональную армию охотно пускают в дело, что добавляет боям эпичности. Напротив стая гигантских медведей или толпа снежных эльфов? Не беда, за спиной героя тоже полно солдат.

Армия Джин-Ву Фото: A-1 Pictures

У «Поднятия» изначально был потрясающий экшен, но размах сделал аниме ещё эффектнее. В бою всё взрывается, клинки сверкают, союзники убивают злодеев и умирают сами, а Джин-Ву ещё пристальнее следит за маной и тщательнее продумывает следующий ход. Он стал мощнее, но и опасности отныне серьёзнее.

К примеру, в начале сезона герои отправляются в лёгкое подземелье, но оно внезапно меняет форму и закидывает отряд чёрт знает куда. Отступление невозможно, подмога не подоспеет, враг смертельно опасен, а среди охотников снова интриги и размолвки — всё это делает арку интригующей.

А ведь на выходе из портала Джин-Ву ждёт ещё одна угроза. Охотник высшего уровня присматривается к герою и жаждет отомстить за гибель брата. Вероятно, именно это противостояние во втором сезоне станет центральным.

Спасать жизни приходится с первых минут Фото: A-1 Pictures

Отдельно отмечу, что в продолжении стало больше юмора. В конце второго эпизода хватает удачных шуток, связанных с новым юнитом Джин-Ву. Он напоминает Халка, который бездумно всё крушит и вызывает недоумение союзников. Такой ход делает серьёзное аниме чуть динамичнее, позволяет сбросить напряжение.

Второй сезон «Поднятия уровня в одиночку»: стоит ли смотреть?

У продолжения всего одна проблема: эпизоды короткие и выходят раз в неделю. Поэтому я бы дождался финала сезона и смотрел всё залпом. В остальном это захватывающее аниме с потрясающим экшеном, которое заметно выросло в масштабе.

Оценка начала второго сезона «Поднятия уровня в одиночку» — 8,5 из 10

Понравилось

Эпика стало больше

Сражения невероятны

Хватает удачных шуток

Не понравилось