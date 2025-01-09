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Пожары в Калифорнии: последние новости, что происходит сейчас в Лос-Анджелесе, последствия для киноиндустрии

Как пожары в Лос-Анджелесе повлияют на кино и сериалы — LIVE
Михаил Шевкун
Пожары в Калифорнии: последние новости кино
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Калифорния оказалась посреди огненного апокалипсиса.

7 января 2025 года в Южной Калифорнии начался масштабный лесной пожар, который уже охватил несколько районов Лос-Анджелеса, и спустя пару дней масштабы происходящего только продолжают разрастаться: на 9 января из города эвакуировали больше 30 тыс. жителей, но власти планируют вывести из зоны бедствия не меньше 100 тыс. человек.

Происходящее затронуло абсолютно все аспекты жизни штата, в том числе кино и сериалы — ведь Лос-Анджелес буквально дом Голливуда. В этом LIVE-материале мы будем рассказывать о новостях по части кинематографа, которые оказались затронуты из-за происходящего катаклизма.

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Сгоревшие дома звёзд Приостановка съёмок сериалов «Оскар» перенёс анонс номинантов Съёмки «Фоллаут» отложили
Live Михаил Шевкун

Сгоревшие дома звёзд

Многие голливудские звёзды имеют дома в Калифорнии — и какие-то из них, к сожалению, сгорели. Среди них:

  • дом Пэрис Хилтон
  • дом Мэнди Мур
  • дом Анны Фэрис
  • дом Энтони Хопкинса.

Были эвакуированы районе, где находится недвижимость Бена Аффлека, Рианны, Дженнифер Энистор, Брэдли Купера и других звёзд, но пока неизвестно, что с их собственностью.

16:24 Михаил Шевкун

Приостановка съёмок сериалов

Масса эфирных, кабельных и стриминговых сериалов моментально встали на паузу из-за бедствия, среди них:

  • «Анатомия страсти»
  • «Первый брак Джорджи и Мэнди»
  • «Новичок»
  • «Начальная школа Эбботт»
  • «Больница Питт»
  • «Женщина при деньгах»
  • «Через несколько минут после полуночи»
  • «Морская полиция: Спецотдел» и «Морская полиция: Начало«
  • «Форс-мажоры: Лос-Анджелес«
  • «Соседи»
16:20 Михаил Шевкун

«Оскар» перенёс анонс номинантов

Организаторы «Оскара» объявили, что анонс номинаций состоится как минимум 19 января: изначально их должны были представить 17 числа. Не исключено, что номинантов объявят ещё позже, если бедствие не смогут ликвидировать.

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16:16 Михаил Шевкун

Съёмки «Фоллаут» отложили

Съёмки второго сезона «Фоллаута» отложили на неопределённый срок: они должны были стартовать 8 января.

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