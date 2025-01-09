Как пожары в Лос-Анджелесе повлияют на кино и сериалы — LIVE

7 января 2025 года в Южной Калифорнии начался масштабный лесной пожар, который уже охватил несколько районов Лос-Анджелеса, и спустя пару дней масштабы происходящего только продолжают разрастаться: на 9 января из города эвакуировали больше 30 тыс. жителей, но власти планируют вывести из зоны бедствия не меньше 100 тыс. человек.

Происходящее затронуло абсолютно все аспекты жизни штата, в том числе кино и сериалы — ведь Лос-Анджелес буквально дом Голливуда. В этом LIVE-материале мы будем рассказывать о новостях по части кинематографа, которые оказались затронуты из-за происходящего катаклизма.

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