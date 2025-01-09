Как пожары в Лос-Анджелесе повлияют на кино и сериалы — LIVE

7 января 2025 года в Южной Калифорнии начался масштабный лесной пожар, который уже охватил несколько районов Лос-Анджелеса, и спустя пару дней масштабы происходящего только продолжают разрастаться: на 9 января из города эвакуировали больше 30 тыс. жителей, но власти планируют вывести из зоны бедствия не меньше 100 тыс. человек.
Происходящее затронуло абсолютно все аспекты жизни штата, в том числе кино и сериалы — ведь Лос-Анджелес буквально дом Голливуда. В этом LIVE-материале мы будем рассказывать о новостях по части кинематографа, которые оказались затронуты из-за происходящего катаклизма.
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Сгоревшие дома звёзд
Многие голливудские звёзды имеют дома в Калифорнии — и какие-то из них, к сожалению, сгорели. Среди них:
- дом Пэрис Хилтон
- дом Мэнди Мур
- дом Анны Фэрис
- дом Энтони Хопкинса.
Были эвакуированы районе, где находится недвижимость Бена Аффлека, Рианны, Дженнифер Энистор, Брэдли Купера и других звёзд, но пока неизвестно, что с их собственностью.
Приостановка съёмок сериалов
Масса эфирных, кабельных и стриминговых сериалов моментально встали на паузу из-за бедствия, среди них:
- «Анатомия страсти»
- «Первый брак Джорджи и Мэнди»
- «Новичок»
- «Начальная школа Эбботт»
- «Больница Питт»
- «Женщина при деньгах»
- «Через несколько минут после полуночи»
- «Морская полиция: Спецотдел» и «Морская полиция: Начало«
- «Форс-мажоры: Лос-Анджелес«
- «Соседи»
«Оскар» перенёс анонс номинантов
Организаторы «Оскара» объявили, что анонс номинаций состоится как минимум 19 января: изначально их должны были представить 17 числа. Не исключено, что номинантов объявят ещё позже, если бедствие не смогут ликвидировать.
Съёмки «Фоллаут» отложили
Съёмки второго сезона «Фоллаута» отложили на неопределённый срок: они должны были стартовать 8 января.