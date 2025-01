Самые ожидаемые сериалы 2025 года

«Одни из нас» (второй сезон)

«Одни из нас» Фото: HBO

Где смотреть: Max

Режиссёры: Марк Майлод, Нил Дракманн, Питер Хор

Звёзды: Педро Паскаль, Белла Рэмзи, Анна Торв

Дата выхода: апрель 2025 года

Продолжение «Одних из нас» ждут со смешанными чувствами: обычные зрители в нетерпении, а фанаты игр уже готовятся плакать. Без эмоций точно никто не останется. Только учтите, что во второй сезон уместится лишь половина сюжета The Last of Us 2.

Видео размещено на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.