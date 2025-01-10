Самые ожидаемые сериалы 2025 года

В 2024-м вышло много потрясающих сериалов, но в новом году их будет ещё больше. Вернутся старые хиты вроде «Разделения» и «Уэнсдей», завершатся «Очень странные дела», состоится премьера громких новинок уровня «Рыцаря Семи Королевств». Какой сериал самый ожидаемый? Это решать вам. Просто голосуйте за своего фаворита.

Список сериалов формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

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