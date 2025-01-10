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Самые ожидаемые сериалы 2025: список топ-25 новинок, российские, зарубежные сериалы

Самые ожидаемые сериалы 2025 года
Слава Петров
Самые ожидаемые сериалы 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
От мировых хитов до российских блокбастеров.

В 2024-м вышло много потрясающих сериалов, но в новом году их будет ещё больше. Вернутся старые хиты вроде «Разделения» и «Уэнсдей», завершатся «Очень странные дела», состоится премьера громких новинок уровня «Рыцаря Семи Королевств». Какой сериал самый ожидаемый? Это решать вам. Просто голосуйте за своего фаворита.

Список сериалов формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
Важно: функционал работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Самые ожидаемые сериалы 2025 года
1 место

«Одни из нас» (второй сезон)

«Одни из нас»

«Одни из нас»

Фото: HBO

Где смотреть: Max
Режиссёры: Марк Майлод, Нил Дракманн, Питер Хор
Звёзды: Педро Паскаль, Белла Рэмзи, Анна Торв
Дата выхода: апрель 2025 года

Продолжение «Одних из нас» ждут со смешанными чувствами: обычные зрители в нетерпении, а фанаты игр уже готовятся плакать. Без эмоций точно никто не останется. Только учтите, что во второй сезон уместится лишь половина сюжета The Last of Us 2.

Видео размещено на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

2 место

«Уэнсдей» (второй сезон)

«Уэнсдей»

«Уэнсдей»

Фото: Netflix

Где смотреть: Netflix
Режиссёры: Тим Бёртон, Пако Кабесас, Джеймс Маршалл
Звёзды: Дженна Ортега, Хантер Дуэн, Эмма Майерс
Дата выхода: 2025 год

В 2022-м «Уэнсдей» уничтожила интернет. Все считали, сколько раз моргнула Дженна Ортега, пародировали безумные танцы и с умилением смотрели на милую Эмму Майерс. В 2025-м любимые герои вернутся и примутся за новое дело. Говорят, оно будет ещё опаснее, чем прошлое.

Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Netflix.

3 место

«Игра в кальмара» (третий сезон)

«Игра в кальмара»

«Игра в кальмара»

Фото: Netflix

Где смотреть: Netflix
Режиссёр: Хван Дон-хёк
Звёзды: Ли Джон-джэ, Пак Хэ-су, О Ён-су
Дата выхода: 27 июня 2025 года (слух)

Второй сезон «Игры в кальмара» разочаровал вторичностью и оборвался на полуслове. Впрочем, надежда на удачное продолжение есть: режиссёр обещает финал, который взорвёт всем мозг. Надеемся, так и будет, а проверим заявления уже через несколько месяцев 2025-го.

4 место

«Чужой: Земля»

«Чужой: Земля»

«Чужой: Земля»

Фото: FX

Где смотреть: FX
Режиссёры: Дана Гонсалес, Ной Хоули
Звёзды: Сидни Чендлер, Алекс Лоутер, Тимоти Олифант
Дата выхода: 2025 год

В сериале на Чужих взглянут по-новому. Раньше события всегда разворачивались в замкнутых пространствах. Но что. если ксеноморфы вырвутся и попадут на Землю? Именно на эту тему поразмышляет Ной Хоули, шоураннер «Фарго» и «Легиона». Следить за сериалом будут пристально, ведь «Ромул» вернул веру во франшизу.

Видео размещено на YouTube-канале FX Networks. Права на видео принадлежат FX.

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5 место

«Метод» (третий сезон)

«Метод»

«Метод»

Фото: «Кинопоиск»

Где смотреть: «Кинопоиск»
Режиссёры: Юрий Быков
Звёзды: Константин Хабенский, Никита Кологривый, Анна Савранская
Дата выхода: 2025 год

Первый сезон «Метода» был шедевром, второй — скатился в тартарары. Каким будет третий? Хочется верить, что режиссёр Юрий Быков покажет лучшую версию себя. В любом случае «Метод» заслуживает места в списке самых ожидаемых шоу.

Видео размещено на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

6 место

«Очень странные дела» (пятый сезон)

«Очень странные дела»

«Очень странные дела»

Фото: Netflix

Где смотреть: Netflix
Режиссёры: Мэтт Даффер, Росс Даффер, Шон Леви
Звёзды: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфхард
Дата выхода: 2025 год

Пятый сезон завершит «Очень странные дела» и, как обещает команда сериала, разобьёт зрителям сердце. Похоже, нас ждут влюблённости, страдания, путешествия по Изнанке и Векна, ставший ещё сильнее. До финала истории точно доживут не все!

Видео размещено на YouTube-канале Stranger Things. Права на видео принадлежат Netflix.

7 место

«Разделение» (второй сезон)

«Разделение», второй сезон

«Разделение», второй сезон

Фото: Apple

Где смотреть: Apple TV+
Режиссёры: Бен Стиллер, Ифа Макардл, Ута Бризвитц
Звёзды: Адам Скотт, Зак Черри, Бриттни Лоуэр
Дата выхода: 17 января 2025 года

«Разделение» удивило необычной концепцией, где личность людей расщеплялась надвое: одна ходила на работу, другая наслаждалась жизнью. Со временем личности начинали конфликтовать, копаться в тайнах работодателя и вынашивать хитрые планы. Показали процесс умело — даже затянутые прогулки по ветвистым коридорам завораживали. Первый сезон закончился на самом интересном месте. Неужели мы почти дождались продолжения?

Видео размещено на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Apple TV+.

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8 место

«Фишер» (второй сезон)

«Фишер»

«Фишер»

Фото: Wink

Где смотреть: more.tv, Wink
Режиссёры: Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Александр Цой
Звёзды: Иван Янковский, Александра Бортич, Александр Яценко
Дата выхода: 2025 год

Один из самых мрачных и цепляющих сериалов о серийных убийцах последних лет. В некоторых сценах такая кромешная тьма, что «Настоящий детектив» отдыхает. Зрителей зацепила подобная бескомпромиссность, поэтому в 2025-м герой Янковского снова погонится за маньяком.

9 место

«Волшебный участок» (второй сезон)

«Волшебный участок»

«Волшебный участок»

Фото: Okko

Где смотреть: Okko
Режиссёр: Степан Гордеев
Звёзды: Николай Наумов, Ева Смирнова, Филипп Янковский
Дата выхода: 2025 год

Комедийное фэнтези о солдате в депрессии, который устраивается в необычный полицейский участок. Его сотрудники охотятся на грабителей в шапках-невидимках, злодеев в сапогах-скороходах, гномиков-матерщинников и Змея Горыныча. Сериал полюбили за юмор и необычный сеттинг, поэтому он и заслужил продолжение.

10 место

«Криминал»

«Криминал»

«Криминал»

Фото: Amazon

Где смотреть: Amazon Prime
Режиссёры: Анна Боден, Райан Флек
Звёзды: Чарли Ханнэм, Адриа Архона, Эмилия Кларк
Дата выхода: 2025 год

Потенциальный хит со звёздным актёрским составом. Сюжет поведает о нескольких криминальных семьях, причём с глубоким погружением в историю. Будут угонщики, торговцы запрещёнными веществами, владельцы игорного бизнеса — и все они связаны. Каждый герой ведёт дела по-своему: к примеру, герой Ханнэма избегает насилия. Разница характеров порождает конфликты.

11 место

«Миротворец» (второй сезон)

«Миротворец»

«Миротворец»

Фото: HBO

Где смотреть: Max
Режиссёры: Джеймс Ганн, Брэд Андерсон, Джоди Хилл
Звёзды: Джон Сина, Даниэль Брукс, Фредди Строма
Дата выхода: август 2025 года

«Миротворец» — безбашенный сериал и очередной успех Джеймса Ганна. Любить его можно как минимум за танцевальное интро, необычный экшен и забавное камео Лиги справедливости. Летом одновременно надломленный и кровожадный герой вернётся и сразит любого врага.

12 место

«Бегущий по лезвию 2099»

«Бегущий по лезвию 2099»

«Бегущий по лезвию 2099»

Фото: Amazon

Где смотреть: Amazon Prime
Режиссёры: Джереми Подесва, Джонатан ван Тюллекен
Звёзды: Мишель Йео, Хантер Шефер, Том Берк
Дата выхода: 2025 год

Фильмы по вселенной «Бегущего по лезвию» традиционно коммерчески проваливаются, но среди зрителей становятся культовыми. Народной любви хватило, что Amazon одобрила сериал. О сюжете пока ничего не известно, зато актёрский состав сильный.

13 место

«Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь»

«Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь»

«Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь»

Фото: HBO

Где смотреть: Max (мир), Amediateka (Россия)
Режиссёры: Оуэн Харрис, Сара Адина
Звёзды: Финн Беннетт, Питер Клэффи, Декстер Сол Анселл
Дата выхода: 2025 год

Спин-офф «Игры престолов» расскажет о рыцаре и юном оруженосце. Они путешествуют по Вестеросу, влипают в неприятности и стараются поступать по совести. Нюанс в том, что оруженосец только притворяется никем. На деле это Таргариен, которому суждено сесть на престол.

Видео размещено на YouTube-канале Geekinout. Права на видео принадлежат HBO.

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14 место

«Андор» (второй сезон)

«Андор»

«Андор»

Фото: Disney

Где смотреть: Disney+
Режиссёры: Джейми Чайлдс, Андрес Байс, Луиз Хупер
Звёзды: Диего Луна, Алан Тьюдик, Кайл Соллер
Дата выхода: 22 апреля 2025 года

«Андор» стал главным успехом Disney за долгие годы. Шоу вышло красивым, трагичным и на удивление безжалостным. От продолжения ждут такой же феерии, и есть ощущение, что всё получится. Как минимум визуал останется таким же впечатляющим, ведь бюджет составил $ 290 млн.

15 место

«Белый лотоc» (третий сезон)

«Белый лотоc»

«Белый лотоc»

Фото: HBO

Где смотреть: Max
Режиссёры: Майк Уайт
Звёзды: Лесли Бибб, Кэрри Кун, Уолтон Гоггинс
Дата выхода: 16 февраля 2025 года

«Белый лотос» — роскошный отель, где постоянно происходит всякое безумие: то посетителя зарежут, то у берега найдутся трупы. Как это происходит? Одновременно забавно и до жути грустно. В третьем сезоне сюжет наверняка сохранит былой шарм. Разве что Милоша Биковича жаль: сначала его взяли на роль, но затем отменили.

Видео размещено на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

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16 место

«Майор Гром»

«Майор Гром»

«Майор Гром»

Фото: «Кинопоиск»

Где смотреть: «Кинопоиск»
Режиссёр: Олег Трофим
Звёзды: Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков
Дата выхода: 2025 год

По сути сериал по «Майору Грому» — это дилогия фильмов, только с дополнительными сценами и слегка изменённым сюжетом. К примеру, обещают воспроизвести легендарную сцену с шахматами из комикса «Игра». Это кровавое и обескураживающее действо сделало оригинал хитом. При должном исполнении в сериале оно тоже разорвёт зрителей.

17 место

«Чёрный кролик»

«Чёрный кролик»

«Чёрный кролик»

Фото: Netflix

Где смотреть: Netflix
Режиссёры: Джейсон Бейтман
Звёзды: Джейсон Бейтман, Джуд Лоу
Дата выхода: 2025 год

Драма Джейсона Бейтмана, который выступил режиссёром, продюсером и исполнителем главной роли. Фанатов «Озарка» эти факты определённо вдохновят. Напарником Бейтмана станет Джуд Лоу. Сюжет расскажет об успешном человеке, в жизнь которого врывается неудачник-брат. Из-за него идеальный мир начинает рушиться.

18 место

«Добро пожаловать в Дерри»

«Добро пожаловать в Дерри»

«Добро пожаловать в Дерри»

Фото: HBO

Где смотреть: Max
Режиссёр: Андрес Мускетти
Звёзды: Джован Адепо, Билл Скарсгард, Грант Никэллс
Дата выхода: 2025 год

Как мы знаем, жуткий клоун Пеннивайз из «Оно» кошмарит детей каждые 27 лет. В сериале, который снимает маэстро ужасов Андрес Мускетти, поведают о прошлых пришествиях монстра. Даже не сомневаемся, что будет страшно.

19 место

«Кибердеревня» (второй сезон)

«Кибердеревня»

«Кибердеревня»

Фото: «Кинопоиск»

Где смотреть: «Кинопоиск»
Режиссёр: Сергей Васильев
Звёзды: Сергей Чихачёв, Григорий Скряпкин, Сергей Бурунов
Дата выхода: 2025 год

Изначально «Кибердеревня» была YouTube-шоу, которое впечатлило юмором, графикой и сеттингом, сочетающим высокие технологии и провинциальную непосредственность. Со временем концепция переросла в один из лучших сериалов 2023-го. В этом году выйдет второй сезон, где обычный мужик Николай снова бросит вызов корпорациям.

20 место

«Поколение Ви» (второй сезон)

«Поколение Ви»

«Поколение Ви»

Фото: Amazon

Где смотреть: Amazon Prime
Режиссёры: Стив Бойум, Нельсон Крегг, Рэйчел Голдберг
Звёзды: Джаз Синклер, Лиззи Бродвей, Мэдди Филлипс
Дата выхода: 2025 год

«Поколение Ви» было крепким самостоятельным произведением во вселенной «Пацанов». Но когда сюжет сплёлся с основным сериалом, стало ещё интереснее. Предатели из первого сезона уже вошли в команду Хоумлендера, а хорошие ребята попали в беду и по идее должны помочь Хью и Старлайт. Ждём развития и таких же кровавых сцен.

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21 место

«Сорвиголова: Рождённый заново»

«Сорвиголова: Рождённый заново»

«Сорвиголова: Рождённый заново»

Фото: Disney

Где смотреть: Disney+
Режиссёры: Джастин Бенсон, Аарон Мурхед, Дэвид Бойд
Звёзды: Чарли Кокс, Джон Бернтал, Винсент Д’Онофрио
Дата выхода: 4 марта 2025 года

Сорвиголова возвращается — на этот раз по-настоящему, а не как в «Эхо» и «Женщине-Халке». Режиссёры обещают мрачную атмосферу, хорошо поставленные драки и безжалостность. В общем, всё, за что мы полюбили шоу Netflix. Верим?

Видео размещено на YouTube-канале MoViewTime. Права на видео принадлежат Disney.

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22 место

«Песочный человек» (второй сезон)

«Песочный человек»

«Песочный человек»

Фото: Netflix

Где смотреть: Netflix
Режиссёры: Джейми Чайлдс, Андрес Байс, Луиз Хупер
Звёзды: Том Стёрридж, Бойд Холбрук, Пэттон Освальт
Дата выхода: 4 марта 2025 года

Во втором сезоне «Песочный человек» станет ещё эпичнее. Судя по тизеру, нас ждёт сходка богов, где соберутся Смерть, Отчаяние, Желание и даже скандинавские гости в лице Тора, Локи и Одина. Похоже, с новым врагом они смогут справиться, только объединив силы.

Видео размещено на YouTube-канале Still Watching Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

23 место

«Ван-Пис» (второй сезон)

«Ван-Пис»

«Ван-Пис»

Фото: Netflix

Где смотреть: Netflix
Режиссёры: Марк Йобст, Тим Соутэм, Эмма Салливан
Звёзды: Иньяки Годой, Эмили Радд, Макэню
Дата выхода: вторая половина 2025 года

«Ван-Пис» стал одной из главных сенсаций 2023-го. В экранизации манги были яркие персонажи, притягательная атмосфера приключения, множество запоминающихся сцен. Неудивительно, что фанаты пришли в восторг. Уверены, продолжение останется таким же интересным.

24 место

«Этерна»

«Этерна»

«Этерна»

Фото: «Кинопоиск»

Где смотреть: «Кинопоиск»
Режиссёр: Сергей Трофимов
Звёзды: Антон Рогачёв, Иван Трушин, Павел Чинарёв
Дата выхода: апрель 2025 года

Пару лет назад «Кинопоиск» уже экранизировал популярные романы Веры Камши. Тогда за проект отвечали фанаты оригинала, которые в основном работали на энтузиазме. Фильм привлёк много внимания и заслужил повторную экранизацию — в этот раз со звёздным кастом, большим бюджетом и автором «Последнего богатыря» на посту режиссёра.

Видео размещено на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

25 место

«Захваченный рейс» (второй сезон)

«Захваченный рейс»

«Захваченный рейс»

Фото: Apple

Где смотреть: Apple TV+
Режиссёры: Джим Филд Смит, Мо Али
Звёзды: Идрис Эльба, Арчи Панджаби, Макс Бисли
Дата выхода: 2025 год

Из первого сезона вышел отличный триллер. Замкнутое пространство, коварные террористы на борту самолёта, харизматичный герой-переговорщик и ситуация, которая вечно выходит из-под контроля. За счёт интригующего сценария и таланта Идриса Эльбы сериал стал хитом и заслужил продолжение.

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