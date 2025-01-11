Самые ожидаемые фильмы 2025 года

В 2025 году выйдет немало крупного и оригинального кино — тут и продолжения известных франшиз, и масса всевозможной супергероики, и немало российских блокбастеров, и экранизации видеоигр, и много чего ещё. Но какой фильм самый ожидаемый: «Аватар 3», «Мортал Комбат 2», «Супермен», что-то из Marvel, «Майнкрафт» или что-то ещё? Это решат ваши голоса!
- Если хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
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«Достать ножи: Проснись, мертвец»
«Достать ножи: Стеклянная луковица»
Фото: Netflix
Звёзды: Дэниел Крэйг, Керри Вашингтон, Кейли Спейни
Дата выхода: 2025 год
В 2025-м Бенуа Бланк возьмётся за новое запутанное дело. В тизере детектив называет его самым опасным в карьере. Даже трудно представить, что в этот раз придумают Райан Джонсон и компания.
«Фурия»
«Фурия»
Фото: One Race Films
Звёзды: Вин Дизель
Дата выхода: 2025 год
Риддик возвращается — снова с Вином Дизелем в главной роли и Дэвидом Туи на посту режиссёра. По сюжету герой вернётся на родную планету, найдёт её в руинах и сразится с великим злом.
«Аватар: Огонь и пепел»
«Аватар: Огонь и пепел»
Фото: Disney
Звёзды: Кейт Уинслет, Зои Салдана, Сигурни Уивер
Дата выхода: 17 декабря 2025 года
«Аватар» приучил нас к Пандоре, завораживающим лесам и кристально чистым озёрам. Однако в третьей части Кэмерон удивит, отправив героев на новые планеты. Почему? Предположительно дело в жутком племени огня, от которого придётся бежать. Обещают, что фильм сохранит красоту, но станет мрачнее.
«28 лет спустя»
«28 лет спустя»
Фото: Sony
Звёзды: Аарон Тейлор-Джонсон, Рэйф Файнс, Киллиан Мерфи
Дата выхода: 18 июня 2025 года
Продолжение культового зомби-хоррора. Вирус бушует уже 28 лет, люди смирились и пытаются выжить. В таком мире юнец ищет врача для мамы и понимает: есть вещи страшнее ходячих мертвецов. Стоит отметить, что прошлая часть вышла 18 лет назад.
Видео размещено на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony.
«Миссия невыполнима: Финальная расплата»
«Миссия невыполнима: Финальная расплата»
Фото: Paramount
Звёзды: Том Круз, Ханна Уоддингэм, Ванесса Кирби
Дата выхода: 21 мая 2025 года
Прошлая часть впечатлила трюками Тома Круза и опасным ИИ, который всегда опережал героев. Увы, этого не хватило, чтобы собрать кассу. В итоге фильм долго перерабатывали, чтобы прощание с Итаном Хантом вышло идеальным.
Видео размещено на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Paramount.
«Мортал Комбат 2»
«Мортал Комбат»
Фото: WB
Звёзды: Карл Урбан, Хироюки Санада, Дэймон Херриман
Дата выхода: 24 октября 2025 года
Первый «Мортал Комбат» был не идеальным, но всё же неплохим фильмом. Мы увидели Скорпиона и Саб-Зиро, впечатлились брутальными добиваниями, посмеялись над мемом об ошибке в названии игры. Вторая часть должна стать лучше — как минимум благодаря Карлу Урбану в роли Джонни Кейджа. Этот актёр любому фильму добавляет харизмы!
«Супермен»
«Супермен»
Фото: WB
Звёзды: Дэвид Коренсвет, Алан Тьюдик, Николас Холт
Дата выхода: 10 июля 2025 года
Джеймс Ганн перезапускает киновселенную DC — с Коренсветом в роли Супермена и Холтом на позиции Лекса Лютора. Кредит доверия к режиссёру высокий, так что в фильме наверняка будут удачные шутки, пронзительная история и много запоминающихся моментов.
Видео размещено на YouTube-канале DC. Права на видео принадлежат DC.
«Микки 17»
«Микки 17»
Фото: WB
Звёзды: Роберт Паттинсон, Тони Коллетт, Марк Руффало
Дата выхода: 28 февраля 2025 года
Фильм от режиссёра «Паразитов», который мы ждём уже несколько лет. Героем станет Роберт Паттинсон: его персонаж колонизирует ледяной мир и в случае смерти загружает сознание в новое тело. Это будет приятная фантастика, где мы и посмеёмся, и пустим слезу.
Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Warner Bros.
«Хищник: Пустоши»
«Хищник»
Фото: Fox
Звёзды: Эль Фаннинг
Дата выхода: 5 ноября 2025 года
В 2022-м Дэн Трахтенберг выпустил «Добычу», один из лучших фильмов про Хищника. Там были много напряжённых схваток и необычный сеттинг с индейцами и устаревшими технологиями. О продолжении ничего толком не известно, но режиссёр точно не огорчит.
«Трон: Арес»
«Трон: Арес»
Фото: Disney
Звёзды: Джаред Лето, Грета Ли, Эван Питерс
Дата выхода: 8 октября 2025 года
Долгострой о кибервселенной с диктатурой, гладиаторскими боями и прочими кошмарами, над которым работают с 2010-го. Фанаты переживают, что производственный ад не сулит ничего хорошего, но режиссёр Йоаким Рённинг настойчиво всех успокаивает. Да и в главной роли оскароносный Джаред Лето, которому нужно обелить себя после «Морбиуса».
«Балерина»
«Балерина»
Фото: Lionsgate
Звёзды: Ана де Армас, Киану Ривз, Иэн Макшейн
Дата выхода: 4 июня 2025 года
Спин-офф «Джона Уика» про отель «Континенталь» не удался, теперь фанаты ждут историю балерины-убийцы в исполнении Аны де Армас. Нам покажут её тренировки, первые дела, попытки отомстить убийцам родных и даже встречу с самим Уиком. Судя по трейлерам, будет динамично.
Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Lionsgate.
«Возвращение в Сайлент Хилл»
«Возвращение в Сайлент Хилл»
Фото: Maze
Звёзды: Джереми Ирвин, Ханна Эмили Андерсон, Роберт Нэйрн
Дата выхода: 2025 год.
Сайлент Хилл снова популярен. Ремейк второй части стал одной из лучших игр года, а в 2025-м выйдет новая полнометражка. В ней мы снова встретим Пирамидоголового, жутких медсестёр и прочие ужасы. За режиссуру отвечает автор прошлого фильма, у которого среди зрителей культовый статус.
«Фантастическая четвёрка: Первые шаги»
«Фантастическая четвёрка: Первые шаги»
Фото: Disney
Звёзды: Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн
Дата выхода: 23 июля 2025 года
Ещё один фильм Marvel, который, надеемся, компенсирует недавние провалы. Корпорация собрала фантастический каст, где у каждого актёра армия фанатов, и выбрала злодеем всесильного Галактуса. Серьёзная заявка на успех!
«Пророк: История Александра Пушкина»
«Пророк. История Александра Пушкина»
Фото: Central Partnership
Звёзды: Юра Борисов, Кай Гетц, Роман Васильев
Дата выхода: 14 февраля 2025 года
Драма про Пушкина, которого сыграет неповторимый Юра Борисов. Поэт огласит великие стихотворения, покорит сердца дам и поучаствует в дуэлях — с учётом навыков Борисова по погружению в роль, всё будет максимально достоверно. Покажут в том числе противоречивую натуру Александра Сергеевича с вызывающим поведением, безудержным азартом и повышенной любвеобильностью.
Видео размещено на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.
«Громовержцы»
«Громовержцы»
Фото: Disney
Звёзды: Флоренс Пью, Дэвид Харбор, Себастиан Стэн
Дата выхода: 30 апреля 2025 года
Даже после всех провалов Marvel в «Громовержцев» верят. Всё благодаря концепции, где Зимний Солдат и Елена Белова объединяются с плохишами вроде Таскмастера и вместе спасают мир. Если звёзды сложатся, наконец получим весёлый экшен, забавные шутки и не самый примитивный сюжет.
Видео размещено на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Marvel.
«Мир Юрского периода: Перерождение»
«Мир Юрского периода: Перерождение»
Фото: Universal
Звёзды: Скарлетт Йоханссон, Джонатан Бейли, Мануэль Рульфо
Дата выхода: 2 июля 2025 года
Фильмы по «Миру Юрского периода» порой проседают по качеству, однако неизменно собирают кассу. В этот раз с динозаврами сразится Скарлетт Йоханссон. Переживать за визуал не стоит: всё же на посту режиссёра Гарет Эдвардс, который даже со скромным бюджетом создаёт красоту. Чего же он добьётся с большими деньгами?
«Как приручить дракона»
«Как приручить дракона»
Фото: DreamWorks
Звёзды: Мэйсон Темз, Нико Паркер, Джерард Батлер
Дата выхода: 11 июня 2025 года
Это практически дословная экранизация популярного мультика, так что ждём крепкую драму и обилие милых сцен. Но будет ли интересно следить за адаптацией того, что мы уже видели? Узнаем 11 июня.
Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Dreamworks Pictures.
«Ущелье»
«Ущелье»
Фото: Apple
Звёзды: Аня Тейлор-Джой, Сигурни Уивер, Майлз Теллер
Дата выхода: 14 февраля 2025 года
Фильм рассказывает о таинственном ущелье. Говорят, там скрывается великое зло, поэтому рядом стоят две башни-города со снайперами-охранниками. Но действительно ли ущелье так опасно? В этом разберётся героиня Ани Тейлор-Джой.
Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Apple.
«Электрический штат»
«Электрический штат»
Фото: Netflix
Звёзды: Милли Бобби Браун, Крис Пратт, Вуди Норман
Дата выхода: 14 марта 2025 года
Эпическая фантастика от режиссёров «Мстителей». На главных ролях – сплошные звёзды, среди врагов – вычурные роботы, а трейлеры намекают на шикарный визуал и море экшена. Несмотря на огромный бюджет, фильм выйдет сразу на Netflix.
Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Netflix.
«Присутствие»
«Присутствие»
Фото: Extension 765
Звёзды: Люси Лью, Джулия Фокс, Крис Салливан
Дата выхода: 23 января 2025 года
Необычный ужастик Содерберга, где мистику показывают от лица призрака, а не жертв. Как он заманивает в ловушки, натягивает нерв и наносит фатальный удар? Именно на этом фокусируется режиссёр. Возможно, мы даже переживать за полтергейста будем сильнее, чем за людей.
Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Extension 765.
«Батя 2: Дед»
«Батя 2: Дед»
Фото: Central Partnership
Звёзды: Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Евгений Цыганов
Дата выхода: 3 апреля 2025 года
Первая часть оказалась отличным фильмом о бате и специфическом воспитании в суровые 90-е. В продолжении Макс снова вспомнит детство — в этот раз в окружении несгибаемого деда. Ждём возню на грядках, походы за грибами и заезды на мотоцикле по деревенским дорогам.
Видео размещено на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.
«Война»
«Война»
Фото: А24
Звёзды: Джозеф Куинн, Финн Беннетт, Уилл Поултер
Дата выхода: 2025 год
В «Падении империи» Гарленд высказался на тему гражданского конфликта, теперь берётся за полномасштабную войну. По сюжету, отряд бойцов высадится в Ираке и попытается провернуть сложную операцию. Закончится она, естественно, кошмаром.
Видео размещено на YouTube-канале А24. Права на видео принадлежат А24.
«Вульфмен»
«Вульфмен»
Фото: Universal
Звёзды: Джулия Гарнер, Кристофер Эбботт, Сэм Джагер
Дата выхода: 4 июня 2025 года
Ожидаемый хоррор Ли Уоннелла, одного из создателей «Пилы», режиссёра «Апгрейда» и популярного актёра. В его новом фильме подростки столкнутся с немыслимым злом и попытаются выжить. Будут обволакивающая атмосфера безнадёги и много крови.
Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Universal.
«Пять ночей с Фредди 2»
«Пять ночей с Фредди 2»
Фото: Blumhouse
Звёзды: Джош Хатчерсон, Элизабет Лэил, Мэттью Лиллард
Дата выхода: 3 декабря 2025 года
Первый фильм стал кассовой сенсацией, так что продолжение было вопросом времени. Теперь автоматонов станет больше, тёмные планы Афтона окажутся ещё зловещее. В касте и на посту режиссёра те же люди, что и раньше.
«Маша и медведи»
«Маша и медведи»
Фото: «Наше кино»
Звёзды: Виталия Корниенко, Людмила Артемьева, Снежана Самохина
Дата выхода: 28 августа 2025 года
Сказка о девочке, которая поссорилась с братом и сбежала в лес. Там она встретит говорящих медведей, поест не из той тарелки, обыграет Великана в нарды и перехитрит Кикимору. С мультфильмом про взбалмошную Машу связи нет, сценарий зиждется на народной сказке в обработке Толстого.
«Красный шёлк»
«Красный шёлк»
Фото: «НМГ Кинопрокат»
Режиссёр: Андрей Волгин
Звёзды: Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская
Дата выхода: 20 февраля
События фильма разворачиваются в 1927 году. В мчащемся сквозь Сибирь поезде везут документы, бесценные для отношений России и Китая. Помимо хороших ребят, на борту полно вражеских агентов. Кто злодей и как выполнить миссию? На эти вопросы и ответят герои комедийного боевика.
Видео размещено на YouTube-канале «НМГ Кинопрокат». Права на видео принадлежат «НМГ Кинопрокат».
«Король и Шут: Навсегда»
«Король и Шут: Навсегда»
Фото: «Кинопоиск»
Звёзды: Константин Плотников, Влад Коноплёв, Дарья Мельникова
Дата выхода: 2025 год
Полнометражка по «Королю и Шуту» полностью фокусируется на фэнтези-мире. Там мертвецы заполонили округу, а руководит ими коварный Некромант. Остановить его способны только Горшок, Князь и их драйвовая музыка. Фанаты переживают, что без связи с реальностью фильм потеряет искру, но команда уверена: будет круто.
«Майнкрафт в кино»
«Minecraft в кино»
Фото: WB
Звёзды: Джек Блэк, Эмма Майерс, Джейсон Момоа
Дата выхода: 2 апреля 2025 года
Мечта юных геймеров сбылась! Скоро они увидят экранизацию Minecraft с квадратными овечками, узнаваемыми скелетами и Джеком Блэком в главной роли. Ждём безбашенное веселье и тонны фансервиса.
Видео размещено на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Warner Bros.
«Мажор в Дубае»
«Мажор в Дубае»
Фото: «Кинопоиск»
Звёзды: Павел Прилучный, Павел Чинарёв, Елизавета Шакира
Дата выхода: 30 октября 2025 года
Судьба помотала мажора по миру: совсем недавно он осел в Сочи, а теперь отправляется в Дубай. В этот раз ради спасения друга, который хотел быстро разбогатеть, но прогорел и погряз в конфликтах с влиятельными аферистами. Игорь Соколовский — единственная надежда на спасение.