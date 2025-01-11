Самые ожидаемые фильмы 2025 года

В 2025 году выйдет немало крупного и оригинального кино — тут и продолжения известных франшиз, и масса всевозможной супергероики, и немало российских блокбастеров, и экранизации видеоигр, и много чего ещё. Но какой фильм самый ожидаемый: «Аватар 3», «Мортал Комбат 2», «Супермен», что-то из Marvel, «Майнкрафт» или что-то ещё? Это решат ваши голоса!

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