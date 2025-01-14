«Нам приходится читать много хейта»: первая девушка-кастер MLBB — о своей работе

В декабре 2024 года в малайзийской столице Куала-Лумпур состоялся чемпионат M6 World Championship по игре Mobile Legengs: Bang Bang с призовым фондом $ 1 млн. В рамках соревнования редакции «Чемпионата» удалось пообщаться с Сити ReezPiuPiu Нуризати — первой девушкой-комментатором MLBB из Малайзии.

В небольшом интервью ReezPiuPiu рассказала о своей дисциплине, а также поведала о трудностях, с которыми сталкиваются девушки в киберспорте.

— Mobile Legends: Bang Bang пользуется огромной популярностью в Юго-Восточной Азии. По-твоему, с чем это связано?

— Как по мне, MLBB популярна в Азии из-за того, что это мобильная игра. Она доступна практически каждому, человек любого возраста может скачать её и научиться играть.

Кроме этого, я считаю, что MLBB стала одной из самых популярных мобильных игр у нас в регионе, потому что она действительно прикольная. Здесь ты всегда можешь научиться чему-то новому, в том числе навыкам, которые пригодятся тебе в жизни. Например, быстро принимать решения в важные моменты и работать в команде.

MLBB объединяет. Когда команды представляют свой регион и свой флаг — Малайзию, Филиппины, Индонезию и так далее, — игроки испытывают невероятные эмоции, ощущая поддержку тысяч фанатов.

— Как ты считаешь, почему MLBB не пользуется такой же популярностью в других регионах мира?

— Мне кажется, что в Америке или в России, к примеру, уже есть свои устоявшиеся киберспортивные дисциплины. MLBB же только начала расти, так что ей ещё нужно время. Но, по моим наблюдениям, и Россия, и Америка тоже начинают постепенно присоединяться к нам.

— По-твоему, что самое сложное в работе комментатора MLBB?

— Я могу сказать, что самое сложное — это финансовая составляющая. Много денег уходит на гарнитуру, необходимую для работы: микрофоны и так далее. Нам приходится много путешествовать, и для этого тоже нужны собственные деньги, чтобы быть уверенным в том, что всё будет хорошо.

Отдельно отмечу, что девушкам довольно сложно получить признание в нашем комьюнити. Я очень благодарна за возможность работать в киберспорте. Но в Малайзии я на данный момент единственная девушка-комментатор. Именно поэтому я считаю своей миссией вдохновлять других девушек на выбор этого пути.

ReezPiuPiu — первая девушка-кастер MLBB из Малайзии Фото: Moonton

— Большинство тир-1 соревнований проводит Moonton со своими партнёрами. Почему такие именитые турнирные операторы, как PGL и BLAST, не приходят в MLBB?

— Я считаю, дело в маркетинге. Думаю, Moonton пытается связаться и с ними. Может, в будущем мы увидим что-то новое. Сейчас уже есть ESL, который проводит соревнования по MLBB. Я могу сказать, что некоторые сторонние организаторы просто не знали, как сильно вырастет рынок MLBB. Так что им нужно время.

Нам как представителям регионов, где MLBB развита, нужно сделать шаг навстречу турнирным операторам, чтобы они узнали о перспективах киберспортивной Mobile Legends.

— Я заметил, что в заявках на M6 World Championship практически у каждой команды есть замена. В таких дисциплинах, как Dota 2 и Counter-Strike2, данная практика вообще не применяется. Бывали случаи в истории MLBB, когда игрок замены присоединялся к активному ростеру на турнире?

— Да, были случаи, когда некоторые замены действительно играли. Но иногда они просто поддерживают команду, что в действительности тоже очень важно для игроков.

У меня есть друзья, которые не слишком пристально следят за MLBB. Однако если ребята узнают о чём-то, что связано с командой из их страны, они сделают всё, чтобы оказать своим поддержку. И это при том, что они даже не играют в эту игру!

— Разрешён ли на турнирах по MLBB трэш-ток?

— Всё зависит от высказываний. Я бы сказала, что большинство игроков используют трэш-ток для развлечения. Но есть и люди, которые в целом не принимают трэш-ток, поэтому ты должен понимать, когда тебе нужно остановиться.

Eminem от мира MLBB — ReezPiuPiu — получила звание «Самого скоростного кастера» Фото: страница ReezPiuPiu в социальной сети

— Какие советы ты дала бы девушкам, которые хотят дорасти до твоего уровня комментирования киберспортивной MLBB?

— На самом деле, стать комментатором довольно просто, если тебе нравится говорить. Кроме этого, находясь в роли контентмейкера, ты должна быть готова проводить много времени перед камерой. Нужно постоянно следить за тем, как ты себя ведёшь и что ты говоришь. Это главное.

Кастеры должны не только фокусироваться на игровом процессе, но и уделять внимание взаимодействию с сообществом. Комментаторы — это лицо любой киберспортивной игры. Поэтому на нас лежит большая ответственность перед комьюнити.

Если ты хочешь стать кастером, всегда нужно начинать со своего портфолио. Хорошее портфолио поможет тебе пробиться на крупные чемпионаты. Опыт работы на небольших соревнованиях позволит тебе получить больше конструктивного фидбека, благодаря которому ты будешь становиться лучше.

Быть девушкой-кастером непросто. Нам приходится читать много хейтерских комментариев. Многие люди до сих пор не могут принять, что девушки могут быть частью киберспорта.

Лично я стараюсь избегать хейтерских комментариев. Я публикую любой контент со словами: «Хотите хейтить? Дело ваше». Мы не можем нравиться всем, ведь так? Всё, что мы можем, — это выкладываться на максимум ради себя и своей работы.

Я подхожу к своей деятельности с таким майндсетом: «Если Moonton устраивает моя работа, значит, я всё делаю хорошо, я всё делаю правильно».