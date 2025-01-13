Самые ожидаемые игры 2025 года

В прошлом году вышло много хитов, но геймеры жаловались на отсутствие крышесносного блокбастера и истинной игры года. В 2025-м подобных фаворитов столько, что не сосчитаешь. GTA 6, Death Stranding 2, новые DOOM и «Мафия» — это лишь начало списка. Но какая игра самая ожидаемая? Это решат ваши голоса!
Список сериалов формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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GTA 6
GTA 6
Фото: Rockstar
Издатель: Rockstar
Дата выхода: осень 2025 года
Где играть: PS5, Xbox Series
GTA 6 неизбежно станет кассовой сенсацией, поводом для многочасовых обсуждений и главной игрой года. Вот только фанаты переживают: сохранят ли разработчики былую провокационность? Впрочем, гонять по городу, грабить банки и выбивать пять звёздочек в любом случае будет весело.
Видео размещено на YouTube-канале Rockstar Games. Права на видео принадлежат Rockstar.
Mafia: The Old Country
Mafia: The Old Country
Фото: 2K Games
Издатель: 2K Games
Дата выхода: лето 2025
Где играть: ПК, PS5, Xbox Series
События новой Mafia развернутся на Сицилии, чуть ли не родине организованной преступности. Нас снова ждут речи о семье и верности, шокирующие предательства, перестрелки и заезды на дорогих машинах. В остальном о сюжете и геймплее ничего не известно. Надеемся, гринда будет меньше, чем в Mafia 3.
Видео размещено на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат 2K.
Kingdom Come: Deliverance 2
Kingdom Come: Deliverance 2
Фото: Deep Silver
Издатель: Deep Silver
Дата выхода: 4 февраля 2025 года
Где играть: ПК, PS5, Xbox Series
Сиквел сохранит все достоинства полюбившейся Kingdom Come, но станет красивее, богаче на механики и масштабнее. Одних лишь кат-сцен в два раза больше — пять часов против 2,5. По сюжету Индржих выступит против самого короля Сигизмунда и неизбежно отомстит за гибель родных. Придётся ли снова учить его чтению и фехтованию — неизвестно.
Видео размещено на YouTube-канале Warhorse Studios. Права на видео принадлежат Deep Silver.
«Цивилизация 7»
«Цивилизация 7»
Фото: 2K Games
Издатель: 2K
Дата выхода: 11 февраля 2025 года
Где играть: ПК, PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series, Xbox One
Последняя «Цивилизация» вышла девять лет назад. За это время многие разработчики пытались создать свой клон, но до короля жанра никто так и не дотянулся. Надеемся, Firaxis превзойдёт себя и снова сделает завораживающую 4Х-стратегию, которая похитит у нас тысячи часов.
Видео размещено на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат 2K.
Avowed
Avowed
Фото: Microsoft
Издатель: Xbox
Дата выхода: 18 февраля 2025 года
Где играть: ПК, Xbox Series
Ролевая игра от Obsidian, признанных мастеров жанра. Будем исследовать фэнтезийный мир, разносить врагов магией и помогать компаньонам решить личные проблемы. Жаль, что закрутить роман ни с кем не выйдет.
Видео размещено на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Microsoft.
Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Фото: Paradox
Издатель: Paradox
Дата выхода: 2025 год
Где играть: ПК, PS5, Xbox Series
Многострадальная игра, которая должна была выйти ещё несколько лет назад. Разработку перезапускали, доверяли новой команде и много раз переносили. Надеемся, ожидания оправдаются и мы увидим достойное продолжение легендарной RPG — с уникальными фракциями, иммерсивностью и возможностью отыграть как кровожадного вампира, так и добряка-переговорщика.
Видео размещено на YouTube-канале GameSpot Trailers. Права на видео принадлежат Paradox.
Fable
Fable
Фото: Microsoft
Издатель: Xbox
Дата выхода: 2025 год
Где играть: ПК, Xbox Series
Возвращение легендарной Fable, где герой мог жениться и спокойно жить, между подвигами сдавать жилище в аренду, безвозвратно постареть или вообще превратиться в жуткого злодея. Разработку новой части ведут с 2018 года и обещают запредельное количество возможностей. Хочется верить, что всё получится.
Видео размещено на YouTube-канале GameSpot. Права на видео принадлежат Microsoft.
Assassin’s Creed Shadows
Assassin’s Creed Shadows
Фото: Ubisoft
Издатель: Ubisoft
Дата выхода: 20 марта 2025 года
Где играть: ПК, PS5, Xbox Series
От новой Assassin’s Creed, которая отправит игроков в Японию, зависит судьба Ubisoft. Вернутся ли акции на прежний уровень? Или же компанию придётся продавать? Узнаем 14 февраля. Разработчики понимают ответственность и пытаются разнообразить механики, сделать бои интереснее и наделить двух героев уникальными способностями.
Видео размещено на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.
Replaced
Replaced
Фото: Coastic
Издатель: Coastic
Дата выхода: 2025 год
Где играть: ПК, Xbox Series
Стильный платформер со сражениями в духе «Апгрейда». Разработчики хотели выпустить игру ещё в 2022-м, но раз за разом откладывали релиз. В этом году Replaced должна наконец добраться до релиза и стать очередным хитом из СНГ.
Видео размещено на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Coastic.
Split Fiction
Split Fiction
Фото: EA
Издатель: Electronic Arts
Дата выхода: 6 марта 2025 года
Где играть: ПК, PS5, Xbox Series
Новое кооперативное приключение Юсефа Фареса, автора A Way Out и It Takes Two. Для кооперативного прохождения даже по интернету требуется только одна копия игры. По сюжету две героини оказывается посреди футуристических и исторических сюжетов из-за научного эксперимента.
Видео размещено на YouTube-канале Electronic Arts. Права на видео принадлежат Electronic Arts.
Ремейк Metal Gear Solid: Snake Eater
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Фото: Konami
Издатель: Konami
Дата выхода: 2025 год
Где играть: ПК, PS5, Xbox Series
Ремейк одной из лучших Metal Gear. Разработчики обещают подтянуть визуал и геймплей до современных стандартов, а суть оставить нетронутой. Поэтому готовимся убивать старика-снайпера перемоткой времени, наслаждаться пафосными кат-сценами и плакать над финальным сюжетным поворотом.
Видео размещено на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Konami.
Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day
Фото: Microsoft
Издатель: Xbox
Дата выхода: осень 2025 года (слух)
Где играть: ПК, Xbox Series
Сюжет разворачивается за 14 лет до первой части, а героем снова станет Маркус Феникс. Он впервые столкнётся с Саранчой, порубит на кусочки сотни супостатов и, вероятно, примет то самое решение, что приведёт его в тюрьму. Говорят, полуоткрытого мира в духе Gears 5 не будет — только линейное приключение с эпичной постановкой.
Видео размещено на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Microsoft.
Judas
Judas
Фото: Take-Two
Издатель: Ghost Story Games
Дата выхода: 2025 год
Где играть: ПК, PS5, Xbox Series
Кен Левин, создатель BioShock, хочет зайти в ту же реку. Он снова делает игру, где мы сразимся с роботами, применим узнаваемые способности и возьмём в руки необычные пушки. Отличие в нелинейном сюжете и механике рогалика.
Видео размещено на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Ghost Story Games.
Atomfall
Atomfall
Фото: Rebellion
Издатель: Rebellion
Дата выхода: 27 марта
Где играть: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One
Игра от создателей Sniper Elite. В этот раз разработчики отправят нас в мир постапокалипсиса, похожий на «Сталкера» в Британии. На пути будут аномалии, монстры и разношёрстные фракции — культисты, фанаты роботов и поехавшие анархисты. Выглядит интересно!
Видео размещено на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Rebellion.
Directive 8020
Directive 8020
Фото: Supermassive
Издатель: Supermassive Games
Дата выхода: 2025 год
Где играть: ПК, PS5, Xbox Series
Последней удачной игрой авторов Until Dawn стала The Quarry в 2022 году. С тех пор они выпускали сплошные проходняки. Directive 8020 должна изменить ситуацию и выйти за рамки жанра «интерактивное кино». Это полноценная игра от третьего лица, где Земля умирает, а наши герои исследуют космос. Врагом станет мутант, принимающий облик союзников. Наша задача — сделать правильный выбор и вычислить его.
Видео размещено на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Coastic.
Cronos: The New Dawn
Cronos: The New Dawn
Фото: Bloober Team
Издатель: Bloober Team
Дата выхода: 2025 год
Где играть: ПК, PS5, Xbox Series
В прошлом году Bloober Team превзошла себя и выпустила Silent Hill 2 Remake, одну из лучших игр года. В 2025-м команда порадует необычным хоррором, где мы будем прыгать по таймлайну и устранять полчища врагов.
Видео размещено на YouTube-канале Bloober Team. Права на видео принадлежат Bloober Team.
Slay the Spire 2
Slay the Spire 2
Фото: Mega Crit
Издатель: Mega Crit
Дата выхода: 2025 год
Где играть: ПК
Первая Slay the Spire породила жанр карточных рогаликов, где мы собираем колоду, ищем ультимативные билды и разносим хитрых боссов. В 2025-м выйдет долгожданный сиквел.Он вряд ли совершит новую революцию, но с лёгкостью увлечёт на сотни часов.
Видео размещено на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Mega Crit.
Elden Ring Nightreign
Elden Ring Nightreign
Фото: Bandai Namco
Издатель: Bandai Namco
Дата выхода: 2025 год
Где играть: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One
Новая игра по Elden Ring неожиданно станет большим экспериментом: 40-минутным рогаликом, который можно проходить в одиночку или с друзьями. Суть в том, чтобы игрок смог выживать в опасном мире: расположение врагов, каких-то элементов и локаций будет меняться, чтобы каждый раз приключение было полно неожиданностей.
Видео размещено на YouTube-канале Bandai Namco Entertainment America. Права на видео принадлежат Bandai Namco.
Crimson Desert
Crimson Desert
Фото: Pearl Abyss
Издатель: Pearl Abyss
Дата выхода: осень 2025 года
Где играть: ПК, PS5, Xbox Series
Одиночное приключение Crimson Desert, события которого разворачиваются в мире Black Desert и может предложить игрокам обширную массу возможностей — эдакий корейский «Ведьмак» и The Sims в одном флаконе. Хотите идите рубить монстров. Хотите — создавайте свою деревню.
Видео размещено на YouTube-канале Crimson Desert. Права на видео принадлежат Pearl Abyss.
Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33
Фото: Sandfall Interactive
Издатель: Sandfall Interactive
Дата выхода: лето 2025 года
Где играть: ПК, PS5, Xbox Series
Стильная ролевая игра, сюжет которой крутится вокруг бога — он убивает молодых людей, когда они достигают определённого возраста. В игре происходит уже 33 экспедиция в попытке остановить тирана.
Видео размещено на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sandfall Interactive.
Marvel 1943: Rise of Hydra
Marvel 1943: Rise of Hydra
Фото: Marvel
Издатель: Koch Media
Дата выхода: 2025 год
Где играть: ПК, PS5, Xbox Series
Супергеройский экшен, события которого разворачиваются во времена Второй мировой войны, а главными героями выступают Капитан Америка и Чёрная пантера (дедушка Т’Чаллы), которые недолюбливают друг друга. За разработку отвечает Эми Хенниг, наиболее известная как автор Legacy of Kain и Uncharted.
Видео размещено на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel.
The Outer Worlds 2
The Outer Worlds 2
Фото: Microsoft
Издатель: Xbox
Дата выхода: 2025 год
Где играть: ПК, PS5, Xbox Series
Продолжение комедийной ролевой игры Obsidian, которая ставит во главу углу отыгрыш роли — возможность проходить игру разными путями благодаря разнообразным умениям персонажа. У героя подвешенный язык? Вместо сражения можно стравить противников между собой. Вам навязывают роль спасителя? Не проблема, можете просто сдать вашего наставника правительству.
Видео размещено на YouTube-канале Obsidian Entertainment. Права на видео принадлежат Microsoft.
Anno 117: Pax Romana
Anno 117: Pax Romana
Фото: Ubisoft
Издатель: Ubisoft
Дата выхода: 2025 год
Где играть: ПК
Новая часть Anno: на этот раз экономическая стратегия отправится в далёкое прошлое — в Древний Рим.
Видео размещено на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Mega Crit.
Death Stranding 2: On The Beach
Death Stranding 2: On The Beach
Фото: Kojima Productions
Издатель: Sony
Дата выхода: 2025 год
Где играть: PS5
Сэм Бриджес, Фрэджайл и Хиггс вернутся в 2025-м — и неизбежно взорвут нам мозг. Это доказывают трейлеры с пафосными речами и безумными схватками на гитарах. За пределами кат-сцен мы снова будем карабкаться по горам и доставлять грузы. Хотя Кодзима наверняка разбавит формулу новыми гаджетами и креативными механиками.
Видео размещено на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.
DOOM: The Dark Ages
DOOM: The Dark Ages
Фото: Bethesda
Издатель: Bethesda
Дата выхода: 2025 год (по слухам, май)
Где играть: ПК, PS5, Xbox Series
Чтобы описать новую DOOM, достаточно одного факта: здесь есть пушка, которая дробит черепа и стреляет костями. В общем, не сомневайтесь, что нас снова ждут бешеные перестрелки, брутальные добивания и нескончаемые толпы монстров. Прерваться можно будет разве что на поиск традиционных секретов.
Видео размещено на YouTube-канале Bethesda Softworks. Права на видео принадлежат Bethesda.
Borderlands 4
Borderlands 4
Фото: 2K Games
Издатель: 2K Games
Дата выхода: 2025 год
Где играть: ПК, PS5, Xbox Series
После неоднозначной третьей части и провального фильма франшиза переживает сложные времена. Вся надежда на Borderlands 4. Будем верить, что креативных пушек станет больше, шутки окажутся ещё смешнее, а злодей дотянется до уровня Красавчика Джека. Всё же в спин-оффе про Крошку Тину разработчики доказали, что не растеряли талант.
Видео размещено на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат 2K.
Ghost of Yōtei
Ghost of Yōtei
Фото: Sony
Издатель: Sony
Дата выхода: 2025 год
Где играть: PS5
Продолжение Ghost of Tsushima. События переместятся на остров Хоккайдо и сдвинутся на 300 лет вперед, а героем станет мстительная девушка Ацу. Она будет исследовать живописную местность, скрытно устранять врагов, орудовать клинком в эффектных дуэлях и стрелять из оружия, напоминающего мушкет. Визуал станет ещё поразительнее, ведь это первая игра Sucker Punch, которую делают чисто под PS5.
Видео размещено на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.
Monster Hunter Wilds
Monster Hunter Wilds
Фото: Capcom
Издатель: Capcom
Дата выхода: 28 февраля 2025 года
Где играть: ПК, PS5, Xbox Series
Игра об охотниках на огромных чудищ. Чтобы победить их, нужно долго готовиться, искать уязвимые месте и заманивать в ловушки. Локацией станет огромная пустыня. Надеемся, она будет такой же проработанной, как леса и промёрзшие земли из прошлой части.
Видео размещено на YouTube-канале Monster Hunter. Права на видео принадлежат Capcom.