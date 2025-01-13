Самые ожидаемые игры 2025 года

В прошлом году вышло много хитов, но геймеры жаловались на отсутствие крышесносного блокбастера и истинной игры года. В 2025-м подобных фаворитов столько, что не сосчитаешь. GTA 6, Death Stranding 2, новые DOOM и «Мафия» — это лишь начало списка. Но какая игра самая ожидаемая? Это решат ваши голоса!

Список сериалов формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

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