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Самые ожидаемые игры 2025: список топ-28 новинок на ПК, PS5, Xbox

Самые ожидаемые игры 2025 года
Слава Петров
Самые ожидаемые игры 2025 года
Комментарии
GTA 6 грядёт.

В прошлом году вышло много хитов, но геймеры жаловались на отсутствие крышесносного блокбастера и истинной игры года. В 2025-м подобных фаворитов столько, что не сосчитаешь. GTA 6, Death Stranding 2, новые DOOM и «Мафия» — это лишь начало списка. Но какая игра самая ожидаемая? Это решат ваши голоса!

Список сериалов формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

  • Если хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Самые ожидаемые игры 2025 года
1 место

GTA 6

GTA 6

GTA 6

Фото: Rockstar

Разработчик: Rockstar
Издатель: Rockstar
Дата выхода: осень 2025 года
Где играть: PS5, Xbox Series

GTA 6 неизбежно станет кассовой сенсацией, поводом для многочасовых обсуждений и главной игрой года. Вот только фанаты переживают: сохранят ли разработчики былую провокационность? Впрочем, гонять по городу, грабить банки и выбивать пять звёздочек в любом случае будет весело.

Видео размещено на YouTube-канале Rockstar Games. Права на видео принадлежат Rockstar.

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2 место

Mafia: The Old Country

Mafia: The Old Country

Mafia: The Old Country

Фото: 2K Games

Разработчик: Hangar 13
Издатель: 2K Games
Дата выхода: лето 2025
Где играть: ПК, PS5, Xbox Series

События новой Mafia развернутся на Сицилии, чуть ли не родине организованной преступности. Нас снова ждут речи о семье и верности, шокирующие предательства, перестрелки и заезды на дорогих машинах. В остальном о сюжете и геймплее ничего не известно. Надеемся, гринда будет меньше, чем в Mafia 3.

Видео размещено на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат 2K.

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3 место

Kingdom Come: Deliverance 2

Kingdom Come: Deliverance 2

Kingdom Come: Deliverance 2

Фото: Deep Silver

Разработчик: Warhorse
Издатель: Deep Silver
Дата выхода: 4 февраля 2025 года
Где играть: ПК, PS5, Xbox Series

Сиквел сохранит все достоинства полюбившейся Kingdom Come, но станет красивее, богаче на механики и масштабнее. Одних лишь кат-сцен в два раза больше — пять часов против 2,5. По сюжету Индржих выступит против самого короля Сигизмунда и неизбежно отомстит за гибель родных. Придётся ли снова учить его чтению и фехтованию — неизвестно.

Видео размещено на YouTube-канале Warhorse Studios. Права на видео принадлежат Deep Silver.

4 место

«Цивилизация 7»

«Цивилизация 7»

«Цивилизация 7»

Фото: 2K Games

Разработчик: Firaxis
Издатель: 2K
Дата выхода: 11 февраля 2025 года
Где играть: ПК, PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series, Xbox One

Последняя «Цивилизация» вышла девять лет назад. За это время многие разработчики пытались создать свой клон, но до короля жанра никто так и не дотянулся. Надеемся, Firaxis превзойдёт себя и снова сделает завораживающую 4Х-стратегию, которая похитит у нас тысячи часов.

Видео размещено на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат 2K.

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5 место

Avowed

Avowed

Avowed

Фото: Microsoft

Разработчик: Obsidian
Издатель: Xbox
Дата выхода: 18 февраля 2025 года
Где играть: ПК, Xbox Series

Ролевая игра от Obsidian, признанных мастеров жанра. Будем исследовать фэнтезийный мир, разносить врагов магией и помогать компаньонам решить личные проблемы. Жаль, что закрутить роман ни с кем не выйдет.

Видео размещено на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Microsoft.

6 место

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Фото: Paradox

Разработчик: The Chinese Room
Издатель: Paradox
Дата выхода: 2025 год
Где играть: ПК, PS5, Xbox Series

Многострадальная игра, которая должна была выйти ещё несколько лет назад. Разработку перезапускали, доверяли новой команде и много раз переносили. Надеемся, ожидания оправдаются и мы увидим достойное продолжение легендарной RPG — с уникальными фракциями, иммерсивностью и возможностью отыграть как кровожадного вампира, так и добряка-переговорщика.

Видео размещено на YouTube-канале GameSpot Trailers. Права на видео принадлежат Paradox.

7 место

Fable

Fable

Fable

Фото: Microsoft

Разработчик: Playground Games
Издатель: Xbox
Дата выхода: 2025 год
Где играть: ПК, Xbox Series

Возвращение легендарной Fable, где герой мог жениться и спокойно жить, между подвигами сдавать жилище в аренду, безвозвратно постареть или вообще превратиться в жуткого злодея. Разработку новой части ведут с 2018 года и обещают запредельное количество возможностей. Хочется верить, что всё получится.

Видео размещено на YouTube-канале GameSpot. Права на видео принадлежат Microsoft.

8 место

Assassin’s Creed Shadows

Assassin’s Creed Shadows

Assassin’s Creed Shadows

Фото: Ubisoft

Разработчик: Ubisoft Quebec
Издатель: Ubisoft
Дата выхода: 20 марта 2025 года
Где играть: ПК, PS5, Xbox Series

От новой Assassin’s Creed, которая отправит игроков в Японию, зависит судьба Ubisoft. Вернутся ли акции на прежний уровень? Или же компанию придётся продавать? Узнаем 14 февраля. Разработчики понимают ответственность и пытаются разнообразить механики, сделать бои интереснее и наделить двух героев уникальными способностями.

Видео размещено на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

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9 место

Replaced

Replaced

Replaced

Фото: Coastic

Разработчик: Sad Cat Studios
Издатель: Coastic
Дата выхода: 2025 год
Где играть: ПК, Xbox Series

Стильный платформер со сражениями в духе «Апгрейда». Разработчики хотели выпустить игру ещё в 2022-м, но раз за разом откладывали релиз. В этом году Replaced должна наконец добраться до релиза и стать очередным хитом из СНГ.

Видео размещено на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Coastic.

10 место

Split Fiction

Split Fiction

Split Fiction

Фото: EA

Разработчик: Hazelight Studios
Издатель: Electronic Arts
Дата выхода: 6 марта 2025 года
Где играть: ПК, PS5, Xbox Series

Новое кооперативное приключение Юсефа Фареса, автора A Way Out и It Takes Two. Для кооперативного прохождения даже по интернету требуется только одна копия игры. По сюжету две героини оказывается посреди футуристических и исторических сюжетов из-за научного эксперимента.

Видео размещено на YouTube-канале Electronic Arts. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

11 место

Ремейк Metal Gear Solid: Snake Eater

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Фото: Konami

Разработчик: Konami
Издатель: Konami
Дата выхода: 2025 год
Где играть: ПК, PS5, Xbox Series

Ремейк одной из лучших Metal Gear. Разработчики обещают подтянуть визуал и геймплей до современных стандартов, а суть оставить нетронутой. Поэтому готовимся убивать старика-снайпера перемоткой времени, наслаждаться пафосными кат-сценами и плакать над финальным сюжетным поворотом.

Видео размещено на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Konami.

12 место

Gears of War: E-Day

Gears of War: E-Day

Gears of War: E-Day

Фото: Microsoft

Разработчик: The Coalition
Издатель: Xbox
Дата выхода: осень 2025 года (слух)
Где играть: ПК, Xbox Series

Сюжет разворачивается за 14 лет до первой части, а героем снова станет Маркус Феникс. Он впервые столкнётся с Саранчой, порубит на кусочки сотни супостатов и, вероятно, примет то самое решение, что приведёт его в тюрьму. Говорят, полуоткрытого мира в духе Gears 5 не будет — только линейное приключение с эпичной постановкой.

Видео размещено на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Microsoft.

13 место

Judas

Judas

Judas

Фото: Take-Two

Разработчик: Ghost Story Games
Издатель: Ghost Story Games
Дата выхода: 2025 год
Где играть: ПК, PS5, Xbox Series

Кен Левин, создатель BioShock, хочет зайти в ту же реку. Он снова делает игру, где мы сразимся с роботами, применим узнаваемые способности и возьмём в руки необычные пушки. Отличие в нелинейном сюжете и механике рогалика.

Видео размещено на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Ghost Story Games.

14 место

Atomfall

Atomfall

Atomfall

Фото: Rebellion

Разработчик: Rebellion
Издатель: Rebellion
Дата выхода: 27 марта
Где играть: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One

Игра от создателей Sniper Elite. В этот раз разработчики отправят нас в мир постапокалипсиса, похожий на «Сталкера» в Британии. На пути будут аномалии, монстры и разношёрстные фракции — культисты, фанаты роботов и поехавшие анархисты. Выглядит интересно!

Видео размещено на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Rebellion.

15 место

Directive 8020

Directive 8020

Directive 8020

Фото: Supermassive

Разработчик: Supermassive Games
Издатель: Supermassive Games
Дата выхода: 2025 год
Где играть: ПК, PS5, Xbox Series

Последней удачной игрой авторов Until Dawn стала The Quarry в 2022 году. С тех пор они выпускали сплошные проходняки. Directive 8020 должна изменить ситуацию и выйти за рамки жанра «интерактивное кино». Это полноценная игра от третьего лица, где Земля умирает, а наши герои исследуют космос. Врагом станет мутант, принимающий облик союзников. Наша задача — сделать правильный выбор и вычислить его.

Видео размещено на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Coastic.

16 место

Cronos: The New Dawn

Cronos: The New Dawn

Cronos: The New Dawn

Фото: Bloober Team

Разработчик: Bloober Team
Издатель: Bloober Team
Дата выхода: 2025 год
Где играть: ПК, PS5, Xbox Series

В прошлом году Bloober Team превзошла себя и выпустила Silent Hill 2 Remake, одну из лучших игр года. В 2025-м команда порадует необычным хоррором, где мы будем прыгать по таймлайну и устранять полчища врагов.

Видео размещено на YouTube-канале Bloober Team. Права на видео принадлежат Bloober Team.

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17 место

Slay the Spire 2

Slay the Spire 2

Slay the Spire 2

Фото: Mega Crit

Разработчик: Mega Crit
Издатель: Mega Crit
Дата выхода: 2025 год
Где играть: ПК

Первая Slay the Spire породила жанр карточных рогаликов, где мы собираем колоду, ищем ультимативные билды и разносим хитрых боссов. В 2025-м выйдет долгожданный сиквел.Он вряд ли совершит новую революцию, но с лёгкостью увлечёт на сотни часов.

Видео размещено на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Mega Crit.

18 место

Elden Ring Nightreign

Elden Ring Nightreign

Elden Ring Nightreign

Фото: Bandai Namco

Разработчик: FromSoftware
Издатель: Bandai Namco
Дата выхода: 2025 год
Где играть: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One

Новая игра по Elden Ring неожиданно станет большим экспериментом: 40-минутным рогаликом, который можно проходить в одиночку или с друзьями. Суть в том, чтобы игрок смог выживать в опасном мире: расположение врагов, каких-то элементов и локаций будет меняться, чтобы каждый раз приключение было полно неожиданностей.

Видео размещено на YouTube-канале Bandai Namco Entertainment America. Права на видео принадлежат Bandai Namco.

19 место

Crimson Desert

Crimson Desert

Crimson Desert

Фото: Pearl Abyss

Разработчик: Pearl Abyss
Издатель: Pearl Abyss
Дата выхода: осень 2025 года
Где играть: ПК, PS5, Xbox Series

Одиночное приключение Crimson Desert, события которого разворачиваются в мире Black Desert и может предложить игрокам обширную массу возможностей — эдакий корейский «Ведьмак» и The Sims в одном флаконе. Хотите идите рубить монстров. Хотите — создавайте свою деревню.

Видео размещено на YouTube-канале Crimson Desert. Права на видео принадлежат Pearl Abyss.

20 место

Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33

Фото: Sandfall Interactive

Разработчик: Sandfall Interactive
Издатель: Sandfall Interactive
Дата выхода: лето 2025 года
Где играть: ПК, PS5, Xbox Series

Стильная ролевая игра, сюжет которой крутится вокруг бога — он убивает молодых людей, когда они достигают определённого возраста. В игре происходит уже 33 экспедиция в попытке остановить тирана.

Видео размещено на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sandfall Interactive.

21 место

Marvel 1943: Rise of Hydra

Marvel 1943: Rise of Hydra

Marvel 1943: Rise of Hydra

Фото: Marvel

Разработчик: Skydance Interactive
Издатель: Koch Media
Дата выхода: 2025 год
Где играть: ПК, PS5, Xbox Series

Супергеройский экшен, события которого разворачиваются во времена Второй мировой войны, а главными героями выступают Капитан Америка и Чёрная пантера (дедушка Т’Чаллы), которые недолюбливают друг друга. За разработку отвечает Эми Хенниг, наиболее известная как автор Legacy of Kain и Uncharted.

Видео размещено на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel.

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22 место

The Outer Worlds 2

The Outer Worlds 2

The Outer Worlds 2

Фото: Microsoft

Разработчик: Obsidian
Издатель: Xbox
Дата выхода: 2025 год
Где играть: ПК, PS5, Xbox Series

Продолжение комедийной ролевой игры Obsidian, которая ставит во главу углу отыгрыш роли — возможность проходить игру разными путями благодаря разнообразным умениям персонажа. У героя подвешенный язык? Вместо сражения можно стравить противников между собой. Вам навязывают роль спасителя? Не проблема, можете просто сдать вашего наставника правительству.

Видео размещено на YouTube-канале Obsidian Entertainment. Права на видео принадлежат Microsoft.

23 место

Anno 117: Pax Romana

Anno 117: Pax Romana

Anno 117: Pax Romana

Фото: Ubisoft

Разработчик: Ubisoft Mainz
Издатель: Ubisoft
Дата выхода: 2025 год
Где играть: ПК

Новая часть Anno: на этот раз экономическая стратегия отправится в далёкое прошлое — в Древний Рим.

Видео размещено на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Mega Crit.

24 место

Death Stranding 2: On The Beach

Death Stranding 2: On The Beach

Death Stranding 2: On The Beach

Фото: Kojima Productions

Разработчик: Kojima Productions
Издатель: Sony
Дата выхода: 2025 год
Где играть: PS5

Сэм Бриджес, Фрэджайл и Хиггс вернутся в 2025-м — и неизбежно взорвут нам мозг. Это доказывают трейлеры с пафосными речами и безумными схватками на гитарах. За пределами кат-сцен мы снова будем карабкаться по горам и доставлять грузы. Хотя Кодзима наверняка разбавит формулу новыми гаджетами и креативными механиками.

Видео размещено на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

25 место

DOOM: The Dark Ages

DOOM: The Dark Ages

DOOM: The Dark Ages

Фото: Bethesda

Разработчик: id Software
Издатель: Bethesda
Дата выхода: 2025 год (по слухам, май)
Где играть: ПК, PS5, Xbox Series

Чтобы описать новую DOOM, достаточно одного факта: здесь есть пушка, которая дробит черепа и стреляет костями. В общем, не сомневайтесь, что нас снова ждут бешеные перестрелки, брутальные добивания и нескончаемые толпы монстров. Прерваться можно будет разве что на поиск традиционных секретов.

Видео размещено на YouTube-канале Bethesda Softworks. Права на видео принадлежат Bethesda.

26 место

Borderlands 4

Borderlands 4

Borderlands 4

Фото: 2K Games

Разработчик: Gearbox
Издатель: 2K Games
Дата выхода: 2025 год
Где играть: ПК, PS5, Xbox Series

После неоднозначной третьей части и провального фильма франшиза переживает сложные времена. Вся надежда на Borderlands 4. Будем верить, что креативных пушек станет больше, шутки окажутся ещё смешнее, а злодей дотянется до уровня Красавчика Джека. Всё же в спин-оффе про Крошку Тину разработчики доказали, что не растеряли талант.

Видео размещено на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат 2K.

27 место

Ghost of Yōtei

Ghost of Yōtei

Ghost of Yōtei

Фото: Sony

Разработчик: Sucker Punch
Издатель: Sony
Дата выхода: 2025 год
Где играть: PS5

Продолжение Ghost of Tsushima. События переместятся на остров Хоккайдо и сдвинутся на 300 лет вперед, а героем станет мстительная девушка Ацу. Она будет исследовать живописную местность, скрытно устранять врагов, орудовать клинком в эффектных дуэлях и стрелять из оружия, напоминающего мушкет. Визуал станет ещё поразительнее, ведь это первая игра Sucker Punch, которую делают чисто под PS5.

Видео размещено на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

28 место

Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds

Фото: Capcom

Разработчик: Capcom
Издатель: Capcom
Дата выхода: 28 февраля 2025 года
Где играть: ПК, PS5, Xbox Series

Игра об охотниках на огромных чудищ. Чтобы победить их, нужно долго готовиться, искать уязвимые месте и заманивать в ловушки. Локацией станет огромная пустыня. Надеемся, она будет такой же проработанной, как леса и промёрзшие земли из прошлой части.

Видео размещено на YouTube-канале Monster Hunter. Права на видео принадлежат Capcom.

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