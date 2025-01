Самые ожидаемые игры 2025 года

Split Fiction

Split Fiction Фото: EA

Разработчик: Hazelight Studios

Издатель: Electronic Arts

Дата выхода: 6 марта 2025 года

Где играть: ПК, PS5, Xbox Series



Новое кооперативное приключение Юсефа Фареса, автора A Way Out и It Takes Two. Для кооперативного прохождения даже по интернету требуется только одна копия игры. По сюжету две героини оказывается посреди футуристических и исторических сюжетов из-за научного эксперимента.

Видео размещено на YouTube-канале Electronic Arts. Права на видео принадлежат Electronic Arts.