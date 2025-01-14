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Второй сезон Ландыши. Такая нежная любовь: дата выхода, съёмки, подробности, выжил ли Лёха

Всё, что известно о втором сезоне «Ландыши: Такая нежная любовь»
Михаил Шевкун
Второй сезон «Ландыши. Такая нежная любовь»
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Сериал закончился на полуслове.

Сериал «Ландыши: Такая нежная любовь» стал неожиданным хитом новогодних каникул: новинку активно обсуждают в соцсетях, а финал мало кого оставил равнодушными. Теперь единственное, о чём думают поклонники, это будет ли продолжение?

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Будет ли второй сезон «Ландышей»?

Новостей про второй сезон нет: пока заявлено только семь выпущенных эпизодов, и ни на какие планы на продолжение онлайн-кинотеатр Wink или создатели «Ландышей» не намекали. Единственная зацепка, что у шоу может быть продолжение, – это открытый финал.

Лёха

Лёха

Фото: Wink

О чём будет второй сезон «Ландышей»?

Катя и Лёха постепенно сходятся, но наступает роковое событие, из-за чего главный герой отправляется на «учения», после которых пропадает без вести. Героиня решает отправиться на Донбасс с музыкальными выступлениями, надеясь в итоге найти Лёху.

В финальном кадре первого сезона героиня среди толпы будто бы видит героя, но создатели не решаются напрямую сказать, показалось ли ей или это действительно герой (скорее всего, ей всё-таки показалось, поскольку Лёха не просто так оказался среди пропавших).

Потенциально второй сезон, если Лёха всё-таки выжил, может рассказать о его возвращении к Кате и о первых полноценных отношениях персонажей, ведь весь сезон девушка, скорее, пыталась отстраниться от Лёхи.

«Ландыши»

«Ландыши»

Фото: Wink

Когда выйдет второй сезон «Ландышей»?

Первый сезон снимали зимой 2024 года, и премьера состоялась спустя год, поэтому если второй сезон одобрят, то его премьеру вряд ли стоит ожидать раньше второй половины 2026 года.

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