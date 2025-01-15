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Дети перемен 2025: второй сезон, концовка, объяснение, кто выжил, что случилось с Умкой

«Дети перемен»: чем закончился первый сезон и что известно о втором?
Слава Петров
«Дети перемен» 2025: второй сезон
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Концовка осталась открытой.

«Дети перемен» оказались одним из самых успешных криминальных сериалов последних лет. Сильный актёрский состав, семейные скандалы, бандитские разборки, загадочный символизм и звёзды «Слова пацана» в новых ипостасях — этого хватило, чтобы зрители заворожённо следили за историей о лихих 90-х.

Концовка первого сезона осталась открытой и во многом непонятной. Некоторые арки не завершились, а фанаты гадают: кто выжил, а кто погиб. Что именно случилось в финале? И когда ждать второй сезон?

«Дети перемен»: главное о сериале

Название: «Дети перемен».
Режиссёр: Сергей Тарамаев, Любовь Львова.
Актёры: Слава Копейкин, Макар Хлебников, Виктория Исакова и другие.
Дата выхода: 21 ноября 2024 года.
Жанр: драма, криминал.
Сколько серий: восемь эпизодов.
Страна: Россия.

«Дети перемен»: где смотреть?

Все восемь эпизодов первого сезона доступны в онлайн-кинотеатрах Wink и Start.

Видео размещено на YouTube-канале Wink. Права на видео принадлежат Wink.

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Чем закончился первый сезон?

Сериал рассказывает об обычной семье из 90-х. Мать Флора водит троллейбус и всеми силами заботится о трёх сыновьях. Пётр уже влился в жестокую банду, Юра занимается искусством, а Руслан пока учится. Поначалу кажется, что их жизни могут сложиться нормально. К примеру, Петя не только творит криминальные бесчинства, но и всерьёз занимается вокалом, мечтая о сцене.

Увы, сложные времена ожесточают молодых людей. Если в начале Пётр предлагает своему боссу мирные решения любых проблем, то со временем становится палачом, кончает с собственным боссом и поднимается в бандитской иерархии. На эмоциях он даже жестоко избивает давнего ухажёра своей мамы и по совместительству отца Руслана. Этим порождает семейный конфликт и получает от младшего брата обещание мести.

Банда, в который состоит Пётр

Банда, в который состоит Пётр

Фото: Wink

Ещё одно преступление Петра — убийство милиционера Виктора, который встречался с девушкой Умкой. После расправы Пётр сближается с Умкой и обещает покарать убийцу, которым сам и является. Вскоре девушка отказывается от мести и соглашается на свадьбу с героем Славы Копейкина.

Тем временем средний брат Юра крутит роман с Сашей Лебедь, хозяйкой борделя. Заведение важно для продажного милиционера Сальникова: там он узнаёт чужие секреты и пользуется ими в личных целях. Когда Пётр наживает множество врагов, Сальников советует Саше Лебедь не идти на свадьбу. Там должна пройти операция силовиков, и её цель – не в обычном задержании. Девушка считывает угрозу и уговаривает Юру бежать из города.

Флора узнала о злодействах Петра и не хотела идти на свадьбу. Вот только сильная женщина, которой предлагают управлять криминальной группировкой, поддаётся на уговоры и всё-таки присутствует.

Героя Копейкина это не утешает. Перед свадьбой Умка узнаёт, что именно Пётр убил Виктора. Беда в том, что она уже влюбилась в жениха. Это противоречие раздирает ей душу и подталкивает к самоубийству прямо во время празднества. Пока персонаж плачет над телом невесты, Руслан целится в него из пистолета, но затем опускает ствол и остаётся в лесу. Он всё же сохранил человечность.

Флора, сильная женщина, мать троих детей и потенциальный главарь банды

Флора, сильная женщина, мать троих детей и потенциальный главарь банды

Фото: Wink

В финале силовики начинают операцию. Тогда Петра с покойной невестой и всех присутствующих бандитов накрывает чёрная мантия Пиковой дамы. Эта сюрреалистичная девица символизирует трагедию. Некоторые зрители уверены, что всех бандитов попросту убили и выжил только сбежавший Руслан. Другие считают, что важные персонажи выжили и вернутся в новом сезоне.

Что известно о втором сезоне?

Второй сезон официально не анонсировали, но, с учётом успеха сериала, продолжение неизбежно. Тем более многие арки так и остались не закрытыми.

Станет ли Флора главой банды? Вернётся ли Руслан к идее мести? Как сложится судьба Родиона? Вернётся ли Лев к нормальной жизни? И, главное, чем закончится операция на свадьбе: персонажи погибнут, попадут в тюрьму или как-то спасутся? Это лишь часть повисших в воздухе вопросов, на которые ответит продолжение.

У Умки тяжёлая судьба

У Умки тяжёлая судьба

Фото: Wink

Когда выйдет второй сезон?

СМИ сообщают, что работа над вторым сезоном уже ведётся. Всё же съёмочную группу уже замечали в Москве, Санкт-Петербурге, Жуковском и Владимире. Если это так, продолжение стоит ждать в конце 2025 года.

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