Объяснение концовки сериала «Ландыши»

Сериал «Ландыши: Такая нежная любовь» прогремел в начале января, а его финал стал для поклонников по-настоящему кульминационным, хоть многие и остались озадачены произошедшим. Но давайте разберёмся по порядку, что же произошло в финале первого сезона.

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Чем закончился сериал «Ландыши: Такая нежная любовь»

Сюжет крутился вокруг того, что отчим главной героини Кати пытался поженить её со своим сыном, чтобы получить доступ ко всему наследству девушки и спасти себя от банкротства. По ходу сюжета он идёт на разные ухищрения, чтобы вернуть расположение Кати, но всё тщетно. В самом финале помощник бизнесмена сливает весь компромат, из-за чего мошенника арестовывают, а сын остаётся посреди Вологодской области ни с чем.

Отчим Кати Фото: Wink

Катя же, несмотря на все попытки не испытывать эмоции и не заводить отношения с Лёхой, всё-таки влюбляется в него. Однако счастливому концу мешают начавшиеся «учения» — герой моментально оказывается пропавшим без вести, после попытки защитить своих сослуживцев.

Героиня оказывается перед выбором: развестись и получить всё наследство или отправиться на поиски Лёхи в составе ансамбля с жёнами других военных. Она выбирает второй вариант и даже меняет свою фамилию.

В финальном кадре во время новообразованной группы «Ландыши» Катя в толпе среди военных замечает Лёху, однако до конца не остаётся понятным, это действительно он или девушке просто показалось.

Катя в финале «Ландышей» Фото: Wink

Жив ли Леха?

В финальном кадре, скорее всего, не он, а плод воображения Кати. Однако сам герой действительно может быть жив, несмотря на сложную ситуацию, в которой оказался. Об этом могут рассказать в продолжении, если его решат снимать — с учётом популярности первого сезона это будет неудивительно.