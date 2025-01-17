Лучшие фильмы и сериалы Дэвида Линча

16 января не стало Дэвида Линча. Великий режиссёр навеки изменил кинематограф. Он доказал, что киноискусство может быть сложным, сюрреалистичным и строиться на бесконечных загадках, на которые у каждого найдётся свой ответ. Стиль Линча вдохновил многих: даже культовые игры вроде Alan Wake и The Legend of Zelda: Link’s Awakening не существовали бы без него.

Мы прощаемся с легендой и предлагаем вам выбрать его самую грандиозную работу.

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