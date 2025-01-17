Лучшие фильмы и сериалы Дэвида Линча

16 января не стало Дэвида Линча. Великий режиссёр навеки изменил кинематограф. Он доказал, что киноискусство может быть сложным, сюрреалистичным и строиться на бесконечных загадках, на которые у каждого найдётся свой ответ. Стиль Линча вдохновил многих: даже культовые игры вроде Alan Wake и The Legend of Zelda: Link’s Awakening не существовали бы без него.
Мы прощаемся с легендой и предлагаем вам выбрать его самую грандиозную работу.
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«Твин Пикс» (1990, 1991, 2017)
«Твин Пикс»
Фото: ABC
Актёры: Кайл Маклоклен, Майкл Онткин, Шерил Ли
Дата выхода: 8 апреля 1990 года
Рейтинг: 8,4 из 10
В тихом городе Твин Пикс находят бездыханное тело старшеклассницы. Агенты ФБР едут в идиллическое место, начинают расследование и замечают одну странность за другой. Со временем простой детективный сюжет так закрутился, что взорвал зрителям мозг и заставил гадать: кто же убил Лору Палмер?
«Твин Пикс» вдохновил многих творцов. Без него мы бы не увидели Alan Wake, The Legend of Zelda: Link's Awakening и Deadly Premonition. А ещё в 2010-м образовался целый фестиваль, посвящённый сериалу.
Видео размещено на YouTube-канале «HDRELIZ трейлеры». Права на видео принадлежат Showtime.
«Малхолланд Драйв» (2001)
«Малхолланд Драйв»
Фото: Universal
Актёры: Наоми Уоттс, Лаура Хэрринг, Джастин Теру
Дата выхода: 12 октября 2001 года
Рейтинг: 7,7 из 10
Девушка едет по тёмной дороге, теряет память после аварии и отчаянно пытается вспомнить: «Кто она?» Завязка обычная, но быстро перетекает в тотальный сюрреализм. Встречи со странными людьми где-то в глуши, обеды с убийцами, пролезающие в дверную щель крошечные старики. В финале многие воскликнули: «Да что вообще происходит?» И всё равно полюбили фильм за неповторимую атмосферу.
Видео размещено на YouTube-канале iVideos. Права на видео принадлежат Universal.
«Шоссе в никуда» (1997)
«Шоссе в никуда»
Фото: October Films
Звёзды: Билл Пуллман, Патриша Аркетт, Бальтазар Гетти
Дата выхода: 15 января 1997 года
Рейтинг: 7,4 из 10
«Шоссе в никуда» начинается с преступника, который сидит в тюрьме и ждёт казни. Однако накануне смерти он попросту исчезает, а в камере появляется совсем другой человек — невинный и растерянный. Бедолагу выпускают, но жизнь превращается в кромешную тьму. Её источник — загадочный человек, который знает неведомую правду о герое и при каждом появлении нагоняет жути.
Видео размещено на YouTube-канале «Вики Синема». Права на видео принадлежат October.
«Голова-ластик» (1977)
«Голова-ластик»
Фото: Libra Films
Актёры: Джек Нэнс, Шарлотта Стюарт, Аллен Джозеф
Дата выхода: 19 марта 1977 года
Рейтинг: 7,3 из 10
Съёмки первого полного метра были для Линча настоящим страданием. Он копил деньги, занимаясь физическим трудом и развозя газеты, а также ежедневно спорил о том, что сюрреалистичная затея вообще имеет смысл. Даже жена отвернулась от режиссёра и забрала с собой ребёнка.
В «Голове-ластике» Линч выплеснул всю боль и рассказал трагическую историю Генри. Этот мужчина утратил смысл жизни и был окружён тьмой, а затем, так скажем, завёл ребёнка — чудовищного и не похожего на человека. Их отношения депрессивны и, как водится у Линча, плохо заканчиваются.
Видео размещено на YouTube-канале «Вики Синема». Права на видео принадлежат Libra Films.
«Синий бархат» (1986)
«Синий бархат»
Фото: DEG
Актёры: Изабелла Росселлини, Кайл Маклоклен, Деннис Хоппер
Дата выхода: 12 сентября 1986 года
Рейтинг: 7,5 из 10
Молодой Джеффри оставляет колледж и возвращается в родной городок, чтобы ухаживать за больным отцом. Там он находит человеческое ухо и относит в полицейский участок. Кто мог подумать, что эта история выльется в сюрреалистичный и многозначительный трип? Идеальное общество окажется дьявольской уловкой, фантазии извратятся, а сам герой погрязнет в отвратительном тщеславии.
Видео размещено на YouTube-канале «Трейлеры для фильмов и сериалов». Права на видео принадлежат DEG.
«Человек-слон» (1980)
«Человек-слон»
Фото: Brooksfilms
Актёры: Энтони Хопкинс, Джон Хёрт, Энн Бэнкрофт
Дата выхода: 3 октября 1980 года
Рейтинг: 8,1 из 10
Фильм рассказывает о Меррике, мужчине с обезображенной внешностью. Его заперли в цирке для уродливых артистов, часто избивали и относились с презрением. Вот только Меррик, несмотря на дикий вид, хранил в себе истинную человечность. Он был добрым, мудрым и бесконечно потерянным — и за счёт этих качеств добился благосклонности влиятельных персон.
«Человек-слон» получил восемь номинаций на «Оскар», но не выиграл ни одной статуэтки. Эту несправедливость до сих пор считают чудовищной. Всё же пронзительный стиль Линча и гениальную игру Джона Хёрта стоило отметить.
Видео размещено на YouTube-канале Translate Power. Права на видео принадлежат Brooksfilms.
«Дикие сердцем» (1990)
«Дикие сердцем»
Фото: Propaganda Films
Актёры: Николас Кейдж, Лора Дерн, Уиллем Дефо
Дата выхода: 19 мая 1990 года
Рейтинг: 7,0 из 10
Даже когда Линч снимает мелодраму, получается нечто особенное. Фильм рассказывает о влюблённых, которые спасаются от наёмных убийц. Вот только, помимо романтических сцен и напряжённого выживания, мы видим безумцев, гавкающих на телевизор, творящих мерзости с тараканами и говорящих голосом Дональда Дака.
Получилось странно, но необычайно атмосферно и пронзительно. Неудивительно, что в Каннах «Диких сердцем» отметили Золотой пальмовой ветвью.
Видео размещено на YouTube-канале Danios12345. Права на видео принадлежат Propaganda Films.
«Простая история» (1999)
«Простая история»
Фото: Disney
Актёры: Ричард Фарнсуорт, Сисси Спейсек, Гарри Дин Стэнтон
Дата выхода: 21 мая 1999 года
Рейтинг: 7,8 из 10
Элвин — старик, над которым маячит старуха с косой. Напоследок он хочет ещё раз увидеть брата, поэтому берёт полоумную дочь и едет сквозь страну на подержанной газонокосилке.
Не верьте названию, история не такая уж простая. Линч рассуждает о смерти, одиночестве, скоротечности времени и чудаковатости жизни. Темы вроде простые, но подаёт их режиссёр с фирменной вычурностью.
Видео размещено на YouTube-канале StudioCanal. Права на видео принадлежат StudioCanal.
«Дюна» (1984)
«Дюна» (1984)
Фото: Universal
Актёры: Кайл Маклоклен, Юрген Прохнов, Франческа Аннис
Дата выхода: 3 декабря 1984 года
Рейтинг: 6,9 из 10
Фанатам «Дюны» экранизация не очень понравилась. Всё же Линч уместил монументальную историю в скромные 137 минут и во многом её упростил. Вот только для мастодонтов вроде Тарантино «Дюна» так и осталась единственной и неповторимой экранизацией. «Я смотрел «Дюну» Линча пару раз. Мне не нужно снова видеть эту историю».
Видео размещено на YouTube-канале «Русский видеомонтаж». Права на видео принадлежат Universal.
«Внутренняя империя» (2007)
«Внутренняя империя»
Фото: StudioCanal
Актёры: Лора Дерн, Джереми Айронс, Джастин Теру
Дата выхода: 6 декабря 2007 года
Рейтинг: 6,9 из 10
Никки — актриса, которой досталась роль в перспективном фильме. Завязка обнадёживает, но затем девушка погружается в роль и потихоньку теряет связь с реальностью. Где настоящая жизнь, а где — сценарий? И почему персонаж фильма кажется более настоящим, чем она сама? Размышления усугубляет тот факт, что до Никки роль исполняли другие девушки, и всех нашли мёртвыми.
Видео размещено на YouTube-канале StudioCanal. Права на видео принадлежат StudioCanal.
«Номер в отеле» (1993)
«Номер в отеле»
Фото: Propaganda Films
Актёры: Кларк Хитклифф Бролли, Камилла Овербай Рус, Гленн Хедли
Дата выхода: 8 апреля 1993 года
Рейтинг: 6,1 из 10
Сериал объединяет три истории, и в центре каждой — преступление. Реальное или вымышленное, уже совершённое или только планируемое — и в любом случае ужасное. Некоторые истории вышли блестящими, другие оказались странными затянутыми монологами. Почему так? Дело в том, что Линч работал над «Номером в гостинице» не в одиночку, а ко второму эпизоду вообще не прикасался.
«В прямом эфире» (1992)
«В прямом эфире»
Фото: ABC
Актёры: Иэн Бьюкэнэн, Нэнси Фергюсон, Мигель Феррер
Дата выхода: 12 июня 1992 года
Рейтинг: 6,2
Сериал о сотрудниках ТВ-канала, которые мечтают запустить в прямом эфире революционное шоу. Вот только съёмки вечно заканчиваются тотальным провалом. Коллеги подставляют друг друга, неожиданно меняются ролями и возводят на пьедестал не тех звёзд, на которых рассчитывали. Фанаты Линча ругаются, что в сериале нет фирменного стиля, зато режиссёр умело высмеял телевидение и придумал много забавных шуток.