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Разделение, второй сезон, первая серия (2025): отзыв, сюжет, обзор, впечатления, пересказ, где смотреть

Второй сезон «Разделения» великолепно стартовал: тайна только больше интригует
Слава Петров
Разделение, второй сезон, первая серия (2025)
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Герои вернулись — и сразу зажгли.

Первый сезон «Разделения» вышел в 2022-м и оказался чуть ли не лучшим в году. Во многом благодаря необычной идее. В мире сериала есть корпорация «Люмон», которая научилась расщеплять личности людей на так называемых интро и экстра.

Экстра свободно жил: ходил на свидания, смотрел телевизор и встречался с друзьями. Но стоило ему зайти в офисный лифт и отправиться к рабочему месту, как сознание выключалось. В дело вступал интро — он вечно трудился и ни разу не видел неба, не ощущал дуновения ветра.

Жизнь, где вокруг только белые невыразительные стены и такие же разделённые коллеги, сложна сама по себе, а в корпорации ещё и секретов хватало. Работа была абсолютно бессмысленной, за проступки наказывали психологическими пытками, наградой за выполнение показателей становилась модная ручка. Героям это надоело, поэтому они решили раскрыть все тайны и достучаться до внешнего мира.

Быть может, поначалу сериал казался медлительным, однако со временем так раскачивался, что оторваться не получалось. Ещё и финал сезона безумно заинтриговал, вынуждая мечтать о скором продолжении. Вот только из-за голливудских забастовок ожидание затянулось на три года. К счастью, стартовый эпизод второго сезона показал: оно того стоило.

Это четвёрка наделала шуму

Это четвёрка наделала шуму

Фото: Apple

«Разделение»: главное о сериале

Название: «Разделение» (Severance).
Режиссёры: Бен Стиллер, Ифа Макардл, Ута Бризвитц.
Актёры: Адам Скотт, Зак Черри, Бриттни Лоуэр и другие.
Дата выхода: 17 января 2025 года.
Сколько серий: 10 эпизодов.
Жанр: фантастика, триллер, драма.
Страна: США.
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Расписание выхода второго сезона сериала «Разделение»

Второй сезон «Разделения»: где смотреть?

Сериал выходит на Apple TV+. Второй сезон стартовал 17 января, финал намечен на 21 марта. Официальной русской озвучки нет, только субтитры.

Видео размещено на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Apple TV+.

Та же годнота, но масштабнее и динамичнее

Даже завязку нового сезона стоит обсуждать аккуратно. Там новые персонажи, занятные сюрпризы и много других спойлеров.

Если коротко, то с эпичного финала прошлой серии прошло полгода. Перформанс пошатнул корпорацию «Люмон», но толком ничего не изменил. Забавно, когда закадровый голос Киану Ривза говорит: жизнь работников отныне преобразилась, ведь в торговых автоматах появилась нарезанная фасоль. Серьёзное утешение для людей, которые ни разу не видели солнце!

Марк наверняка покинул бы компанию, но он ведь видел ту самую фотографию. Поэтому возвращается в офис, знакомится с новыми коллегами и что-то замышляет.

Корпорация считает такие шарики отличной наградой

Корпорация считает такие шарики отличной наградой

Фото: Apple

Особенность продолжения легко описать на примере вступления. Помните, как в первом эпизоде Марк шагал по бесконечным белым коридорам, а оператор, не прерываясь на монтажные склейки, их преследовал. Момент был атмосферным и бесконечно таинственным, а герой казался неуверенным бедолагой.

Второй эпизод открывает похожая сцена с коридорами и лонгшотом. Вот только Марк теперь не аккуратно идёт, а уверенно бежит. На его лице не безропотность, а целеустремлённость и рьяное желание добиться своего. Да и медитативная музыка сменилась бодрой.

Моменты похожи по сути, но настроения совсем разные. Во втором больше агрессии, эпика, нерва — и эти эмоции проносятся сквозь весь эпизод. Марк с ходу нарушает правила, бросает всем вызов и смотрит самодовольным яростным взглядом.

Эту сцену пока не показали, но уже очень ждём

Эту сцену пока не показали, но уже очень ждём

Фото: Apple

Такое развитие во всём. Загадок стало больше: вы точно захотите узнать, что на самом деле случилось после финала прошлого сезона. Градус безумия вырос: чего стоит игра, где нужно ртом ловить ананасы. Появились новые герои — и некоторые не хуже старых. Взять момент с юной мисс Хуан, когда девочка смотрит на Марка с обескураживающей холодностью и мгновенно западает в память.

Удивительно, что команда вводит нового персонажа, даёт ему каплю эфирного времени и сразу влюбляет аудиторию. В чём секрет? В хлёстком сценарии, умении нагнетать и, главное, актёрском таланте.

Хороша не только мисс Хуан в исполнении Сары Бок, но и вообще весь каст. Убедитесь в этом, когда старые знакомые будут так удивительно прощаться, скрывать правду или тосковать. Мышцы на их лицах дёргаются, глаза становятся мокрыми, каждое слово бьёт в душу. Если каст не номинируют на «Эмми», церемонию можно будет закрывать.

Адам Скотт очень хорош

Адам Скотт очень хорош

Фото: Apple

Второй сезон «Разделения»: стоит ли смотреть?

После забастовок в Голливуде и прочего хаоса многие боялись, что «Разделение» скатится. Если судить по началу сезона, этого не произошло. Перед нами по-прежнему один из лучших научно-фантастических сериалов современности.

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Оценка начала второго сезона «Разделения» — 9 из 10

Понравилось

  • Выдающаяся актёрская игра.
  • Загадок и напряжения стало больше.
  • Новые персонажи — хороши.
  • Голос Киану Ривза — приятный сюрприз.
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