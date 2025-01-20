Фильмы и сериалы в духе «Ландышей: такая нежная любовь»: что посмотреть

«Ландыши: Такая нежная любовь» — первый хит 2025 года, который по достоинству оценили киноманы. Средняя оценка составляет целых 8,5 балла. Это неудивительно! Качественные трогательные истории о любви часто привлекают внимание зрителей. В этой статье мы собрали лучшие фильмы и сериалы, которые похожи на полюбившуюся картину по духу и наполнению.

«До встречи с тобой» (2016)

«До встречи с тобой» Фото: Warner Bros.

Режиссёры: Теа Шэррок.

Актёры: Эмилия Кларк, Сэм Клафлин, Джанет Мактир, Чарльз Дэнс, Брендан Койл, Дженна Коулман и другие.

Дата выхода: 7 июля 2016 года.

Жанр: драма, мелодрама.

Продолжительность: 110 минут.

Страна: Великобритания, США.

«До встречи с тобой» — история любви успешного мужчины и его сиделки. Уилл Трейнор в одночасье теряет привычную жизнь после автомобильного происшествия. События надламывают героя — теперь он мечтает поскорее закончить своё существование. Всё меняется с появлением в его жизни Луизы, которая готова помешать его ужасным планам. Кино транслирует, что даже в самой неудачной ситуации можно найти причины двигаться дальше. Эта трогательная картина наполнена множеством удивительных фрагментов, которые заставят зрителя посмеяться от души и проронить немало слёз.

Видео доступно на YouTube-канале «Трейлеры к фильмам». Права на видео принадлежат WB.

«Первая любовь» (2015)

«Первая любовь» Фото: «Сахафильм»

Режиссёры: Степан Бурнашев.

Актёры: Изабелла Егорова, Федот Львов, Дмитрий Шадрин, Степан Порядин, Роман Дорофеев, Ильяна Павлова и другие.

Дата выхода: 12 февраля 2015 года.

Жанр: мелодрама.

Продолжительность: 69 минут.

Страна: Россия.

Сериал «Первая любовь», как и «Ландыши: Такая нежная любовь», покажет историю двух отличающихся людей — успешной бизнес-леди и матери-одиночки. Через простое и понятное повествование авторы успешно знакомят зрителя с судьбой героев, их непростой жизнью и чувствами. Деликатно, без излишней вычурности, присущей подобным кинолентам, искренне и чисто преподносят первую любовь. После просмотра остаются только приятные впечатления, способные напомнить каждому о личном жизненном опыте.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.

«Лучше, чем люди» (2018)

«Лучше, чем люди» Фото: Yellow, Black and White

Режиссёры: Андрей Джунковский.

Актёры: Паулина Андреева, Кирилл Кяро, Александр Устюгов, Ольга Ломоносова, Эльдар Калимулин, Виталия Корниенко и другие.

Дата выхода: 23 ноября 2018 года.

Жанр: драма, фантастика.

Продолжительность: 53 минуты на серию.

Страна: Россия.

И снова разносторонняя любовь, только на этот раз андроида к человеку. Супербот Ариса открывает для себя чистые и искренние чувства, учится быть настоящей личностью и полностью ломает заложенный создателями код. Сериал порадует динамичным сюжетом, хорошей работой над персонажами и реалистичным отображением технологического футуристического будущего.

Видео доступно на YouTube-канале Start. Права на видео принадлежат Yellow, Black, White.

«Безумные и прекрасные» (2001)

«Безумные и прекрасные» Фото: Disney

Режиссёры: Джон Стокуэлл.

Актёры: Кирстен Данст, Джей Эрнандес, Брюс Дэвисон, Люсинда Дженни, Тэрин Мэннинг, Херман Осорио и другие.

Дата выхода: 28 июня 2001 года.

Жанр: драма, мелодрама.

Продолжительность: 99 минут.

Страна: США.

Мелодрама о романтическом «столкновении» двух непохожих людей из разных социальных групп. Герои сближаются из-за случайного стечения обстоятельств — из одной большой искры разгорается настоящее пламя. Эта реалистичная история любви пытается избегать привычных клише подростковых фильмов, персонажи ощущаются настоящими, а их чувства – искренними, трогательными и правдоподобными. Да и финал оставляет веру в людей, ведь любовь всегда пробуждает лишь лучшие качества.

«14+: Продолжение» (2023)

«14+: Продолжение» Фото: Централ Партнершип

Режиссёры: Андрей Зайцев.

Актёры: Глеб Калюжный, Ульяна Васькович, Ольга Озоллапиня, Полина Гухман, Дмитрий Блохин, Даниил Пикула и другие.

Дата выхода: 11 мая 2023 года.

Жанр: мелодрама.

Продолжительность: 133 минуты.

Страна: Россия.

Новая глава нашумевшей драмы. Герои те же — проблемы и переживания совершенно новые. Сходство с «Ландышами» лежит на поверхности — обоих Алексеев тянет к военной службе, а их чувства появляются к девушкам другого социального статуса. Но за несколькими объединяющими базовыми чертами скрывается различия в эмоциональной зрелости персонажей. Всё-таки «14+: Продолжение» передаёт атмосферу юности и совсем ещё несозревшей любви, которая только-только переходит от школьной несерьёзности к взрослому восприятию действительности.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.

«Лето Саммер» (2020)

«Лето Саммер» Фото: Netflix

Режиссёры: Франческо Лаги, Лоренцо Спортьелло.

Актёры: Ребекка Коко Эдогаме, Людовико Терзиньи, Аманда Кампана, Андреа Латтанци, Мэттью Дэвид Радд, Ава Коллинс и другие.

Дата выхода: 29 апреля 2020 года.

Жанр: мелодрама.

Продолжительность: 40 минут на серию.

Страна: Италия.

Сериал основан на популярном романе Федерико Моччиа «Три метра над небом», в котором школьница Саммер влюбляется в автогонщика Алессандро. Эта подростковая мелодрама не только поднимет тему важности общения между людьми и точного проговаривания всех своих мотивов и желаний, но и удивит яркими, живыми и запоминающимися персонажами. Всё это приправлено уникальными локациями с умопомрачительными видами Италии.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Люблю смотреть на девушек» (2011)

«Люблю смотреть на девушек» (2011) Фото: BAC Films

Режиссёры: Фред Луф.

Актёры: Пьер Нинэ, Одри Бастьен, Лу де Лааж, Али Мархьяр, Виктор Бессьер, Мишель Вюйермоз и другие.

Дата выхода в России: 16 июня 2011 года.

Жанр: драма, мелодрама, комедия.

Продолжительность: 92 минуты.

Страна: Франция.

«Люблю смотреть на девушек» — лёгкая французская мелодрама с юмором о неразделённой любви и значительном отличии людей из разных слоёв общества. Эта нежная история умело преподносит все противоречия экономического и политического различия между людьми и порадует качественной игрой актёров с приятным послевкусием.

«Анора» (2024)

«Анора» Фото: Neon

Режиссёр: Шон Бэйкер.

Актёры: Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Карен Карагулян, Ваче Товмасян, Алексей Серебряков и другие.

Дата выхода: 17 октября 2024 года.

Жанр: драма, мелодрама, комедия.

Продолжительность: 139 минут.

Страна: США.

«Анора» — полная противоположность предыдущей картины, лишённой подростковой лёгкости. Она схожа с «Ландышами» лишь социальным неравенством главных героев. Эта история о сыне олигарха, женившегося на танцовщице после мимолётного знакомства. Драма не содержит юмора и расскажет о невозможности построить счастливые отношения через деньги. Фильм вряд ли оставит кого-то равнодушным — доказательство этому «Золотая пальмовая ветвь», главный приз Каннского фестиваля.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Neon.

«Вместе навсегда» (2021)

«Вместе навсегда» Фото: Россия 1

Режиссёры: Глеб Якубовский.

Актёры: Алёна Константинова, Пётр Рыков, Артур Сопельник, Олег Масленников-Войтов, Татьяна Колганова, Арина Постникова и другие.

Дата выхода: 19 августа 2021 года.

Жанр: мелодрама, драма.

Продолжительность: 53 минуты на серию.

Страна: Россия.

«Вместе навсегда» расскажет историю Кати и Саши, двух влюблённых, которым мешают непреодолимые препятствия со стороны родственников. Этакая условная адаптация «Ромео и Джульетты». Мелодрама полностью раскрывается в своих эмоциональных героях, каждый из которых имеет логичную мотивацию и цель. Драматичности событий прибавляет и постоянное напряжение, которое усиливается от серии к серии, удерживая зрителя перед экраном до финальных титров.

Видео доступно на YouTube-канале «кино афиша vs». Права на видео принадлежат «Россия 1».

«Чужая» (2023)

«Чужая» Фото: «НМГ Кинопрокат»

Режиссёры: Алексей Луканев.

Актёры: Анна Слю, Артём Ткаченко, Ньургун Бэчигэн, Зоя Багынанова, Евгений Коряковский, Айыына Слепцова и другие.

Дата выхода: 21 сентября 2023 года.

Жанр: драма, приключения.

Продолжительность: 100 минут.

Страна: Россия.

Сохраняем мрачное настроение «Аноры» и переносимся в «Чужую». Успешная московская дива Дина терпит крушение на вертолёте и в краткий миг теряет привычную жизнь, ведь её спасителем окажется племя, живущее в тайге. Здесь нет привычной любовной линии «Ландышей» — кино лишь демонстрирует сложность взаимоотношений между непохожими людьми, заставляет зрителя раздумывать о своём существовании и знакомит со множеством уникальных аспектов быта якутских народов.

Видео доступно на YouTube-канале «Киноафиша Трейлеры». Права на видео принадлежат «НМГ Кинопрокат».

«Дальняя дорога» (2015)

«Дальняя дорога» Фото: Fox 2000 Pictures

Режиссёры: Джордж Тиллман-мл.

Актёры: Скотт Иствуд, Бритт Робертсон, Алан Алда, Джек Хьюстон, Уна Чаплин, Мелисса Бенойст и другие.

Дата выхода: 16 апреля 2015 года.

Жанр: драма, мелодрама, комедия, вестерн.

Продолжительность: 128 минут.

Страна: США.

Экранизация романа Николаса Спаркса, в которой так точно сочетаются спорт, искусство и любовь сквозь время. Пережить можно всё, когда есть рядом любящий человек. Четыре героя, два совершенно разных временных промежутка и откровенное и нежное чувство, которое поможет парам преодолеть любые трудности. Только любовь способна умерить амбиции, примирить кардинально отличающиеся личности и соединить их вместе. Прочь беды и уныние.

Видео доступно на YouTube-канале «что в кино». Права на видео принадлежат Fox.

«Катя-Катя» (2023)

«Катя-Катя» Фото: СБ Фильм

Режиссёры: Анна Чернакова.

Актёры: Янина Загорская, Оливия Козлова, Светлана Харитонова, Наталья Акимова, Марфа Иванова, Антонина Большакова и другие.

Дата выхода: 2 ноября 2023 года.

Жанр: драма, военный, мелодрама, фантастика.

Продолжительность: 99 минут.

Страна: Россия.

«Катя-Катя» — фантастическая история скрипачки, которая через случайные совпадения и найденные «артефакты» прошлого знакомится с тёзкой из 1942 года и проводит своё расследование по поиску некогда влюблённой пары. Мелодрама удачно соединяет два временны́х отрезка, последовательно рассказывает историю и эмоционально передаёт любовную линию героев. Это очень доброе, трогательное и оптимистичное кино о жизни обычных людей даже в самое непростое время.

Видео доступно на YouTube-канале «СБ Фильм». Права на видео принадлежат «СБ Фильм».

«Мухадракон» (2024)

«Мухадракон» Фото: «Кинотайм»

Режиссёры: Татьяна Колганова.

Актёры: Всеволод Клименок, Адель Гудаускас, Ирина Пегова, Константин Крюков, Михаил Трухин, Майк Малтон и другие.

Дата выхода: 5 сентября 2024 года.

Жанр: приключения, семейный.

Продолжительность: 114 минут.

Страна: Россия.

А в завершение знакомим с весёлой комедией о детской влюблённости. Главный герой Лёша Андреев переходит в новую школу и сразу же влюбляется в одноклассницу Лизу. Эта семейная картина умело скрывает драму внутри комедии и знакомит юных зрителей с чувством первой влюблённости. Фильм сохраняет позитивный характер и представляет множество многогранных персонажей, каждый из которых пытается превозмочь негативные черты и поступки. Лучший вариант для знакомства ребёнка с необычным и непонятным чувством.

Видео доступно на YouTube-канале «Киноафиша Трейлеры». Права на видео принадлежат «Кинотайм».