Коды на песни для Roblox в 2025 году

В Roblox разработчики предусмотрели возможность активации разнообразных композиций прямиком в игре. Это позволит не только с головой окунуться в приключения, но и отказаться от использования сторонних сервисов. В этом гайде мы расскажем, как включить музыку в Roblox, и укажем коды на песни.

Как включить музыку в Roblox

Для активации треков необходимо отыскать в игре любое устройство с динамиками: компьютер, музыкальный проигрыватель, беспроводную колонку или магнитофон. Аватар игрока должен подойти вплотную к такому техническому средству и активировать его.

Если такого устройства рядом нет, то можно через инвентарь перейти в раздел «Радио» и купить магнитофон за пять сотен робаксов. После этого активируем полученное устройство через инвентарь и переходим в раздел песен. Через поиск вводим коды песен (мы их отметим ниже) и наслаждаемся качественной музыкой прямо в игре.

Отыскать свою магнитолу можно через Vehicle Simulator в мероприятии Ready Player Two («Второму игроку приготовиться»). После выполнения простейших задач персонаж получит уникальный музыкальный аппарат.

Как добавить свою музыку в Roblox

В Roblox уже добавлено множество треков, поэтому игроки могут наслаждаться композициями почти любых жанров без ограничений. К сожалению, добавлять новую музыку можно только для приватного использования или в особых режимах, однако уже сейчас известно обилие кодов, которые позволят насладиться мелодиями прямо в игре. Для добавления треков нужно:

Перейти в раздел «Аудио» (Audio). Активировать кнопку «Загрузить актив» (Upload Asset). Изменить название и описание, сохранить изменения.

Обращаем внимание, что пользоваться функционалом добавления треков даже для приватного использования можно только на подтверждённой учётной записи.

Roblox Фото: Roblox

Коды (ID) музыки в Roblox

В этом разделе мы укажем множество кодов на музыку в Roblox. Для удобства все композиции расположены в алфавитном порядке и распределены по разделам.

Песни из Аниме

«Атака титанов», 1 опенинг (Guren no Yumiya) — 566507830

«Атака титанов», 3 опенинг (Shinzou Wo Sasageyo) — 733982763

«Истребитель демонов» (Lisa – Gurenge) — 5682636501

«Моя геройская академия», 1 опенинг (The Day) — 2425229764

«Моя геройская академия», 2 опенинг (Peace Sign) — 3819075297

«Наруто: Шиппуден», 3 опенинг (Blue Bird Remix) — 2959655001

«Тетрадь смерти» (The World) — 158779833

«Токийский гуль» (Unravel) — 5779530195

MafuMafu Roki Roki Ro — 4330021440

Miku Hatsune Corpse Dance — 357357714

Poi Poi Poi — 5689675302

Зарубежные песни

Abba: Dancing Queen — 4584552904

Ariana Grande: 7 Rings — 2776084245

Ashnikko Daisy — 5321298199

Ava Max Sweet by Psycho — 2529951321

Bebe Rexha: Meant To Be — 6362270861

Billie Eilish: Bad Boy — 3091509952

Billie Eilish: My Future — 5472816560

Børns Electric Love — 5192165104

BTS BAEPSAE — 331083678

BTS Dynamite — 6257627378

Cardi: B I Like It — 3025124675

Cardi: B Money — 2510604458

Cardi: B Up — 6349635515

Doja Cat: Candy — 996149327

Doja Cat: Cyber Sex — 4700827910

Doja Cat: Like That — 4900674369

Doja Cat: Say So — 4675621837

Dua Lipa: Don’t Start Now — 4282589796

Dua Lipa: Break My Heart — 5065936056

Five Nights At Freddys 2 Song: Survive The Night — 189825748

Frank Ocean Chanel — 1725273277

Frozen Let It Go — 189105508

Imagine Dragons: Believer — 1587091889

Imagine Dragons: Natural — 2813063360

Imagine Dragons: Radioactive — 526161259

Into The Spider-Verse What's Up Danger — 3106151105

Katy Perry: Firework — 140295950

Lady Gaga: Applause — 130964099Linkin Park In The End — 3018974408

Lana Del Ray: Summertime Sadness — 263305167

Lil Nas X: Industry Baby — 7081437616

Lil Nas X: Old Town Road — 2862170886

Linkin Park: In The End — 3018974408

LISA MONEY — 7447389409

Luis FonsiDespacito — 673605737

Marshmello Alone — 413514503

Måneskin Beggin' — 7058209455

Miley Cyrus: See You Again — 2110517514

Muse: Supermassive Black Hole — 2742361448

Nicki Minaj: Anaconda — 174584892

Playboi Carti: Anthena — 6853070044

PlayBoi Carti: New Tank — 6681840651

Playboi Carti: Pissy Pamper — 6917155909

Rammstein: Deutschland — 3019715455

Rammstein: Du Hast — 2662044177

Rammstein: Engel — 2880139152

Rammstein: Mein Herz Brennt — 2771696472

Rihanna: SOS — 6901063458

Olivia Rodrigo: good 4 u — 6833920398

Spooky: Scary Skeletons — 4649906337

Twenty One Pilots: Heathens — 2393703839

Twenty One Pilots: Stressed Out — 2360074469

Yvngxchris Dip — 6695430066

Российские песни

«Агата Кристи»: «Я на тебе как на войне» — 5556254366

«Альянс»: «На заре» — 4926174850

Артур Пирожков: «Зацепила» — 3196207162

Валентин Стрыкало: «Кладбище самолётов» — 6293780504

Гимн России — 483550829

Гимн СССР — 2195981163

Дора: «Дорадура» — 5061302809

Дора: «Втюрилась» — 58783792356

Егор Крид: «Время не пришло» — 4001376359

Егор Крид: «Мало так мало» — 662532878

Егор Крид: «Самая-самая» — 285578676

Егор Крид и Тимати: «Где ты, где я» — 508100915

«Кино»: «Звезда по имени Солнце» — 1925489054

«Кино»: «Кукушка» — 1183241009

Кипелов: «Я свободен!» — 6118646086

Корж: «Малиновый закат» — 1134236421

Корж: «Молодость всё прощает» — 2341147438

Корж: «Тралики» — 4927315794

Корж: «Эндорфин» — 4130679035

«Король и Шут»: «Камнем по голове» — 4648131920

«Король и Шут»: «Кукла колдуна» — 6383462613

Люся Чеботина: «Солнце Монако» — 9151216624

Михаил Боярский: «Зеленоглазое такси» — 5688884990

Михаил Круг: «Владимирский централ» — 1426679839

МУККА: «Не та + Таблетка» — 4715440366

МУККА и Три дня дождя: «Не киряй» — 5020276967

«Самоцветы»: «Синий иней» — 445359367

Серёга: «Чёрный бумер» — 982269634

Скриптонит и T-Fest: «Ламбада» — 886381588

Скриптонит: «Темно» — 2221222453

Скриптонит: «Цепи» — 6766294985

«Сплин»: «Выхода нет» — 5781715759

Тима Белорусских: «Витаминка» — 2888509078

Тима Белорусских: «Незабудки» — 2734241553

Хабиб: «Ягода-малинка» — 9151309439

Элджей: «Hey, guys» — 1178453649

Big Russian Boss: «Кошмар» — 502665662

DEAD BLONDE: «Мальчик на девятке» — 678056333020

Life in da Trash — 717545765

SKIBIDI — 246666505

MiyaGi и Эндшпиль: «Колибри» — 1487621357

MiyaGi и Эндшпиль: «Половина моя» — 1616931529

MiyaGi и Эндшпиль: «Я получил любовь» — 1312372838

MiyaGi и Эндшпиль: «DLBM» — 1693129646

Niletto: «Любимка» — 4288786590

Niletto: «НевывоЗИМАя» — 7252557426

Niletto: «Ты такая красивая» — 4716803062

Niletto: «Someone Like You» — 7017808969

Pyrokinesi и МУККА: «Днями-ночами» — 6408388801

Pyrokinesis: «Да что романтичного в птичках» — 6943370648

Pyrokinesis: «Зависимость» — 6949604507

RASA: «Пчеловод» — 3451822109

Slava Marlov: «Ты горишь как огонь» — 6415798830

Slava Marlov: «По глазам» — 5872636909

Slava Marlov: «Camry 3.5» — 6999391821

T-Fest: «Кобра» — 2171039905T

Fest «Улети» — 3111513744

The Hatters: «Слово пацана» — 638188081

Мемы-песни

Ain't Nobody Got Time For Dat — 130776739

Baka Meme —1136862424

CHIPI CHAPA — 16190783444

Bag Raiders Shooting Star — 191628857

Coffin Dance — 4951534350

Cringey Recorder Song — 454451340

Deja Oof — 1444622447

Enjoykin «Котлетки с пюрешкой» — 530154213

I'm Batman — 130769318

I'm Fine — 514919776

Jingle Oof (Jingle Bells but Oof) — 1243143051

John Cena Ice Cream Meme — 7280017311

JoJo Meme — 4576134065

JUST DO IT! — 256575709

LazyTown — We Are Number One — 610086544

Little Big — Skibidi — 246666505

Mining — Minecraft Parody of Drowning — 958013786

Minions Bee Doo Bee Doo Bee Doo — 130844390

Old Town Road OOFED — 3180460921

Peter Griffin laugh — 138084550

Spongebob Remix Krusty Krab — 664740320

Spooky Scary Skeletons — 138081566

SONIC.exe — 142390240

Sound of Da Police (Loop) — 893103157

The Kitty Cat Dance — 224845627

You've Been Trolled — 154664102

Фонк

Aint no way — 14145618923

Angeled Up — 16662829817

ANTIFREEZE — 14145627144

BANGER PHONK — 14145626111

Blessedmane — 16831108393

Buckle up — 14145620419

Phonk — 14145620741

Can You — 1568944851990

Cowbell God — 16190760005

Hellfire — 18841891232

Infinite — 16190784875

Invasion — 15689453529

Metamorphosis — 15689451063

Phonk 2 — 14145621445

Skullsstepz — 6819593773

Stereobait — 6696294740

stupidd (phonk remix) — 16662833837

s Phonk — 18841894272

Tropical Feat. TriplX — Unendlich — 16190758901

TikTok: звуки

3RACHA — 쓰리라차 — 3838950019

BỎ RA BẠN ÊY — 4657990941

Có Anh O Dây Rồi — 2425823109

Fly Me to the Moon [Cover by Bencantread] — 4180616356

Glitch Song [Full Version] — 2685404504

Good Girls Bad Guys — 2479041939

Goth Girl What’s New Scooby Doo — 2757378470

Hit or Miss, I Guess She Took the Kids — 2618257985

J. Cole Work Out [SoMo Remix] — 5035925600

Pump It Up [Remix] — 3724943633

Sóng Bắt Dầu Từ Gió — 2545230067

Teenagers Scare The Livin' Shit Out of Me — 5711542967