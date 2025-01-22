Киновселенная Александра Невского: обзор фильма «Золото Рио Браво»

Русский Шварценеггер, мистер Вселенная, наш в Голливуде — как только не называют Александра Невского. Пора выдать легенде ещё одну регалию — создатель киновселенной «Рио Браво».

В 2023-м первый фильм «Нападение на Рио Браво» разорвал инфополе. Вестерну шутливо ставили десятки и до предательского обнуления оценок затащили его в топ «Кинопоиска». В 2024-м Невский выпустил продолжение, а 15 января этого года – спин-офф «Золото Рио Браво». Получился один из самых нелепых фильмов в истории, но поймут это только фанаты.

«Золото Рио Браво»: главное о фильме

Название: «Золото Рио Браво: Тайна шерифа Келли» (Gold of Rio Bravo: Sheriff Kelly's Story)

Режиссёр: Джо Корнет.

Актёры: Александр Невский, Джо Корнет, Курт Ламберт и другие.

Дата выхода: 15 января 2025 года.

Жанр: боевик, вестерн.

Страна: США.

«Золото Рио Браво»: где смотреть?

15 января фильм вышел в онлайн-кинотеатрах Okko и «Кинопоиск».

Видео доступно на YouTube-канале TrailerOK. Права на видео принадлежат компании Hollywood Storm.

Невский копирует себя

После очередного подвига Иван Турчин в исполнении Невского и шериф Келли, он же бессменный режиссёр саги Джо Корнет, сидят у костра и болтают о жизни. Законник внезапно вспоминает о тёмном прошлом. Оказывается, он был преступником, охотился за головами и вообще бросил семью. А ещё однажды мужчина нашёл величайшее сокровище в истории Рио Браво. Именно об этой байке рассказывают в фильме.

Всерьёз обсуждать фильмы Невского — сомнительная затея. Если отбросите иронию и перестанете шутить о бесконечном самолюбовании, увидите непонятное нечто с глупым сюжетом, банальными персонажами и очень странным экшеном. Но в этот раз друг Шварца превзошёл себя!

Шериф Келли, лучший друг героя Фото: Hollywood Storm

В прошлой части была сцена, где шериф Келли попадает в плен к каким-то мексиканцам. Вместо того чтобы просто застрелить Турчина, они начинают драку на ножах — естественно, массово умирают.

А в новом фильме есть сцена, где шериф Келли попадает в плен к каким-то мексиканцам. Вместо того, чтобы просто застрелить Турчина, они начинают драку на ножах — естественно, массово умирают.

Нет, Невский не вдохновился своей же придумкой и не переснял её на новый лад. Он просто скопировал эпизод из «Затерянных в Рио Браво» и, ни капли не изменив, вставил в «Золото Рио Браво». Гениально! И как Disney до такого не додумалась?

Та самая сцена из двух фильмов сразу Фото: Hollywood Storm

На этом феерия не завершается. В первом фильме был безымянный бандит, который безжалостно резал мирных граждан и потом облизывал ножи. Конечно же, герой такого подонка без раздумий пристрелил.

Вы удивитесь, но тот самый актёр берёт новое амплуа, возвращается в спин-оффе — и снова погибает. Нет, у Невского нет мультивселенной и перемещений во времени, а персонажа даже не загримировали. Просто маэстро использует по второму кругу не только старые сцены, но и старых актёров. Наверное, не думает, что кто-то посмотрит всю трилогию и заметит лень.

К слову, о лени: если не считать скопированную сцену, сам Невский в спин-офф заглядывает в завязке и эпилоге. Очевидно, мистер Вселенная слишком занят, так что в остальное время отдувается Джо Корнет. Вот только нет у него шарма нашего гиганта!

Невского в фильме мало Фото: Hollywood Storm

Чем ещё интересен фильм? Да вообще ничем. Приключения абсолютно бестолковые, графику как будто рисовал неряшливый студент, а бандиты смахивают на клоунов — безыдейно кривляются и без устали твердят, как замочат хороших парней.

Подобное происходит вот уже третий фильм подряд, и четвёртый не за горами. Если Невский раз за разом заходит в ту же реку, значит, его творчество кого-то интересует. Неискушённые зрители покупают диски, а онлайн-кинотеатры не просто так оформляют права на показы. Но зачем? Это, пожалуй, одна из главных загадок человечества.

«Золото Рио Браво»: стоит ли смотреть?

Если прошлые фильмы стоило заценить ради мемов и самодовольного Невского, то третий — разве что ради поразительной лени. Всё же перекидывать куски старого фильма в новый — сильный ход.

Оценка «Золота Рио Браво» — 2 из 10

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Над ленью авторов можно посмеяться.

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