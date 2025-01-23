Мы мечтаем о них: какие наборы LEGO должны появиться на свет

Тематические наборы LEGO входят в число самых желанных подарков для миллионов детей (и взрослых). Ведь что может быть прекраснее, чем собственноручно собрать знакомые локации и поместить туда любимых героев.

Но игры, фильмы и сериалы всё ещё способны предложить огромное количество крутых идей, которые датской компании определённо стоит воплотить в жизнь. В данном материале собрали для вас наиболее интересные и любопытные примеры.

«Битлджус»

Благодаря характерному стилю и любовью к готичной атмосфере перепутать работы Тима Бёртона ни с чем другим невозможно. Одним из лучших творений мэтра по праву считается комедийный ужастик «Битлджус», да и недавнее продолжение получилось весьма неплохим. LEGO вполне могла бы дать возможность собственноручно собрать тот самый дом и населить его как обычными людьми, так и потусторонними сущностями во главе с самим Битлджусом.

«Битлджус» Фото: LEGO

«Гравити Фолз»

Несмотря на то что «Гравити Фолз» насчитывает всего два сезона, шоу уверенно занимает верхние строчки в списках лучших мультсериалов всех времён и народов. Летние приключения Диппера и Мейбла смогли очаровать не только детскую, но и взрослую аудиторию. Оттого поклонники точно оценили бы тематический набор, например Хижину Чудес.

«Гравити Фолз» Фото: LEGO

«Маппеты»

Пусть кукольные герои в наших краях известны не так хорошо, как у себя на родине, отрицать их популярность и узнаваемость невозможно. И коллекционный конструктор в виде того самого музыкального театра с лягушонком Кермитом, Мисс Пигги и остальными персонажами совершенно точно порадовал бы многих.

«Маппеты» Фото: LEGO

«Джуманджи»

Для людей постарше «Джуманджи» это фильм с Робином Уильямсом и совсем юной Кирстен Данст. Для более молодой аудитории это название ассоциируется с фильмами с Дуэйном Джонсоном. Некоторые зрители вспомнят одноимённый мультсериал. Ну а LEGO-версия культовой настольной игры порадует поклонников любых возрастов.

«Джуманджи» Фото: LEGO

«Гринч»

Чаще всего тематические наборы конструкторов покупаются по праздничным поводам, например на Новый год или Рождество. Ну а кто как не Гринч, лучше всего подходит для того, чтобы найти его утром под ёлкой. Может, хотя бы так зеленокожий герой перестанет заниматься похищением праздника.

«Наруто» Фото: LEGO

«Рик и Морти»

«Рик и Морти» с двух ног ворвался на экраны, став настоящим феноменом, покорившим сердца миллионов зрителей. Сочетание харизматичных персонажей, необычных концепций и сюжетных заходов, обильно приправленное чёрным юмором, легло в фундамент его невероятной популярности. Такое разнообразие оставляет Lego огромный простор для последующего воплощения в игрушки.

«Гринч» Фото: LEGO

«Ходячий замок»

Практически все творения легендарного Хаяо Миядзаки отлично подошли бы для тематического набора Lego. Но лучше всего в подобном исполнении смотрелся бы ходячий замок Хаула. Необычный внешний вид и возможность внимательно рассмотреть каждую деталь внутри — этого хватит сполна. А если вся конструкция ещё будет двигаться, это вообще произведёт фурор.

«Ходячий замок» Фото: LEGO

«Шерлок Холмс»

Года идут, а Шерлок Холмс всё ещё остается одним из самых узнаваемых героев массовой культуры. Детектив засветился в бесчисленном количестве книг, фильмов и сериалов, но с Lego-воплощением у него пока не получилось. Возможно, производители исправят эту оплошность, ведь собрать своими руками квартиру Бейкер-стрит 221В и поставить её на полку мечтают многие.

«Шерлок Холмс» Фото: LEGO

Portal

Несмотря на солидный возраст, Portal всё ещё способен дать фору современным проектам по оригинальности и креативности. Поэтому собранные из разных деталей Lego Атлас, Пи-боди, GLaDOS или даже памятный тортик совершенно точно станут желанной добычей для коллекционеров.

Portal Фото: LEGO

«Ведьмак»

Уже много лет датский производитель игрушечных конструкторов упорно игнорирует вселенную пана Сапковского. Это очень странно, если учитывать то, что права принадлежат студии CD Projekt RED, договориться с которыми куда проще, чем с самим писателем. Ну а пока что поклонникам остаётся довольствоваться наборами от Mega Construx, что, конечно же, совсем не то, и создавать фанатские изображения.

«Игра кальмара» Фото: LEGO

Genshin Impact

Несмотря на появление новых конкурентов, Genshin Impact всё ещё остаётся лицом гача-игр. У проекта огромная аудитория, которая вряд ли будет против коллаборации их любимого проекта с Lego. Например, сборка гавани Ли Юэ может привлечь внимание не только геймеров, но и поклонников китайской архитектуры.

Genshin Impact Фото: LEGO

«Годзилла»

Последнее время легендарный кайдзю ведёт двойную жизнь: одна версия продолжает мучить жителей Японии, а вторая занимается более глобальными проблемами во вселенной «Монстрверса». Для Lego подошли бы обе версии, ведь, кроме самой Годзиллы, там числятся и другие монстры, от Мотры до Родана.

«Годзилла» Фото: LEGO

The Elder Scrolls 5: Skyrim

Не просто игра, а настоящая глыба игровой индустрии. Проект, где можно провести несколько сотен часов и не выполнить ни одного сюжетного квеста. И очень странно, что датская компания до сих пор не представила Lego-итерацию, например, замка Драконий Предел. Ведь геймеры, наученные Тоддом Говардом и купившие сразу несколько версий Skyrim, вряд ли пропустят такой подарок.

Skyrim Фото: LEGO

«Игра престолов»

Увы, из-за весьма кровавого содержания шансы увидеть официальный набор Lego по «Игре престолов» минимальны, ведь компания слишком дорожит своей репутацией. Однако для одного из главных сериалов всех времён и народов можно было бы сделать исключение. Собираемый Винтерфел или Красный замок, фигурки драконов или ходоков — конструктор точно стал бы хитом.

«Игра престолов» Фото: LEGO

«Шрек»

Люди делятся на две категории: на тех, кому нравятся приключения Шрека и его друзей, и тех, кто ещё не посмотрел мультфильмы. Возможно это не так, но даже спустя много лет после выхода последней части зеленокожий огр всё ещё остаётся на слуху. Очень жаль, что фанаты пока не могут собрать из множества деталей Lego дом на болоте, обставить его изнутри, поставить рядом туалет и табличку, а также разместить вокруг знакомых персонажей. Хотя вдруг случится чудо…