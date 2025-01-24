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10 лучших фильмов и сериалов с Юрием Борисовым: список, фильмография, где смотреть

10 лучших фильмов и сериалов с Юрой Борисовым
Слава Петров
10 лучших фильмов и сериалов с Юрой Борисовым
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Первый российский актёр с номинацией на «Оскар».

После «Аноры» в карьере Юры Борисова случился ошеломительный прорыв: интервью топовым западным изданиям, общение с Анджелиной Джоли, номинация на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Вот только у актёра и раньше хватало сильных ролей. Какие фильмы и сериалы с Юрой Борисовым стоит посмотреть?

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«Купе номер 6»

Режиссёр: Юхо Куосманен
Актёры: Юра Борисов, Сейди Хаарла, Динара Друкарова
Дата выхода: 25 ноября 2011 года
Рейтинг: 6,8 из 10
Где смотреть: Premier, Wink, Kion, «Кинопоиск»
«Купе номер 6»

«Купе номер 6»

Фото: СТВ

Студентка из Финляндии садится в поезд до Мурманска и бежит от несчастной любви. Её соседом становится шахтёр в исполнении Юры Борисова. Он бескультурный и грубый — однако есть в нём доброта и искренность. Поначалу персонажи ругаются, но со временем завязывают пронзительное общение о человечности, одиночестве и любви.

Режиссёр Юхо Куосманен был в восторге от игры Борисова. Любопытно, что именно он посоветовал своему товарищу Шону Бейкеру взять актёра в «Анору».

Видео размещено на YouTube-канале «Кинокомпания СТВ». Права на видео принадлежат компании СТВ.

«Анора»

Режиссёр: Шон Бейкер
Актёры: Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов
Дата выхода: 17 октября 2024 года
Рейтинг: 6,6 из 10
Где смотреть: Okko, Wink, «Иви», «Кинопоиск»
«Анора»

«Анора»

Фото: Cre Film

Сенсационный фильм о стриптизёрше Эни, которая выходит замуж за сына русского олигарха. Семья стремится разорвать брак и посылает к девушке в том числе бандита в исполнении Юры Борисова. Он должен бы крушить и угрожать, но на деле считает ситуацию несправедливой, проникается к Эни симпатией и даже защищает её от влиятельных богачей.

В «Аноре» Борисов выглядел одновременно грубым и нежным, неуверенным и буйным. В общем, был обычным человеком со своими мечтами и страхами. Критики оценили игру Юры — и заслуженно номинировали его на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат компании Cre Film.

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«Бык»

Режиссёр: Борис Акопов
Актёры: Юра Борисов, Стася Милославская, Афина Лукиди
Дата выхода: 22 августа 2019 года
Рейтинг: 6,9 из 10
Где смотреть: Okko, Premier, Wink, Kion, «Иви», «Кинопоиск»
«Бык»

«Бык»

Фото: WDSSPR

Именно после «Быка» актёр обрёл популярность. Борис Акопов снял, на первый взгляд, обычную криминальную драму про 90-е, но наполнил её такими болью и несправедливостью, что разбил зрителям сердце.
Борисов играл лидера небольшой группировки и вынужденно оказывал криминальному авторитету услугу. Вот только скромная просьба привела к войне и шокирующему финалу с гранатой.

Видео размещено на YouTube-канале iVideos. Права на видео принадлежат компании WDSSPR.

«Калашников»

Режиссёр: Константин Буслов
Актёры: Юра Борисов, Ольга Лерман
Дата выхода: 20 февраля 2020 года
Рейтинг: 7,9 из 10
Где смотреть: недоступен в онлайн-кинотеатрах
«Калашников»

«Калашников»

Фото: MDfilm

До «Калашникова» Юру только номинировали на местные премии, но за роль создателя легендарного автомата он получил «Золотого орла». Потому что идеально показал тернистый путь своего героя, его целеустремлённость и несгибаемость.

Критики ругались, что важные моменты биографии обошли стороной, а в сценарии есть несостыковки. Зато Борисов свою работу выполнил идеально и этим перекрыл многие минусы.

Видео размещено на YouTube-канале iVideos. Права на видео принадлежат компании MDfilm.

«Мир! Дружба! Жвачка!»

Режиссёры: Илья Аксёнов, Антон Фёдоров
Актёры: Егор Губарев, Валентина Ляпина, Юра Борисов
Дата выхода: 23 апреля 2020 года
Рейтинг: 7,9 из 10
Где смотреть: Premier
«Мир! Дружба! Жвачка!»

«Мир! Дружба! Жвачка!»

Фото: Premier

Ещё один сериал про 90-е. Вокруг нищета, разруха и криминал, но дети всё равно находят в жизни радости — мечтают о надувной лодке, влюбляются, играют в карты на крыше дома. Тем временем афганец Алик (Юра Борисов) занимается криминалом и удерживает хрупкий мир между группировками.

Временами сериал дарит надежду, временами – заставляет пустить слезу. Основная драма, естественно, пала на плечи Борисова. Жаль, что безоговорочно хорошим вышел лишь первый сезон. Дальше к персонажам и сценарию появляются вопросы.

Видео размещено на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр PREMIER». Права на видео принадлежат компании Premier.

«Кентавр»

Режиссёр: Кирилл Кемниц
Актёры: Юра Борисов, Анастасия Талызина, Сергей Гилев
Дата выхода: 13 июля 2023 года
Рейтинг: 7,7
Где смотреть: Okko, «Иви», «Кинопоиск»
«Кентавр»

«Кентавр»

Фото: Okko

В Москве орудует маньяк-таксист, который подсаживает жриц любви, отвозит их в глушь и убивает. Тем временем девушка садится в такси к герою Борисова и просит возить по заказам. Но доживёт ли она до утра?

«Кентавр» не зря называют лучшим российским фильмом 2023-го. Снято всё красиво, сюжет держит в напряжении, а Юра, как всегда, убедителен. Секрет в том, что перед съёмками актёр реально таксовал — так и вживался в роль.

Видео размещено на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат компании Okko.

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«Сто лет тому вперёд»

Режиссёр: Александр Андрющенко
Актёры: Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Юра Борисов
Дата выхода: 18 апреля 2024 года
Рейтинг: 7,6 из 10
Где смотреть: Okko, «Кинопоиск»
«Сто лет тому вперёд»

«Сто лет тому вперёд»

Фото: Central Partnership

Переосмысление советской «Гостьи из будущего», где из общего разве что персонажи. Но это не значит, что стало хуже. Только взгляните на Глота в исполнении Борисова. Он настолько мрачный и пугающий, что авторам пришлось повысить возрастной рейтинг с 6+ до 12+.

В остальном «Сто лет тому вперёд» — качественная супергероика. В меру забавная, энергичная и захватывающая. Уж точно лучше последних работ Marvel.

Видео размещено на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат компании Central Partnership.

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«Мама, я дома»

Режиссёр: Владимир Битоков
Актёры: Ксения Раппопорт, Юра Борисов, Александр Горчилин
Дата выхода: 9 сентября 2021 года
Рейтинг: 6,9 из 10
Где смотреть: Okko, Start, Wink, «Иви», «Кинопоиск»
«Мама, я дома»

«Мама, я дома»

Фото: AR Content

Сын героини уехал воевать в Сирию и, по заявлениям властей, погиб. Однако тело не доставили, так что горюющая мать верит: солдат мог выжить. Она закатывает скандал, бьётся во все инстанции — а затем встречает у порога героя Борисова. Этот парень пытается замять скандал.

Меланхоличный сюжет идеально показывает разницу отношений к боевым действиям. Если ЧВК понесла незначительные потери, то обычная жительница глубинки утратила вообще всё: надежду, смысл жизни, почву под ногами. Идея преподнесена красиво: неудивительно, что фильм попал в программу Венецианского фестиваля.

Видео размещено на YouTube-канале «Кинотрейлеры HD». Права на видео принадлежат компании AR Content.

«Капитан Волконогов бежал»

Режиссёры: Наташа Меркулова, Алексей Чупов
Актёры: Юра Борисов, Тимофей Трибунцев, Александр Яценко
Дата выхода: 8 сентября 2021 года
Рейтинг: 7,7 из 10
«Капитан Волконогов бежал»

«Капитан Волконогов бежал»

Фото: Central Partnership

1938 год. Капитан Волконогов работает в органах, читает доносы и отправляет несчастных в трудовые лагеря — даже если проступок сомнителен и не доказан. Но однажды герой видит кошмар, где ему пророчат вечные муки в аду. Единственный способ их избежать — заслужить прощение хотя бы одного человека. В итоге герой отправляется к родственникам репрессированных и молит о милости.

Этот фильм тоже попадал на Венецианский фестиваль и даже номинировался на «Золотого льва». Многие европейцы тогда высоко оценили работу Борисова.

Видео размещено на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат компании Central Partnership.

«Эпидемия»

Режиссёры: Павел Костомаров, Дмитрий Тюрин
Звёзды: Юра Борисов, Кирилл Кяро, Марьяна Спивак
Дата выхода: 14 ноября 2019 года
Рейтинг: 7,8 из 10
Где смотреть: Premier
«Эпидемия»

«Эпидемия»

Фото: Premier

Сериал о вирусе, который выкашивает человечество и обнажает пороки людей. Выжившие дерутся за ресурсы, солдаты расстреливают своих же, культисты проводят безумные ритуалы. Звучит шаблонно, но на деле шоу вышло захватывающим. Второй сезон вообще вошёл в топ-5 на Netflix и заслужил похвалу самого Стивена Кинга.

Видео размещено на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр PREMIER». Права на видео принадлежат компании Premier.

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