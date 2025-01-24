10 лучших фильмов и сериалов с Юрой Борисовым

После «Аноры» в карьере Юры Борисова случился ошеломительный прорыв: интервью топовым западным изданиям, общение с Анджелиной Джоли, номинация на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Вот только у актёра и раньше хватало сильных ролей. Какие фильмы и сериалы с Юрой Борисовым стоит посмотреть?
«Купе номер 6»
Актёры: Юра Борисов, Сейди Хаарла, Динара Друкарова
Дата выхода: 25 ноября 2011 года
Рейтинг: 6,8 из 10
Где смотреть: Premier, Wink, Kion, «Кинопоиск»
«Купе номер 6»
Фото: СТВ
Студентка из Финляндии садится в поезд до Мурманска и бежит от несчастной любви. Её соседом становится шахтёр в исполнении Юры Борисова. Он бескультурный и грубый — однако есть в нём доброта и искренность. Поначалу персонажи ругаются, но со временем завязывают пронзительное общение о человечности, одиночестве и любви.
Режиссёр Юхо Куосманен был в восторге от игры Борисова. Любопытно, что именно он посоветовал своему товарищу Шону Бейкеру взять актёра в «Анору».
Видео размещено на YouTube-канале «Кинокомпания СТВ». Права на видео принадлежат компании СТВ.
«Анора»
Актёры: Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов
Дата выхода: 17 октября 2024 года
Рейтинг: 6,6 из 10
Где смотреть: Okko, Wink, «Иви», «Кинопоиск»
«Анора»
Фото: Cre Film
Сенсационный фильм о стриптизёрше Эни, которая выходит замуж за сына русского олигарха. Семья стремится разорвать брак и посылает к девушке в том числе бандита в исполнении Юры Борисова. Он должен бы крушить и угрожать, но на деле считает ситуацию несправедливой, проникается к Эни симпатией и даже защищает её от влиятельных богачей.
В «Аноре» Борисов выглядел одновременно грубым и нежным, неуверенным и буйным. В общем, был обычным человеком со своими мечтами и страхами. Критики оценили игру Юры — и заслуженно номинировали его на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.
Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат компании Cre Film.
«Бык»
Актёры: Юра Борисов, Стася Милославская, Афина Лукиди
Дата выхода: 22 августа 2019 года
Рейтинг: 6,9 из 10
Где смотреть: Okko, Premier, Wink, Kion, «Иви», «Кинопоиск»
«Бык»
Фото: WDSSPR
Именно после «Быка» актёр обрёл популярность. Борис Акопов снял, на первый взгляд, обычную криминальную драму про 90-е, но наполнил её такими болью и несправедливостью, что разбил зрителям сердце.
Борисов играл лидера небольшой группировки и вынужденно оказывал криминальному авторитету услугу. Вот только скромная просьба привела к войне и шокирующему финалу с гранатой.
Видео размещено на YouTube-канале iVideos. Права на видео принадлежат компании WDSSPR.
«Калашников»
Актёры: Юра Борисов, Ольга Лерман
Дата выхода: 20 февраля 2020 года
Рейтинг: 7,9 из 10
Где смотреть: недоступен в онлайн-кинотеатрах
«Калашников»
Фото: MDfilm
До «Калашникова» Юру только номинировали на местные премии, но за роль создателя легендарного автомата он получил «Золотого орла». Потому что идеально показал тернистый путь своего героя, его целеустремлённость и несгибаемость.
Критики ругались, что важные моменты биографии обошли стороной, а в сценарии есть несостыковки. Зато Борисов свою работу выполнил идеально и этим перекрыл многие минусы.
Видео размещено на YouTube-канале iVideos. Права на видео принадлежат компании MDfilm.
«Мир! Дружба! Жвачка!»
Актёры: Егор Губарев, Валентина Ляпина, Юра Борисов
Дата выхода: 23 апреля 2020 года
Рейтинг: 7,9 из 10
Где смотреть: Premier
«Мир! Дружба! Жвачка!»
Фото: Premier
Ещё один сериал про 90-е. Вокруг нищета, разруха и криминал, но дети всё равно находят в жизни радости — мечтают о надувной лодке, влюбляются, играют в карты на крыше дома. Тем временем афганец Алик (Юра Борисов) занимается криминалом и удерживает хрупкий мир между группировками.
Временами сериал дарит надежду, временами – заставляет пустить слезу. Основная драма, естественно, пала на плечи Борисова. Жаль, что безоговорочно хорошим вышел лишь первый сезон. Дальше к персонажам и сценарию появляются вопросы.
Видео размещено на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр PREMIER». Права на видео принадлежат компании Premier.
«Кентавр»
Актёры: Юра Борисов, Анастасия Талызина, Сергей Гилев
Дата выхода: 13 июля 2023 года
Рейтинг: 7,7
Где смотреть: Okko, «Иви», «Кинопоиск»
«Кентавр»
Фото: Okko
В Москве орудует маньяк-таксист, который подсаживает жриц любви, отвозит их в глушь и убивает. Тем временем девушка садится в такси к герою Борисова и просит возить по заказам. Но доживёт ли она до утра?
«Кентавр» не зря называют лучшим российским фильмом 2023-го. Снято всё красиво, сюжет держит в напряжении, а Юра, как всегда, убедителен. Секрет в том, что перед съёмками актёр реально таксовал — так и вживался в роль.
Видео размещено на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат компании Okko.
«Сто лет тому вперёд»
Актёры: Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Юра Борисов
Дата выхода: 18 апреля 2024 года
Рейтинг: 7,6 из 10
Где смотреть: Okko, «Кинопоиск»
«Сто лет тому вперёд»
Фото: Central Partnership
Переосмысление советской «Гостьи из будущего», где из общего разве что персонажи. Но это не значит, что стало хуже. Только взгляните на Глота в исполнении Борисова. Он настолько мрачный и пугающий, что авторам пришлось повысить возрастной рейтинг с 6+ до 12+.
В остальном «Сто лет тому вперёд» — качественная супергероика. В меру забавная, энергичная и захватывающая. Уж точно лучше последних работ Marvel.
Видео размещено на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат компании Central Partnership.
«Мама, я дома»
Актёры: Ксения Раппопорт, Юра Борисов, Александр Горчилин
Дата выхода: 9 сентября 2021 года
Рейтинг: 6,9 из 10
Где смотреть: Okko, Start, Wink, «Иви», «Кинопоиск»
«Мама, я дома»
Фото: AR Content
Сын героини уехал воевать в Сирию и, по заявлениям властей, погиб. Однако тело не доставили, так что горюющая мать верит: солдат мог выжить. Она закатывает скандал, бьётся во все инстанции — а затем встречает у порога героя Борисова. Этот парень пытается замять скандал.
Меланхоличный сюжет идеально показывает разницу отношений к боевым действиям. Если ЧВК понесла незначительные потери, то обычная жительница глубинки утратила вообще всё: надежду, смысл жизни, почву под ногами. Идея преподнесена красиво: неудивительно, что фильм попал в программу Венецианского фестиваля.
Видео размещено на YouTube-канале «Кинотрейлеры HD». Права на видео принадлежат компании AR Content.
«Капитан Волконогов бежал»
Актёры: Юра Борисов, Тимофей Трибунцев, Александр Яценко
Дата выхода: 8 сентября 2021 года
Рейтинг: 7,7 из 10
«Капитан Волконогов бежал»
Фото: Central Partnership
1938 год. Капитан Волконогов работает в органах, читает доносы и отправляет несчастных в трудовые лагеря — даже если проступок сомнителен и не доказан. Но однажды герой видит кошмар, где ему пророчат вечные муки в аду. Единственный способ их избежать — заслужить прощение хотя бы одного человека. В итоге герой отправляется к родственникам репрессированных и молит о милости.
Этот фильм тоже попадал на Венецианский фестиваль и даже номинировался на «Золотого льва». Многие европейцы тогда высоко оценили работу Борисова.
Видео размещено на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат компании Central Partnership.
«Эпидемия»
Звёзды: Юра Борисов, Кирилл Кяро, Марьяна Спивак
Дата выхода: 14 ноября 2019 года
Рейтинг: 7,8 из 10
Где смотреть: Premier
«Эпидемия»
Фото: Premier
Сериал о вирусе, который выкашивает человечество и обнажает пороки людей. Выжившие дерутся за ресурсы, солдаты расстреливают своих же, культисты проводят безумные ритуалы. Звучит шаблонно, но на деле шоу вышло захватывающим. Второй сезон вообще вошёл в топ-5 на Netflix и заслужил похвалу самого Стивена Кинга.
Видео размещено на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр PREMIER». Права на видео принадлежат компании Premier.