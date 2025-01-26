Ужасы от лица призрака: обзор фильма «Присутствие»

Стивен Содерберг построил карьеру на экспериментах. Триллер «Не в себе» снял на iPhone 7 Plus и всего за 10 дней. В «Девушке по вызову» взял на главную роль небезызвестную Сашу Грей. «Мозаику» вообще выпустил в формате приложения, где зрители сводили множественные арки в одну.

Несмотря на усталость от индустрии и многократные заявления об уходе, Содерберг продолжает эксперименты. 23 января он отправил в прокат «Присутствие». Это хоррор о семье, которая покупает дом с привидениями. Там вещи левитируют, столы трясутся, а двери распахиваются сами по себе. Особенность в том, что снято всё от лица духа.

«Присутствие»: главное о фильме

Название: «Присутствие» (Presence)

Режиссёр: Стивен Содерберг

Актёры: Люси Лью, Джулия Фокс, Крис Салливан и другие

Дата выхода: 23 января 2025 года

Жанр: ужасы

Страна: США

«Присутствие»: где смотреть?

23 января фильм вышел в российский прокат. Цифровую версию стоит ждать ориентировочно в марте.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат компании Extension 765.

Призрак кошмарит семью, но есть нюанс

«Присутствие» начинается как типичный фильм ужасов. Семья по выгодной цене покупает дом и начинает обживаться. Ребекка работает в юридической конторе и временами нарушает закон. Школьник Тайлер ведёт себя как мерзкий мажор и травит девчонок. Юная Хлоя тоскует по подруге, которая однажды уснула и перестала дышать. И только слабохарактерный отец Крис пытается удержать семью от развала.

К этим, казалось бы, нерешаемым проблемам добавляется ещё одна — в доме живёт призрак. Поначалу он просто витает над героями и слушает беседы, потом перекладывает вещи местами, а ближе к кульминации агрессивно громит комнаты. Что это за существо? Оно опасно или, наоборот, желает помочь? На эти вопросы нам и предстоит ответить.

Та самая семья Фото: Extension 765

Особенность в том, что «Присутствие» полностью снято от лица духа. Все 85 минут камера парит по дому, прячется в шкафах и выкидывает жуткие фокусы. Это здорово освежает классическую формулу, добавляет таинственности, нагоняет страха. Саму тайну полтергейста искренне хочется разгадать.

Минус в том, что Содерберг сменил только перспективу, но сама история так и осталась клишированной. С какого ракурса не смотри на ерунду, она так и останется ерундой.

С этим зеркалом не всё так просто Фото: Extension 765

Бо́льшую часть фильма призрак не буянит, а слушает историю семейства. Ничего интересного в ней нет, а многие арки неловко обрываются. Взять Ребекку в исполнении Люси Лью. Зрителю намекают, что она сотворила нечто ужасное и вот-вот потянет семью на дно. Её супруг всё знает, поэтому консультируется с юристами и пытается вывести любимую на откровенный разговор.

Какой именно проступок совершила Ребекка? И куда он приведёт? Этого мы не узнаем. Вся история так и останется чеховским ружьём, которое провисело на стене и в итоге не выстрелило.

Сюжет этой пары останется незавершённым Фото: Extension 765

К завершённым аркам тоже есть вопросы. К примеру, вся линия призрака сводится к неожиданному, но, мягко скажем, вымученному сюжетному повороту. Содерберг просто вводит новое правило и говорит: «Да, в моей вселенной так бывает». Весьма сомнительное решение, с учётом того, что на нём построен фильм.

Критиковать не хочется разве что историю погибшей подруги Хлои. Там развязка слегка притянута за уши, но в целом допустима и, главное, эффектна.

Смотрят, как чудит призрак Фото: Extension 765

Увы, концепции «хоррор от лица призрака» оказалось мало, чтобы назвать «Присутствие» успехом. Получилось атмосферно и местами жутко, однако сюжетные несостыковки и клишированная основа сильно портят впечатления.

«Присутствие»: стоит ли смотреть?

Фанаты жанра наверняка посмотрят фильм с удовольствием. Всё же столь необычные решения в хоррорах встречаются редко. Жаль, что, помимо свежей перспективы, ничего интересного в «Присутствии» нет.

Оценка «Присутствия» — 6 из 10

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Необычная идея

Симпатичная съёмка.

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