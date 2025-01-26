Старт нового сезона в киберспорте может оказаться приятным для наших фанатов Counter-Strike.

Российская Team Spirit в финале BLAST по «Контре» — ждём первый трофей сезона? LIVE

Киберспортивная сцена окончательно просыпается после новогодних каникул: пока в Белграде лучшие команды по Dota 2 начинают битву за $ 1 млн, в столице Дании уже подходит к концу первый топ-турнир сезона по CS 2. В финале BLAST Bounty Spring 2025 встретятся российская Team Spirit и Eternal Fire из Турции.

«Чемпионат» будет в режиме реального времени следить за развязкой BLAST. Действующие чемпионы мира против тёмной лошадки — кажется, финал должен стать лёгкой прогулкой для нашей команды, но недооценивать Eternal Fire ни в коем случае нельзя.

Гранд-финал BLAST Bounty Spring 2025 начнётся в воскресенье, 26 января, в 18:00 мск. Формат матча — best-of-5 (до трёх выигранных карт). Победитель заберёт первый трофей сезона и более $ 200 тыс. призовых.

Видеотрансляцию матча на русском языке ведёт студия Relog. Стрим можно бесплатно посмотреть на Twitch или YouTube, а также в плеере ниже.

Видео доступно на Twitch-канале relog_pari_cs_ru. Права на видео принадлежат Relog.

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