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Team Spirit против Eternal Fire, трансляция финала BLAST Bounty Spring 2025 по CS 2: дата начала, где смотреть, счёт

Российская Team Spirit в финале BLAST по «Контре» — ждём первый трофей сезона? LIVE
Иван Мику
Team Spirit против Eternal Fire, трансляция финала
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Старт нового сезона в киберспорте может оказаться приятным для наших фанатов Counter-Strike.

Киберспортивная сцена окончательно просыпается после новогодних каникул: пока в Белграде лучшие команды по Dota 2 начинают битву за $ 1 млн, в столице Дании уже подходит к концу первый топ-турнир сезона по CS 2. В финале BLAST Bounty Spring 2025 встретятся российская Team Spirit и Eternal Fire из Турции.

«Чемпионат» будет в режиме реального времени следить за развязкой BLAST. Действующие чемпионы мира против тёмной лошадки — кажется, финал должен стать лёгкой прогулкой для нашей команды, но недооценивать Eternal Fire ни в коем случае нельзя.

CS 2. BLAST Bounty Spring 2025 . Гранд-финал
26 января 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Eternal Fire
Не начался
Team Spirit
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Гранд-финал BLAST Bounty Spring 2025 начнётся в воскресенье, 26 января, в 18:00 мск. Формат матча — best-of-5 (до трёх выигранных карт). Победитель заберёт первый трофей сезона и более $ 200 тыс. призовых.

Видеотрансляцию матча на русском языке ведёт студия Relog. Стрим можно бесплатно посмотреть на Twitch или YouTube, а также в плеере ниже.

Видео доступно на Twitch-канале relog_pari_cs_ru. Права на видео принадлежат Relog.

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Live Иван Мику

Турецкая Eternal Fire получила десятый номер в рейтинге BLAST и после стартовой победы над Fluxo сама выбирала себе соперников. Победу над новым ростером Falcons можно было ожидать, но затем EF выдали два ярких матча против грандов.

XANTARES и его команда последовательно выбила с чемпионата двух фаворитов — сначала Vitality, а затем G2. Смогут ли Team Spirit разгадать секрет успеха турецкой пятёрки — узнаем уже совсем скоро.

16:44 Иван Мику

Перед стартом BLAST Bounty Spring 2025 состав Team Spirit был посеян под четвёртым номером. «Драконов» выбрали в соперники предпоследними — Fnatic предпочла их, а не Vitality.

В итоге российская команда пока не проиграла ни одной карты. После Fnatic «спириты» уверенно расправились с FlyQuest и новым составом HEROIC, а в полуфинале выбили из турнира NAVI.

16:09 Иван Мику

И для Team Spirit, и для Eternal Fire это первый турнир после мэйджора в Шанхае. Напомним, российская команда выиграла тот ивент и стала чемпионом мира — турки же не смогли пройти региональный RMR-турнир.

Сейчас Eternal Fire занимает 13-е место в рейтинге HLTV, а потому шансы Ксантареса и его команды на победу оцениваются в районе 10–20%. Впрочем, расслабляться раньше времени Team Spirit точно не стоит.

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16:02 Иван Мику

До старта финального матча остаётся менее двух часов — самое время вспомнить, как проходил первый чемпионат по Counter-Strike в 2025 году.

BLAST Bounty получил экспериментальный формат: перед каждым раундом слабые команды по очереди выбирали себе соперников из числа грандов. Кроме того, каждый коллектив перед стартом получил свой банк от $ 0 до $ 60 тыс. Если тёмная лошадка побеждала выбранного соперника, то забирала часть банка себе.

В остальном это привычный турнир в формате single-elimination (олимпийская система, проиграл — выбыл). Два первых раунда прошли в онлайн-формате, а восемь лучших команд встретились уже на стадионе в Копенгагене.

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