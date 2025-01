Ветеран Dragon Age сделал свою игру мечты: обзор Eternal Strands

Майк Лейдлоу — один из ключевых людей золотой эпохи BioWare. Он работал над Jade Empire и Mass Effect, но раскрылся при создании Dragon Age. Майк был важным дизайнером, дорабатывал сценарий и со временем дорос до креативного директора франшизы. В 2010-м его заслуги отметили премией BAFTA за лучшую игровую историю.

Когда BioWare «посыпалась», Лейдлоу ушёл и со временем основал собственную студию Yellow Brick Games. Уже сегодня она выпустит свою дебютную игру Eternal Strands. Мы прошли новинку и готовы поделиться своими впечатлениями.

Eternal Strands: главное об игре

Название: Eternal Strands

Платформы: ПК, Xbox Series, PlayStation 5

Разработчик: Yellow Brick Games

Издатель: Yellow Brick Games

Дата выхода: 28 января 2025 года

Жанр: экшен-RPG

Русский перевод: отсутствует

Похоже на: Shadow of the Colossus, The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Eternal Strands: как поиграть?

Игра выйдет на Steam, а также на PS5 и Xbox Series. Цена неизвестна. Также экшен будет доступен по подписке Game Pass.

Видео размещено на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Yellow Brick Games.

Фэнтези, но для англичан

Разговор об Eternal Strands стоит начать с критического недостатка — в игре нет хотя бы русских субтитров . Для многих это станет серьёзной проблемой, ведь разработчики полагаются на погружение в мир. К примеру, маркеры появляются, только когда подходишь к цели вплотную. В остальное время ориентируйтесь сами. Как? Отталкиваясь от текста.

Представьте, что героя отправили за важными документами. Ему называют локацию, обозначают примерный район и дают пару наводок — допустим, всё лежит в пещере под некоей цитаделью. Других указателей не будет! Ещё важнее знание языка в драках с боссами. Просто забить их мечом нельзя — лучше отыскать место, где запечатана сила, впитать её и прокачать способности. Но без штудирования кодекса эту точку найти трудно, иногда вообще нереально.

Диалоги поданы в формате визуальной новеллы Фото: Yellow Brick Games

Если знаете английский или дождётесь русификатора, получите симпатичное фэнтези о мире на краю катастрофы. В нём распространяется порча, монстры лезут изо всех щелей, а государства вместо совместного решения проблем воюют между собой.

Хаос не коснулся только Анклава. Это продвинутое государство окружено завесой, за которую нельзя пройти. Чтобы спасти мир, наши герои решают проникнуть в таинственное поселение и узнать правду о продвинутых технологиях этой цивилизации. Однако живых людей внутри нет, только злые механизмы и монстры. Что случилось в, казалось бы, единственном безопасном месте на континенте?

Героиня и её подруга-орлица Фото: Yellow Brick Games

Сама история стандартная. Напарники предельно доброжелательны, злодеи карикатурно неприятны, какой-либо яркой особенности нет. Если Dragon Age: Origins, к которой приложил руку Майк Лейдлоу, уже во вступлении показывала разрушительную силу Мора и цепляла, то мир Eternal Strands не завораживает вплоть до финала.

Причём перспективные моменты есть. К примеру, однажды напарница начинает сходить с ума и требует бесконечное количество припасов. Оказывается, дело в панических атаках и видениях — вдруг пророческих? Вокруг этой арки можно закрутить интересный конфликт, но решается всё без надрыва и моральных дилемм. Просто бегаем по округе и собираем документы, а затем решаем вопрос. Неинтересно ведь!

По схожей формуле устроен весь сюжет. Он даёт любопытную завязку, а затем хоронит потенциал под тоннами клише, гринда и текстов. Не помогает даже насыщенный кодекс, где в деталях расписана история всех народов и государств.

Босс повержен Фото: Yellow Brick Games

Геймплей близок к идеалу, но интересного контента мало

Если история не цепляет, то геймплей захватывает сразу. Секрет в том, что разработчики скрестили легендарные The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Shadow of the Colossus. Получилось классно.

Бо́льшую часть времени героиня лазает по скалам, размахивает клинком, парирует вражеские выпады и, главное, использует заклинания. Поджигает всех огнём, который достоверно распространяется по округе. Морозит льдом, чтобы обездвижить быстрые и невидимые цели. Телекинезом швыряет булыжники или попросту скидывает негодяев в бездонную яму.

Это малая часть заклинаний: ещё есть призыв миньонов, стягивание всего хлама в одно место и дальнейший взрыв, ледяная мина и много чего ещё. Магия комбинируется друг с другом и прокачивается. Если на первом уровне огненное дыхание безобидно, то на третьем сопоставимо с залпом могучего дракона.

Скоро пламя распространится на траву Фото: Yellow Brick Games

По каждой локации бродит босс. Это всегда гигантская тварь размером с весь экран, убивать которую нужно на манер Shadow of the Colossus. То есть карабкаться по телу, не позволять себя скинуть и искать уязвимое место. Например, величественный титан носит броню. Сначала сбиваем её ударами по стыкам, потом бьём по оголённым участкам тела.

Как писал ранее, просто снести всё здоровье — плохая идея. Всё-таки каждый босс хранит магическую силу, и лучше бы её впитать. Для этого читаем записи, допрашиваем мудреца в лагере и узнаём: способность условного ездового змея хранится в хвосте. Вот только уничтожить броню на нужной части тела мало, враг просто сбросит вас. Сначала нужно сломать ноги, сбить все защитные пластины, как следует изранить — и лишь тогда впитывать силу.

За победу над этим великаном научат призывать миньонов Фото: Yellow Brick Games

Всего в игре 10 боссов, и каждый требует особого подхода. Звучит красиво, но есть и недостатки: чего стоит факт, что бить грозных тварей придётся минимум три раза. Только так вы прокачаете заклинания до максимального уровня и станете приличным героем. Иначе будете бегать со слабым телекинезом и даже вырвать у врага щит не сможете. Это сделает рядовую схватку изнурительной. Другие мобы уязвимы исключительно перед огнём или морозом, поэтому эти перки тоже важно развивать.

Устранять босса первые два раза приятно, но затем налёты превращаются в типичные гринд-активности. Титаны всё время респавнятся, обойти их выходит не всегда, и даже сюжетные задания временами велят наведаться к цели и в бесчисленный раз уничтожить.

После битвы с драконом половина локации пылает Фото: Yellow Brick Games

Увы, ситуация с боссами описывает всю суть Eternal Strands. Поначалу игра завораживает, кажется глотком свежего воздуха. А затем заставляет по 10 раз делать одно и то же: исследовать давно заученные локации, собирать горы ресурсов, массово выполнять квесты «подай-принеси».

Если сюжетные задания хоть как-то подталкивают вперёд, то все побочные — топтание на месте. Взять девушку-кузнеца, которая просит собрать важные записи. Идём в одну часть города и долго лазаем по крышам, чтобы всё найти. Потом несёмся в другой край столицы и снова копаемся в документах. В финале возвращаемся в исходную точку и, как вы поняли, опять занимаемся бумагами. Происходит ли в процессе что-либо интересное? Нет.

Классный ли у квеста сюжет? Абсолютно банальный. Утомляет ли беготня? Очень. В теории игру можно пройти без гринда, прокачки способностей и прохождения побочных заданий. Возможно, будет не так уж и сложно, но предельно душно.

Поднимать врагов в воздух очень приятно Фото: Yellow Brick Games

Проблема Eternal Strands в том, что у Майка Лейдлоу, похоже, были скромные бюджет и команда. В таких условиях маэстро решил сделать большую игру на 30 часов — увы, за счёт повторений и растягиваний. Лучше бы вырезал всё лишнее и ограничился 10 часами концентрированного веселья.

Визуал приятный, но без восторгов

Выглядит игра прилично. На локациях регулярно меняются время суток и погода — от засухи до безумного мороза. Некоторые цитадели хочется рассмотреть внутри и снаружи. Боссы эпичны и прекрасно детализированы. Быть может, кто-то назовёт визуал фортайтовским и даже мобильным, но давайте помнить: «Зельду» за подобное не ругали.

Технически новинка определённо требует патчей. Текстуры порой не прогружаются, огонь частенько пропадает, во время жарких заруб на PS5 заметны микрофризы. Неприятно, но ничего критичного — ни серьёзных багов, ни вылетов.

Бюджетно, но симпатично Фото: Yellow Brick Games

Eternal Strands: стоит ли играть?

У выходцев из BioWare получилась приятная игра — с роскошными боссами, отличной физикой и массой возможностей. К сожалению, её слишком растянули, так что со временем радость сменяется раздражением. Но мешает ли это назвать первые 10 часов прохождения волшебными? Ни капли.

Оценка Eternal Strands — 7 из 10

Понравилось

Физика и заклинания прекрасны

Каждый босс великолепен

Симпатичный визуал.

Не понравилось