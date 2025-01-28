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Deepseek: что это за нейросеть, чем отличается от ChatGPT, как установить, как пользоваться, как оплатить

Что такое DeepSeek и как пользоваться китайским искусственным интеллектом
Михаил Шевкун
Deepseek
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Рассказываем про китайский ИИ-бум.

Искусственный интеллект в последние пару лет стал главным предметом для обсуждения по всему миру, а особенно в США, где до последнего времени проходили главные скачки в его применении и разработке. Однако за последние дни всё резко изменилось с приходом китайского DeepSeek.

Что такое нейросеть DeepSeek

Мы попросили самого DeepSeek рассказать о себе.

Привет! Я — DeepSeek-V3, интеллектуальный помощник, созданный компанией DeepSeek. Моё основное предназначение — помогать людям находить информацию, отвечать на вопросы, решать задачи и поддерживать в различных сферах: от учёбы и работы до повседневных вопросов. Я основан на передовых технологиях искусственного интеллекта и постоянно обучаюсь, чтобы становиться лучше. Моя цель — сделать вашу жизнь проще и удобнее, предоставляя точные и полезные ответы в режиме реального времени.
DeepSeek

DeepSeek

Фото: DeepSeek

Отличия DeepSeek от ChatGPT

Для обычного пользователя в среднем между двумя нейросетями большой разницы нет — более того, в некоторых задачах китайская новинка уже превосходит американского «золотого ребёнка». Отмечается, что DeepSeek развивается независимо, что со временем может дать ещё большее преимущество.

Ключевых достоинства у DeepSeek два:

  1. DeepSeek в России работает без ограничений.
  2. Сейчас DeepSeek полностью бесплатный.

Вдобавок для бизнеса DeepSeek привлекателен тем, что его языковая библиотека полностью совместима с ChatGPT, благодаря чему компании могут просто заменить одно на другое — и примерно тот же ИИ за бесплатно.

Ещё одним важным отличием DeepSeek стал открытый исходный код, благодаря чему каждый может скачать его и даже использовать на собственном железе, настраивая под собственные нужды.

Мобильное приложение DeepSeek

Мобильное приложение DeepSeek

Фото: DeepSeek

Как установить DeepSeek

Нейросеть доступна как в браузере, так в приложениях для iOS (App Store) и Android (Google Play).

Страница DeepSeek для iOS

Страница DeepSeek для iOS

Фото: Apple

Как пользоваться DeepSeek

Зайдите на сайт или скачайте мобильное приложение DeepSeek (iOS | Android), после чего обязательно зарегистрируйте — это можно сделать либо через личную электронную почту, либо воспользоваться входом через аккаунты Google или Apple.

Сейчас регистрация может занимать больше времени, чем обычно, поскольку на сервис начались хакерские атаки.

После этого вы получите доступ к полным возможностям DeepSeek — вводите любые запросы, которые вас интересуют. Чат-бот работает без ограничений в России и не требует никакой оплаты. Все функции доступны сразу.

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