Искусственный интеллект в последние пару лет стал главным предметом для обсуждения по всему миру, а особенно в США, где до последнего времени проходили главные скачки в его применении и разработке. Однако за последние дни всё резко изменилось с приходом китайского DeepSeek.
- Что такое нейросеть DeepSeek
- Отличия DeepSeek от ChatGPT
- Как установить DeepSeek
- Как пользоваться DeepSeek
Что такое нейросеть DeepSeek
Мы попросили самого DeepSeek рассказать о себе.
Привет! Я — DeepSeek-V3, интеллектуальный помощник, созданный компанией DeepSeek. Моё основное предназначение — помогать людям находить информацию, отвечать на вопросы, решать задачи и поддерживать в различных сферах: от учёбы и работы до повседневных вопросов. Я основан на передовых технологиях искусственного интеллекта и постоянно обучаюсь, чтобы становиться лучше. Моя цель — сделать вашу жизнь проще и удобнее, предоставляя точные и полезные ответы в режиме реального времени.
DeepSeek
Фото: DeepSeek
Отличия DeepSeek от ChatGPT
Для обычного пользователя в среднем между двумя нейросетями большой разницы нет — более того, в некоторых задачах китайская новинка уже превосходит американского «золотого ребёнка». Отмечается, что DeepSeek развивается независимо, что со временем может дать ещё большее преимущество.
Ключевых достоинства у DeepSeek два:
- DeepSeek в России работает без ограничений.
- Сейчас DeepSeek полностью бесплатный.
Вдобавок для бизнеса DeepSeek привлекателен тем, что его языковая библиотека полностью совместима с ChatGPT, благодаря чему компании могут просто заменить одно на другое — и примерно тот же ИИ за бесплатно.
Ещё одним важным отличием DeepSeek стал открытый исходный код, благодаря чему каждый может скачать его и даже использовать на собственном железе, настраивая под собственные нужды.
Мобильное приложение DeepSeek
Фото: DeepSeek
Как установить DeepSeek
Нейросеть доступна как в браузере, так в приложениях для iOS (App Store) и Android (Google Play).
Страница DeepSeek для iOS
Фото: Apple
Как пользоваться DeepSeek
Зайдите на сайт или скачайте мобильное приложение DeepSeek (iOS | Android), после чего обязательно зарегистрируйте — это можно сделать либо через личную электронную почту, либо воспользоваться входом через аккаунты Google или Apple.
После этого вы получите доступ к полным возможностям DeepSeek — вводите любые запросы, которые вас интересуют. Чат-бот работает без ограничений в России и не требует никакой оплаты. Все функции доступны сразу.