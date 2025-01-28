Что такое DeepSeek и как пользоваться китайским искусственным интеллектом

Искусственный интеллект в последние пару лет стал главным предметом для обсуждения по всему миру, а особенно в США, где до последнего времени проходили главные скачки в его применении и разработке. Однако за последние дни всё резко изменилось с приходом китайского DeepSeek.

Что такое нейросеть DeepSeek

Мы попросили самого DeepSeek рассказать о себе.

Привет! Я — DeepSeek-V3, интеллектуальный помощник, созданный компанией DeepSeek. Моё основное предназначение — помогать людям находить информацию, отвечать на вопросы, решать задачи и поддерживать в различных сферах: от учёбы и работы до повседневных вопросов. Я основан на передовых технологиях искусственного интеллекта и постоянно обучаюсь, чтобы становиться лучше. Моя цель — сделать вашу жизнь проще и удобнее, предоставляя точные и полезные ответы в режиме реального времени.

DeepSeek Фото: DeepSeek

Отличия DeepSeek от ChatGPT

Для обычного пользователя в среднем между двумя нейросетями большой разницы нет — более того, в некоторых задачах китайская новинка уже превосходит американского «золотого ребёнка». Отмечается, что DeepSeek развивается независимо, что со временем может дать ещё большее преимущество.

Ключевых достоинства у DeepSeek два:

DeepSeek в России работает без ограничений . Сейчас DeepSeek полностью бесплатный .

Вдобавок для бизнеса DeepSeek привлекателен тем, что его языковая библиотека полностью совместима с ChatGPT, благодаря чему компании могут просто заменить одно на другое — и примерно тот же ИИ за бесплатно.

Ещё одним важным отличием DeepSeek стал открытый исходный код, благодаря чему каждый может скачать его и даже использовать на собственном железе, настраивая под собственные нужды.

Мобильное приложение DeepSeek Фото: DeepSeek

Как установить DeepSeek

Нейросеть доступна как в браузере, так в приложениях для iOS (App Store) и Android (Google Play).

Страница DeepSeek для iOS Фото: Apple

Как пользоваться DeepSeek

Зайдите на сайт или скачайте мобильное приложение DeepSeek (iOS | Android), после чего обязательно зарегистрируйте — это можно сделать либо через личную электронную почту, либо воспользоваться входом через аккаунты Google или Apple.

После этого вы получите доступ к полным возможностям DeepSeek — вводите любые запросы, которые вас интересуют. Чат-бот работает без ограничений в России и не требует никакой оплаты. Все функции доступны сразу.