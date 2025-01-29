Бескомпромиссные казахские бандиты. Обзор фильма «Рэкетир: Новые времена»

Уже 13 февраля фанаты криминальной драмы смогут посмотреть «Рэкетир: Новые времена», третью и финальную главу казахстанской саги. Мы посетили закрытый показ Ray of Sun Pictures и спешим поделиться впечатлениями.

«Рэкетир: Новые времена»: информация о фильме

Название: «Рэкетир: Новые времена».

Режиссёры: Акан Сатаев.

Актёры: Саят Исембаев, Асель Сагатова, Асылхан Толепов, Рауан Ахмедов, Сакен Аминов и другие.

Дата выхода в России: 13 февраля 2025 года.

Жанр: криминал, драма.

Продолжительность: 90 минут.

Страна: Казахстан.

«Рэкетир: Новые времена»: где смотреть?

Прокат фильма стартует 13 февраля в кинотеатрах России.

Видео доступно на YouTube-канале SATAIFILM. Права на видео принадлежат Sataifilm.

Новые времена, старые люди

За совершённые ошибки Саян оказался в тюрьме. В скором времени он должен выйти на свободу, но случается несчастье — прошлое никак не отступает. Теперь главному герою придётся восстановить старые связи и снова перейти на путь криминала, чтобы разобраться с новыми проблемами и отомстить. Фильм полноценно и логично развивает историю персонажей и снова сталкивает два поколения «легальных» и не очень бандитов, показывая во всех красках жизнь людей внутри криминала.

В «Рэкетире 3» больше внимания уделили экшену, подняв градус накала до максимума. Меньше пустых и ненужных диалогов — больше брутальных драк, разборок и перестрелок. Здесь достаточно жестокости, которая снежным комом сминает всех героев друг за другом. Они поддаются эмоциям и молниеносно вступают в конфликты, пытаются разобраться в одной ситуации и порождают следом другую. И это сделано умело. Всё ради того, чтобы удержать зрителя у экрана.

«Рэкетир: Новые времена» Фото: Sataifilm

Идеализация криминала

Но за попытками показать правду жизни криминальных авторитетов и их сообщников создатели «Рэкетира» не смогли избавиться от очевидной проблемы, разрушающей общество — за «настоящими братанами» и их самоотверженностью ради своих близких и друзей в фильме чувствуется разделение на «хороших» и «плохих», а следом замечается идеализация такого аморального образа жизни.

И просто решать проблемы — это одно. Совершенно другое — ввязываться в бесчисленные столкновения с оппонентами. За одним убийством следует другое. Всё это якобы ради спасения дружбы, любви и справедливости. Но совершенно не теми методами, которые выбрали герои. Многое в этом и отталкивает, особенно «честный» и «правильный» быт людей внутри криминала. Саян ощущается этаким справедливым судьёй, который если и мстит, то за дело, убивает в ответ на убийство и всегда помогает заботиться о близких своих друзей.

Из-за этого лежащая на поверхности идея о последствиях выбора опасного пути, тянущаяся ещё с первой киноленты, ощущается как будто вне кадра. И вроде бы создатели противопоставляют нормальности азартную и «увлекательную» жизнь через трагичные последствия для всех героев, но не останавливают их и продолжают вести этой тропой. Саян и компания уже не могут остановиться… И, к сожалению, правильные мысли о снижении агрессии, неконтролируемой злобы, принятии недостатков ближнего и постоянном движении человека к свету могут остаться незаметными для многих киноманов.

«Рэкетир: Новые времена» Фото: Sataifilm

Непривычное кино

Если абстрагироваться от фестивального и популярного «попкорнового» кино, а размышлять о «Рэкетире» как об отдельном направлении кинематографа, показывающем истории бандитов, то такой фильм имеет право на существование. Не зря некогда культовые «Брат», «Бумер» и «Бригада» так сильно запали в душу огромному числу зрителей. Именно поэтому стоит понимать, что такая картина понравится далеко не всем — она прежде всего нацелена на рынок СНГ, где до сих пор силён культ «братанов».

Наблюдать за происходящим может быть увлекательно даже далёкому от религиозного и культурного контекста зрителю, но только при готовности к знакомству с уникальными традициями и особенностями «бандитской» жизни. Я лично не пожалел, что познакомился с этой историей, и лишний раз утвердил внутри себя ясную истину — насилие порождает ещё большее насилие. И лучше его избегать, ибо чаша каждого может переполниться.

«Рэкетир: Новые времена» Фото: Sataifilm

«Рэкетир: Новые времена»: стоит ли смотреть?

«Новые времена» вряд ли притянут к экранам современную молодёжь, далёкую от подобного рода братства. Зато они точно подойдут фанатам брутальных «разборок» и любителям вечных противостояний между «хорошими» и «плохими» бандитами. Идея далеко не нова и с учётом контекста сработает не на всех и каждого. Несмотря на это, наблюдать за историей персонажей вполне увлекательно, особенно при особой любви к известным «бандитским» кинофильмам.

Оценка «Рэкетир: Новые времена» — 6 из 10

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Главная идея заключается в негативном влиянии криминала на судьбу человека.

Брутальные стычки и обилие экшена.

Погружение в быт и традиции Казахстана.

Завершающая «глава» соединила истории всех героев и довела историю до логичного финала.

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