Сложнее, чем Dark Souls? Обзор Ninja Gaiden 2 Black

Игры FromSoftware гремят столь оглушительно, что некоторые геймеры поверили: именно эти японцы придумали хардкор. Такие люди точно не играли в Ninja Gaiden, которую студия Team Ninja выпустила ещё в 2004-м. Там не было душ и костров, зато невыносимых испытаний хватало.

Каждая стычка с рядовыми врагами проверяла навыки со строгостью требовательного учителя. Блокируйте выпады, следите за флангами, используйте зрелищные комбинации, бегайте от выстрелов по стенам — и пристально следите за полоской здоровья, ведь уменьшается она быстро. Ninja Gaiden быстро стирала неподготовленных игроков в порошок, но другим навеки западала в сердце.

Если не считать технических ремастеров, серия провела в стазисе 13 лет. До тех пор пока 23 января 2025 года на стриме Xbox Developer Direct не огласили две новости. Первая — Ninja Gaiden 4 выйдет осенью. Вторая — ремейк Ninja Gaiden 2 уже доступен. Но удалась ли обновлённая версия легендарной игры?

Ninja Gaiden 2 Black: главное об игре

Название: Ninja Gaiden 2 Black.

Платформы: ПК, Xbox Series, PlayStation 5.

Разработчик: Team Ninja.

Издатель: Koei Tecmo.

Дата выхода: 28 января 2025 года.

Жанр: экшен-RPG.

Перевод: отсутствует.

Ninja Gaiden 2 Black: как поиграть?

В российском Steam игра не продается. В казахстанском регионе стоит 20 800 тенге (примерно 4000 рублей). В день релиза ремейк Ninja Gaiden 2 попал в подписку Game Pass.

Видео размещено на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Koei Tecmo.

У ниндзя нет цели, только путь

Сюжет Ninja Gaiden 2 напоминает боевики 1990-х. Негодяи из клана «Чёрный Паук» атакуют деревню нашего героя Рю Хаябусы. Они жгут дома, обижают детей и похищают древнюю реликвию. С её помощью можно воскресить самого князя тьмы!

Параллельно по всему миру творится безумие: то оборотни начнут кромсать жителей симпатичного европейского города, то повелитель молний натворит дел в центре Нью-Йорка. Кому разбираться с этим бардаком? Рю Хаябусе и его союзникам.

Таких монстров ниндзя кладёт пачками Фото: Koei Tecmo

Временами сценарий скатывается в такой хаос, что возникают вопросы. Чем мы сейчас занимаемся? Кто все эти люди? Что за чертовщина происходит? Ответами становятся не самые осмысленные, но очень эпичные сцены. Вот мы выпрыгиваем из взрывающегося самолёта на мотоцикле. Вот дерёмся с заклятым врагом и после победы слушаем самурайские речи о чести. Вот выходим в центр Колизея и кромсаем армию оборотней. Сумбурно, но, чёрт возьми, круто.

Главное, что история добавляет Ninja Gaiden 2 разнообразия. Рю закидывают в снежные горы, солнечную Италию, дождливый Нью-Йорк, технологический Токио и даже в воздушную крепость. Также в руки игрока временами вручают других персонажей — например, очаровательную охотницу на демонов Рэйчел с её кувалдой и миниганом. Благодаря такой насыщенности сценарные недостатки прощаешь.

Эпичная битва в Колизее Фото: Koei Tecmo

Один в поле — воин

Геймплей Ninja Gaiden 2 — безостановочное рубилово на манер Devil May Cry и старых God of War. Мобы несутся в ближний бой, стреляют издали, колдуют, летают, сбивают с ног богатырскими джебами. Обычно всё это происходит одновременно, вынуждая крутиться стремительнее белки в колесе.

Одного разносим любимым комбо, во второго швыряем огненный шар, третьего расстреливаем из увесистой пушки. Потом уходим в оборону, по стене уходим от фаербола и в нужный момент отталкиваемся, обрушивая на очередную голову клинок. Стоит чуть замешкаться, как враги сразу надерут уши.

После драки земля всегда усеяна трупами Фото: Koei Tecmo

Прелесть не только в том, что враги многочисленны и требуют сноровки. Они ещё и умирают эффектно: теряют конечности, заливают арены кровью и послушно принимают брутальные добивания. Важно, что расчленение влияет на геймплей: любопытно следить, как безногий бедолага ползёт к вам, чтобы повалить на землю и самопожертвенно взорваться.

Другое достоинство — многообразие оружия. Вы начинаете игру с катаной, сюрикеном и магическим огненным шаром, но к финалу оцените почти 20 смертоносных девайсов. Перчатка-лезвие, кусаригама, заострённый цеп, тонфа, парные и двуручные мечи, убойные пушки. У этих оружий свои достоинства, комбинации и идеальные условия для использования. В толпу легче залететь со слабым, но размашистым цепом, который облегчает контроль. Однако босса, что не даёт нанести много ударов, лучше рубить чем-то тяжелым.

Естественно, арсенал прокачивается, список доступных заклинаний растёт, полоска здоровья становится всё длиннее — особенно у игрока, который дотошно исследует локации. Если в Ninja Gaiden 2 есть неприметный переулок, в нём наверняка стоит сундук с чем-то полезным.

Даже на высокой сложности игра не кажется особенно хардкорной Фото: Koei Tecmo

Прикольные противники, литры крови и множество видов оружия превращают ремейк в отличный боевик, где герой постоянно рубит-рубит-рубит и прерывается лишь на паркур. Правда, боевик этот родом из 1990-х. К примеру, камера здесь мерзопакостная: постоянно спотыкается, упирается в стены и не показывает противников. Чтобы привыкнуть к такому, понадобится много времени.

Ещё и нормально сфокусироваться на враге нельзя. Отдельная кнопка лишь на мгновение нацеливается на конкретного монстра. Как только он сделает шаг в сторону, удар летит в молоко. Поэтому снова прожимайте ту самую кнопку и надейтесь, что добыча застыла на месте.

Также многие ругаются, что ремейк опирается на версию Sigma. В оригинальной Ninja Gaiden врагов было больше, а умирали они быстро. В следующем порте число негодяев сократили, зато сделали их жирнее. Именно последний формат адаптировали для новой Ninja Gaiden 2. Лично мне он не показался неудачным, так как подталкивает к изучению комбо. Всё же в изящном истреблении, когда Рю подбрасывает врагов в воздух и шинкует их десятком ударов, есть особый шарм.

Поиграть дают не только за Рю Фото: Koei Tecmo

Местами красиво, местами, как на PS3

Визуал в ремейке неровный. Когда разработчики закидывают на умело освещённую арену с неоновыми вывесками, огнём и фонарями, всё выглядит отлично. Но стоит заглянуть в какую-нибудь пещеру, как современная игра превращается в нечто устаревшее.

Я проходил ремейк на ПК с RTX 4060 на борту, поэтому проблем с разрешением и FPS не заметил. Однако на Xbox Series X в режиме производительности качество падает до 635p. С оптимизацией точно непорядок, потому как технологическим шедевром игру не назвать.

Атмосферная локация Фото: Koei Tecmo

Ninja Gaiden 2 Black: стоит ли играть?

Если любите жанр, не пропускайте ремейк Ninja Gaiden 2. Несмотря на минусы, это отличный боевик с завораживающими сражениями и приятным разнообразием локаций. Так почему бы не заценить новинку в Game Pass?

Оценка Ninja Gaiden 2 Black — 7,5 из 10

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Зрелищные поединки.

Много уникального оружия.

Разнообразие локаций.

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