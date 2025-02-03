А также табель-календарь до конца месяца.

Бесплатные коды для игры «Мир танков» в феврале 2025 года

В феврале фанатов «Мира танков» снова ждут новые промокоды, которые предоставят бесплатные награды. Их немного, зато в очередной раз обновился табель-календарь с обилием полезных предметов. В этом материале мы расскажем обо всех действующих промокодах и бонусах «Мира танков».

Все рабочие бонус-коды для «Мира танков» (в феврале 2025 года)

ALFA11LVL — 25 золота и универсальная брошюра;

BOOSTERCREWEXP — +50% к боевому опыту на 1 час, +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час;

CREWFIREFIGHTING — 5 предбоевых инструкций экипажа «Искусство сбивать пламя».

«Мир танков» Фото: Lesta

Новые игроки тоже смогут получить бесплатные награды, но только при регистрации аккаунта. Доступные коды:

PLAY11LVL — за выполнение всех задач откроются танки ИС-2, Т-34М-54 и Matilda LVT, 5500 золота, 100 дней танкового премиум-аккаунта, 10 млн серебра, 500 тысяч опыта, 6 универсальных пособий, 50% к кредитам на 1 час, 300% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час, 100% к боевому опыту на 1 час. Лучшие игроки, попадающие в десятку, смогут получить 90 раз бонусы 300% кредитов и 500% опыта, а после ещё 90 раз 150% кредитов и 250% опыта;

IGRAIVMIRTANKOV — 1000 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, аренда на 7 дней танков «Объект 274а», «КВ-122» и СУ-100Y, боевая задача «Быстрый старт» и купон со скидкой на 15% в премиум-магазине;

TANKOLET — 1000 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк AM 39 Gendron-Somua с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

LESTAMIRTAHKOV — 1000 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк T2 Light Tank с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

TANKBATTLES — 750 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк M22 Locust с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Ram II на 10 битв;

RUTANKS — 500 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 с Л-11» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда T-34-85M на 10 битв;

MTLESTA — 500 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк Matilda LVT с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Sherman VC Firefly на 10 битв;

TAHKI — 250 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда T-34-85M на 10 битв;

TANKITOP1RU — 250 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «KB-1 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Объект 244» на 10 битв.

Табель-календарь в «Мире танков» на февраль 2025 года

В «Мире танков» ежедневно выдаются бесплатные предметы через табель-календарь. Для этого достаточно посещать его и забирать награды. Как это сделать:

Перейдите в табель-календарь. Нажмите на доступную дату и заберите предмет. Откройте игру для сохранения наград на аккаунте.

Табель-календарь Фото: Lesta

В течение 24 часов можно добыть только один предмет из доступных. Табель-календарь обновляется ежедневно в 3:00 мск. Если игрок не успел получить награду за текущий день, он не сможет перейти к следующему предмету, пока не активирует предыдущий.

За февраль можно получить

100 золота;

100 бонов;

20 000 кредитов;

1 день танкового премиум-аккаунта;

2 бонуса на +50% к опыту за бой на 1 час;

1 бонус на +200% к свободному опыту и опыту экипажа за бой на 1 час;

6 предбоевых инструкций («Укрытие на местности», «Продувка воздуховодов», «Без резких движений», «Долг превыше всего», «Рациональная боеукладка», «Искусство сбивать пламя»);

2 малых ремкомплекта;

2 малых огнетушителя;

2 малые аптечки;

2 демонтажных набора;

3 декали «Любви вся техника покорна»;

2D Стиль «200 дней и ночей»;

6 декалей и 2D Стиль «Праздник мужества»;

1 случайное игровое имущество;

1 контейнер «Путь воина».

«Мир танков» Фото: Lesta

Призовая коробка в «Мире танков» на февраль 2025 года

«Призовая коробка» — это ещё один специальный подарок для всех игроков. Для получения перейдите на сайт и активируйте кнопку «Получить». Не забудьте после этого запустить игру для переноса полученной награды.

Для тех, кто давно не заходил в игру, подготовлен особый бонус: недельный танковый премиум и три боевые задачи. Остальные игроки смогут воспользоваться бесплатным купоном на скидку и получить предбоевые инструкции. За выполнение каждой миссии предоставляются серебро, опыт и личные резервы, которые помогут в дальнейшем развитии.