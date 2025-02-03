Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 6. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Статьи

Бонус-коды Мира танков в феврале-2025: табель-календарь, промокоды World of Tanks действующие, актуальные, бесплатные

Бесплатные коды для игры «Мир танков» в феврале 2025 года
Кирилл Примаков
Бонус-коды «Мира танков» на февраль-2025
Аудио-версия:
Комментарии
А также табель-календарь до конца месяца.

В феврале фанатов «Мира танков» снова ждут новые промокоды, которые предоставят бесплатные награды. Их немного, зато в очередной раз обновился табель-календарь с обилием полезных предметов. В этом материале мы расскажем обо всех действующих промокодах и бонусах «Мира танков».

Все рабочие бонус-коды для «Мира танков» (в феврале 2025 года)

ALFA11LVL — 25 золота и универсальная брошюра;

BOOSTERCREWEXP — +50% к боевому опыту на 1 час, +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час;

CREWFIREFIGHTING — 5 предбоевых инструкций экипажа «Искусство сбивать пламя».

«Мир танков»

«Мир танков»

Фото: Lesta

Новые игроки тоже смогут получить бесплатные награды, но только при регистрации аккаунта. Доступные коды:

PLAY11LVL — за выполнение всех задач откроются танки ИС-2, Т-34М-54 и Matilda LVT, 5500 золота, 100 дней танкового премиум-аккаунта, 10 млн серебра, 500 тысяч опыта, 6 универсальных пособий, 50% к кредитам на 1 час, 300% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час, 100% к боевому опыту на 1 час. Лучшие игроки, попадающие в десятку, смогут получить 90 раз бонусы 300% кредитов и 500% опыта, а после ещё 90 раз 150% кредитов и 250% опыта;

IGRAIVMIRTANKOV — 1000 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, аренда на 7 дней танков «Объект 274а», «КВ-122» и СУ-100Y, боевая задача «Быстрый старт» и купон со скидкой на 15% в премиум-магазине;

TANKOLET — 1000 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк AM 39 Gendron-Somua с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

LESTAMIRTAHKOV — 1000 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк T2 Light Tank с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

TANKBATTLES — 750 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк M22 Locust с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Ram II на 10 битв;

RUTANKS — 500 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 с Л-11» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда T-34-85M на 10 битв;

MTLESTA — 500 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк Matilda LVT с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Sherman VC Firefly на 10 битв;

TAHKI — 250 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда T-34-85M на 10 битв;

TANKITOP1RU — 250 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «KB-1 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Объект 244» на 10 битв.

Материалы по теме
Абсолютно всё, что нужно знать про Kingdom Come: Deliverance 2
Абсолютно всё, что нужно знать про Kingdom Come: Deliverance 2

Табель-календарь в «Мире танков» на февраль 2025 года

В «Мире танков» ежедневно выдаются бесплатные предметы через табель-календарь. Для этого достаточно посещать его и забирать награды. Как это сделать:

  1. Перейдите в табель-календарь.
  2. Нажмите на доступную дату и заберите предмет.
  3. Откройте игру для сохранения наград на аккаунте.
Табель-календарь

Табель-календарь

Фото: Lesta

В течение 24 часов можно добыть только один предмет из доступных. Табель-календарь обновляется ежедневно в 3:00 мск. Если игрок не успел получить награду за текущий день, он не сможет перейти к следующему предмету, пока не активирует предыдущий.

За февраль можно получить

100 золота;
100 бонов;
20 000 кредитов;
1 день танкового премиум-аккаунта;
2 бонуса на +50% к опыту за бой на 1 час;
1 бонус на +200% к свободному опыту и опыту экипажа за бой на 1 час;
6 предбоевых инструкций («Укрытие на местности», «Продувка воздуховодов», «Без резких движений», «Долг превыше всего», «Рациональная боеукладка», «Искусство сбивать пламя»);
2 малых ремкомплекта;
2 малых огнетушителя;
2 малые аптечки;
2 демонтажных набора;
3 декали «Любви вся техника покорна»;
2D Стиль «200 дней и ночей»;
6 декалей и 2D Стиль «Праздник мужества»;
1 случайное игровое имущество;
1 контейнер «Путь воина».

«Мир танков»

«Мир танков»

Фото: Lesta

Призовая коробка в «Мире танков» на февраль 2025 года

«Призовая коробка» — это ещё один специальный подарок для всех игроков. Для получения перейдите на сайт и активируйте кнопку «Получить». Не забудьте после этого запустить игру для переноса полученной награды.

Для тех, кто давно не заходил в игру, подготовлен особый бонус: недельный танковый премиум и три боевые задачи. Остальные игроки смогут воспользоваться бесплатным купоном на скидку и получить предбоевые инструкции. За выполнение каждой миссии предоставляются серебро, опыт и личные резервы, которые помогут в дальнейшем развитии.

Материалы по теме
Сложнее, чем Dark Souls? Обзор Ninja Gaiden 2 Black
Сложнее, чем Dark Souls? Обзор Ninja Gaiden 2 Black
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android