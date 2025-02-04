23 лучшие игры Roblox в 2025 году

Roblox открывает разнообразный мир игр всех жанров и возможностей. Здесь каждый геймер найдёт для себя нечто весёлое и увлекательное. Но как отыскать наиболее подходящий проект для себя? Вопрос очень трудный, поэтому сегодня мы расскажем о самых популярных и необычных играх, доступных в «Роблокс».

Adopt Me!

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Adopt Me! — одна из самых популярных игр в Roblox, где игроки могут заводить питомцев, ухаживать за ними, строить дома и обмениваться животными с другими пользователями.

Игра регулярно обновляется — разработчики добавляют новых питомцев, предметы и мероприятия. Милые животные и социальное взаимодействие делают игру привлекательной для всех возрастов, однако подавляющее большинство — юные геймеры дошкольного возраста.

Adopt Me Фото: Roblox

Brookhaven RP

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Brookhaven — ролевая игра в открытом мире с подробным погружением в процесс. Пользователи могут с головой погрузиться в виртуальную жизнь. Здесь каждому доступно множество занятий: вождение автомобиля, постройка дома, работа (например, полицейским или пожарным), общение с друзьями и особые сценарии. Игра похожа на настоящую жизнь и выделяется на фоне других свободой действий и проработанным, детализированным миром.

Brookhaven RP Фото: Roblox

Blox Fruits

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Blox Fruits — это ролевая игра в стиле аниме, вдохновлённая известным аниме One Piece. Игроки станут пиратами и отправятся исследовать острова в поисках «дьявольских фруктов» ради получения уникальных способностей, например, огня, льда и даже управления временем. Добыть их будет непросто, ведь повсюду опасные враги.

Мир игры полон разнообразных квестов и боссов — приключений хватит на всех. Да и попутно можно улучшать навыки, добывать редкое оружие, участвовать в битвах с другими игроками. К тому же Blox Fruits порадует динамичной боевой системой и возможностью создавать уникальные билды персонажей.

Blox Fruits Фото: Roblox

Shrimp Game

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Shrimp Game — пародия на сериал «Игра в кальмара» с упором на юмор и забавные состязания. Игроки участвуют в абсурдных мини-играх, например, уворачиваются от летающих креветок или собирают их за ограниченное время. Проект сохраняет дух соревнований и добавляет множество смешных ситуаций. Shrimp Game идеальна для тех, кто хочет повеселиться в лёгкой и дружелюбной атмосфере без лишнего напряжения.

Shrimp Game Фото: Roblox

Tower Defense Simulator

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В Tower Defense Simulator игроки защищают свою базу от волн врагов с помощью размещения особых башен. Каждое строение отмечено уникальными особенностями — какие-то наносят урон, какие-то восполняют здоровье, а какие-то замедляют противников.

В игре доступно множество разнообразных режимов, присутствует даже кооперативная опция для совместной защиты базы с друзьями. В TDS геймерам не обойтись без стратегического мышления и планирования, так как правильное размещение башен и их улучшение — ключ к победе. Разработчики активно расширяют проект, добавляют новые виды строений, врагов и мероприятий, поэтому в игре всегда найдётся место любителям жанра.

Tower Defense Simulator Фото: Roblox

Phantom Forces

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Phantom Forces — реалистичный шутер от первого лица с обилием вооружения, карт и режимов. Игра порадует проработанными локациями с разнообразным окружением и упором на детализированное окружение и тактический геймплей. Такой проект подойдёт любителям динамичных баталий и перестрелок, в которых не обойтись без стратегического мышления. Попробуйте переиграть своего оппонента и достигнуть доминирования в бою.

Phantom Forces Фото: Roblox

Bloxburg

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Bloxburg — полноценный симулятор жизни с элементами строительства. Игроки могут строить дома, получать полезную профессию, работать, обучаться новому и общаться с другими. Игра отличается высокой проработкой окружения и обилием возможностей для творчества. Геймеры способны создавать уникальные дома, украшать их по своему желанию и погружаться в реалистичную, но виртуальную жизнь.

Bloxburg Фото: Roblox

Jailbreak

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Jailbreak — игра в жанре «полицейские и грабители». Пользователи могут стать опасными преступниками, грабящими банки, или же пойти путём добропорядочных граждан и вжиться в роль полицейских, «охотящихся» на воров. Игра предлагает открытый мир, разнообразные транспортные средств и динамичный геймплей.

Jailbreak Фото: Roblox

Arsenal

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Arsenal — быстрый и динамичный шутер, в котором игроки сражаются за звание чемпиона. Главная особенность игры — постоянная смена оружия. Эта особенность не только подогревает интерес у игроков, но и добавляет азарта, заставляя каждого пользователя адаптироваться к новым условиям.

Arsenal Фото: Roblox

Murder Mystery 2

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В Murder Mystery 2 пользователи делятся на три роли: невинные граждане, убийца и шериф. Этакий аналог «Мафии». Невинные должны постараться выжить, убийца обязан устранить всех, а шериф — найти и остановить злодея. В таких «матчах» не обойтись без продумывания стратегии наперёд, использования хитрости и быстрой реакции. Простые правила и динамичный геймплей заставят снова и снова возвращаться в этот проект. Неудивительно, что он стал одним из самых популярных на площадке Roblox.

Murder Mystery 2 Фото: Roblox

Royale High

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Royale High — ролевая игра о сказочной школе для принцесс и принцев. Пользователи могут принимать участие в уроках, собирать наряды, танцевать на балах и исследовать волшебные миры. В игре представлены приятный визуальный стиль и вариативная кастомизация персонажей.

Royale High Фото: Roblox

Tower of Hell

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Tower of Hell — очень сложный платформер, в котором игрокам нужно забираться на уступы и преодолевать препятствия. Главная цель — добраться до вершины башни, однако сделать это будет почти невозможно. Это игра для настоящих «хардкорщиков», которая потребует от геймеров внимательности, терпения и мастерства. Каждый уровень проекта уникален, поэтому предоставляет уникальный опыт и предлагает всё новые и новые вызовы. Крепитесь!

Tower of Hell Фото: Roblox

MeepCity

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Социальная игра MeepCity направлена на общение и активное взаимодействие пользователей между собой. Здесь можно просто поболтать с другом, заняться ловлей рыбы, украсить жилище и увлечься мини-играми. Этот медитативный проект позволит расслабиться в виртуальном мире, отвлечься от рутинных дел и вдоволь пообщаться с другими пользователями. А упор на простой и понятный геймплей помог игре стать очень популярной среди геймеров всех возрастов.

MeepCity Фото: Roblox

Shindo Life

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Shindo Life — ролевая игра в стиле аниме, в которой игроки смогут стать ниндзя, подробно изучить боевые искусства и новые техники и сразиться с другими пользователями. Все умения точно пригодятся в бою, так как их можно умело комбинировать ради достижения победы над оппонентом. Проект понравится любителям единоборств и фанатам «рукопашных» боевиков.

Shindo Life Фото: Roblox

Piggy

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Piggy — завораживающая хоррор-игра, вдохновлённая известным персонажем «Свинка Пеппа». Игрокам необходимо убегать и прятаться от злобного врага, решать загадки и искать ключи, иначе выжить не получится. Piggy славится мрачной атмосферой и пугающими звуковыми эффектами, которые усиливают ощущение страха и напряжения.

Piggy Фото: Roblox

Doors

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Doors — ещё один «ужастик», в котором игрокам предстоит изучать комнаты и избегать ловушек и монстров. Напряженный и пугающий геймплей позволит получить яркие впечатления и уникальный опыт. В каждой комнате — новые проблемы и ужасы, которые делают игру непредсказуемой и очень увлекательной.

Doors Фото: Roblox

Pet Simulator X

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Pet Simulator X — понятный симулятор питомцев, в котором игроки собирают, улучшают и обменивают виртуальных животных. Игра регулярно обновляется, в ней появляются новые питомцы и контент. Этот проект не устаревает и понравится любителям коллекционирования.

Pet Simulator X Фото: Roblox

Evade

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В кооперативном экшене Evade игрокам предстоит убегать от роботов или же принять роль злодея и попытаться поймать других пользователей. Проект порадует наличием разнообразных карт, каждая из которых заставит участников приключения адаптироваться к окружению и готовить новые тактики. Игра порадует напряжённой атмосферой и захватывающими погонями с высоким темпом.

Evade Фото: Roblox

Natural Disaster Survival

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Natural Disaster Survival — игра на выживание, в которой нужно очень постараться, чтобы спасти свою жизнь во время стихийных катаклизмов: торнадо, цунами, землетрясений и прочих бедствий. Можно работать сообща и совместно искать хорошие укрытия, однако избежать опасностей не так уж и просто, так как в каждом раунде меняются локация и катастрофа. Проверьте свою реакцию и попробуйте выжить в этой непредсказуемой вселенной.

Natural Disaster Survival Фото: Roblox

Work at a Pizza Place

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В симуляторе Work at a Pizza Place игрокам предстоит хорошенько поработать в пиццерии — здесь нужно совершать различные действия для выполнения заданий и зарабатывания денег. Полученные ресурсы можно потратить на прокачку дома. Проект порадует понятным геймплеем для спокойного времяпрепровождения. Присутствует и кооперативный режим для разделения задач на нескольких пользователей.

Work at a Pizza Place Фото: Roblox

BedWars

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BedWars — командный проект, в котором игроки защищают свою кровать и пытаются уничтожить кровати противников. Для этого потребуется проявить чудеса координации и продумать свою стратегию наперёд. Собираем ресурсы, взаимодействуем с союзниками и защищаем базу от любых напастей вражеских агентов. Нескончаемые соревнования и динамичный геймплей заслуженно выводят игру в топ лучших проектов Roblox.

BedWars Фото: Roblox

Flee the Facility

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В хоррор-игре Flee the Facility необходимо убегать от охотника или играть за него. Этакий простенький аналог Dead by Daylight для «Роблокс». Для выживания и выхода из локации нужно решать простенькие головоломки и учитывать местонахождение оппонента. Игра получилась очень увлекательной и захватывающей, поэтому сможет занять игроков на длительное время.

Flee the Facility Фото: Roblox

Speed Run 4

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А завершаем подборку со Speed Run 4 — весёлым платформером с множеством уровней. Главная цель — добежать до финала локации быстрее всех и достигнуть лучшего времени из возможных. Здесь не обойтись без быстрой реакции и заучивании локаций, так как на каждой карте пользователей ожидают всё новые и новые трудности.